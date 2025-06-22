УКР
Між США та Ізраїлем виникли розбіжності в баченні подальших дій проти Ірану, - Reuters

Між американськими та ізральськими посадовцями виникли розбіжності в баченні подальших дій проти Ірану. 

Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел, 19 червня між посадовцямм Сполучених Штатів та Ізраїлю відбулася "напружена" розмова.

З боку Ізраїлю в розмові брали участь прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, міністр оборони Ісраель Кац та начальник військових сил Еяль Замір, а з американської сторони - віцепрезидент США Джей Ді Венс та міністр оборони Піт Гегсет.

Читайте також: Ізраїль вночі завдав масштабних авіаударів по ядерних і військових об’єктах Ірану

Ізраїльські посадовці заявили, що не хочуть чекати двох тижнів - терміну, який президент США Дональд Трамп відвів для Ірану для ядерної угоди.

За словами американських джерел, ізраїльтяни вважають, що мають обмежений час для дій проти іранського підземного ядерного об'єкту у Фордо - "перлини ядерної програми Ірану".

"Ізраїль повідомив адміністрації США, що, на його думку, двотижневий термін, запропонований Трампом, є занадто довгим і що потрібні нагальніші дії", - пише агентство.

Під час цієї розмови віцепрезидент Венс "заявив, що США не повинні бути безпосередньо залучені (у війну між Ізраїлем та Іраном, -ред.), й припустив, що ізраїльтяни збираються втягнути країну у війну, повідомили джерела".

Читайте також: Туреччина готова сприяти переговорам між США та Іраном, - Ердоган

Своєю чергою представники Ізраїлю сказали, що їхня країна може діяти самостійно до закінчення двотижневого терміну.

За даними джерел, зараз зростає ймовірність того, що Ізраїль розпочне самостійну військову операцію проти одного з найважливіших ядерних об’єктів Ірану у Фордоу, оскільки Тель-Авів вважає, що має перевагу над Іраном, але обмежений в часі.

На думку аналітиків, яких цитує Reuters, припускають, що Ізраїль може використати спецпідрозділи, щоб увійти до Фордо та підірвати його зсередини. Другий сценарій - Ізраїль може завдати серію ударів по  Фордо, щоб пробити захищений об’єкт і після цього може статися вторгнення спецпідрозділів.

Читайте також: Зустріч Трампа та представників Ірану зірвалася через неможливість зв’язатися з Хаменеї, - Axios

