Новини Ядерна програма Ірану
1 122 12

Іран повернеться до "дипломатичних заходів" тільки після припинення атак з боку Ізраїлю, - глава МЗС Аракчі

Іран повернеться до перемовин після припинення ударів з боку Ізраїлю

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран повернеться до "дипломатичних заходів" щодо своєї ядерної програми після того, як Ізраїль припинить удари.

Про це він сказав після переговорів з міністрами закордонних справ країн Європи, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресія (Ізраїлю, - ред.) буде припинена, а агресор – притягнутий до відповідальності за скоєні злочини", - сказав Аракчі.

Однак іранський міністр не уточнив, як саме Ізраїль має бути притягнутий до відповідальності.

"Ми підтримуємо продовження переговорів з Великою Британією, Францією, Німеччиною та Європейським Союзом і висловлюємо готовність до нових зустрічей у найближчому майбутньому",- заявив глава МЗС Ірану.

Нагадаємо, що 20 червня глави МЗС європейських країн провели перемовини з міністром закордонних справ Ірану. Вони закликали Тегеран продовжити переговори із Сполученими Штатами Америки.

Читайте також: Трамп вирішить, що робити з Іраном за "два тижні", - Білий дім

Ізраїль (1830) Іран (2337) перемовини (3095)
Топ коментарі
+6
Ізраїльтяни!
Пиззіть ганчіркоголових!
З вами Бог!
Шма Ісраель!
показати весь коментар
20.06.2025 22:36 Відповісти
+3
Типовий раша стайл шантаж!
показати весь коментар
20.06.2025 22:29 Відповісти
+3
У мене для іранських ісламістів куйові новини, коли атаки Ізраїлю припиняться ніякого Ірану вже не існуватиме.
Алаху акбар.
показати весь коментар
20.06.2025 22:32 Відповісти
Дає задню джахедист- терорист. Невинна жертва.
показати весь коментар
20.06.2025 22:29 Відповісти
Так ніхто ж не проти. Рознести все вхлам, а потім після припинення...
Та може і говорити вже не буде про що.
показати весь коментар
20.06.2025 22:30 Відповісти
Дурить! - ви ж не відкажетесь ваяти ядерну бімбу
показати весь коментар
20.06.2025 22:30 Відповісти
Мер Хайфи, після сьогоднішніх прильотів, теж виступив за мирні переговори...
показати весь коментар
20.06.2025 22:36 Відповісти
Якщо не знищити Іран наступний прильот буде ядерний і останній для Хайфи.
показати весь коментар
20.06.2025 22:54 Відповісти
Иранский ракетный удар по Хайфе: пострадали мечеть и украинское кафе

В результате ракетного обстрела со стороны Ирана в Хайфе зафиксированы разрушения:

1. Повреждена мечеть Аль-Джарина
- Ранения получили находившиеся внутри священнослужители

2. Полностью разрушено кафе "Наша кухня"
- Заведение украинской кухни пользовалось популярностью у местных жителей
показати весь коментар
20.06.2025 23:40 Відповісти
от і добре...гарна умова. Коли Ізраїль все розїбе тоді і зупиниться
показати весь коментар
20.06.2025 23:00 Відповісти
Замість перемовин, вони, як і прутін перед трампом, убивці з рану, виставляють ультиматуми Ізраїльтянам!!
показати весь коментар
20.06.2025 23:01 Відповісти
Сподіваюся, у ізраїльтян вистачить духу і розуму не зупинятися. Принаймні найближчий тиждень.
показати весь коментар
20.06.2025 23:18 Відповісти
 
 