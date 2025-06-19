Трамп о публикации WSJ о возможных ударах США по Ирану: "Они не имеют представления об этом"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию американских медиа о том, что он якобы одобрил план ударов по Ирану, но еще не отдал приказ военным на его реализацию.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"The Wall Street Journal представления не имеет, что я думаю по поводу Ирана", - отметил американский лидер.

Напомним, накануне издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.

19 июня израильская армия объявила, что возобновила удары по целям в Тегеране и окрестностях, а также издала предупреждение и призыв эвакуироваться к жителям Арак и Хондаб.

Диктатор Путин сказал, что Россия не будет помогать Ирану отражать атаки Израиля.

По данным СМИ, США в ближайшие дни могут напрямую вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном и нанести удары по ключевым объектам на иранской территории.

