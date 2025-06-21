Турция готова содействовать переговорам между США и Ираном, - Эрдоган

Турция готова способствовать переговорам на высоком уровне между США и Ираном.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Стамбуле, сообщает пресс-служба турецкого лидера, информирует Цензор.НЕТ.

Эрдоган отметил, что Турция готова внести свой вклад в процесс, в частности, способствовать диалогу между сторонами. Также он заявил, что необходимо предпринять безотлагательные шаги для начала дипломатии через технические переговоры(с участием ядерных специалистов, - ред.) и переговоры на высоком уровне между Ираном и США.

Турецкий лидер отметил, что Анкара продолжит поддерживать этот процесс.

Он также в очередной раз повторил, что Турция против ударов Израиля по Ирану, как и в случаях с сектором Газы, Ливаном и Сирией. Эрдоган заявил, что Анкара предприняла "различные дипломатические усилия" для прекращения противостояния и возвращения к диалогу.

Отмечается, что во время встречи с Арагчи речь шла о боевых действиях между Ираном и Израилем, а также "региональных и глобальных вопросах".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что противостояние Израиля и Ирана быстро направляется к точке невозврата. Он призвал к установлению режима прекращения огня и спокойствия на Ближнем Востоке.

