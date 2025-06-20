Эрдоган: Конфликт между Израилем и Ираном движется к точке невозврата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что противостояние Израиля и Ирана быстро движется к точке невозврата. Он призвал к установлению режима прекращения огня и спокойствия на Ближнем Востоке.

Об этом турецкий лидер заявил 20 июня в Стамбуле на открытии Молодежного форума исламского сотрудничества, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Конфликт Израиля с Ираном быстро движется к точке невозврата... Прежде чем произойдет ужасная катастрофа, которая может на годы повлиять не только на наш регион, но и на Европу и Азию, необходимо убрать руки от спусковых крючков и кнопок, чтобы избежать еще большего разрушения, кровопролития и гибели мирных жителей",- заявил Эрдоган.

Он призвал страны, имеющие влияние на Израиль, использовать это влияние для установления режима прекращения огня и спокойствия в регионе, добавив, что Турция готова поддерживать и вносить свой вклад в этом направлении.

Кроме этого, президент Турции предостерег участников всех конфликтов в мире от атак на гражданское население и объекты инфраструктуры.

"Мы настаиваем: гражданское население, жилые районы, школы, больницы и места религиозного поклонения не должны быть мишенью ни при каких обстоятельствах. Такая наша позиция была и остается как в войне между Россией и Украиной, так и в конфликте в Сирии, который длится уже тринадцать с половиной лет, в напряженности между Пакистаном и Индией, а также во время атак, направленных против нашего соседа Ирана", - заявил Эрдоган.

Напоследок он выразил поддержку Палестине и населению Сектора Газа, сообщив, что Турция уже доставила в регион более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи.

