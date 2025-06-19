РУС
Новости Трамп угрожает Ирану
4 104 81

Трамп колеблется относительно удара по Ирану из-за сомнений в эффективности оружия, - The Guardian

Трамп сделал заявление о красной линии в переговорах Украины и РФ

Президент США Дональд Трамп пока не санкционировал удар по ядерному объекту Ирана в Фордо, поскольку сомневается в успешности атаки с помощью противобункерной бомбы.

Об этом пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

Источники издания отмечают, что Трамп согласится на удар только в случае гарантии полного уничтожения объекта по обогащению урана. Представители Пентагона заверили, что бомба GBU-57 весом 13,6 тонн способна к этому, однако президент остался не полностью убежденным.

В Пентагоне идут споры относительно эффективности GBU-57 в случае применения против глубоко заглубленного объекта в Фордо. По оценкам некоторых экспертов, полное уничтожение может быть возможным только с использованием тактического ядерного оружия, однако Белый дом не рассматривает такой вариант.

Читайте также: Трамп о возможном ударе по Ирану: Никто не знает, что я хочу сделать

Издание подчеркивает, что Трамп ожидает использовать саму угрозу удара как рычаг давления, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам. Также рассматривается сценарий, по которому удар GBU-57 сможет на несколько лет отбросить ядерную программу Тегерана, но не уничтожит ее полностью.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.

Президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

США в ближайшие дни могут напрямую вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном и нанести удары по ключевым объектам на иранской территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп одобрил план атаки на Иран, но не отдал окончательного приказа, - WSJ

Иран (2075) оружие (10439) Трамп Дональд (6661)
+21
Трамп вагається

Вагаліщє...
19.06.2025 11:25
+10
Тромб. Не сци!
19.06.2025 11:24
+10
Нехай по бункеру кремля спочатку протестує для впевненності.
Після цього по Ірану взагалі не прийдеться пуляти - сам викине білу ганчірку.
19.06.2025 11:26
Тромб. Не сци!
19.06.2025 11:24
Яке дивне слово і скільки в ньому підтексту : кол ******)))
19.06.2025 11:55
Вагається, це типу думає? Це про старого пердуна, який інфу сприймає тільки у вигяді картинок
19.06.2025 12:35
Він вже вчора достатньо думав. Ще перегріється.
Тепер головне не сцять.
19.06.2025 12:51
Трамп вагається

Вагаліщє...
19.06.2025 11:25
Нехай по бункеру кремля спочатку протестує для впевненності.
Після цього по Ірану взагалі не прийдеться пуляти - сам викине білу ганчірку.
19.06.2025 11:26
Треба дзвонити другу владимиру...
19.06.2025 11:26
то перевір, дурко!
19.06.2025 11:29
Спочатку на *******.
19.06.2025 12:11
Плешивый Фюрер к услугам. Можно протестировать..
19.06.2025 11:31
Трумп не сци.
19.06.2025 11:31
Он будет сомневаться пока израиль не перейдет к плану Б, а они уже сказали про существование плана Б на случай отказа сша наносить удар! Когда план будет выполнен, вот тогда рыжий начнет требовать капитуляции опять, и угрожать опять бомбить обьекты енегоинфраструктуры!
19.06.2025 11:31
як пуйло скаже
19.06.2025 11:32
Від втручання Трампона,кругом один безлад,особливо в його голові.
19.06.2025 11:33
Тако є тако.
19.06.2025 11:34
Навіть МАГА у цьому питанні розділена. Найбільш прокацапські трампісти, як МТГ, Гетц, Пол та ін., проти втручання у війну на боці Ізраїлю.
Це може стати початком кінця режиму ТАСО.
19.06.2025 11:34
Ізраїль завдав удару по ядерному реактору в Араку
19.06.2025 11:34
Не лізь туди, дебіл старий. Ви вже обісрались у Іраку, Сирії та Афганістані. Війна - то не ваше. Жріть гамбургери та грайте на банджо, лохи, та чекайте в гості Сі.
19.06.2025 11:35
Як можна так самовіддано любити Ізраїль і не любити Трампа. Це шизофренія.
показать весь комментарий
Шизофренія - це те, що говорить Трамп, бо розібрати ту маячню може лише фахівець-психіатр.
19.06.2025 11:48
Само ти тупориле. Збирай краще трускавку. Я мав на увазі США, як країну, а не окремо їх "старих генсеків". Влізти кудись хватає мізків, і потім обісратись - вилізти. І вище наведені приклади - це лише крайні. А були ще В'єтнам, Камбоджа, Гаїті ...
19.06.2025 11:53
Там скоріше по гольф-клубу у Флориді прилетить.
19.06.2025 11:37
19.06.2025 13:04
Ясний пень, зброя сама по собі не ефективна. Все залежить від того, хто її використовує. У Трампа всяка зброя - не ефективна.
19.06.2025 11:41
"Трамп вагається щодо удару по Ірану ..."

