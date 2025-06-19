РУС
Трамп о публикации WSJ о возможных ударах США по Ирану: "Они не имеют представления об этом"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию американских медиа о том, что он якобы одобрил план ударов по Ирану, но еще не отдал приказ военным на его реализацию.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"The Wall Street Journal представления не имеет, что я думаю по поводу Ирана", - отметил американский лидер.

Напомним, накануне издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп колеблется насчет удара по Ирану из-за сомнений в эффективности оружия, - The Guardian

Трамп

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.

Президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

19 июня израильская армия объявила, что возобновила удары по целям в Тегеране и окрестностях, а также издала предупреждение и призыв эвакуироваться к жителям Арак и Хондаб.

Диктатор Путин сказал, что Россия не будет помогать Ирану отражать атаки Израиля.

По данным СМИ, США в ближайшие дни могут напрямую вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном и нанести удары по ключевым объектам на иранской территории.

Читайте также: Израиль возобновил удары по Ирану. ФОТО

Иран (2075) США (27960) Трамп Дональд (6688)
Топ комментарии
+17
звісно не має
бо сам рудий донні уявлення не має, що він замислив
19.06.2025 17:01 Ответить
+12
19.06.2025 17:12 Ответить
+8
ніхто й ніколи не має уявлення про "думки" пацієнта з палати "нумер шість" На горбі стояв верблюд в двоє він зігнувся.ой б це ж зовсім не верблюд- "трамбон"ї,,анувся"
19.06.2025 17:02 Ответить
звісно не має
бо сам рудий донні уявлення не має, що він замислив
19.06.2025 17:01 Ответить
19.06.2025 17:12 Ответить
А ***** у валізу ходить, от що значить цивілізована країна
20.06.2025 10:28 Ответить
ніхто й ніколи не має уявлення про "думки" пацієнта з палати "нумер шість" На горбі стояв верблюд в двоє він зігнувся.ой б це ж зовсім не верблюд- "трамбон"ї,,анувся"
19.06.2025 17:02 Ответить
100% правда. Як якийсь там WSJ може знати що думає трамп про іран, коли це руде опудало само не знає, що воно думає про іран?
19.06.2025 17:03 Ответить
поки він тут ляля Іран Орешником б'є по Ізраїлю
19.06.2025 17:03 Ответить
А яке уявлення про це може мати полудурник від народження, 6 разовий банкрут, визнаний судом шахрай та стурбований кочет якого батько відкупив від служби в Армії?
19.06.2025 17:03 Ответить
Wall Street Journal має уявлення, що думає трамп з приводу Ірану з того, що про це каже гегсет.
Всі знають - це надійне джерело інформації про те, що у голові трампа.
19.06.2025 17:05 Ответить
Іранська ракета і Орешник
19.06.2025 17:08 Ответить
Мабуть відправив запит другу ху...лу на валізу
19.06.2025 17:08 Ответить
У тебе дисфункція головного мозку. Тому думок в твоїй дурній макітрі за визначенням не може бути.
19.06.2025 17:08 Ответить
19.06.2025 17:08 Ответить
а цей таще всі фотки с Немитой , без ВПН тебе ніхто не бачить
19.06.2025 17:11 Ответить
Та пох это щмары поРашские
19.06.2025 17:26 Ответить
ну він - геній. один такий на весь світ, а навколо тільки дурні
19.06.2025 17:10 Ответить
Так это не они дыбил трампон это твой дружбан путиХуйло дал задание тебя порафинить!
19.06.2025 17:11 Ответить
Мало тебя папа Фред порол в детстве за твои вечные брехни
19.06.2025 17:12 Ответить
(із інтернету)

