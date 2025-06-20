Главы МИД стран Европы призвали Иран к переговорам с США

В пятницу, 20 июня, главы министерств иностранных дел стран Европы после встречи с министром иностранных дел Ирана призвали Тегеран продолжить переговоры с Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщают Sky News и Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми в разговоре с журналистами после переговоров в Женеве подчеркнул, что Иран не может иметь ядерного оружия.

"Мы заинтересованы в продолжении текущих дискуссий и переговоров с Ираном и призываем Иран продолжать переговоры с Соединенными Штатами. Это опасный момент, и чрезвычайно важно, чтобы мы не допустили эскалации этого конфликта в регионе",- заявил британский министр.

В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выразил пожелание, чтобы нынешняя кризисная ситуация была решена путем переговоров, поскольку, по его словам, "военное решение" израильско-иранского конфликта невозможно.

"Иран должен открыться к диалогу, в частности с США, чтобы найти переговорное решение этого кризиса", - подчеркнул Барро.

Французский министр также напомнил, что "поддержка Ираном террористических группировок, поддержка Ираном России с помощью дронов и западных пленных являются проблемами" для европейцев.

Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через "две недели".

