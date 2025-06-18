РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3969 посетителей онлайн
Новости Разговор Тампа с Путиним
5 668 37

Песков опроверг слова Трампа: Вчера разговора с Путиным не было, это он образно выразился

трамп

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг новый разговор президента РФ с Дональдом Трампом, о котором президент США сегодня рассказал.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Разговор, который по словам Трампа состоялся "вчера", на самом деле имел место несколько дней назад, отметил Песков.

"Это он (Трамп) образно говорил: сейчас жизнь так насыщена событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера", - пояснил представитель Путина и добавил, что президент США имел в виду разговор, состоявшийся три-четыре дня назад.

При этом содержание разговора Песков комментировать не стал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отказался от посредничества Путина по Ирану: "Владимир, давай сначала разберемся с Россией"

Напомним, 18 июня Трамп заявил, что "вчера" разговаривал с Путиным и отказался от посредничества относительно Ирана.

Автор: 

Песков Дмитрий (2004) путин владимир (32225) Трамп Дональд (6661)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
навіть москалі знущаються з рудого пісділовського недошерифа
показать весь комментарий
18.06.2025 23:22 Ответить
+17
показать весь комментарий
18.06.2025 23:23 Ответить
+10
Ага, навіть не саме ху-йло а клерк, відкрито потішається - називаючи президента США неповносправним дебілом який забув з ким вчора говорив...
показать весь комментарий
18.06.2025 23:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
навіть москалі знущаються з рудого пісділовського недошерифа
показать весь комментарий
18.06.2025 23:22 Ответить
80 рік життя і вже маразм у рижого?
показать весь комментарий
18.06.2025 23:27 Ответить
Шифер їде не спєша.
***** муха ха-ха-ха
показать весь комментарий
18.06.2025 23:32 Ответить
та вони просто його ж рудою пикою натирають лаковані пиняходи у відкриту.
Ніколи не думав що гордий білоголовий орел почне власним дзьобиком виколупувати лайно з дупи карлика.
Це для мене сьюр..
показать весь комментарий
18.06.2025 23:35 Ответить
Ага, навіть не саме ху-йло а клерк, відкрито потішається - називаючи президента США неповносправним дебілом який забув з ким вчора говорив...
показать весь комментарий
18.06.2025 23:43 Ответить
так а я про що.
натирати свої черевики лицем самого величного президента світу і всія америки, це потрібно вміти.
показать весь комментарий
19.06.2025 00:08 Ответить
2 балабола - рудий і вусатий ...
показать весь комментарий
18.06.2025 23:22 Ответить
Бляха муха.
Здав піськов агента.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:23 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 23:23 Ответить
То він уві сні. Мелан'я почула як він ім'я владімір повторює....бахнула по голові і він прокинувся.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:23 Ответить
Меланья забила на нього давно вже)
показать весь комментарий
19.06.2025 00:17 Ответить
Брехло.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:24 Ответить
ХА ХА ХА ХА!!!ПРОЦЕСС ПОШОЛ!!!!***ЛОПУТИН РУЛИТ ПЕРЕД РЫЖЫМ ТРАМПОМ!!!ОН ЕГО ПРОСТО НЕСТАВИТ В ***!!!!!!!
показать весь комментарий
18.06.2025 23:24 Ответить
Хто може змусити Донні-гандонні запам'ятати, коли відбулася та розмова? Цей МАГА-дебіл і МЕГА-маразматик вже не пам'ятає своє ім'я.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:24 Ответить
Даже профи-****-н Письков уже не знает, как объяснить Трампона ****-ж! Простите мою французскую, слов уже нормальных не хватает.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:24 Ответить
Штірліц на гранє провала, ЦРУ ви где ФБР ви де
показать весь комментарий
18.06.2025 23:26 Ответить
незабаром весь світ буде валятись в ногах трампона, корчачись х нього від сміху )))))
показать весь комментарий
18.06.2025 23:27 Ответить
на фото:

"трамп розмовляє з бєсами в своїй голові, приклавши слухавку до вуха"
Ван Гог, 18.06.2025, полотно, олія, соняшникова

.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:27 Ответить
Протягом 24 годин.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:28 Ответить
Над крашеним тупо ржуть навіть кацапи. Відкрито ржуть.

Отето гріт агент так гріт аген...
показать весь комментарий
18.06.2025 23:29 Ответить
об рудого витирає ноги халдєй буйла - ганьба !
показать весь комментарий
18.06.2025 23:32 Ответить
Зробимо Америку нікчемною знову. Д.Трамп.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:39 Ответить
Cамолет Судного дня прибыл на авиабазу у Вашингтона.
Похоже рыжий готов по друзьям путина Ирану бить ядеркой..
показать весь комментарий
18.06.2025 23:39 Ответить
Хто йому дасть це робити? Це може бути остання його дія на посту президента.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:41 Ответить
Значить дзвонив. Піськов ніколи не каже правду.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:49 Ответить
Піськів спростував слова Трампа, перед тим рушникоголові спростували.... Це у Трампа те, про що я думаю і що є показом для госпіталізації у спеціалізовану психіатричну клініку? 🤔
показать весь комментарий
19.06.2025 00:09 Ответить
А Трамп провів успішні перемовини, і уклав черговий меморандум про нечувані безпекові гарантії?
показать весь комментарий
19.06.2025 00:12 Ответить
Кращі друзі Тампона і ті назвали Тампона маразматиком
показать весь комментарий
19.06.2025 00:26 Ответить
Йоршики унітазні відмазують дідів шо ****** шо трампонів Вони вже не пам'ятають шо та коли було...
показать весь комментарий
19.06.2025 00:31 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 00:35 Ответить
вже подивився ?
показать весь комментарий
19.06.2025 01:14 Ответить
В нього турнір по гольфу
показать весь комментарий
19.06.2025 05:20 Ответить
піськов виходить вже речник і пітуна і трампа (краснова) ?
показать весь комментарий
19.06.2025 00:35 Ответить
мова не про вчора чи позавчора. чого по суті не прокементував, піськов? ) а по суті, то твоєму ху йлу вказали на його місце.
показать весь комментарий
19.06.2025 01:28 Ответить
образно висловився=образно *******.
показать весь комментарий
19.06.2025 01:46 Ответить
Він просто був під ЛСД.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:28 Ответить
в таком возрасте, вполне вероятно что Трамп "проводит разговоры" только в своей голове ...
показать весь комментарий
19.06.2025 08:10 Ответить
 
 