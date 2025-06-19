УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9881 відвідувач онлайн
Новини Трамп погрожує Ірану
4 104 81

Трамп вагається щодо удару по Ірану через сумніви в ефективності зброї, - The Guardian

Трамп зробив заяву про червону лінію щодо переговорів України та РФ

Президент США Дональд Трамп поки не санкціонував удар по ядерному об’єкту Ірану у Фордо, оскільки сумнівається в успішності атаки за допомогою протибункерної бомби.

Про це пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Джерела видання зазначають, що Трамп погодиться на удар лише у випадку гарантії повного знищення об’єкта зі збагачення урану. Представники Пентагону запевнили, що бомба GBU-57 вагою 13,6 тонн здатна до цього, однак президент залишився не повністю переконаним.

У Пентагоні точаться суперечки щодо ефективності GBU-57 у разі застосування проти глибоко заглибленого об'єкта у Фордо. За оцінками деяких експертів, повне знищення може бути можливим лише з використанням тактичної ядерної зброї, однак Білий дім не розглядає такий варіант.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков спростував слова Трампа: Вчора розмови з Путіним не було, це він образно висловився

Видання підкреслює, що Трамп очікує використати саму загрозу удару як важіль тиску, щоби змусити Іран повернутися до переговорів. Також розглядається сценарій, за яким удар GBU-57 зможе на кілька років відкинути ядерну програму Тегерана, але не знищить її повністю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

США найближчими днями можуть безпосередньо втрутитися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном і завдати ударів по ключових об’єктах на іранській території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За президентства США Трампа, якби він отримав посаду раніше, "конфлікту на Україні" могло б не бути, - Путін

Автор: 

Іран (2336) зброя (7740) Трамп Дональд (7197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Трамп вагається

Вагаліщє...
показати весь коментар
19.06.2025 11:25 Відповісти
+10
Тромб. Не сци!
показати весь коментар
19.06.2025 11:24 Відповісти
+10
Нехай по бункеру кремля спочатку протестує для впевненності.
Після цього по Ірану взагалі не прийдеться пуляти - сам викине білу ганчірку.
показати весь коментар
19.06.2025 11:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тромб. Не сци!
показати весь коментар
19.06.2025 11:24 Відповісти
Яке дивне слово і скільки в ньому підтексту : кол ******)))
показати весь коментар
19.06.2025 11:55 Відповісти
Вагається, це типу думає? Це про старого пердуна, який інфу сприймає тільки у вигяді картинок
показати весь коментар
19.06.2025 12:35 Відповісти
Він вже вчора достатньо думав. Ще перегріється.
Тепер головне не сцять.
показати весь коментар
19.06.2025 12:51 Відповісти
Трамп вагається

Вагаліщє...
показати весь коментар
19.06.2025 11:25 Відповісти
Нехай по бункеру кремля спочатку протестує для впевненності.
Після цього по Ірану взагалі не прийдеться пуляти - сам викине білу ганчірку.
показати весь коментар
19.06.2025 11:26 Відповісти
Треба дзвонити другу владимиру...
показати весь коментар
19.06.2025 11:26 Відповісти
то перевір, дурко!
показати весь коментар
19.06.2025 11:29 Відповісти
Спочатку на *******.
показати весь коментар
19.06.2025 12:11 Відповісти
Плешивый Фюрер к услугам. Можно протестировать..
показати весь коментар
19.06.2025 11:31 Відповісти
Трумп не сци.
показати весь коментар
19.06.2025 11:31 Відповісти
Он будет сомневаться пока израиль не перейдет к плану Б, а они уже сказали про существование плана Б на случай отказа сша наносить удар! Когда план будет выполнен, вот тогда рыжий начнет требовать капитуляции опять, и угрожать опять бомбить обьекты енегоинфраструктуры!
показати весь коментар
19.06.2025 11:31 Відповісти
як пуйло скаже
показати весь коментар
19.06.2025 11:32 Відповісти
Від втручання Трампона,кругом один безлад,особливо в його голові.
показати весь коментар
19.06.2025 11:33 Відповісти
Тако є тако.
показати весь коментар
19.06.2025 11:34 Відповісти
Навіть МАГА у цьому питанні розділена. Найбільш прокацапські трампісти, як МТГ, Гетц, Пол та ін., проти втручання у війну на боці Ізраїлю.
Це може стати початком кінця режиму ТАСО.
показати весь коментар
19.06.2025 11:34 Відповісти
Ізраїль завдав удару по ядерному реактору в Араку
показати весь коментар
19.06.2025 11:34 Відповісти
Не лізь туди, дебіл старий. Ви вже обісрались у Іраку, Сирії та Афганістані. Війна - то не ваше. Жріть гамбургери та грайте на банджо, лохи, та чекайте в гості Сі.
показати весь коментар
19.06.2025 11:35 Відповісти
Як можна так самовіддано любити Ізраїль і не любити Трампа. Це шизофренія.
показати весь коментар
19.06.2025 11:42 Відповісти
Шизофренія - це те, що говорить Трамп, бо розібрати ту маячню може лише фахівець-психіатр.
показати весь коментар
19.06.2025 11:48 Відповісти
Само ти тупориле. Збирай краще трускавку. Я мав на увазі США, як країну, а не окремо їх "старих генсеків". Влізти кудись хватає мізків, і потім обісратись - вилізти. І вище наведені приклади - це лише крайні. А були ще В'єтнам, Камбоджа, Гаїті ...
показати весь коментар
19.06.2025 11:53 Відповісти
Там скоріше по гольф-клубу у Флориді прилетить.
показати весь коментар
19.06.2025 11:37 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 13:04 Відповісти
Ясний пень, зброя сама по собі не ефективна. Все залежить від того, хто її використовує. У Трампа всяка зброя - не ефективна.
показати весь коментар
19.06.2025 11:41 Відповісти
"Трамп вагається щодо удару по Ірану ..."

