Ердоган: Конфлікт між Ізраїлем та Іраном прямує до точки неповернення
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що протистояння Ізраїлю та Ірану швидко прямує до точки неповернення. Він закликав до встановлення режиму припинення вогню та спокою на Близькому Сході.
Про це турецький лідер сказав заявив 20 червня в Стамбулі на відкритті Молодіжного форуму ісламської співпраці, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Конфлікт Ізраїлю з Іраном швидко прямує до точки неповернення… Перш ніж станеться жахлива катастрофа, яка може на роки вплинути не лише на наш регіон, а й на Європу та Азію, необхідно забрати руки від спускових гачків і кнопок, щоб уникнути ще більшого руйнування, кровопролиття та загибелі мирних жителів",- заявив Ердоган.
Він закликав країни, які мають вплив на Ізраїль, використовувати цей вплив для встановлення режиму припинення вогню та спокою в регіоні, додавши, що Туреччина готова підтримувати та робити свій внесок у цьому напрямку.
Окрім цього, президент Туреччини застеріг учасників усіх конфліктів у світі від атак на цивільне населення та об'єкти інфраструктури.
"Ми наполягаємо: цивільне населення, житлові райони, школи, лікарні та місця релігійного поклоніння не повинні бути мішенню за жодних обставин. Така наша позиція була і залишається як у війні між Росією та Україною, так і в конфлікті в Сирії, що триває вже 13,5 року, у напруженості між Пакистаном і Індією, а також під час атак, спрямованих проти нашого сусіда Ірану", - заявив Ердоган.
Наостанок він висловив підтримку Палестині та населенню Гази, повідомивши, що Туреччина вже доставила в регіон понад 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
От думаю як вчасно зеля подвійне громадянство протягнув. Може приїдуть до нас репатріанти з Ізраїлю..
Я так і не почула грунтовного пояснення для чого українцям подвійне громадянство, і аж так нагально у війну.
Русня ніколи і нікому не віддає своє.
Можете їм перечислити республіки і нехай знайдуть там руське. Вони нащадки орди.
нехай наводять
Бо вони несуть себе як вєлікоросси, а ми - типу мала деградована гілка їх вєлікого народа.
І не переконати у зворотному.
Справа не у доказах, а у їхній вірі.
Як пояснити кацапу, що ми не бомбили мирний дамбас ? А ніяк. Вони не вірять. Ви їх заведіть на руїни , які залишила їхня армія- вони вам і тут не повірять.
У них своя реальність. Туди не пробитись.
У нас теж такі є. Зомбаки. Хоча від рашки далеко. Але поранило дядька біля вікна під час масованого обстрілу, дві операції переніс, але винуватить українців, бо ф 16 стоять, нас тому ********, бо ми збиваємо ракети не правильно, хай вони летять куди їх спрямували.
----------------------------
Потрібно відразу увагу звертати де і перед ким заява. Понти вони і в Туреччині понти