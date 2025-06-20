УКР
Новини
3 259 37

Трамп: Дуже важко буде вимагати від Ізраїлю припинити атаки на Іран

Трамп заявив, що важко вимагати від Ізраїлю припинити удари по Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому буде "дуже важко" вимагати від Ізраїлю припинити атаки на Іран, оскільки Ізраїль "має успіхи". 

Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За словами американського лідера, дипломатичне завершення конфлікту буде "складним завданням", адже Ізраїль "має військові успіхи".

"Це трохи складніше зробити, ніж якщо хтось програє. Але ми готові, бажаємо та можемо. І ми розмовляли з Іраном, і побачимо, що станеться. Я думаю, можна сказати, що в Ірані справи йдуть гірше, трохи важко змусити когось зупинитися", - заявив Трамп.

Також президент США заявив, що "Європа не допомогла" вирішити конфлікт Ірану та Ізраїлю. За його словами, "Іран хоче розмовляти лише із США".

Нагадаємо, що 20 червня глави МЗС європейських країн провели перемовини з міністром закордонних справ Ірану. Вони закликали Тегеран продовжити переговори із Сполученими Штатами Америки.

Читайте також: Іран повернеться до "дипломатичних заходів" тільки після припинення атак з боку Ізраїлю, - глава МЗС Аракчі

Ізраїль (1830) Іран (2337) Трамп Дональд (7235)
Топ коментарі
+12
Пустопорожній "тріполог"...
20.06.2025 23:29 Відповісти
+10
І хай копалини віддають.
21.06.2025 00:06 Відповісти
+8




https://t.me/sergiytaran Sergiy TARAN

❗️Найбільший виклик для світової політики - це не війни, глобальна нерівність, економічні чи екологічні кризи. Найбільший виклик - це втеча від відповідальності США - найпотужнішої у світі демократії. Тепер їхнє місце у різних регіонах будуть прагнути зайняти інші сили, і далеко на завжди демократичні. Це і стане причиною нових і незавершення старих воєн, нових глобальних криз та катаклізмів.
20.06.2025 23:44 Відповісти
Пустопорожній "тріполог"...
20.06.2025 23:29 Відповісти
Це воно так перед путіним виправдовується, що не може одразу захистити улюбленого союзника росії - Іран.
21.06.2025 05:10 Відповісти
Війну в Україні вже зупинив за 24 години? А війну між Ізраїлем та Іраном за трі дня?
20.06.2025 23:30 Відповісти
За два тижні...
20.06.2025 23:36 Відповісти
Св. Деменцій благословив тя, Трумпе!
20.06.2025 23:30 Відповісти
Рижаа падла прагне присосатися до перемоги євреїв.Типу, і ми пахалі.
20.06.2025 23:30 Відповісти
А євреї вже перемогли? Чому ж тоді чекають допомоги від штатів? Не кажи "гоп"...
20.06.2025 23:45 Відповісти
Введи санкции против Израиля, увеличь пошлины.
20.06.2025 23:31 Відповісти
І хай копалини віддають.
21.06.2025 00:06 Відповісти
І Газу трумпу, для отелів
21.06.2025 01:22 Відповісти
Трампу потрібно частіше робти клізму - тоді стане не дуже важко.
20.06.2025 23:35 Відповісти
і це тільки початок - https://www.youtube.com/watch?v=O3_LEa6WcFk директор по кадрам Білого дому, фаворит трампа "мальтієць" Серхіо Гор виявився сєргєєм анатольєвічєм горячєвим из Саратова.
20.06.2025 23:37 Відповісти
Шо, серйозно? А хоча чому дивуватись?
20.06.2025 23:48 Відповісти
Я постійно тут на сайті про Ілюшу Маскова казав. Не вгадав. Хоч ХЗНА.
21.06.2025 00:04 Відповісти
ВАУ КАК ЖЕ ТАЕ!ТЫЖЕ ВСЁ И ВСЯ ГЛАВНОГОНДОНОНКОМАНДУЮЩИЙ!!!ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ!!!АЛИЛУЯ У ТРАПОНА НЕТУ ***!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
20.06.2025 23:41 Відповісти




20.06.2025 23:44 Відповісти
Кеп
21.06.2025 00:01 Відповісти
Трамп-цзы "Искусство пурги".
21.06.2025 00:11 Відповісти
Замість того, щоб допомогати він...кидає Ізраїль?
21.06.2025 00:20 Відповісти
Вин допомогае Израилю теми же бомбами, взрывателями что не пошли в Украину и много ещё чем. Но он не хочет влезать в наземную операцию к которой его подталкивает Израиль, бо его радники доповилы ему, что ничего хорошего из этого не выйдет, Иран не Ирак и не Афганистан
21.06.2025 01:33 Відповісти
Не, он у израильтян на крючке. Эпштейн, как выяснилось, был агентом израильтян. Записи оргий с малолетками - их медовая ловушка. Трампон там тоже фигурирует, кроме того, израильское лобби, тут обложили пса рыжего по-полной. Даже интересно стало, кого эта псина рыжая больше сцытся, ***** или израильтян? Помнится, оно от Ына сцалось, а как кудахтало, аж авианосцы посылало.
21.06.2025 03:49 Відповісти
Миротворець ху-в! Якби я був..Цього б не сталось..
21.06.2025 00:26 Відповісти
Трампон сильнейший правитель всей планеты путин **** отдыхает!пояраща!!!есть пораша!тампонпринесёт ещё тампон для ушей!!!!
21.06.2025 00:58 Відповісти
Прийшло тимчасове просвітлення у Трампа, після залякування, старим дідом прутіним, іншого старого діда??
21.06.2025 00:58 Відповісти
Точно так важко і як з *********** - має успіхи, а в України немає козирів. Долдон.
21.06.2025 02:03 Відповісти
Не-не, пускай Израиль продолжает атаки на Иран до второго пришествия Иисуса Христа. Просто за свой счёт, и за счёт самой богатой в мире еврейской диаспоры, а не за счёт США и Европы.
21.06.2025 02:45 Відповісти
Мені його жаль.
Мені всіх хворих жаль. Особливо жаль тих кого Господь позбавив розуму.
21.06.2025 03:17 Відповісти
************ агент еще и у израильтян на крючке, как выяснилось. Вот интересно теперь, кого эта псина рыжая больше сцытся, ***** или израильтян? Ыну оно уже угрожало авианосцами и позорно обосралось. Помним.
21.06.2025 03:36 Відповісти
Вимагати ти вже нічого ні від кого не можеш. Все це вже зрозуміли
21.06.2025 06:47 Відповісти
Довбаний старий фрік.
21.06.2025 07:22 Відповісти
Можна навіть ці висєри не читати. Так або інакше, все зводиться до "побачимо" та "два тижні".
21.06.2025 08:56 Відповісти
"І це не дивно..." (с)
21.06.2025 09:02 Відповісти
 
 