Тю... Так а навіщо воно послало до берегів Ірану 3-й авіаносець? Щоби що?
19.06.2025 11:46
наших "туарегів" залучили б, коли самим сцикотно....
19.06.2025 11:46
ТАКО боится ответных ударов. Иранские ракеты лучше российских.
19.06.2025 11:47
Твои эмоциональные рефлексии банальные. Достаточно почитать википедию и сравнить характеристики кинжала и фатах1.

Вот здание Мосада после атак Ирана.



Русские так и не смогли попасть в здание СБУ своими кинжалами, при этом у Израиля гораздо сильнее ППО.
19.06.2025 11:55
І що? Тільки дурний кацапський наймит, Максим Дрозд, може буть впевненим, що в тих "коробках", які знаходяться на поверхні, було щось цінне... Євреї не ідіоти - готуючись наносить удар, вони перебазували персонал та все цінне під землю, знаючи, що прилетить "атвєтка"... А, може, то - лише "бутафорія", а справжня будівля "Моссад" знаходиться в іншому місці, і входи до неї замасковані написами "Перукарня", "Кафе" чи "торгівельний центр"...
19.06.2025 12:03
Где вы берётесь с такими однотипными комментариями? Вас на одной китайской фабрике делают? До тошноты ваша тупость бесит.

Если бы у тебя были мозги, то ты бы понял, что если США нападут на Иран, то цены на нефть взлетят. От этого пострадают ЕС (наш основной спонсор) и Китай. ЕС не сможет финансировать в таком объёме военную помощь. Ты этого не понимаешь. У тебя рефлекс - вылизать каловыделитель евреям. Что они тебе хорошего сделали? Голодомор? Им плевать на тебя и на твою жизнь.

