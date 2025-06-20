Ердоган: Конфлікт між Ізраїлем та Іраном прямує до точки неповернення

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що протистояння Ізраїлю та Ірану швидко прямує до точки неповернення. Він закликав до встановлення режиму припинення вогню та спокою на Близькому Сході.

Про це турецький лідер сказав заявив 20 червня в Стамбулі на відкритті Молодіжного форуму ісламської співпраці, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Конфлікт Ізраїлю з Іраном швидко прямує до точки неповернення… Перш ніж станеться жахлива катастрофа, яка може на роки вплинути не лише на наш регіон, а й на Європу та Азію, необхідно забрати руки від спускових гачків і кнопок, щоб уникнути ще більшого руйнування, кровопролиття та загибелі мирних жителів",- заявив Ердоган.

Він закликав країни, які мають вплив на Ізраїль, використовувати цей вплив для встановлення режиму припинення вогню та спокою в регіоні, додавши, що Туреччина готова підтримувати та робити свій внесок у цьому напрямку.

Окрім цього, президент Туреччини застеріг учасників усіх конфліктів у світі від атак на цивільне населення та об'єкти інфраструктури.

"Ми наполягаємо: цивільне населення, житлові райони, школи, лікарні та місця релігійного поклоніння не повинні бути мішенню за жодних обставин. Така наша позиція була і залишається як у війні між Росією та Україною, так і в конфлікті в Сирії, що триває вже 13,5 року, у напруженості між Пакистаном і Індією, а також під час атак, спрямованих проти нашого сусіда Ірану", - заявив Ердоган.

Наостанок він висловив підтримку Палестині та населенню Гази, повідомивши, що Туреччина вже доставила в регіон понад 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

