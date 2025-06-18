Трамп відмовився від посередництва Путіна щодо Ірану: "Володимире, давай спочатку розберемося з Росією"
Президент США Дональд Трамп відмовив президенту РФ Володимиру Путіну у посередництві щодо ірано-ізраїльського конфлікту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я ось вчора з ним розмовляв і сказав - він, до речі, запропонував допомогти в якості посередника. Я йому відповів: зроби мені послугу - будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, добре?", - заявив американський лідер під час спілкування з журналістами.
За словами Трампа, він сказав Путіну, що спочатку варто розібратись з Росією.
"Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією. А цим можеш зайнятися потім. Але, думаю, там теж все владнається. Хоча загинуло дуже багато людей. Головне в усьому цьому - набагато більше людей загинуло, ніж повідомляється у зведеннях по Україні та Росії. Набагато більше. Ось падає будівля - і кажуть, що ніхто не постраждав, розумієте?", - заявив президент США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А оце сказане, - просто завуальоване прохання швидше розібратися з Україною. - Я, мовляв, все зробив що міг - давай Валодья бистрєй, а то уже жопа підгорає...
ЗІ: а чому "ніби"?... ну, так, до слова прийшлося....
Хто це таке казав? Крім косорилих у яких ротєрь нєт, всьо сбілі, гарєла трава?.
Звідки в нього інформація про війну стає все очевидніше...
А от трампло якраз на весь світ триндить, мовляв ми приховуємо кількість жертв - "Ось падає будівля - і кажуть, що ніхто не постраждав, розумієте?" От де він це взяв?
А Владімір єму: «Дональд, я мову нє понімаю.»
- Барак, а давай я стану посередником в конфлікті в Лівії.
А той йому:
-Не треба, любий Усама! Розберись спочатку в себе, в Афганістані, а потім і Лівія.
Але ж ні, вбив його на..й!
А був би Трамп, Усама досі живий був та ще й Нобелевку мира отримав...
https://suspilne.media/1043313-tramp-zaaviv-so-putin-moze-stati-poserednikom-u-konflikti-iranu-ta-izrailu/ "Трамп заявив, що Путін може стати посередником у конфлікті Ірану та Ізраїлю"
"Як Іран воював із Іраком.
Саддам почав вторгнення, думаючи, що Іран роздроблений внутрішнім розбратом, частина генералів загинула в 1979 році під час ісламської революції, частина втекла, а частина сидить у в'язниці. А з різношерстим натовпом фанатиків у шльопанцях він легко впорається.
Саддам збирався забрати річку Шатт-ель-Араб та нафтоносні регіони з містами Ахваз та Абадан, населені арабами. Він щиро думав, що це десь так днів на 10.
22 вересня 1980 року іракська авіація здійснила раптові нальоти на аеродроми Ірану, і знищила там чотири літаки + сховища пального. Іранські пілоти без наказу піднялися в повітря і дали відсіч, збивши 5 іракських літаків. У прикордонні іракці натрапили на запеклий опір, і загрузли в боях, зазнаючи величезних втрат. З ними воювали навіть жінки та підлітки.
Прикордонне місто Хорремшехр планували взяти за добу, але в результаті іракці загрузли там на місяць і втратили багато солдатів.
Режим мулл не мав широкої популярності. Але якось швидко з'ясувалося - якщо тобі несуть свободу на багнетах, така свобода не подобається ще більше за існуючий режим.
Саддам зрозумів, що пролетів. Він запропонував укласти мир. Але Іран закусив вудила, і висунув умови - скидання Саддама та купу всього іншого. Той не погодився.
Далі сторони використовували безліч методів. Саддам успішно працював із курдськими сепаратистами в Ірані, та з іранською опозицією, фінансуючи їх та озброюючи.
У 1981 році опозиціонери вбили прем'єра та президента Ірану, голову поліції країни, десятки міністрів, політиків та військових.
У Багдад втекли дочка нинішнього рахбара (духовного лідера) Алі Хаменеї та його зять. Режим це не похитнуло жодного разу, а лише серйозно посилило.
Ірак та Іран, щоб залякати жителів міст, розпочали взаємні ракетні удари та бомбардування. Усього, за всю війну загинуло 20 000 мирних громадян, але це не призвело до бажання укласти мир за усяку ціну або до якогось хаосу через переляк і паніку. Навпаки, люди страшенно озлобилися, і були готові терпіти будь-які поневіряння, аби супротивник "вигріб по повній".
