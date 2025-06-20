РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7942 посетителя онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Атаки Ирана на Израиль
2 266 40

Эрдоган: Конфликт между Израилем и Ираном движется к точке невозврата

Эрдоган о конфликте между Израилем и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что противостояние Израиля и Ирана быстро движется к точке невозврата. Он призвал к установлению режима прекращения огня и спокойствия на Ближнем Востоке.

Об этом турецкий лидер заявил 20 июня в Стамбуле на открытии Молодежного форума исламского сотрудничества, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Конфликт Израиля с Ираном быстро движется к точке невозврата... Прежде чем произойдет ужасная катастрофа, которая может на годы повлиять не только на наш регион, но и на Европу и Азию, необходимо убрать руки от спусковых крючков и кнопок, чтобы избежать еще большего разрушения, кровопролития и гибели мирных жителей",- заявил Эрдоган.

Он призвал страны, имеющие влияние на Израиль, использовать это влияние для установления режима прекращения огня и спокойствия в регионе, добавив, что Турция готова поддерживать и вносить свой вклад в этом направлении.

Читайте также: Эрдоган осудил удары Израиля по Ирану: "Правительство Нетаньяху пытается втянуть мир в катастрофу"

Кроме этого, президент Турции предостерег участников всех конфликтов в мире от атак на гражданское население и объекты инфраструктуры.

"Мы настаиваем: гражданское население, жилые районы, школы, больницы и места религиозного поклонения не должны быть мишенью ни при каких обстоятельствах. Такая наша позиция была и остается как в войне между Россией и Украиной, так и в конфликте в Сирии, который длится уже тринадцать с половиной  лет, в напряженности между Пакистаном и Индией, а также во время атак, направленных против нашего соседа Ирана", - заявил Эрдоган.

Напоследок он выразил поддержку Палестине и населению Сектора Газа, сообщив, что Турция уже доставила в регион более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Читайте также: Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Ближнем Востоке

Автор: 

