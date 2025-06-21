РУС
Турция готова содействовать переговорам между США и Ираном, - Эрдоган

Эрдоган встретился с Аракчи

Турция готова способствовать переговорам на высоком уровне между США и Ираном.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Стамбуле, сообщает пресс-служба турецкого лидера, информирует Цензор.НЕТ.

Эрдоган отметил, что Турция готова внести свой вклад в процесс, в частности, способствовать диалогу между сторонами. Также он заявил, что необходимо предпринять безотлагательные шаги для начала дипломатии через технические переговоры(с участием ядерных специалистов, - ред.) и переговоры на высоком уровне между Ираном и США.

Турецкий лидер отметил, что Анкара продолжит поддерживать этот процесс.

Он также в очередной раз повторил, что Турция против ударов Израиля по Ирану, как и в случаях с сектором Газы, Ливаном и Сирией. Эрдоган заявил, что Анкара предприняла "различные дипломатические усилия" для прекращения противостояния и возвращения к диалогу.

Читайте также: Эрдоган осудил удары Израиля по Ирану: "Правительство Нетаньяху пытается втянуть мир в катастрофу"

Отмечается, что во время встречи с Арагчи речь шла о боевых действиях между Ираном и Израилем, а также "региональных и глобальных вопросах".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что противостояние Израиля и Ирана быстро направляется к точке невозврата. Он призвал к установлению режима прекращения огня и спокойствия на Ближнем Востоке.

Читайте также: Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Ближнем Востоке

Топ комментарии
+4
Трамп: Два тижні. Побачимо.
21.06.2025 21:43 Ответить
+2
Эрдоган може поцілувати хвіст свого ішака , але перемовини між США й Іраном нічого не дадуть ... Іран як й московія прагне мати те, що вони ніколи не можуть досягти й через це такий формат лише оттягування час . У трампона багато недоліків - він майже цілком один сплошний недолік . Але є інша сторона таких недоліків . Воно на нічому не може сфокусуватися . Жодно справу не може довести до логічного кінця . трампон перебуває постіной під впливом тих , з ким він в останній раз спілкувався . Але ж це лише тимчасово ... Поглядів воно не має , але єдине що є -- це євангелістке середовище . В йому трампон виніс . Це його виборці -- а євангелісти США це головне проізраїльске лоббі ... А Ердоган -- це набільш впливова антиізраїльска сила . Й через це трампон може й погодится , а потім , а через пів доби так само відмовиться коли почує умови аятулл . А тим більш - їх загрози перектрити Персицьку затоку ...
21.06.2025 21:53 Ответить
+2
турки скрізь бажають стати прокладкою в шпагаті ..поки не виходить
21.06.2025 21:53 Ответить
Трамп. 4 роки. Побачимо, чи віддасть кінці в воду.
21.06.2025 21:49 Ответить
Євангелісти євангелістами а в Конгресі дуже сильне єврейське лоббі
21.06.2025 22:00 Ответить
Ви мабуть маєте на увазі Берні Сандерса ? Або колишнього держсекретаря Кисенджера, або Мадлен Олбрайт -- Ізраїлю більших ворогів не требо , як ось ці містери й місісіси , абсолютні стовідсоктові іудеї . Може бобі фішер був "другом Ізраїлю" ?! Да один тільки Джон Макейн був в 100 разів крайщим до Ізраїля за усе разом іудейство з демпартії .
Півторюю проізраїльське лобі в США и й іудейска спільнота -- це тільки виборково одні й тіж самі люди . Але віра в те , що 10 млн. іудеїв в США можут бути більш впливовими за інших це все одно, що віра в конспірологію ... Вихидців з Мексики в США більше в рази . Ірландців - 3 рази . Я вже не кажу про чорношкірих . Але ж з "ірланців" були Кенеді президентом ... З чорношкірих - Обама . У іудея в США шансів не багато !!!
21.06.2025 22:16 Ответить
В прези так вони не сильно балотуються - Ротшільди тай Ротшільди - скромно так
21.06.2025 22:21 Ответить
Ага.
Це приблизно те ж, що пропонував Лука щодо нашої війни.

Хай Ізраїль бомбить!!!
21.06.2025 21:56 Ответить
Washington Post з посиланням на своє анонімне джерело повідомляє, що бомбардувальники-невидимки B-2 вилетіли з бази в Міссурі на захід у бік Тихого океану.

Усі ЗМІ називали поточним пунктом призначення 6 бомбардувальників базу на острові Гуам у Тихому океані, однак співрозмовник Washington Post каже, що це може бути і Дієго-Гарсія в центральній частині Індійського океану - потенційно значно ближче до театру військових дій в Ірані.

B-2 - єдиний літак, здатний нести протибункерну бомбу GBU-57.
21.06.2025 21:57 Ответить
21.06.2025 21:58 Ответить
Ердоган ше той зух
21.06.2025 21:57 Ответить
Поки що Ізраїль іпашить іран! Де тут США і турки?
21.06.2025 22:47 Ответить
Туреччина вже вигадала як буде на цій війні заробляти?
22.06.2025 09:34 Ответить
 
 