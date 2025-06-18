УКР
Пєсков спростував слова Трампа: Вчора розмови з Путіним не було, це він образно висловився

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заперечив нову розмову президента РФ з Дональдом Трампом, про яку президент США сьогодні розповів.

Розмова, яка за словами Трампа, відбулася "учора", насправді мала місце кілька днів тому, зазначив Пєсков

"Це він (Трамп) образно говорив: зараз життя так насичене подіями, що ретроспектива в кілька днів – це вчора", – пояснив речник Путіна і додав, що президент США мав на увазі розмову, що відбулась три-чотири дні тому.

При цьому зміст розмови Пєсков коментувати не став.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп відмовився від посередництва Путіна щодо Ірану: "Володимире, давай спочатку розберемося з Росією"

Нагадаємо, 18 червня Трамп заявив, що "вчора" розмовляв з Путіним і відмовився від посередництва щодо Ірану.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1756) путін володимир (24841) Трамп Дональд (7197)
навіть москалі знущаються з рудого пісділовського недошерифа
18.06.2025 23:22 Відповісти
18.06.2025 23:23 Відповісти
Ага, навіть не саме ху-йло а клерк, відкрито потішається - називаючи президента США неповносправним дебілом який забув з ким вчора говорив...
18.06.2025 23:43 Відповісти
навіть москалі знущаються з рудого пісділовського недошерифа
18.06.2025 23:22 Відповісти
80 рік життя і вже маразм у рижого?
18.06.2025 23:27 Відповісти
Шифер їде не спєша.
***** муха ха-ха-ха
18.06.2025 23:32 Відповісти
та вони просто його ж рудою пикою натирають лаковані пиняходи у відкриту.
Ніколи не думав що гордий білоголовий орел почне власним дзьобиком виколупувати лайно з дупи карлика.
Це для мене сьюр..
18.06.2025 23:35 Відповісти
Ага, навіть не саме ху-йло а клерк, відкрито потішається - називаючи президента США неповносправним дебілом який забув з ким вчора говорив...
18.06.2025 23:43 Відповісти
так а я про що.
натирати свої черевики лицем самого величного президента світу і всія америки, це потрібно вміти.
19.06.2025 00:08 Відповісти
2 балабола - рудий і вусатий ...
18.06.2025 23:22 Відповісти
Бляха муха.
Здав піськов агента.
18.06.2025 23:23 Відповісти
18.06.2025 23:23 Відповісти
То він уві сні. Мелан'я почула як він ім'я владімір повторює....бахнула по голові і він прокинувся.
18.06.2025 23:23 Відповісти
Меланья забила на нього давно вже)
показати весь коментар
Брехло.
18.06.2025 23:24 Відповісти
ХА ХА ХА ХА!!!ПРОЦЕСС ПОШОЛ!!!!***ЛОПУТИН РУЛИТ ПЕРЕД РЫЖЫМ ТРАМПОМ!!!ОН ЕГО ПРОСТО НЕСТАВИТ В ***!!!!!!!
18.06.2025 23:24 Відповісти
Хто може змусити Донні-гандонні запам'ятати, коли відбулася та розмова? Цей МАГА-дебіл і МЕГА-маразматик вже не пам'ятає своє ім'я.
18.06.2025 23:24 Відповісти
Даже профи-****-н Письков уже не знает, как объяснить Трампона ****-ж! Простите мою французскую, слов уже нормальных не хватает.
18.06.2025 23:24 Відповісти
Штірліц на гранє провала, ЦРУ ви где ФБР ви де
18.06.2025 23:26 Відповісти
незабаром весь світ буде валятись в ногах трампона, корчачись х нього від сміху )))))
18.06.2025 23:27 Відповісти
на фото:

"трамп розмовляє з бєсами в своїй голові, приклавши слухавку до вуха"
Ван Гог, 18.06.2025, полотно, олія, соняшникова

.
18.06.2025 23:27 Відповісти
Протягом 24 годин.
18.06.2025 23:28 Відповісти
Над крашеним тупо ржуть навіть кацапи. Відкрито ржуть.

Отето гріт агент так гріт аген...
18.06.2025 23:29 Відповісти
об рудого витирає ноги халдєй буйла - ганьба !
18.06.2025 23:32 Відповісти
Зробимо Америку нікчемною знову. Д.Трамп.
18.06.2025 23:39 Відповісти
Cамолет Судного дня прибыл на авиабазу у Вашингтона.
Похоже рыжий готов по друзьям путина Ирану бить ядеркой..
18.06.2025 23:39 Відповісти
Хто йому дасть це робити? Це може бути остання його дія на посту президента.
18.06.2025 23:41 Відповісти
Значить дзвонив. Піськов ніколи не каже правду.
18.06.2025 23:49 Відповісти
Піськів спростував слова Трампа, перед тим рушникоголові спростували.... Це у Трампа те, про що я думаю і що є показом для госпіталізації у спеціалізовану психіатричну клініку? 🤔
19.06.2025 00:09 Відповісти
А Трамп провів успішні перемовини, і уклав черговий меморандум про нечувані безпекові гарантії?
19.06.2025 00:12 Відповісти
Кращі друзі Тампона і ті назвали Тампона маразматиком
19.06.2025 00:26 Відповісти
Йоршики унітазні відмазують дідів шо ****** шо трампонів Вони вже не пам'ятають шо та коли було...
19.06.2025 00:31 Відповісти
19.06.2025 00:35 Відповісти
вже подивився ?
19.06.2025 01:14 Відповісти
В нього турнір по гольфу
19.06.2025 05:20 Відповісти
піськов виходить вже речник і пітуна і трампа (краснова) ?
19.06.2025 00:35 Відповісти
мова не про вчора чи позавчора. чого по суті не прокементував, піськов? ) а по суті, то твоєму ху йлу вказали на його місце.
19.06.2025 01:28 Відповісти
образно висловився=образно *******.
19.06.2025 01:46 Відповісти
Він просто був під ЛСД.
19.06.2025 02:28 Відповісти
в таком возрасте, вполне вероятно что Трамп "проводит разговоры" только в своей голове ...
19.06.2025 08:10 Відповісти
 
 