Трамп вагається щодо удару по Ірану через сумніви в ефективності зброї, - The Guardian
Президент США Дональд Трамп поки не санкціонував удар по ядерному об’єкту Ірану у Фордо, оскільки сумнівається в успішності атаки за допомогою протибункерної бомби.
Про це пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
Джерела видання зазначають, що Трамп погодиться на удар лише у випадку гарантії повного знищення об’єкта зі збагачення урану. Представники Пентагону запевнили, що бомба GBU-57 вагою 13,6 тонн здатна до цього, однак президент залишився не повністю переконаним.
У Пентагоні точаться суперечки щодо ефективності GBU-57 у разі застосування проти глибоко заглибленого об'єкта у Фордо. За оцінками деяких експертів, повне знищення може бути можливим лише з використанням тактичної ядерної зброї, однак Білий дім не розглядає такий варіант.
Видання підкреслює, що Трамп очікує використати саму загрозу удару як важіль тиску, щоби змусити Іран повернутися до переговорів. Також розглядається сценарій, за яким удар GBU-57 зможе на кілька років відкинути ядерну програму Тегерана, але не знищить її повністю.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.
Президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.
США найближчими днями можуть безпосередньо втрутитися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном і завдати ударів по ключових об’єктах на іранській території.
Если бы у тебя были мозги, то ты бы понял, что если США нападут на Иран, то цены на нефть взлетят. От этого пострадают ЕС (наш основной спонсор) и Китай. ЕС не сможет финансировать в таком объёме военную помощь. Ты этого не понимаешь. У тебя рефлекс - вылизать каловыделитель евреям. Что они тебе хорошего сделали? Голодомор? Им плевать на тебя и на твою жизнь.
Нам выгодно чтобы эта война сейчас закончилась. На сейчас у Ирана нет ресурсов помогать россии - все заводы вроде разбомбили. Пусть на этом всё закончится.
Мало получить оружейный уран или плутоний, нужны еще взрыватели, провести испытание, средства доставки (в идеале как у Ирана балистика на 1000+ километров). Ну и если бодаться с рашистами то этих ракет и боеприпасов нужно штук 100. Часть собьет ПВО, часть могут еще на пуске уничтожить. Да и если мы одной бомбой махать будем, нас пуйло прия ядерном конфликте вообще стереть может, у него то не одна а тысячи!
ЗІ: в Пентагону - далеко не одна бомба GBU-57 вагою 13,6 тонн. Послідовний удар декількох так зруйнує ту скалу з ядерному об'єктом у Фордо що тільки завал невиправно пошкодить апаратуру зі збагачення урану. Вже не кажучи про те, скільки років доведеться розгрібати той завл, щоб дістатися апаратури...
І Трамп про це знає.
Завод і лабораторії зі створення ядерної зброї в районі Фордо розміщені глибоко під землею - у скалі. Глибина об'єкту явно перевищує ТТХ ******** американських бетонобійних протибункерних бомб. Зокрема і тієї, що важить 13 тон.
Крім того, є ненульовий ризик, що ***** для приниження Америки скритно заслало до Ірану кілька ЗРК ППО з досвідченими бойовими розрахунками. Які можуть в самий останній момент збити американський бомбардувальник. Що означатиме крах всієї операції проти Ірану і обнуління мачо-позу самого Тромба.
