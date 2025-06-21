Турция готова содействовать переговорам между США и Ираном, - Эрдоган
Турция готова способствовать переговорам на высоком уровне между США и Ираном.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Стамбуле, сообщает пресс-служба турецкого лидера, информирует Цензор.НЕТ.
Эрдоган отметил, что Турция готова внести свой вклад в процесс, в частности, способствовать диалогу между сторонами. Также он заявил, что необходимо предпринять безотлагательные шаги для начала дипломатии через технические переговоры(с участием ядерных специалистов, - ред.) и переговоры на высоком уровне между Ираном и США.
Турецкий лидер отметил, что Анкара продолжит поддерживать этот процесс.
Он также в очередной раз повторил, что Турция против ударов Израиля по Ирану, как и в случаях с сектором Газы, Ливаном и Сирией. Эрдоган заявил, что Анкара предприняла "различные дипломатические усилия" для прекращения противостояния и возвращения к диалогу.
Отмечается, что во время встречи с Арагчи речь шла о боевых действиях между Ираном и Израилем, а также "региональных и глобальных вопросах".
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что противостояние Израиля и Ирана быстро направляется к точке невозврата. Он призвал к установлению режима прекращения огня и спокойствия на Ближнем Востоке.
Або ось цей шапіро солов"йов - воно те ж московитьского лобі ?!
Півторюю проізраїльське лобі в США и й іудейска спільнота -- це тільки виборково одні й тіж самі люди . Але віра в те , що 10 млн. іудеїв в США можут бути більш впливовими за інших це все одно, що віра в конспірологію ... Вихидців з Мексики в США більше в рази . Ірландців - 3 рази . Я вже не кажу про чорношкірих . Але ж з "ірланців" були Кенеді президентом ... З чорношкірих - Обама . У іудея в США шансів не багато !!!
Це приблизно те ж, що пропонував Лука щодо нашої війни.
Хай Ізраїль бомбить!!!
Усі ЗМІ називали поточним пунктом призначення 6 бомбардувальників базу на острові Гуам у Тихому океані, однак співрозмовник Washington Post каже, що це може бути і Дієго-Гарсія в центральній частині Індійського океану - потенційно значно ближче до театру військових дій в Ірані.
B-2 - єдиний літак, здатний нести протибункерну бомбу GBU-57.