Пєсков спростував слова Трампа: Вчора розмови з Путіним не було, це він образно висловився
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заперечив нову розмову президента РФ з Дональдом Трампом, про яку президент США сьогодні розповів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Розмова, яка за словами Трампа, відбулася "учора", насправді мала місце кілька днів тому, зазначив Пєсков.
"Це він (Трамп) образно говорив: зараз життя так насичене подіями, що ретроспектива в кілька днів – це вчора", – пояснив речник Путіна і додав, що президент США мав на увазі розмову, що відбулась три-чотири дні тому.
При цьому зміст розмови Пєсков коментувати не став.
Нагадаємо, 18 червня Трамп заявив, що "вчора" розмовляв з Путіним і відмовився від посередництва щодо Ірану.