Нам выгодно чтобы эта война сейчас закончилась. На сейчас у Ирана нет ресурсов помогать россии - все заводы вроде разбомбили. Пусть на этом всё закончится.
19.06.2025 12:12
"Дроздику"! Та від тебе "лаптями" смердить за кілометр! Ти тут сидиш менше місяця - а я твоїх "сабратьев" "ставлю раком" ще з березня 2014-го... Пам"ятаєш байку Крилова, "Волк на псарне"?
"Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;..."
19.06.2025 12:29
От тебя тупостью смердит за километр. Рогулизмом вонючим.
19.06.2025 12:54
Кацапе! Твої розумніші" "падельники", вже давно "хахляцкую мову" вивчили - і то я їх впізнаю, по "смердежу"... А ти - або дурний, або лінивий... Шпариш своїм "вяликим и магучим", і думаєш, що тобі хтось повірить - "патамушта пад хахляцким флажком"...
19.06.2025 12:58
Был бы ты хоть немного умный, то понимал бы что тут написано.
Ты даже не понимашь, что не геройствуешь, а позоришься.
19.06.2025 13:09
"Дроздику"! "Не тужся" - "всерешся"...
19.06.2025 14:02
Випий, ваня, бояри, впади падскамєйку і, бажано, вже не вставай. Дістало ти вже своїм скрипінням зкріпами.
20.06.2025 00:41
Справа не в коробках, а в тому, що вони символічні, а захистити їх не змогли.
19.06.2025 12:14
Так ще ніхто не принижував Америку...
19.06.2025 11:47
Найкраще "випробування" зброї - удар по реальному противнику... Поки "Абрамси", "хаймарси" та Ф-16, не з"явилися на полі бою, в протистоянні з "втарой армией мира" - американці не знали їм ціни, в ******** війні. Тепер - ЗНАЮТЬ... Так і з "супербомбою"... Хай пустять її на ядерний центр, в Ірані. Якщо скид буде вдалим - дехто, у бункері, під Ямантау, почне "чесать репу", і думать "в реалі"...
Якщо д удар буде невдалим - буде привід для модернізації бомби...
19.06.2025 11:50
Шо там гадати - коли одна не проб"є - бий кількома
19.06.2025 11:53
Вагається рудий між бімбою і угодою
19.06.2025 11:54
Закінчиться все це тим, що поки руде вагаліще буде вагатись, ізраїльтяни приберуть головного аятолу, а ізраїльский спецназ проведе наземну операцію по знищенню цих об'єктів. І тоді рудий додік буде виглядіти, як жалюгідний ********, ні на що не здатний. І саме головне, що цей сором побачать американці, які за нього голосували.
19.06.2025 12:07
Він вже давно так виглядає
19.06.2025 12:29
Моя мама "в курсі", що на "Цензорі" є купа дебілів, які мені "в підметки не годяться"... Особливо, "кацапські наймити", яких викидають з форуму ще до того, як я встигаю прочитать їх "висери"... ...
19.06.2025 11:57
Діти, а хто серед вас самий скромний? - Я!!!!!!!
19.06.2025 12:16
Але визнали "дурним коментарем" саме твій... І негайно "викинули на смітник"... Так що визнали саме тебе "дурним" і "скромним"... Ним і залишайся...
Кацапе! "Не тужся"... Таких як ти, я десятки вже "переварив і висрав"...
19.06.2025 12:24
Мєнтяра, ти занадто самовпевнений. Подивись в дзеркало. Там на тебе дивиться чмо.
19.06.2025 20:27
Мені достатньо глянуть на екран монітора, в те місце, де я бачу твій коментар... І бачу "чмо" там...
19.06.2025 20:35
Ну, есть еще ядерное тактическое, если самая большая бомба не пробъет!
19.06.2025 11:59
Не хочет ящик пандоры открывать! Тут и рашисты могут завыть а давайте мы тоже по Украине куданить жахнем ядером, по Днепровским мостам например, а то ракетами раздолбать не можем
19.06.2025 13:53
так то оно так, но ядерное оружие скоро будет применено (даже не важно кем первым), будет глупо, если Украина не сделала выводов за три года войны и не стала разрабатывать свою ядерную программу, ядерное оружие Украине нужно будет буквально уже через несколько недель и если оно не будет продемонстрировано, то очень плохи дела.
19.06.2025 15:21
надеяться на трусливых союзников нельзя, только на себя
19.06.2025 15:23
У нас ядер будет только в одном случае - если нам его подарят! Остальное бред полный. Там слишком дофига чего надо и большинство палево, нам вместо поддержки санкции как лупанут, мало не покажется!
Мало получить оружейный уран или плутоний, нужны еще взрыватели, провести испытание, средства доставки (в идеале как у Ирана балистика на 1000+ километров). Ну и если бодаться с рашистами то этих ракет и боеприпасов нужно штук 100. Часть собьет ПВО, часть могут еще на пуске уничтожить. Да и если мы одной бомбой махать будем, нас пуйло прия ядерном конфликте вообще стереть может, у него то не одна а тысячи!
19.06.2025 17:38
"Вагається", бо куратори з луб'янки заборонили.

ЗІ: в Пентагону - далеко не одна бомба GBU-57 вагою 13,6 тонн. Послідовний удар декількох так зруйнує ту скалу з ядерному об'єктом у Фордо що тільки завал невиправно пошкодить апаратуру зі збагачення урану. Вже не кажучи про те, скільки років доведеться розгрібати той завл, щоб дістатися апаратури...

