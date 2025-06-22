Трамп сделал предупреждение Ирану: Любая ответная мера будет встречена гораздо большей силой
Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от ответных действий на удары, которые были нанесены Соединенными Штатами по иранским объектам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Fox News со ссылкой на Truth Social.
Трамп пообещал масштабный ответ на любую попытку Тегерана отомстить за авиаудары США по иранским ядерным объектам в субботу вечером.
"Любые действия Ирана против Соединенных штатов Америки будут встречены с силой, гораздо большей, чем та, которую мы применили сегодня вечером (ночью 20 июня, - ред.), - говорится в заметке.
Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан.
Ублюдки которые винят Трампа в "плохом" отношении к Украине, а не зедерьмака, это просто кацапские твари. Любой антиамериканизм и антитрампизм у меня асоциируется с предательством Украины.
И виноват в этом безусловно будет не Трамп а такие как ты воглаве с великим дипломатом зедерьмаком.
ну, погодьтеся!
трамп геніальний.
всі його погрози, вєліколєпні.
да здравствуєт пісділ!
США - это не один единственный человек, это даже не Белый дом, и не Капитолий, и не народ. Это идея. И пока эта идея о свободе и равенстве будет жить - всё, что вы можете это просто писать здесь свои мнения. А США как были так и будут, ибо их идея бессмертна, пока она в тренде. Вот так-то...
По сабжу - США сделали то, что всегда делали в таких случаях. Израиль - главный союзник Соединенных Штатов в регионе... что до Ирана, то он перешел границу еще в 2023-м, поэтому получил то, что заслужил. Да и библейские пророчества должны исполнятся