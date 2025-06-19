Трамп вагається щодо удару по Ірану через сумніви в ефективності зброї, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп поки не санкціонував удар по ядерному об’єкту Ірану у Фордо, оскільки сумнівається в успішності атаки за допомогою протибункерної бомби.

Джерела видання зазначають, що Трамп погодиться на удар лише у випадку гарантії повного знищення об’єкта зі збагачення урану. Представники Пентагону запевнили, що бомба GBU-57 вагою 13,6 тонн здатна до цього, однак президент залишився не повністю переконаним.

У Пентагоні точаться суперечки щодо ефективності GBU-57 у разі застосування проти глибоко заглибленого об'єкта у Фордо. За оцінками деяких експертів, повне знищення може бути можливим лише з використанням тактичної ядерної зброї, однак Білий дім не розглядає такий варіант.

Видання підкреслює, що Трамп очікує використати саму загрозу удару як важіль тиску, щоби змусити Іран повернутися до переговорів. Також розглядається сценарій, за яким удар GBU-57 зможе на кілька років відкинути ядерну програму Тегерана, але не знищить її повністю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

США найближчими днями можуть безпосередньо втрутитися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном і завдати ударів по ключових об’єктах на іранській території.