І Трамп про це знає.
19.06.2025 12:02
Слухав я Ауслендера сьогодні. Так він сказав, що з-за перебоїв з енергопостацанням у роботі центрифуг зі збагачення урану, сталися збої, і, можливо, погоріла апаратура управління їх роботою. Тепер залишається лише "добить пораненого звіра"...
19.06.2025 12:06
Ці бомби, навіть якщо їм не вдається проникнути беспосередньо до бункеру, викликають сейсмічні хвилі, які призводять до руйнування та обвалу підземних конструкцій.
19.06.2025 12:11
Сумніви в ефективності зброї? то нехай дасть ЗСУ, і зброю і ефективнсть швидко перевірять на кацапах
19.06.2025 12:12
дивно, що Іран досі не заблокував Ормузьку протоку...
19.06.2025 12:13
Таке, ...що ж...лажа можлива.
19.06.2025 12:19
GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator (MOP) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%9A_%D0%A1%D0%A8%D0%90 американская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 корректируемая противобункерная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 авиационная бомба. Разработана авиастроительным концерном https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing Boeing. Способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 армированного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD бетона, являясь крупнейшей в мире противобункерной бомбойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/GBU-57#cite_note-:0-1 [1]. Разработана в https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2007 году для поражения подземных укреплений https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Ирана (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Ядерная программа Ирана) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 КНДР (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 Ядерная программа КНДР). В ноябре https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2011 года было объявлено о поставке в ВВС США первой партии бомб из общего заказа в 20 штук. Однако позже в Пентагоне признали, что GBU-57 недостаточно мощна для этих целей, и в январе https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2013 года было объявлено об успешной модернизации конструкции авиабомбы. Общая стоимость программы разработки, с учётом средств, потраченных на доработку боеприпасов, составила около 400 млн долларов. К https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2018 году проведена четвёртая модернизация боеприпаса, в этот раз в бомбе увеличили характеристики для удара по труднопоражаемым и глубокорасположенным целямhttps://ru.wikipedia.org/wiki/GBU-57#cite_note-2 [2].
Самолёт-носитель: https://ru.wikipedia.org/wiki/Northrop_B-2_Spirit B-2 Spirithttps://ru.wikipedia.org/wiki/GBU-57#cite_note-:0-1 [1]
19.06.2025 12:21
так дай літак і бомбу ізраїльтянам, балаболка нікчемна
19.06.2025 13:37
США - дуже вразливі зі сторони океанів. А у Ірану є підводні човни. І ракети. А ще кільканадцять тон збагаченого до 80-90% урану, якого вистачить на створення зо дві сотні ядерних зарядів.
Завод і лабораторії зі створення ядерної зброї в районі Фордо розміщені глибоко під землею - у скалі. Глибина об'єкту явно перевищує ТТХ ******** американських бетонобійних протибункерних бомб. Зокрема і тієї, що важить 13 тон.
Крім того, є ненульовий ризик, що ***** для приниження Америки скритно заслало до Ірану кілька ЗРК ППО з досвідченими бойовими розрахунками. Які можуть в самий останній момент збити американський бомбардувальник. Що означатиме крах всієї операції проти Ірану і обнуління мачо-позу самого Тромба.
19.06.2025 13:40
при цьому він вже заявив, що "ми повністю взяли під контроль небо"

ідеальна ситуація для Трампа - нічого взагалі не робити, але всім вихвалятися.
19.06.2025 13:40
19.06.25 11:00 США можуть нанести удару по Ірану цими вихідними... 19.06.25 11:23 Трамп вагається наносити удар по Ірану бо сумнівається... Цирк.
19.06.2025 14:10
Дональд,
бий по Москві не промажеш
19.06.2025 14:16
Трамп самодур и идиот, но у ***** на него чемодан компромата, вот он и извивается как уж на сковородке!
19.06.2025 15:29
«Государственной изменой Соединённым Штатам считается только ведение войны против них или присоединение к их врагам и оказание им помощи и содействия. Ни одно лицо не может быть осуждено за государственную измену иначе как на основании показаний двух свидетелей об одном и том же очевидном деянии либо собственного признания на открытом заседании суда. Конгресс имеет право устанавливать наказание за государственную измену, но признание виновным в измене не влечёт лишения всех прав либо конфискации имущества иначе как при жизни виновного лица».
19.06.2025 21:56
 
 