Трамп отказался от посредничества Путина относительно Ирана: "Владимир, давай сначала разберемся с Россией"

Президент США Дональд Трамп отказал президенту РФ Владимиру Путину в посредничестве по ирано-израильскому конфликту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я вот вчера с ним разговаривал и сказал - он, кстати, предложил помочь в качестве посредника. Я ему ответил: сделай мне одолжение - будь посредником у себя. Давай сначала займемся Россией, хорошо?" - заявил американский лидер во время общения с журналистами.

По словам Трампа, он сказал Путину, что сначала стоит разобраться с Россией.

"Я сказал: Владимир, давай сначала разберемся с Россией. А этим можешь заняться потом. Но, думаю, там тоже все уладится. Хотя погибло очень много людей. Главное во всем этом - гораздо больше людей погибло, чем сообщается в сводках по Украине и России. Намного больше. Вот падает здание - и говорят, что никто не пострадал, понимаете?" - заявил президент США.

