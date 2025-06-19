Трамп колеблется относительно удара по Ирану из-за сомнений в эффективности оружия, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп пока не санкционировал удар по ядерному объекту Ирана в Фордо, поскольку сомневается в успешности атаки с помощью противобункерной бомбы.

Источники издания отмечают, что Трамп согласится на удар только в случае гарантии полного уничтожения объекта по обогащению урана. Представители Пентагона заверили, что бомба GBU-57 весом 13,6 тонн способна к этому, однако президент остался не полностью убежденным.

В Пентагоне идут споры относительно эффективности GBU-57 в случае применения против глубоко заглубленного объекта в Фордо. По оценкам некоторых экспертов, полное уничтожение может быть возможным только с использованием тактического ядерного оружия, однако Белый дом не рассматривает такой вариант.

Издание подчеркивает, что Трамп ожидает использовать саму угрозу удара как рычаг давления, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам. Также рассматривается сценарий, по которому удар GBU-57 сможет на несколько лет отбросить ядерную программу Тегерана, но не уничтожит ее полностью.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.

Президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

США в ближайшие дни могут напрямую вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном и нанести удары по ключевым объектам на иранской территории.