Тю... Так а навіщо воно послало до берегів Ірану 3-й авіаносець? Щоби що?
показати весь коментар
19.06.2025 11:46 Відповісти
наших "туарегів" залучили б, коли самим сцикотно....
показати весь коментар
19.06.2025 11:46 Відповісти
ТАКО боится ответных ударов. Иранские ракеты лучше российских.
показати весь коментар
19.06.2025 11:47 Відповісти
Твои эмоциональные рефлексии банальные. Достаточно почитать википедию и сравнить характеристики кинжала и фатах1.

Вот здание Мосада после атак Ирана.



Русские так и не смогли попасть в здание СБУ своими кинжалами, при этом у Израиля гораздо сильнее ППО.
показати весь коментар
19.06.2025 11:55 Відповісти
І що? Тільки дурний кацапський наймит, Максим Дрозд, може буть впевненим, що в тих "коробках", які знаходяться на поверхні, було щось цінне... Євреї не ідіоти - готуючись наносить удар, вони перебазували персонал та все цінне під землю, знаючи, що прилетить "атвєтка"... А, може, то - лише "бутафорія", а справжня будівля "Моссад" знаходиться в іншому місці, і входи до неї замасковані написами "Перукарня", "Кафе" чи "торгівельний центр"...
показати весь коментар
19.06.2025 12:03 Відповісти
Где вы берётесь с такими однотипными комментариями? Вас на одной китайской фабрике делают? До тошноты ваша тупость бесит.

Если бы у тебя были мозги, то ты бы понял, что если США нападут на Иран, то цены на нефть взлетят. От этого пострадают ЕС (наш основной спонсор) и Китай. ЕС не сможет финансировать в таком объёме военную помощь. Ты этого не понимаешь. У тебя рефлекс - вылизать каловыделитель евреям. Что они тебе хорошего сделали? Голодомор? Им плевать на тебя и на твою жизнь.

