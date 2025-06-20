УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9739 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль
2 266 40

Ердоган: Конфлікт між Ізраїлем та Іраном прямує до точки неповернення

Ердоган про конфлікт між Ізраїлем та Іраном

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що протистояння Ізраїлю та Ірану швидко прямує до точки неповернення. Він закликав до встановлення режиму припинення вогню та спокою на Близькому Сході.

Про це турецький лідер сказав заявив 20 червня в Стамбулі на відкритті Молодіжного форуму ісламської співпраці, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Конфлікт Ізраїлю з Іраном швидко прямує до точки неповернення… Перш ніж станеться жахлива катастрофа, яка може на роки вплинути не лише на наш регіон, а й на Європу та Азію, необхідно забрати руки від спускових гачків і кнопок, щоб уникнути ще більшого руйнування, кровопролиття та загибелі мирних жителів",- заявив Ердоган.

Він закликав  країни, які мають вплив на Ізраїль, використовувати цей вплив для встановлення режиму припинення вогню та спокою в регіоні, додавши, що Туреччина готова підтримувати та робити свій внесок у цьому напрямку.

Читайте також: Ердоган засудив удари Ізраїлю по Ірану: "Уряд Нетаньягу намагається втягнути світ у катастрофу"

Окрім цього, президент Туреччини застеріг учасників усіх конфліктів у світі від атак на цивільне населення та об'єкти інфраструктури.

"Ми наполягаємо: цивільне населення, житлові райони, школи, лікарні та місця релігійного поклоніння не повинні бути мішенню за жодних обставин. Така наша позиція була і залишається як у війні між Росією та Україною, так і в конфлікті в Сирії, що триває вже 13,5 року, у напруженості між Пакистаном і Індією, а також під час атак, спрямованих проти нашого сусіда Ірану", - заявив Ердоган.

Наостанок він висловив підтримку Палестині та населенню Гази, повідомивши, що Туреччина вже доставила в регіон понад 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Читайте також: Ердоган обговорив із Путіним ситуацію на Близькому Сході

Автор: 

