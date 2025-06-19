Трамп колеблется относительно удара по Ирану из-за сомнений в эффективности оружия, - The Guardian
Президент США Дональд Трамп пока не санкционировал удар по ядерному объекту Ирана в Фордо, поскольку сомневается в успешности атаки с помощью противобункерной бомбы.
Об этом пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.
Источники издания отмечают, что Трамп согласится на удар только в случае гарантии полного уничтожения объекта по обогащению урана. Представители Пентагона заверили, что бомба GBU-57 весом 13,6 тонн способна к этому, однако президент остался не полностью убежденным.
В Пентагоне идут споры относительно эффективности GBU-57 в случае применения против глубоко заглубленного объекта в Фордо. По оценкам некоторых экспертов, полное уничтожение может быть возможным только с использованием тактического ядерного оружия, однако Белый дом не рассматривает такой вариант.
Издание подчеркивает, что Трамп ожидает использовать саму угрозу удара как рычаг давления, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам. Также рассматривается сценарий, по которому удар GBU-57 сможет на несколько лет отбросить ядерную программу Тегерана, но не уничтожит ее полностью.
Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.
Президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
США в ближайшие дни могут напрямую вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном и нанести удары по ключевым объектам на иранской территории.
Тепер головне не сцять.
Вагаліщє...
Після цього по Ірану взагалі не прийдеться пуляти - сам викине білу ганчірку.
Це може стати початком кінця режиму ТАСО.
Тю... Так а навіщо воно послало до берегів Ірану 3-й авіаносець? Щоби що?
Вот здание Мосада после атак Ирана.
Русские так и не смогли попасть в здание СБУ своими кинжалами, при этом у Израиля гораздо сильнее ППО.
Если бы у тебя были мозги, то ты бы понял, что если США нападут на Иран, то цены на нефть взлетят. От этого пострадают ЕС (наш основной спонсор) и Китай. ЕС не сможет финансировать в таком объёме военную помощь. Ты этого не понимаешь. У тебя рефлекс - вылизать каловыделитель евреям. Что они тебе хорошего сделали? Голодомор? Им плевать на тебя и на твою жизнь.
Нам выгодно чтобы эта война сейчас закончилась. На сейчас у Ирана нет ресурсов помогать россии - все заводы вроде разбомбили. Пусть на этом всё закончится.
"Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;..."
Ты даже не понимашь, что не геройствуешь, а позоришься.
Якщо д удар буде невдалим - буде привід для модернізації бомби...
Кацапе! "Не тужся"... Таких як ти, я десятки вже "переварив і висрав"...
Мало получить оружейный уран или плутоний, нужны еще взрыватели, провести испытание, средства доставки (в идеале как у Ирана балистика на 1000+ километров). Ну и если бодаться с рашистами то этих ракет и боеприпасов нужно штук 100. Часть собьет ПВО, часть могут еще на пуске уничтожить. Да и если мы одной бомбой махать будем, нас пуйло прия ядерном конфликте вообще стереть может, у него то не одна а тысячи!
ЗІ: в Пентагону - далеко не одна бомба GBU-57 вагою 13,6 тонн. Послідовний удар декількох так зруйнує ту скалу з ядерному об'єктом у Фордо що тільки завал невиправно пошкодить апаратуру зі збагачення урану. Вже не кажучи про те, скільки років доведеться розгрібати той завл, щоб дістатися апаратури...
І Трамп про це знає.
Самолёт-носитель: https://ru.wikipedia.org/wiki/Northrop_B-2_Spirit B-2 Spirithttps://ru.wikipedia.org/wiki/GBU-57#cite_note-:0-1 [1]
Завод і лабораторії зі створення ядерної зброї в районі Фордо розміщені глибоко під землею - у скалі. Глибина об'єкту явно перевищує ТТХ ******** американських бетонобійних протибункерних бомб. Зокрема і тієї, що важить 13 тон.
Крім того, є ненульовий ризик, що ***** для приниження Америки скритно заслало до Ірану кілька ЗРК ППО з досвідченими бойовими розрахунками. Які можуть в самий останній момент збити американський бомбардувальник. Що означатиме крах всієї операції проти Ірану і обнуління мачо-позу самого Тромба.
ідеальна ситуація для Трампа - нічого взагалі не робити, але всім вихвалятися.
бий по Москві не промажеш