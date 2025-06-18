Песков опроверг слова Трампа: Вчера разговора с Путиным не было, это он образно выразился

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг новый разговор президента РФ с Дональдом Трампом, о котором президент США сегодня рассказал.

Разговор, который по словам Трампа состоялся "вчера", на самом деле имел место несколько дней назад, отметил Песков.

"Это он (Трамп) образно говорил: сейчас жизнь так насыщена событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера", - пояснил представитель Путина и добавил, что президент США имел в виду разговор, состоявшийся три-четыре дня назад.

При этом содержание разговора Песков комментировать не стал.

Напомним, 18 июня Трамп заявил, что "вчера" разговаривал с Путиным и отказался от посредничества относительно Ирана.