Нам выгодно чтобы эта война сейчас закончилась. На сейчас у Ирана нет ресурсов помогать россии - все заводы вроде разбомбили. Пусть на этом всё закончится.
показати весь коментар
19.06.2025 12:12 Відповісти
"Дроздику"! Та від тебе "лаптями" смердить за кілометр! Ти тут сидиш менше місяця - а я твоїх "сабратьев" "ставлю раком" ще з березня 2014-го... Пам"ятаєш байку Крилова, "Волк на псарне"?
"Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;..."
показати весь коментар
19.06.2025 12:29 Відповісти
От тебя тупостью смердит за километр. Рогулизмом вонючим.
показати весь коментар
19.06.2025 12:54 Відповісти
Кацапе! Твої розумніші" "падельники", вже давно "хахляцкую мову" вивчили - і то я їх впізнаю, по "смердежу"... А ти - або дурний, або лінивий... Шпариш своїм "вяликим и магучим", і думаєш, що тобі хтось повірить - "патамушта пад хахляцким флажком"...
показати весь коментар
19.06.2025 12:58 Відповісти
Был бы ты хоть немного умный, то понимал бы что тут написано.
Ты даже не понимашь, что не геройствуешь, а позоришься.
показати весь коментар
19.06.2025 13:09 Відповісти
"Дроздику"! "Не тужся" - "всерешся"...
показати весь коментар
19.06.2025 14:02 Відповісти
Випий, ваня, бояри, впади падскамєйку і, бажано, вже не вставай. Дістало ти вже своїм скрипінням зкріпами.
показати весь коментар
20.06.2025 00:41 Відповісти
Справа не в коробках, а в тому, що вони символічні, а захистити їх не змогли.
показати весь коментар
19.06.2025 12:14 Відповісти
Так ще ніхто не принижував Америку...
показати весь коментар
19.06.2025 11:47 Відповісти
Найкраще "випробування" зброї - удар по реальному противнику... Поки "Абрамси", "хаймарси" та Ф-16, не з"явилися на полі бою, в протистоянні з "втарой армией мира" - американці не знали їм ціни, в ******** війні. Тепер - ЗНАЮТЬ... Так і з "супербомбою"... Хай пустять її на ядерний центр, в Ірані. Якщо скид буде вдалим - дехто, у бункері, під Ямантау, почне "чесать репу", і думать "в реалі"...
Якщо д удар буде невдалим - буде привід для модернізації бомби...
показати весь коментар
19.06.2025 11:50 Відповісти
Шо там гадати - коли одна не проб"є - бий кількома
показати весь коментар
19.06.2025 11:53 Відповісти
Вагається рудий між бімбою і угодою
показати весь коментар
19.06.2025 11:54 Відповісти
Закінчиться все це тим, що поки руде вагаліще буде вагатись, ізраїльтяни приберуть головного аятолу, а ізраїльский спецназ проведе наземну операцію по знищенню цих об'єктів. І тоді рудий додік буде виглядіти, як жалюгідний ********, ні на що не здатний. І саме головне, що цей сором побачать американці, які за нього голосували.
показати весь коментар
19.06.2025 12:07 Відповісти
Він вже давно так виглядає
показати весь коментар
19.06.2025 12:29 Відповісти
Моя мама "в курсі", що на "Цензорі" є купа дебілів, які мені "в підметки не годяться"... Особливо, "кацапські наймити", яких викидають з форуму ще до того, як я встигаю прочитать їх "висери"... ...
показати весь коментар
19.06.2025 11:57 Відповісти
Діти, а хто серед вас самий скромний? - Я!!!!!!!
показати весь коментар
19.06.2025 12:16 Відповісти
Але визнали "дурним коментарем" саме твій... І негайно "викинули на смітник"... Так що визнали саме тебе "дурним" і "скромним"... Ним і залишайся...
Кацапе! "Не тужся"... Таких як ти, я десятки вже "переварив і висрав"...
показати весь коментар
19.06.2025 12:24 Відповісти
Мєнтяра, ти занадто самовпевнений. Подивись в дзеркало. Там на тебе дивиться чмо.
показати весь коментар
19.06.2025 20:27 Відповісти
Мені достатньо глянуть на екран монітора, в те місце, де я бачу твій коментар... І бачу "чмо" там...
показати весь коментар
19.06.2025 20:35 Відповісти
Ну, есть еще ядерное тактическое, если самая большая бомба не пробъет!
показати весь коментар
19.06.2025 11:59 Відповісти
Не хочет ящик пандоры открывать! Тут и рашисты могут завыть а давайте мы тоже по Украине куданить жахнем ядером, по Днепровским мостам например, а то ракетами раздолбать не можем
показати весь коментар
19.06.2025 13:53 Відповісти
так то оно так, но ядерное оружие скоро будет применено (даже не важно кем первым), будет глупо, если Украина не сделала выводов за три года войны и не стала разрабатывать свою ядерную программу, ядерное оружие Украине нужно будет буквально уже через несколько недель и если оно не будет продемонстрировано, то очень плохи дела.
показати весь коментар
19.06.2025 15:21 Відповісти
надеяться на трусливых союзников нельзя, только на себя
показати весь коментар
19.06.2025 15:23 Відповісти
У нас ядер будет только в одном случае - если нам его подарят! Остальное бред полный. Там слишком дофига чего надо и большинство палево, нам вместо поддержки санкции как лупанут, мало не покажется!
Мало получить оружейный уран или плутоний, нужны еще взрыватели, провести испытание, средства доставки (в идеале как у Ирана балистика на 1000+ километров). Ну и если бодаться с рашистами то этих ракет и боеприпасов нужно штук 100. Часть собьет ПВО, часть могут еще на пуске уничтожить. Да и если мы одной бомбой махать будем, нас пуйло прия ядерном конфликте вообще стереть может, у него то не одна а тысячи!
показати весь коментар
19.06.2025 17:38 Відповісти
"Вагається", бо куратори з луб'янки заборонили.

ЗІ: в Пентагону - далеко не одна бомба GBU-57 вагою 13,6 тонн. Послідовний удар декількох так зруйнує ту скалу з ядерному об'єктом у Фордо що тільки завал невиправно пошкодить апаратуру зі збагачення урану. Вже не кажучи про те, скільки років доведеться розгрібати той завл, щоб дістатися апаратури...

