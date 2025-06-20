Трамп: Дуже важко буде вимагати від Ізраїлю припинити атаки на Іран
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому буде "дуже важко" вимагати від Ізраїлю припинити атаки на Іран, оскільки Ізраїль "має успіхи".
Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
За словами американського лідера, дипломатичне завершення конфлікту буде "складним завданням", адже Ізраїль "має військові успіхи".
"Це трохи складніше зробити, ніж якщо хтось програє. Але ми готові, бажаємо та можемо. І ми розмовляли з Іраном, і побачимо, що станеться. Я думаю, можна сказати, що в Ірані справи йдуть гірше, трохи важко змусити когось зупинитися", - заявив Трамп.
Також президент США заявив, що "Європа не допомогла" вирішити конфлікт Ірану та Ізраїлю. За його словами, "Іран хоче розмовляти лише із США".
Нагадаємо, що 20 червня глави МЗС європейських країн провели перемовини з міністром закордонних справ Ірану. Вони закликали Тегеран продовжити переговори із Сполученими Штатами Америки.
