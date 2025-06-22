РУС
Между США и Израилем возникли разногласия в видении дальнейших действий против Ирана, - Reuters

Гегсет, Венс

Между американскими и изральскими чиновниками возникли разногласия в видении дальнейших действий против Ирана.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников, 19 июня между чиновниками Соединенных Штатов и Израиля состоялся "напряженный" разговор.

Со стороны Израиля в разговоре участвовали премьер-министр Беньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и начальник военных сил Эяль Замир, а с американской стороны - вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет.

Читайте также: Израиль ночью нанес масштабные авиаудары по ядерным и военным объектам Ирана

Израильские чиновники заявили, что не хотят ждать двух недель - срока, который президент США Дональд Трамп отвел для Ирана для ядерной сделки.

По словам американских источников, израильтяне считают, что имеют ограниченное время для действий против иранского подземного ядерного объекта в Фордо - "жемчужины ядерной программы Ирана".

"Израиль сообщил администрации США, что, по его мнению, двухнедельный срок, предложенный Трампом, является слишком долгим и что нужны более срочные действия", - пишет агентство.

Во время этого разговора вице-президент Вэнс "заявил, что США не должны быть непосредственно вовлечены (в войну Израиля с Ираном, -ред.), и предположил, что израильтяне собираются втянуть страну в войну, сообщили источники".

Читайте также: Турция готова содействовать переговорам между США и Ираном, - Эрдоган

В свою очередь представители Израиля сказали, что их страна может действовать самостоятельно до истечения двухнедельного срока.

По данным источников, сейчас растет вероятность того, что Израиль начнет самостоятельную военную операцию против одного из важнейших ядерных объектов Ирана в Фордоу, поскольку Тель-Авив считает, что имеет преимущество над Ираном, но ограничен во времени.

По мнению аналитиков, которых цитирует Reuters, предполагают, что Израиль может использовать спецподразделения, чтобы войти в Фордо и взорвать его изнутри. Второй сценарий - Израиль может нанести серию ударов по Фордо, чтобы пробить защищенный объект и после этого может произойти вторжение спецподразделений.

Читайте также: Встреча Трампа и представителей Ирана сорвалась из-за невозможности связаться с Хаменеи, - Axios