Ізраїль (1830) Іран (2337) Туреччина (3683) Ердоган Реджеп Таїп (986)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Іранський кацапський режим повинен бути знищений!
показати весь коментар
20.06.2025 19:06 Відповісти
+7
Цей закон не для українців, а для іноземців, які зможуть вільно ставати власниками української землі.
показати весь коментар
20.06.2025 19:12 Відповісти
+5
Це вам так здається.
Я так і не почула грунтовного пояснення для чого українцям подвійне громадянство, і аж так нагально у війну.
показати весь коментар
20.06.2025 19:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так само як у нас.
От думаю як вчасно зеля подвійне громадянство протягнув. Може приїдуть до нас репатріанти з Ізраїлю..
показати весь коментар
20.06.2025 19:05 Відповісти
Русня не дозволить. Не для того сотні тисяч ваньок ***** тут на м'ясо пустило. Ну і кадирка сильно проти буде.
показати весь коментар
20.06.2025 19:07 Відповісти
Це вам так здається.
Я так і не почула грунтовного пояснення для чого українцям подвійне громадянство, і аж так нагально у війну.
показати весь коментар
20.06.2025 19:09 Відповісти
Цей закон не для українців, а для іноземців, які зможуть вільно ставати власниками української землі.
показати весь коментар
20.06.2025 19:12 Відповісти
Питання в тому, чому ***** має віддати завойоване євреям.
показати весь коментар
22.06.2025 09:25 Відповісти
питання по не завойованому
показати весь коментар
22.06.2025 09:31 Відповісти
Намірів зупинятись русня не виказує, навпаки, заявляє, що вся Україна - то їх власність.
Русня ніколи і нікому не віддає своє.
показати весь коментар
22.06.2025 09:51 Відповісти
А чи русня керує руснею ?
показати весь коментар
22.06.2025 09:57 Відповісти
Якщо у вас є переконливі докази зворотного, будь ласка, наведіть їх. Ну дуже треба.
показати весь коментар
22.06.2025 09:59 Відповісти
не так давно у мене наполегливо вимагали доказів що трамп мудак і українофоб
показати весь коментар
22.06.2025 10:02 Відповісти
Будь ласка, фактаж. Те, що зустрічалось мені, на русню не подіє. А мені треба таке, щоб русні дупи підпалювало.
показати весь коментар
22.06.2025 10:02 Відповісти
а ви самі не можете погуглити прізвища навколо хутіна, найбагатших людей роіські ? вони ж не ховаються
показати весь коментар
22.06.2025 10:04 Відповісти
Русня скаже, що ***** і все вище керівництво - русня, а найбагатші - то лише олігархи, яких русняве керівництво міцно тримає за яйця і вони роблять те, що їм скажуть.
показати весь коментар
22.06.2025 10:09 Відповісти
Так у них відсутня сама республіка русні. Всі народності є, а русні нема. Бо це ми.
Можете їм перечислити республіки і нехай знайдуть там руське. Вони нащадки орди.
показати весь коментар
22.06.2025 10:12 Відповісти
Вони вам наведуть приклад США. Там навіть більше автономії у кожного штату, і все одно.
показати весь коментар
22.06.2025 10:15 Відповісти
американці штучна нація, створена з європейців, які витіснили корінне населення на південь
нехай наводять
показати весь коментар
22.06.2025 10:22 Відповісти
Але ця штучна нація відрізняється ледь не найвищим рівнем патріотизму, та створила до нещодавнього часу наймогутнішу країну світу.
показати весь коментар
22.06.2025 10:24 Відповісти
На русню це не подіє, бо вони знають що русні не існує . Фактично русня це ми. А кацапи це полугібриди, відрижки природнього відбору.
показати весь коментар
22.06.2025 10:06 Відповісти
Будь ласка, грунтовні докази цього. Такі, щоб русня повірила, що її не існує.
Бо вони несуть себе як вєлікоросси, а ми - типу мала деградована гілка їх вєлікого народа.
І не переконати у зворотному.
показати весь коментар
22.06.2025 10:08 Відповісти
Ви думаєте у мене ціла картотєка в голові...
Справа не у доказах, а у їхній вірі.
показати весь коментар
22.06.2025 10:11 Відповісти
Віру можна змінити доказами того, що віра абсурдна і хибна.
показати весь коментар
22.06.2025 10:16 Відповісти
Вони самі мають всі докази. Краще наших.
Як пояснити кацапу, що ми не бомбили мирний дамбас ? А ніяк. Вони не вірять. Ви їх заведіть на руїни , які залишила їхня армія- вони вам і тут не повірять.
У них своя реальність. Туди не пробитись.
У нас теж такі є. Зомбаки. Хоча від рашки далеко. Але поранило дядька біля вікна під час масованого обстрілу, дві операції переніс, але винуватить українців, бо ф 16 стоять, нас тому ********, бо ми збиваємо ракети не правильно, хай вони летять куди їх спрямували.
показати весь коментар
22.06.2025 10:20 Відповісти
А русню ніхто не буде і питати.
показати весь коментар
20.06.2025 19:10 Відповісти
ты бредишь ***** никто спрашивать не будет - он уже палаумный улыбается как белочка
показати весь коментар
22.06.2025 03:10 Відповісти
Іранський кацапський режим повинен бути знищений!
показати весь коментар
20.06.2025 19:06 Відповісти
Яка ще жахлива катастрофа? Іран не застосує ЯЗ?
показати весь коментар
20.06.2025 19:06 Відповісти
только по вашим кремлевским бункерам - за то что ***** зрадив главное иранское полотенце
показати весь коментар
22.06.2025 03:13 Відповісти
Про це турецький лідер сказав заявив 20 червня в Стамбулі на відкритті Молодіжного форуму ісламської співпраці
----------------------------

Потрібно відразу увагу звертати де і перед ким заява. Понти вони і в Туреччині понти
показати весь коментар
20.06.2025 19:14 Відповісти
Ото буде прикол якщо член НАТО атакує Ізраїль
показати весь коментар
20.06.2025 19:40 Відповісти
ты идиот ..
показати весь коментар
22.06.2025 03:14 Відповісти
коли цього проросійського підара вже заткнуть, турцію треба було давно ********* з НАТО, заробляють на війні більше всього, все кацапське біосміття літає через Турцію
показати весь коментар
20.06.2025 19:46 Відповісти
Having an established, traditional, stable, predictable enemy is not the worst thing that can happen. It can actually be a great thing: you can use it as a scarecrow and blame all kinds of things on him, including your own failures. It is almost like having a good old friend. The worst thing that everyone is afraid of is chaos, which is by its very nature unpredictable and therefore dangerous. Besides, total chaos and dog-eat-dog violence that often follows the fall of a regime is a no bullshit time where real-deal leaders emerge. Leaders that ********* crave power and control, are ready to risk their lives and sacrifice any number of people to attain it. These guys can do a lot of damage precisely because they are the real deal. Think Iraq and Syria in the ISIS times, Libya, Afghanistan, with the millions of refugees. Chaos in the 90-million Iran can dwarf all that.
показати весь коментар
20.06.2025 19:55 Відповісти
бред собачий - турки на пару и израилем айзербаджан вооружали
показати весь коментар
22.06.2025 03:15 Відповісти
Хто б казав тіки не цей грьобаний діктатор...у самого в країні повна жопа,за москалями туристами вже спецрейси відправляють бо бабла не вистачає...а воно шось чеше своїм брудним ротом..
показати весь коментар
21.06.2025 05:53 Відповісти
 
 