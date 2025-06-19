Трамп о публикации WSJ о возможных ударах США по Ирану: "Они не имеют представления об этом"
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию американских медиа о том, что он якобы одобрил план ударов по Ирану, но еще не отдал приказ военным на его реализацию.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"The Wall Street Journal представления не имеет, что я думаю по поводу Ирана", - отметил американский лидер.
Напомним, накануне издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел встречу с Советом национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, во время которой рассматривалась возможность вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.
Президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, однако пока воздерживается от его реализации для того, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
19 июня израильская армия объявила, что возобновила удары по целям в Тегеране и окрестностях, а также издала предупреждение и призыв эвакуироваться к жителям Арак и Хондаб.
Диктатор Путин сказал, что Россия не будет помогать Ирану отражать атаки Израиля.
По данным СМИ, США в ближайшие дни могут напрямую вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном и нанести удары по ключевым объектам на иранской территории.
бо сам рудий донні уявлення не має, що він замислив
Всі знають - це надійне джерело інформації про те, що у голові трампа.
Трамп помер, потрапив у чистилище. Блукає там, і раптом бачить - величезна стіна, а на ній просто неймовірна кількість годинників, і в усіх стрілки в різному положенні.
Трамп запитує в ангела:
- А що це таке?
- Це годинник брехні. Для кожної людини - і вже померлої, і ще живої. Коли людина збрехала, стрілка її годинника зсувається.
- А ось це чий годинник? - запитує Трамп.
- Це годинник Джорджа Вашингтона. На ньому стрілка взагалі не рухалася, бо він не брехав ніколи.
- А ось це?
- Це годинник Лінкольна. Він збрехав лише п'ять разів, і ось стрілка зсунулася на п'ять розділів.
- А цей чий?
- Це Клінтона. Він бреше часто, стрілка вже зробила багато повних обертів.
- Ух, я хочу побачити мій годинник! - каже Трамп.
- Твого тут немає.
- Як це? Де він?
- Його взяв собі Господь.
- Ого! - вигукує задоволений Трамп, - а навіщо вони Йому?
- Він використовує твій годинник як вентилятор.
Його про попа питають, а він несе галіматню, про попову дочку!
Прощавай амеріка (з малокі, бо вона вже не велика).