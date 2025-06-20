Эрдоган: Конфликт между Израилем и Ираном движется к точке невозврата
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что противостояние Израиля и Ирана быстро движется к точке невозврата. Он призвал к установлению режима прекращения огня и спокойствия на Ближнем Востоке.
Об этом турецкий лидер заявил 20 июня в Стамбуле на открытии Молодежного форума исламского сотрудничества, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Конфликт Израиля с Ираном быстро движется к точке невозврата... Прежде чем произойдет ужасная катастрофа, которая может на годы повлиять не только на наш регион, но и на Европу и Азию, необходимо убрать руки от спусковых крючков и кнопок, чтобы избежать еще большего разрушения, кровопролития и гибели мирных жителей",- заявил Эрдоган.
Он призвал страны, имеющие влияние на Израиль, использовать это влияние для установления режима прекращения огня и спокойствия в регионе, добавив, что Турция готова поддерживать и вносить свой вклад в этом направлении.
Кроме этого, президент Турции предостерег участников всех конфликтов в мире от атак на гражданское население и объекты инфраструктуры.
"Мы настаиваем: гражданское население, жилые районы, школы, больницы и места религиозного поклонения не должны быть мишенью ни при каких обстоятельствах. Такая наша позиция была и остается как в войне между Россией и Украиной, так и в конфликте в Сирии, который длится уже тринадцать с половиной лет, в напряженности между Пакистаном и Индией, а также во время атак, направленных против нашего соседа Ирана", - заявил Эрдоган.
Напоследок он выразил поддержку Палестине и населению Сектора Газа, сообщив, что Турция уже доставила в регион более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи.
От думаю як вчасно зеля подвійне громадянство протягнув. Може приїдуть до нас репатріанти з Ізраїлю..
Я так і не почула грунтовного пояснення для чого українцям подвійне громадянство, і аж так нагально у війну.
Русня ніколи і нікому не віддає своє.
Можете їм перечислити республіки і нехай знайдуть там руське. Вони нащадки орди.
нехай наводять
Бо вони несуть себе як вєлікоросси, а ми - типу мала деградована гілка їх вєлікого народа.
І не переконати у зворотному.
Справа не у доказах, а у їхній вірі.
Як пояснити кацапу, що ми не бомбили мирний дамбас ? А ніяк. Вони не вірять. Ви їх заведіть на руїни , які залишила їхня армія- вони вам і тут не повірять.
У них своя реальність. Туди не пробитись.
У нас теж такі є. Зомбаки. Хоча від рашки далеко. Але поранило дядька біля вікна під час масованого обстрілу, дві операції переніс, але винуватить українців, бо ф 16 стоять, нас тому ********, бо ми збиваємо ракети не правильно, хай вони летять куди їх спрямували.
----------------------------
Потрібно відразу увагу звертати де і перед ким заява. Понти вони і в Туреччині понти