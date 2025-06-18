Песков опроверг слова Трампа: Вчера разговора с Путиным не было, это он образно выразился
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг новый разговор президента РФ с Дональдом Трампом, о котором президент США сегодня рассказал.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Разговор, который по словам Трампа состоялся "вчера", на самом деле имел место несколько дней назад, отметил Песков.
"Это он (Трамп) образно говорил: сейчас жизнь так насыщена событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера", - пояснил представитель Путина и добавил, что президент США имел в виду разговор, состоявшийся три-четыре дня назад.
При этом содержание разговора Песков комментировать не стал.
Напомним, 18 июня Трамп заявил, что "вчера" разговаривал с Путиным и отказался от посредничества относительно Ирана.
***** муха ха-ха-ха
Ніколи не думав що гордий білоголовий орел почне власним дзьобиком виколупувати лайно з дупи карлика.
Це для мене сьюр..
натирати свої черевики лицем самого величного президента світу і всія америки, це потрібно вміти.
Здав піськов агента.
"трамп розмовляє з бєсами в своїй голові, приклавши слухавку до вуха"
Ван Гог, 18.06.2025, полотно, олія, соняшникова
.
Отето гріт агент так гріт аген...
Похоже рыжий готов по друзьям путина Ирану бить ядеркой..