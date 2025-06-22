Між США та Ізраїлем виникли розбіжності в баченні подальших дій проти Ірану, - Reuters

Між американськими та ізральськими посадовцями виникли розбіжності в баченні подальших дій проти Ірану.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел, 19 червня між посадовцямм Сполучених Штатів та Ізраїлю відбулася "напружена" розмова.

З боку Ізраїлю в розмові брали участь прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, міністр оборони Ісраель Кац та начальник військових сил Еяль Замір, а з американської сторони - віцепрезидент США Джей Ді Венс та міністр оборони Піт Гегсет.

Ізраїльські посадовці заявили, що не хочуть чекати двох тижнів - терміну, який президент США Дональд Трамп відвів для Ірану для ядерної угоди.

За словами американських джерел, ізраїльтяни вважають, що мають обмежений час для дій проти іранського підземного ядерного об'єкту у Фордо - "перлини ядерної програми Ірану".

"Ізраїль повідомив адміністрації США, що, на його думку, двотижневий термін, запропонований Трампом, є занадто довгим і що потрібні нагальніші дії", - пише агентство.

Під час цієї розмови віцепрезидент Венс "заявив, що США не повинні бути безпосередньо залучені (у війну між Ізраїлем та Іраном, -ред.), й припустив, що ізраїльтяни збираються втягнути країну у війну, повідомили джерела".

Своєю чергою представники Ізраїлю сказали, що їхня країна може діяти самостійно до закінчення двотижневого терміну.

За даними джерел, зараз зростає ймовірність того, що Ізраїль розпочне самостійну військову операцію проти одного з найважливіших ядерних об’єктів Ірану у Фордоу, оскільки Тель-Авів вважає, що має перевагу над Іраном, але обмежений в часі.

На думку аналітиків, яких цитує Reuters, припускають, що Ізраїль може використати спецпідрозділи, щоб увійти до Фордо та підірвати його зсередини. Другий сценарій - Ізраїль може завдати серію ударів по Фордо, щоб пробити захищений об’єкт і після цього може статися вторгнення спецпідрозділів.

