Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
6 749 62

Трамп сделал предупреждение Ирану: Любая ответная мера будет встречена гораздо большей силой

президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от ответных действий на удары, которые были нанесены Соединенными Штатами по иранским объектам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Fox News со ссылкой на Truth Social.

Трамп пообещал масштабный ответ на любую попытку Тегерана отомстить за авиаудары США по иранским ядерным объектам в субботу вечером.

"Любые действия Ирана против Соединенных штатов Америки будут встречены с силой, гораздо большей, чем та, которую мы применили сегодня вечером (ночью 20 июня, - ред.), - говорится в заметке.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан.

Автор: 

Топ комментарии
+14
"... буде зустрінута набагато більшою силою через два тижні."
22.06.2025 07:42 Ответить
22.06.2025 07:42 Ответить
+14
Якщо почав товкти,то добивай.Таеу гадину не можна залишати живою
22.06.2025 07:46 Ответить
22.06.2025 07:46 Ответить
+11
Чіста Путін. Ми ісчо всерьоз не начіналі. Движуха наше всьо.
22.06.2025 07:40 Ответить
22.06.2025 07:40 Ответить
Чіста Путін. Ми ісчо всерьоз не начіналі. Движуха наше всьо.
22.06.2025 07:40 Ответить
22.06.2025 07:40 Ответить
Ти довбень?! Іранців тобі шкода, які збили український літак і шахеди кацапам передавали?!
22.06.2025 11:47 Ответить
22.06.2025 11:47 Ответить
Та ні, не шкода. де ти це побачив, довбень.... Їх ******** зовсім не за те, а просто тому що захотіли та можуть. І так, це нам сильно зашкодить, бо нафта виросте, а зброя (і французська та англійська вже іде на Ізраїль, як і американська). П.С. Їм не можна мати ядерку по тій самі причині, що і нам, бо ми унтерменші.
22.06.2025 12:25 Ответить
22.06.2025 12:25 Ответить
Нафта виросте ненадовго, американці зброї нам і так не дають навіть за корисні копалини, а французька і британська зброя іде на Ізраїль за гроші.
22.06.2025 12:57 Ответить
22.06.2025 12:57 Ответить
А в тих шахедах деталі американського виробництва. Так що питання
22.06.2025 12:53 Ответить
22.06.2025 12:53 Ответить
"... буде зустрінута набагато більшою силою через два тижні."
22.06.2025 07:42 Ответить
22.06.2025 07:42 Ответить
А може за 100 днів,через 24 години???
22.06.2025 07:44 Ответить
22.06.2025 07:44 Ответить
9чи10?
22.06.2025 07:55 Ответить
22.06.2025 07:55 Ответить
Як і писав - вороття не має - тільки добивати - Іран в ****
22.06.2025 07:44 Ответить
22.06.2025 07:44 Ответить
Якщо почав товкти,то добивай.Таеу гадину не можна залишати живою
22.06.2025 07:46 Ответить
22.06.2025 07:46 Ответить
Китайози шось притихли - Іран ж їх підручний
22.06.2025 07:53 Ответить
22.06.2025 07:53 Ответить
Чекають поки штати зменшать запаси збброї.
22.06.2025 10:41 Ответить
22.06.2025 10:41 Ответить
Курчат осінню перераховують. Ще подивимось, хто буде *в *****. Два сраних хмарочоси в 2001 р. привели сша на 25 років в ****. Ніяк не розгребуть. А тут пахне чимось більшим.
22.06.2025 08:35 Ответить
22.06.2025 08:35 Ответить
Літаки Ізраїлю безкано нарізають кола над Іраном - вам це нічого не каже?
22.06.2025 08:38 Ответить
22.06.2025 08:38 Ответить
І що? Це завадить релігійним фанатам зробити якусь диверсію в сша? Я за рівні права. Нехай уярять одне одного до посиніння. Штатам не завадить трішки струсу на своїй території. Давно пора, щоб не бикували.
22.06.2025 08:49 Ответить
22.06.2025 08:49 Ответить
Бен Ладен теж хотів бикувати - завалив близнюків і де ж його послідовники? - США ж не змінилися? - чи Аль - Каїда - чого зійшли на Гицькову сучку - того шо яким би відбитим фанатом не був а жити хочеться
22.06.2025 09:28 Ответить
22.06.2025 09:28 Ответить
В Жмені, в Афганістані, в Африці, на Бангсаморо, на Кавказі так що послідовники ладена є де
22.06.2025 12:56 Ответить
22.06.2025 12:56 Ответить
кавказькі послідовники прийдуть швилше ху йла з бункера виймати. а там все пригадають йому. і Чечню, і Афаган, і Сирію, і Крим...
22.06.2025 13:18 Ответить
22.06.2025 13:18 Ответить
Звідки знаєш? Чи що особисто бачив?
22.06.2025 12:55 Ответить
22.06.2025 12:55 Ответить
Сам нє відєл врать нє буду - но мужік рассказивал - как вчера із мавзолєя кто - то член показивал
22.06.2025 13:32 Ответить
22.06.2025 13:32 Ответить
Нарешті Америка зробила крок у правильному напрямку
22.06.2025 07:45 Ответить
22.06.2025 07:45 Ответить
Третьої світової ?
22.06.2025 10:43 Ответить
22.06.2025 10:43 Ответить
Маючи за щокою тезку *****, рудому вишкребку потрібна хоч якась "потужна перемога". Басмачі підходять для цього..як і завжди. Вкупі з встановленням двох шпилів на галявині Білого Сортира, можна вже розраховувати і на Нобелівську премію.
22.06.2025 07:45 Ответить
22.06.2025 07:45 Ответить
Да ты что, а чего у басмачей есть балистические ракеты в количестве сотен, которые бьют на 1000+ км, а у Украины нету ?

