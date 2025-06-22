Трамп сделал предупреждение Ирану: Любая ответная мера будет встречена гораздо большей силой

Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от ответных действий на удары, которые были нанесены Соединенными Штатами по иранским объектам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Fox News со ссылкой на Truth Social.

Трамп пообещал масштабный ответ на любую попытку Тегерана отомстить за авиаудары США по иранским ядерным объектам в субботу вечером.

"Любые действия Ирана против Соединенных штатов Америки будут встречены с силой, гораздо большей, чем та, которую мы применили сегодня вечером (ночью 20 июня, - ред.), - говорится в заметке.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан.