Трамп помер, потрапив у чистилище. Блукає там, і раптом бачить - величезна стіна, а на ній просто неймовірна кількість годинників, і в усіх стрілки в різному положенні.
Трамп запитує в ангела:
- А що це таке?
- Це годинник брехні. Для кожної людини - і вже померлої, і ще живої. Коли людина збрехала, стрілка її годинника зсувається.
- А ось це чий годинник? - запитує Трамп.
- Це годинник Джорджа Вашингтона. На ньому стрілка взагалі не рухалася, бо він не брехав ніколи.
- А ось це?
- Це годинник Лінкольна. Він збрехав лише п'ять разів, і ось стрілка зсунулася на п'ять розділів.
- А цей чий?
- Це Клінтона. Він бреше часто, стрілка вже зробила багато повних обертів.
- Ух, я хочу побачити мій годинник! - каже Трамп.
- Твого тут немає.
- Як це? Де він?
- Його взяв собі Господь.
- Ого! - вигукує задоволений Трамп, - а навіщо вони Йому?
- Він використовує твій годинник як вентилятор.
19.06.2025 17:25 Ответить
Генератор випадкових слів. 1 в 1 як наше зелене.
19.06.2025 17:13 Ответить
Додумали за Трампа а він ні сном ні духом
19.06.2025 17:13 Ответить
Стули пельку, дебіл ти прикацаплений...
19.06.2025 20:40 Ответить
який, у сраку іран?

19.06.2025 17:14 Ответить
Той випадок, коли хвіст крутить собакою.
19.06.2025 17:15 Ответить
Все глупые а трумпель гений! Глупые журналюнчики не могут понять великого гения!
19.06.2025 17:15 Ответить
от які ж тупі в WSJ. Не розуміють, що великий Дональд просто жартував.
19.06.2025 17:16 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/KNtDFKUhz7A Портніков: Вже всі витерли ноги об цього Президента (0:58)
19.06.2025 17:16 Ответить
Я скажу навіть більше Трамп не має ніякого уявлення що думає Трамп
19.06.2025 17:19 Ответить
+100500!!!
19.06.2025 17:26 Ответить
Интересно, американские 73 процента уже понимают, что натворили или ещё нет? И как у них с этим "хуже не будет, ваш Байден ещё хуже"?
19.06.2025 17:27 Ответить
Через необхідність прийняти одне з двох рішень, щодо вступу США у війну з Іраном, POTUS "на шпагаті" між двома впливовими групами у MAGA. Одна ********** Трампа до вступу у війну, друга (стара гвардія) виступає проти. Бо Трамп обіцяв припинити війни за участю США і не починати нові. Хто колись робив шпагат відчуває всі зручності цієї пози
19.06.2025 17:48 Ответить
Одно ясно, теперь пуйло может все время мямлить, что он напал на Украину чтобы не допустить создания ядерной бомбы Украиной. А что, еверям можно, а русне нельзя? И ведь ничем этому не возразить.
19.06.2025 17:48 Ответить
Та чого це всі до бідного Трампа доколупалися? Деменція у нього, деменція... Він сам не знає, що зробить через п"ять хвилин...
19.06.2025 18:09 Ответить
рудого додіка читають як відкриту книгу, а він все намагається корчити з себе бо зна що.
19.06.2025 18:14 Ответить
У Трампа, старечі, 80 років діду, незворотні порушення…
Його про попа питають, а він несе галіматню, про попову дочку!
19.06.2025 18:19 Ответить
Звісно, не мають. В світі нема людей, здатних встигати за уявленнями Трампа.
19.06.2025 18:57 Ответить
Відсидівся у кущах. І знову за своє. Про свою роль в світовій історії. Руками американців. Військами Ізраїлю. Дуже нагадує нашого Лідора, який уявив себе у 2022 році всією країною, ЗСУ та Залужним. А ще македонським, бонопартом та черчилем. Одночасно. Ось і маємо в результаті .... НУЛЬ одночасно всюди.
19.06.2025 19:17 Ответить
Як би був би результат ти б сидів би зараз на палі, кацап, а так маєш можливість щось тут патякати... Завали свою **********, **** кацапська !!!
19.06.2025 20:48 Ответить
Дякую за комплименти. Проте я не кацап, я - хОхОл. Ні, навіть кОЛОборант. Гірше, мабуть таки зрадник. Зрадник КП(б)У, КПРС, КПУ. А ось хто ти, гріша, всі бачать з ніку.
21.06.2025 10:32 Ответить
Не виходячи з коми, трамп віщає рулеткою випадкових слів!
Прощавай амеріка (з малокі, бо вона вже не велика).
19.06.2025 19:55 Ответить
 
 