Ублюдки которые винят Трампа в "плохом" отношении к Украине, а не зедерьмака, это просто кацапские твари. Любой антиамериканизм и антитрампизм у меня асоциируется с предательством Украины.
22.06.2025 08:22 Ответить
22.06.2025 08:22 Ответить
Возьми таз со льодом и сядь туда. Скорее. А то до пожара недалеко.
22.06.2025 09:11 Ответить
22.06.2025 09:11 Ответить
Пожар и ахтунг будет когда фсбшники дерьмак с зелебобой, а так же полезными идиотами "антитрампистами", доведут до того что США реально забьет большой болт на Украину, прекратит поставки оружия, даже то что уже выделили, и разведданых, а еще вырубит старлинк.

И виноват в этом безусловно будет не Трамп а такие как ты воглаве с великим дипломатом зедерьмаком.
22.06.2025 09:26 Ответить
22.06.2025 09:26 Ответить
Купи третий шпиль и поставь возле Белого Дома.
22.06.2025 09:28 Ответить
22.06.2025 09:28 Ответить
Твой Трамп идиот как и твои преклонения московских подстилок видно издалека
22.06.2025 12:52 Ответить
22.06.2025 12:52 Ответить
У країнах Перської затоки не виявлено радіації після ударів США по трьох іранських ядерних об'єктах - саудівський регулятор ядерної енергії
22.06.2025 07:47 Ответить
22.06.2025 07:47 Ответить
Тобто виходить що всі слова трампа черговий пшик
22.06.2025 12:51 Ответить
22.06.2025 12:51 Ответить
Накачує себе потужну рішучість показує. "Трамбо перша кров".
22.06.2025 07:49 Ответить
22.06.2025 07:49 Ответить
Всю свою історію людство воювало. А особливо жорстокі махачі були на теренах Європи. А за останні 100 років типу всі стали пацифістами та за мир во всьом мірі? Війна це в генах людей. В їх ДНК. Так що не стримуйте себе, любі мої. Мочіть друг друга. Ви ж того хочете. Хочете!!!
22.06.2025 07:56 Ответить
22.06.2025 07:56 Ответить
Шо, Доні, очко жим-жим?
22.06.2025 07:58 Ответить
22.06.2025 07:58 Ответить
І саме цікаве, аьякщо все-таки у рушникоголових бармалеїв таки є ядерна бомба, то тоді шо?
22.06.2025 08:03 Ответить
22.06.2025 08:03 Ответить
Нічо! - загасити в бункері - і бай - бай Іран
22.06.2025 08:14 Ответить
22.06.2025 08:14 Ответить
Если бы была, давно скинули б на Израиль, у них это в Конституции прописано. Почему и заварушка с Ираном и ЯО. Если бы какой нибудь Бангладеш или Нигерия начали делать ЯО, всем бы было бы насрать.
22.06.2025 08:24 Ответить
22.06.2025 08:24 Ответить
Не слухайте його, хлопці з Ірану, він 3,14здить!!!
22.06.2025 08:03 Ответить
22.06.2025 08:03 Ответить
Закон джунглів діє .
22.06.2025 08:09 Ответить
22.06.2025 08:09 Ответить
Невже Чубчик знайшов, де в ньго яйця?
22.06.2025 08:09 Ответить
22.06.2025 08:09 Ответить
нєнє!
ну, погодьтеся!
трамп геніальний.
всі його погрози, вєліколєпні.
да здравствуєт пісділ!
22.06.2025 08:26 Ответить
22.06.2025 08:26 Ответить
Вивезені Матеріали це збагачений уран для дреной бімби