І Трамп про це знає.
показати весь коментар
19.06.2025 12:02 Відповісти
Слухав я Ауслендера сьогодні. Так він сказав, що з-за перебоїв з енергопостацанням у роботі центрифуг зі збагачення урану, сталися збої, і, можливо, погоріла апаратура управління їх роботою. Тепер залишається лише "добить пораненого звіра"...
показати весь коментар
19.06.2025 12:06 Відповісти
Ці бомби, навіть якщо їм не вдається проникнути беспосередньо до бункеру, викликають сейсмічні хвилі, які призводять до руйнування та обвалу підземних конструкцій.
показати весь коментар
19.06.2025 12:11 Відповісти
Сумніви в ефективності зброї? то нехай дасть ЗСУ, і зброю і ефективнсть швидко перевірять на кацапах
показати весь коментар
19.06.2025 12:12 Відповісти
дивно, що Іран досі не заблокував Ормузьку протоку...
показати весь коментар
19.06.2025 12:13 Відповісти
Таке, ...що ж...лажа можлива.
показати весь коментар
19.06.2025 12:19 Відповісти
GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator (MOP) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%9A_%D0%A1%D0%A8%D0%90 американская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 корректируемая противобункерная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 авиационная бомба. Разработана авиастроительным концерном https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing Boeing. Способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 армированного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD бетона, являясь крупнейшей в мире противобункерной бомбойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/GBU-57#cite_note-:0-1 [1]. Разработана в https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2007 году для поражения подземных укреплений https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Ирана (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Ядерная программа Ирана) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 КНДР (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 Ядерная программа КНДР). В ноябре https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2011 года было объявлено о поставке в ВВС США первой партии бомб из общего заказа в 20 штук. Однако позже в Пентагоне признали, что GBU-57 недостаточно мощна для этих целей, и в январе https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2013 года было объявлено об успешной модернизации конструкции авиабомбы. Общая стоимость программы разработки, с учётом средств, потраченных на доработку боеприпасов, составила около 400 млн долларов. К https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2018 году проведена четвёртая модернизация боеприпаса, в этот раз в бомбе увеличили характеристики для удара по труднопоражаемым и глубокорасположенным целямhttps://ru.wikipedia.org/wiki/GBU-57#cite_note-2 [2].
Самолёт-носитель: https://ru.wikipedia.org/wiki/Northrop_B-2_Spirit B-2 Spirithttps://ru.wikipedia.org/wiki/GBU-57#cite_note-:0-1 [1]
показати весь коментар
19.06.2025 12:21 Відповісти
так дай літак і бомбу ізраїльтянам, балаболка нікчемна
показати весь коментар
19.06.2025 13:37 Відповісти
США - дуже вразливі зі сторони океанів. А у Ірану є підводні човни. І ракети. А ще кільканадцять тон збагаченого до 80-90% урану, якого вистачить на створення зо дві сотні ядерних зарядів.
Завод і лабораторії зі створення ядерної зброї в районі Фордо розміщені глибоко під землею - у скалі. Глибина об'єкту явно перевищує ТТХ ******** американських бетонобійних протибункерних бомб. Зокрема і тієї, що важить 13 тон.
Крім того, є ненульовий ризик, що ***** для приниження Америки скритно заслало до Ірану кілька ЗРК ППО з досвідченими бойовими розрахунками. Які можуть в самий останній момент збити американський бомбардувальник. Що означатиме крах всієї операції проти Ірану і обнуління мачо-позу самого Тромба.
показати весь коментар
19.06.2025 13:40 Відповісти
при цьому він вже заявив, що "ми повністю взяли під контроль небо"

ідеальна ситуація для Трампа - нічого взагалі не робити, але всім вихвалятися.
показати весь коментар
19.06.2025 13:40 Відповісти
19.06.25 11:00 США можуть нанести удару по Ірану цими вихідними... 19.06.25 11:23 Трамп вагається наносити удар по Ірану бо сумнівається... Цирк.
показати весь коментар
19.06.2025 14:10 Відповісти
Дональд,
бий по Москві не промажеш
показати весь коментар
19.06.2025 14:16 Відповісти
Трамп самодур и идиот, но у ***** на него чемодан компромата, вот он и извивается как уж на сковородке!
показати весь коментар
19.06.2025 15:29 Відповісти
«Государственной изменой Соединённым Штатам считается только ведение войны против них или присоединение к их врагам и оказание им помощи и содействия. Ни одно лицо не может быть осуждено за государственную измену иначе как на основании показаний двух свидетелей об одном и том же очевидном деянии либо собственного признания на открытом заседании суда. Конгресс имеет право устанавливать наказание за государственную измену, но признание виновным в измене не влечёт лишения всех прав либо конфискации имущества иначе как при жизни виновного лица».
показати весь коментар
19.06.2025 21:56 Відповісти
 
 