1982 року Іран вигнав іракців зі своєї території, і розпочав бойові дії в Іраку. Але тут виявилося, що вже іракці не тікають, а відчайдушно б'ються. Тож, всі наступи закінчувалися страшними втратами.
Зброю Саддаму постачали і США, і СРСР, і Франція. Іран шантажував узятими в Лівані заручниками США та Британію, і також отримав зброю. Навіть Ізраїль (!) постачав йому американську зброю, щоб Іран випускав євреїв із країни. Це політика, нічого особистого, суцільний цинізм.
Іран навчився крутитися, і купу озброєнь закуповував на чорному ринку, гроші ж були. Людей в Ірані було набагато більше, ніж в Іраку, і солдатів він не шкодував. В армію можна було піти у 14 років, бійцю видавався пластмасовий ключ від раю як мученикові за віру.
Саддам уже проклинав себе, що затіяв все це. Але вибору у нього не було - Іран на всі пропозиції миру відповідав: йди у відставку, і нехай шиїти в Іраку прийдуть до влади. Втрати Ірану втричі перевищували іракські, але іранцям здавалося - перемога вже близька.
Кілька разів Іран і справді був близьким до перемоги, у тому числі в 1986 році, захопивши півострів Фао, і майже досягнувши Басри. Але іракці стали стіною, і все зірвалося.
За підсумками, 1988 року Іран себе виснажив. У нього не лишилося ні техніки, ні солдатів. Народ втомився і вимагав миру. Іракці пішли у наступ, і зайняли великі території. Застосовувалась хімічна зброя, але Захід передбачувано промовчав. Ну, ще б пак.
Мирний договір підписали 20 серпня 1988 року. Іран та Ірак повернулися до колишніх кордонів. Сотні тисяч людей загинули даремно - війна закінчилася нульовим результатом.
Глава ісламської революції в Ірані імам Хомейні помер рік потому. Новим рахбаром (духовним лідером) став Алі Хаменеї - він править досі.
У 1980 році режим і справді був слабкий і хитався, але війна зміцнила його, і зробила героєм, який врятував країну від окупації та розчленування.
Тож, щось сказати проти такого видатного режиму було вже не можливо.
А так, звичайно, план Саддама був вельми цікавий. Але, як то кажуть, "гладенько було на папері".
(дебіл старий, б...дь)
АМЕРИКАНСКИЙ ДУЧЕ?
Срочное отбытие Трумпа из Канады, где проходил саммит G-7, становится все более интригующим. Американская пресса прямо назвала этот эпизод не бегством, а необходимостью принимать срочные решения по проблематике Ближнего Востока. И в общем, все было ничего, но как обычно - все упирается в терминологию. Надо уточнить, что значит «срочно». Как известно, первые лица крупных государств в любой момент времени имеют возможность собрать нужное совещание онлайн и собственно говоря, такое уже давно стало нормой даже без срочности.
В Белый дом шляются только близкие Додику чиновники и конечно же - кореша и семья, а все остальное давно переведено в дистанционное общение и в таком случае, неважно, где находится Трумп, в Белом доме, на гольфовых полях во Флориде или же в Канаде, на том самом саммите. Защищенная связь везде работает одинаково. Поэтому ему вообще ничего не мешало напринимать решений столько, что они бы в самолет не поместились. Здесь же потребовалось его личное присутствие, чтобы срочно и у всех на глазах что-то решить.
Надо заметить, что глаза эти должны были принадлежать членам совета безопасности, и Додик действительно объявил о сборе СБ. И все бы хорошо, но мероприятие было назначено уже на следующий день. А раз так, то термин «срочно» уже начинает подплывать. В привычном понимании этого слова, все уже должны были собраться в ситуационной комнате, или где они там собираются, и ждать прибытия Трумпа. Если же мероприятие назначается на следующий день, то это уже что угодно, только не срочность.
Ну а теперь о решении, которое якобы и вызвало такой загадочный маневр. Опять же, американская пресса пишет о том, что Додик утвердил план ударов по Ирану, но еще не отдал распоряжения о начале военной операции. Сам же фигурант выступил с заявлением, которое как-то не сильно вяжется с постом президента крупной страны. Он буквально сказал о том, что «если я захочу ударить - ударю, а не захочу - не ударю». То есть, он рассказал о том, что внешней политики у США теперь нет, а есть его желания. В таком случае, Додика уже можно назвать кем-то вроде царя, поскольку там уже ничего не зависит от процедур, норм права и всей остальной чуши, которая не стоит одного желания Трумпа. Это уже что угодно - но не демократическое правительство.
