Глави МЗС країн Європи закликали Іран до переговорів зі США
У п'ятницю, 20 червня, глави міністерств закордонних справ країн Європи після зустрічі з міністром закордонних справ Ірану закликали Тегеран продовжити переговори із Сполученими Штатами Америки.
Про це повідомляють Sky News та Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі у розмові з журналістами після переговорів у Женеві підкреслив, що Іран не може мати ядерної зброї.
"Ми зацікавлені в продовженні поточних дискусій і переговорів з Іраном і закликаємо Іран продовжувати переговори зі Сполученими Штатами. Це небезпечний момент, і надзвичайно важливо, щоб ми не допустили ескалації цього конфлікту в регіоні",- заявив британський міністр.
Своєю чергою глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро висловив побажання, щоб нинішня кризова ситуація була вирішена шляхом переговорів, оскільки, за його словами, "військове вирішення" ізраїльсько-іранського конфлікту неможливе.
"Іран повинен відкритися до діалогу, зокрема зі США, щоб знайти переговорне рішення цієї кризи",- наголосив Барро.
Французький міністр також нагадав, що "підтримка Іраном терористичних угруповань, підтримка Іраном Росії за допомогою дронів та західних полонених є проблемами" для європейців.
Раніше Білий дім повідомляв, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через "два тижні".