Израиль (2098) Иран (2076) Турция (3543) Эрдоган Реджеп Тайип (951)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Іранський кацапський режим повинен бути знищений!
показать весь комментарий
20.06.2025 19:06 Ответить
+7
Цей закон не для українців, а для іноземців, які зможуть вільно ставати власниками української землі.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:12 Ответить
+5
Це вам так здається.
Я так і не почула грунтовного пояснення для чого українцям подвійне громадянство, і аж так нагально у війну.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так само як у нас.
От думаю як вчасно зеля подвійне громадянство протягнув. Може приїдуть до нас репатріанти з Ізраїлю..
показать весь комментарий
20.06.2025 19:05 Ответить
Русня не дозволить. Не для того сотні тисяч ваньок ***** тут на м'ясо пустило. Ну і кадирка сильно проти буде.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:07 Ответить
Це вам так здається.
Я так і не почула грунтовного пояснення для чого українцям подвійне громадянство, і аж так нагально у війну.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:09 Ответить
Цей закон не для українців, а для іноземців, які зможуть вільно ставати власниками української землі.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:12 Ответить
Питання в тому, чому ***** має віддати завойоване євреям.
показать весь комментарий
22.06.2025 09:25 Ответить
питання по не завойованому
показать весь комментарий
22.06.2025 09:31 Ответить
Намірів зупинятись русня не виказує, навпаки, заявляє, що вся Україна - то їх власність.
Русня ніколи і нікому не віддає своє.
показать весь комментарий
22.06.2025 09:51 Ответить
А чи русня керує руснею ?
показать весь комментарий
22.06.2025 09:57 Ответить
Якщо у вас є переконливі докази зворотного, будь ласка, наведіть їх. Ну дуже треба.
показать весь комментарий
22.06.2025 09:59 Ответить
не так давно у мене наполегливо вимагали доказів що трамп мудак і українофоб
показать весь комментарий
22.06.2025 10:02 Ответить
Будь ласка, фактаж. Те, що зустрічалось мені, на русню не подіє. А мені треба таке, щоб русні дупи підпалювало.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:02 Ответить
а ви самі не можете погуглити прізвища навколо хутіна, найбагатших людей роіські ? вони ж не ховаються
показать весь комментарий
22.06.2025 10:04 Ответить
Русня скаже, що ***** і все вище керівництво - русня, а найбагатші - то лише олігархи, яких русняве керівництво міцно тримає за яйця і вони роблять те, що їм скажуть.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:09 Ответить
Так у них відсутня сама республіка русні. Всі народності є, а русні нема. Бо це ми.
Можете їм перечислити республіки і нехай знайдуть там руське. Вони нащадки орди.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:12 Ответить
Вони вам наведуть приклад США. Там навіть більше автономії у кожного штату, і все одно.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:15 Ответить
американці штучна нація, створена з європейців, які витіснили корінне населення на південь
нехай наводять
показать весь комментарий
22.06.2025 10:22 Ответить
Але ця штучна нація відрізняється ледь не найвищим рівнем патріотизму, та створила до нещодавнього часу наймогутнішу країну світу.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:24 Ответить
На русню це не подіє, бо вони знають що русні не існує . Фактично русня це ми. А кацапи це полугібриди, відрижки природнього відбору.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:06 Ответить
Будь ласка, грунтовні докази цього. Такі, щоб русня повірила, що її не існує.
Бо вони несуть себе як вєлікоросси, а ми - типу мала деградована гілка їх вєлікого народа.
І не переконати у зворотному.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:08 Ответить
Ви думаєте у мене ціла картотєка в голові...
Справа не у доказах, а у їхній вірі.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:11 Ответить
Віру можна змінити доказами того, що віра абсурдна і хибна.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:16 Ответить
Вони самі мають всі докази. Краще наших.
Як пояснити кацапу, що ми не бомбили мирний дамбас ? А ніяк. Вони не вірять. Ви їх заведіть на руїни , які залишила їхня армія- вони вам і тут не повірять.
У них своя реальність. Туди не пробитись.
У нас теж такі є. Зомбаки. Хоча від рашки далеко. Але поранило дядька біля вікна під час масованого обстрілу, дві операції переніс, але винуватить українців, бо ф 16 стоять, нас тому ********, бо ми збиваємо ракети не правильно, хай вони летять куди їх спрямували.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:20 Ответить
А русню ніхто не буде і питати.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:10 Ответить
ты бредишь ***** никто спрашивать не будет - он уже палаумный улыбается как белочка
показать весь комментарий
22.06.2025 03:10 Ответить
Іранський кацапський режим повинен бути знищений!
показать весь комментарий
20.06.2025 19:06 Ответить
Яка ще жахлива катастрофа? Іран не застосує ЯЗ?
показать весь комментарий
20.06.2025 19:06 Ответить
только по вашим кремлевским бункерам - за то что ***** зрадив главное иранское полотенце
показать весь комментарий
22.06.2025 03:13 Ответить
Про це турецький лідер сказав заявив 20 червня в Стамбулі на відкритті Молодіжного форуму ісламської співпраці
----------------------------

Потрібно відразу увагу звертати де і перед ким заява. Понти вони і в Туреччині понти
показать весь комментарий
20.06.2025 19:14 Ответить
Ото буде прикол якщо член НАТО атакує Ізраїль
показать весь комментарий
20.06.2025 19:40 Ответить
ты идиот ..
показать весь комментарий
22.06.2025 03:14 Ответить
коли цього проросійського підара вже заткнуть, турцію треба було давно ********* з НАТО, заробляють на війні більше всього, все кацапське біосміття літає через Турцію
показать весь комментарий
20.06.2025 19:46 Ответить
Having an established, traditional, stable, predictable enemy is not the worst thing that can happen. It can actually be a great thing: you can use it as a scarecrow and blame all kinds of things on him, including your own failures. It is almost like having a good old friend. The worst thing that everyone is afraid of is chaos, which is by its very nature unpredictable and therefore dangerous. Besides, total chaos and dog-eat-dog violence that often follows the fall of a regime is a no bullshit time where real-deal leaders emerge. Leaders that ********* crave power and control, are ready to risk their lives and sacrifice any number of people to attain it. These guys can do a lot of damage precisely because they are the real deal. Think Iraq and Syria in the ISIS times, Libya, Afghanistan, with the millions of refugees. Chaos in the 90-million Iran can dwarf all that.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:55 Ответить
бред собачий - турки на пару и израилем айзербаджан вооружали
показать весь комментарий
22.06.2025 03:15 Ответить
Хто б казав тіки не цей грьобаний діктатор...у самого в країні повна жопа,за москалями туристами вже спецрейси відправляють бо бабла не вистачає...а воно шось чеше своїм брудним ротом..
показать весь комментарий
21.06.2025 05:53 Ответить
 
 