Топ комментарии
+17
дайте вгадаю - США хочуть уклати прекрасну угоду?
22.06.2025 01:47 Ответить
+13
даю наводку. Треба роззброїти ізраїль, забрати у нього корисні копалини, проголосувати в Оон з антиізраїльською резолюцією і сказати що Хаменеї - класний парень і взагалі порібний мир, дешева нафта, торгівля з іраном на мільярди доларів і попросити Лукашенка бути посередником. Варіант надійний, як швейцарскький годинник.
22.06.2025 02:08 Ответить
+4
І банально сцють.
22.06.2025 01:50 Ответить
дайте вгадаю - США хочуть уклати прекрасну угоду?
22.06.2025 01:47 Ответить
І банально сцють.
22.06.2025 01:50 Ответить
Вы не поехали в Сирию в 2013 году, воевать за одну из 5-6 сторон что там были, потому что зассали?
22.06.2025 02:11 Ответить
не поїхали, бо не дійшли згоди між собою, на чиїй стороні воювати - на стороні Джебхат-ан-Нусра чи на стороні Ахрар аш-Шам. Хоча дехто хотів виступити на стороні Дауля. Тоді так і не прийшли до згоди, тому і не поїхали.
22.06.2025 02:37 Ответить
Снимаю шляпу перед вами
22.06.2025 03:46 Ответить
надягніть назад, бо сонце зараз у Сирії просто пекельне.
22.06.2025 04:01 Ответить
ніхєра не вгадав. Виявилось "два тижні", що означає ТАСО - трамп завжди зассить.
22.06.2025 01:51 Ответить
знов не вгадав. Таки захєрачили по Фордо. Тоді не зрозуміло нашо два клоуни приїжджали на перемовини з Нетаньгу. Ну, хіба що їх використали для циркової вистави.
22.06.2025 04:10 Ответить
Обосрался ты со своим выводом. Ну, бывает.
22.06.2025 15:56 Ответить
ну так, в цей раз чудової угоди не буде, бо Ізраїль дав добрячого копняка венсу і гегсету, аж до тампа долетіло. Та нічого, у вас ще попередк буде ще багато чудових угод, так що тримайтесь.
22.06.2025 16:05 Ответить
деми у США - сцикливі моралісти розумники
респи у США були - не дуже обізнані, але яйцями,
стали з МАГА - аморальні, безмозкі сцикуни.
22.06.2025 02:00 Ответить
слабу команду на розмову з ізральською стороною виставили США. Треба було ще габард взять. Ну і звісно ж вітькова.
22.06.2025 02:07 Ответить
даю наводку. Треба роззброїти ізраїль, забрати у нього корисні копалини, проголосувати в Оон з антиізраїльською резолюцією і сказати що Хаменеї - класний парень і взагалі порібний мир, дешева нафта, торгівля з іраном на мільярди доларів і попросити Лукашенка бути посередником. Варіант надійний, як швейцарскький годинник.
22.06.2025 02:08 Ответить
мабуть тому келог і їздив до лукашенка просити бути посередником у перемовинах з Іраном. А замаскували це звільненням політв'язнів. Геніальна багатоходівка від трампа.
22.06.2025 02:47 Ответить
У будь-яких хоч трохи притомних людей завжди виникнуть «розбіжності» із ідіотами. Інакше вони би були ментальними колєгами.
22.06.2025 02:15 Ответить
Израиль в состоянии купить/сделать точно такую же большую бимбу как у США и отправить собственный С130 самолёт бомбить Фордо. Но почему-то хочет что бы США вместо него все это сделало. Зачем это США нужно? Что бы за бензин больше платить и своих солдат в гроб загонять?
Кто заварил кашу, тот ее и хлебать будет.
22.06.2025 02:17 Ответить
Бо в СШа президент ідіот, а в Ізраїлі навпаки?
22.06.2025 05:12 Ответить
ну можно триллион еще взять в долг и произвести бомб,
оружейное лобби будет в лaдоши хлопaть,
a что крепостные умрут, тaк и во вьетнaме умирaли и что?
22.06.2025 07:15 Ответить
Євреї мають спокутувати свою споконвічну вину перед Ісусом Христом та перед народом України - знищити кацапію, іранський режим - то тільки початок. Зараз на світовій арені троє - Ізраїль, США та кацапія і тільки Ізраїль здатен допомогти Україні, рятуючи себе.
22.06.2025 02:38 Ответить
Ну все. Шарахнули. Тепер сша нехай чекають помсти на своїй території. Хмарочосів там ще до біса. І нехай не чекають співчуття. У 2001 як обісралися, так до цього часу й не викупались.
22.06.2025 06:28 Ответить
дaй угaдaю ж2 хочет, чтобы aмерикaнцы из техaсa и aйовы зa них умирaли нa ирaнской земле?

хитрые евреи.
22.06.2025 07:14 Ответить
"дaй угaдaю ж2 хочет"

о, трехдневный бот. чукча не читатель, чукча писатель. в статье четко написано, что израиль не хочет ждать две недели и может все сделать сам. но поскольку в голове трампа навоз, израиль хочет чтобы это не было для него сюрпрайзом
22.06.2025 10:16 Ответить
у вaс тaм в гермaнии родовaя трaвмa, что нaдо зaщищaть евреев, чтобы они не вытворяли?
22.06.2025 18:59 Ответить
к чему твой высер? я просто констатировал то, что написано в статье, а не то, что тебе мерещится. а у вас в канаде какая травма, мозговая?
22.06.2025 23:28 Ответить
Піс-діл! Піс-діл! Піс-діл!!!!!!!!!!!
22.06.2025 07:26 Ответить
Класична операція прикриття, як по підручнику.
22.06.2025 10:22 Ответить
Це як аксіома: не знаєш, шо робити -- бомби варонєж. пуйло завжди так робить.
22.06.2025 10:52 Ответить
 
 