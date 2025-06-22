Между США и Израилем возникли разногласия в видении дальнейших действий против Ирана, - Reuters

Между американскими и изральскими чиновниками возникли разногласия в видении дальнейших действий против Ирана.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников, 19 июня между чиновниками Соединенных Штатов и Израиля состоялся "напряженный" разговор.

Со стороны Израиля в разговоре участвовали премьер-министр Беньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и начальник военных сил Эяль Замир, а с американской стороны - вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет.

Читайте также: Израиль ночью нанес масштабные авиаудары по ядерным и военным объектам Ирана

Израильские чиновники заявили, что не хотят ждать двух недель - срока, который президент США Дональд Трамп отвел для Ирана для ядерной сделки.

По словам американских источников, израильтяне считают, что имеют ограниченное время для действий против иранского подземного ядерного объекта в Фордо - "жемчужины ядерной программы Ирана".

"Израиль сообщил администрации США, что, по его мнению, двухнедельный срок, предложенный Трампом, является слишком долгим и что нужны более срочные действия", - пишет агентство.

Во время этого разговора вице-президент Вэнс "заявил, что США не должны быть непосредственно вовлечены (в войну Израиля с Ираном, -ред.), и предположил, что израильтяне собираются втянуть страну в войну, сообщили источники".

Читайте также: Турция готова содействовать переговорам между США и Ираном, - Эрдоган

В свою очередь представители Израиля сказали, что их страна может действовать самостоятельно до истечения двухнедельного срока.

По данным источников, сейчас растет вероятность того, что Израиль начнет самостоятельную военную операцию против одного из важнейших ядерных объектов Ирана в Фордоу, поскольку Тель-Авив считает, что имеет преимущество над Ираном, но ограничен во времени.

По мнению аналитиков, которых цитирует Reuters, предполагают, что Израиль может использовать спецподразделения, чтобы войти в Фордо и взорвать его изнутри. Второй сценарий - Израиль может нанести серию ударов по Фордо, чтобы пробить защищенный объект и после этого может произойти вторжение спецподразделений.

Читайте также: Встреча Трампа и представителей Ирана сорвалась из-за невозможности связаться с Хаменеи, - Axios