Ердоган обговорив із Путіним ситуацію на Близькому Сході

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним щодо розвитку подій на Близькому Сході.

Про це повідомила канцелярія Ердогана, передає Цензор.НЕТ.

У ході переговорів Ердоган зазначив, що "беззаконна поведінка уряду Нетаньяху становить явну загрозу для міжнародної системи" та підкреслив, що регіон не може дозволити собі ще одного збройного конфлікту. Президент Туреччини наголосив на важливості дипломатичних зусиль для припинення атак, зазначивши, що лише дипломатія може стати ефективним механізмом розв'язання напруженості з Іраном. Він закликав якнайшвидше повернутися до переговорного процесу.

При цьому в офіційній заяві не уточнюється, чи обговорювали президенти питання, пов’язані з російсько-українською війною.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