Ізраїль (1830) Іран (2337) США (24399) Джей Ді Венс (147)
Топ коментарі
+17
дайте вгадаю - США хочуть уклати прекрасну угоду?
показати весь коментар
22.06.2025 01:47 Відповісти
+13
даю наводку. Треба роззброїти ізраїль, забрати у нього корисні копалини, проголосувати в Оон з антиізраїльською резолюцією і сказати що Хаменеї - класний парень і взагалі порібний мир, дешева нафта, торгівля з іраном на мільярди доларів і попросити Лукашенка бути посередником. Варіант надійний, як швейцарскький годинник.
показати весь коментар
22.06.2025 02:08 Відповісти
+4
І банально сцють.
показати весь коментар
22.06.2025 01:50 Відповісти
Вы не поехали в Сирию в 2013 году, воевать за одну из 5-6 сторон что там были, потому что зассали?
показати весь коментар
22.06.2025 02:11 Відповісти
не поїхали, бо не дійшли згоди між собою, на чиїй стороні воювати - на стороні Джебхат-ан-Нусра чи на стороні Ахрар аш-Шам. Хоча дехто хотів виступити на стороні Дауля. Тоді так і не прийшли до згоди, тому і не поїхали.
показати весь коментар
22.06.2025 02:37 Відповісти
Снимаю шляпу перед вами
показати весь коментар
22.06.2025 03:46 Відповісти
надягніть назад, бо сонце зараз у Сирії просто пекельне.
показати весь коментар
22.06.2025 04:01 Відповісти
ніхєра не вгадав. Виявилось "два тижні", що означає ТАСО - трамп завжди зассить.
показати весь коментар
22.06.2025 01:51 Відповісти
знов не вгадав. Таки захєрачили по Фордо. Тоді не зрозуміло нашо два клоуни приїжджали на перемовини з Нетаньгу. Ну, хіба що їх використали для циркової вистави.
показати весь коментар
22.06.2025 04:10 Відповісти
Обосрался ты со своим выводом. Ну, бывает.
показати весь коментар
22.06.2025 15:56 Відповісти
ну так, в цей раз чудової угоди не буде, бо Ізраїль дав добрячого копняка венсу і гегсету, аж до тампа долетіло. Та нічого, у вас ще попередк буде ще багато чудових угод, так що тримайтесь.
показати весь коментар
22.06.2025 16:05 Відповісти
деми у США - сцикливі моралісти розумники
респи у США були - не дуже обізнані, але яйцями,
стали з МАГА - аморальні, безмозкі сцикуни.
показати весь коментар
22.06.2025 02:00 Відповісти
слабу команду на розмову з ізральською стороною виставили США. Треба було ще габард взять. Ну і звісно ж вітькова.
показати весь коментар
22.06.2025 02:07 Відповісти
даю наводку. Треба роззброїти ізраїль, забрати у нього корисні копалини, проголосувати в Оон з антиізраїльською резолюцією і сказати що Хаменеї - класний парень і взагалі порібний мир, дешева нафта, торгівля з іраном на мільярди доларів і попросити Лукашенка бути посередником. Варіант надійний, як швейцарскький годинник.
показати весь коментар
22.06.2025 02:08 Відповісти
мабуть тому келог і їздив до лукашенка просити бути посередником у перемовинах з Іраном. А замаскували це звільненням політв'язнів. Геніальна багатоходівка від трампа.
показати весь коментар
22.06.2025 02:47 Відповісти
У будь-яких хоч трохи притомних людей завжди виникнуть «розбіжності» із ідіотами. Інакше вони би були ментальними колєгами.
показати весь коментар
22.06.2025 02:15 Відповісти
Израиль в состоянии купить/сделать точно такую же большую бимбу как у США и отправить собственный С130 самолёт бомбить Фордо. Но почему-то хочет что бы США вместо него все это сделало. Зачем это США нужно? Что бы за бензин больше платить и своих солдат в гроб загонять?
Кто заварил кашу, тот ее и хлебать будет.
показати весь коментар
22.06.2025 02:17 Відповісти
Бо в СШа президент ідіот, а в Ізраїлі навпаки?
показати весь коментар
22.06.2025 05:12 Відповісти
ну можно триллион еще взять в долг и произвести бомб,
оружейное лобби будет в лaдоши хлопaть,
a что крепостные умрут, тaк и во вьетнaме умирaли и что?
показати весь коментар
22.06.2025 07:15 Відповісти
Євреї мають спокутувати свою споконвічну вину перед Ісусом Христом та перед народом України - знищити кацапію, іранський режим - то тільки початок. Зараз на світовій арені троє - Ізраїль, США та кацапія і тільки Ізраїль здатен допомогти Україні, рятуючи себе.
показати весь коментар
22.06.2025 02:38 Відповісти
Ну все. Шарахнули. Тепер сша нехай чекають помсти на своїй території. Хмарочосів там ще до біса. І нехай не чекають співчуття. У 2001 як обісралися, так до цього часу й не викупались.
показати весь коментар
22.06.2025 06:28 Відповісти
дaй угaдaю ж2 хочет, чтобы aмерикaнцы из техaсa и aйовы зa них умирaли нa ирaнской земле?

хитрые евреи.
показати весь коментар
22.06.2025 07:14 Відповісти
"дaй угaдaю ж2 хочет"

о, трехдневный бот. чукча не читатель, чукча писатель. в статье четко написано, что израиль не хочет ждать две недели и может все сделать сам. но поскольку в голове трампа навоз, израиль хочет чтобы это не было для него сюрпрайзом
показати весь коментар
22.06.2025 10:16 Відповісти
у вaс тaм в гермaнии родовaя трaвмa, что нaдо зaщищaть евреев, чтобы они не вытворяли?
показати весь коментар
22.06.2025 18:59 Відповісти
к чему твой высер? я просто констатировал то, что написано в статье, а не то, что тебе мерещится. а у вас в канаде какая травма, мозговая?
показати весь коментар
22.06.2025 23:28 Відповісти
Піс-діл! Піс-діл! Піс-діл!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
22.06.2025 07:26 Відповісти
Класична операція прикриття, як по підручнику.
показати весь коментар
22.06.2025 10:22 Відповісти
Це як аксіома: не знаєш, шо робити -- бомби варонєж. пуйло завжди так робить.
показати весь коментар
22.06.2025 10:52 Відповісти
 
 