Но это - их дело, а по факту получается, что в этой конфигурации вообще нет никакой срочности. Теперь рассказывают о том, что он может принять или не принять решение о начале военной операции до конца недели. Тогда почему он скакал как олень из Канады, если он вообще ничего срочного даже не планировал делать? В общем, театр абсурда продолжается, а позерство Трумпа все больше напоминает представления, которые для публики давал Бенито Муссолини. Стойка, жесты и мимика, просто - от дуче.
И тут надо заметить, что огромной части американцев такое кривляние заходит примерно так, как оно заходило итальянцам. Но справедливости ради надо отметить, что Муссолини все же был очень сильным оратором, а его речи были логичными, что придавало им убедительную силу. Здесь же ничего и близко нету. То что межет этот дед на публику - сфера деятельности психиатров, но тем не менее, работает и это.
https://dl-news.defence-line.org/?p=61689
Правда, прямо сейчас идут сообщения о том, что в район Залива движется третья авианесущая ударная группа и кроме всего прочего, в регион переброшены многоцелевые самолеты F-22. Но судя по всему, израильтяне уже самостоятельно добьют все то, что могут достать их боеприпасы, в частности - они практически уничтожили авиацию и ПВО бородатых, и теперь можно лупить по любым целям хоть Мессершмитами или Юнкерсами. По сути, останется уложить несколько «глубинных» бомб и объявить себя красавчиком и победителем. Видимо, именно так Додик представляет себе величие.
ВАФЕЛЬНЫЕ ПОЛОТЕНЦА
Тем временем, Иран запустил пропаганду в чисто московском стиле. Причем, все происходит в небольшом промежутке времени и потому - четко перекликается. Так, прутин только что рассказал о том, что на самом деле тот дрон, что прилетел в многоэтажку и удар которого был снят на видео, а также ракета - сложившая подъезд дома, поразили военные объекты. А сегодня утром бородатые ударили ракетой точно в израильскую больницу и тут же показали новые картинки, оправдывающие подобные удары.
Недавно, когда они ударили по многоэтажному дому, была представлена картинка, согласно которой, на этажах жилого дома, на самом деле, были спрятаны самолеты F-35, которые и были поражены ракетой. Все три штуки, вместе с домом. Правда, они не пояснили, как эти самолеты должны были вылетать из дома, но видимо, им довелось прочитать, что аэропланы имеют вертикальный взлет и посадку. Теперь они не стали мелочиться и предоставили «доказательства» того, что на самом деле собой представляла больница (картинка выше).
Но это было еще не все. Недавно полотенца демонстрировали «обломки» одного из четырех «сбритых» F-35, а теперь пошли дальше и публикуют новые, душераздирающие фотографии, на этот раз - жестоко сбитого стратегического бомбардировщика В-2:
Любой может увидеть, как они просто порвали американскую чудо машину и как та, вся порватая, валяется посреди иранской пустыни. Ну а чтобы ни у кого не вызывало сомнений то, что такое может быть в принципе, полотенца заявили о том, что они не то захватили, не то - прихватили, господство в воздухе и даже не над Ираном, а над Израилем. Причем, господства этого настолько много, что хоть назад отсыпай.
При этом, они же не голословно это утверждают, а предоставляют веселые картинки на эту тему. Как было сказано выше, истребители ЦАХАЛ они уничтожили прямо в домах, когда те прилетели на перекусить и попить чайку. Как оказалось, самолеты живут группами в многоэтажных ломах. Но только этим невозможно захватить господство в воздухе, хотя бы одно, не говоря уже о двух. А потому бородатые заявили о том, что они уничтожили и ПВО Израиля. И ведь это еще неделя прямого столкновения не прошла, что же они будут рассказывать дальше? Но похоже на то, что именно за это переживать нечего. Им на помощь кинут Соловьева и Симоняншу, после чего истории пойдут еще более захватывающие. Ну а мы просто будем наблюдать за тем, что и как исполняет гольфист. Для нас это крайне важно.
https://dl-news.defence-line.org/?p=61692
Так зе не звертається,а КС самостійно без звернення не береться тлумачити-ситуація патова,та КОманду ЗЕЛенського(скорочено КОЗЕЛ) така ситуація влаштовує.