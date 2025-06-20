Іран повернеться до "дипломатичних заходів" тільки після припинення атак з боку Ізраїлю, - глава МЗС Аракчі
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран повернеться до "дипломатичних заходів" щодо своєї ядерної програми після того, як Ізраїль припинить удари.
Про це він сказав після переговорів з міністрами закордонних справ країн Європи, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
"Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресія (Ізраїлю, - ред.) буде припинена, а агресор – притягнутий до відповідальності за скоєні злочини", - сказав Аракчі.
Однак іранський міністр не уточнив, як саме Ізраїль має бути притягнутий до відповідальності.
"Ми підтримуємо продовження переговорів з Великою Британією, Францією, Німеччиною та Європейським Союзом і висловлюємо готовність до нових зустрічей у найближчому майбутньому",- заявив глава МЗС Ірану.
Нагадаємо, що 20 червня глави МЗС європейських країн провели перемовини з міністром закордонних справ Ірану. Вони закликали Тегеран продовжити переговори із Сполученими Штатами Америки.
