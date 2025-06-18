Трамп відмовився від посередництва Путіна щодо Ірану: "Володимире, давай спочатку розберемося з Росією"

Президент США Дональд Трамп відмовив президенту РФ Володимиру Путіну у посередництві щодо ірано-ізраїльського конфлікту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я ось вчора з ним розмовляв і сказав - він, до речі, запропонував допомогти в якості посередника. Я йому відповів: зроби мені послугу - будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, добре?", - заявив американський лідер під час спілкування з журналістами.

За словами Трампа, він сказав Путіну, що спочатку варто розібратись з Росією.

"Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією. А цим можеш зайнятися потім. Але, думаю, там теж все владнається. Хоча загинуло дуже багато людей. Головне в усьому цьому - набагато більше людей загинуло, ніж повідомляється у зведеннях по Україні та Росії. Набагато більше. Ось падає будівля - і кажуть, що ніхто не постраждав, розумієте?", - заявив президент США.