22.06.2025 08:34 Ответить
22.06.2025 08:34 Ответить
Я не прихильник Ірану, але рудий підар, це ганьба US.
22.06.2025 08:47 Ответить
22.06.2025 08:47 Ответить
Через день, через два тижні, через 100 днів,я пожартував.
22.06.2025 09:10 Ответить
22.06.2025 09:10 Ответить
Честно говоря, не ожидал этого от Трампа.
22.06.2025 09:12 Ответить
22.06.2025 09:12 Ответить
За що отримав Іран? За ПОГРОЗУ ! знищити Ізраіль ядерною зброєю. Значить це бентежить світ і США також. Далі . Федераша три роки голосом сцаря і його болонки пандеева(від слова панда тому що на ведмідя він не тягнне) ПОГРОЖУЮТЬ! знищити Україну, Європу і навіть США(щодо США, то це особливо "сміливий" з похмілля генерал з госдури гурульов). А тепер проста лочічна задачка, Що повинна отримати федераша за свої ядерні погрози? Сподіваюсь що навіть Трампону з його від'ємним IQ правильна відповідь більш ніж очевидна.
22.06.2025 09:14 Ответить
22.06.2025 09:14 Ответить
Всі нацисти завжди хочуть знищити Ізраїль.Чим закінчують,ми всі знаємо
22.06.2025 18:32 Ответить
22.06.2025 18:32 Ответить
Двадцать второго июня ровно в четыре утра Иран разбомбили, нам обьявили что начиналась война
22.06.2025 09:29 Ответить
22.06.2025 09:29 Ответить
Точно по кацапськи - ми вас бамбім, а ви тєрпітє, а то ...
22.06.2025 09:52 Ответить
22.06.2025 09:52 Ответить
Читаю ваши комменты господа и просто о*еваю...
США - это не один единственный человек, это даже не Белый дом, и не Капитолий, и не народ. Это идея. И пока эта идея о свободе и равенстве будет жить - всё, что вы можете это просто писать здесь свои мнения. А США как были так и будут, ибо их идея бессмертна, пока она в тренде. Вот так-то...
По сабжу - США сделали то, что всегда делали в таких случаях. Израиль - главный союзник Соединенных Штатов в регионе... что до Ирана, то он перешел границу еще в 2023-м, поэтому получил то, что заслужил. Да и библейские пророчества должны исполнятся
22.06.2025 10:10 Ответить
22.06.2025 10:10 Ответить
А США как были так и будут, ибо их идея бессмертна, -на все .що на землі є БОЖЕ-"АЛЬФА" І "ОМЕГА"
22.06.2025 10:16 Ответить
22.06.2025 10:16 Ответить
А США це ж ті самі 77 мільйонів які проголосували за трампа
22.06.2025 12:48 Ответить
22.06.2025 12:48 Ответить
Интересная в США свобода когда запрещаґт критиковать главного идиота, за то что он идиот
22.06.2025 12:49 Ответить
22.06.2025 12:49 Ответить
"ВІДПЛАТУ" вже зустрів Ізраїль і його народ..
22.06.2025 10:14 Ответить
22.06.2025 10:14 Ответить
Трампопо хоче знищити колись велику Персію. Ось що буває, коли владу захоплюють терористи та нарциси.
22.06.2025 10:25 Ответить
22.06.2025 10:25 Ответить
скіздів
22.06.2025 11:18 Ответить
22.06.2025 11:18 Ответить
Якби була,Ізраїля вже б не було...
22.06.2025 18:29 Ответить
22.06.2025 18:29 Ответить
 
 