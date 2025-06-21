УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6152 відвідувача онлайн
Новини Ядерна програма Ірану
639 13

Туреччина готова сприяти переговорам між США та Іраном, - Ердоган

Ердоган зустрівся з Аракчі

Туреччина готова сприяти переговорам на високому рівні між США та Іраном.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з головою МЗС Ірану Аббасом Арагчі у Стамбулі, повідомляє пресслужба турецького лідера, інформує Цензор.НЕТ.

Ердоган зазначив, що Туреччина готова зробити свій внесок у процес, зокрема, сприяти діалогу між сторонами. Також він заявив, що необхідно зробити невідкладні кроки для початку дипломатії через технічні перемовини (за участю ядерних фахівців, - ред.) та переговори на високому рівні між Іраном і США.

Турецький лідер зазначив, що Анкара продовжить підтримувати цей процес.

Він також вкотре повторив, що Туреччина проти ударів Ізраїлю по Ірану, як і у випадках з сектором Гази, Ліваном та Сирією. Ердоган заявив, що Анкара вжила "різні дипломатичні зусилля" для припинення протистояння та повернення до діалогу.

Читайте також: Ердоган засудив удари Ізраїлю по Ірану: "Уряд Нетаньягу намагається втягнути світ у катастрофу"

Зазначається, що під час зустрічі із Арагчі йшлося про бойові дії між Іраном та Ізраїлем, а також "регіональні та глобальні питання".

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що протистояння Ізраїлю та Ірану швидко прямує до точки неповернення. Він закликав до встановлення режиму припинення вогню та спокою на Близькому Сході.

Читайте також: Ердоган обговорив із Путіним ситуацію на Близькому Сході

Автор: 

Іран (2337) США (24399) Туреччина (3684) Ердоган Реджеп Таїп (987)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Трамп: Два тижні. Побачимо.
показати весь коментар
21.06.2025 21:43 Відповісти
+2
Эрдоган може поцілувати хвіст свого ішака , але перемовини між США й Іраном нічого не дадуть ... Іран як й московія прагне мати те, що вони ніколи не можуть досягти й через це такий формат лише оттягування час . У трампона багато недоліків - він майже цілком один сплошний недолік . Але є інша сторона таких недоліків . Воно на нічому не може сфокусуватися . Жодно справу не може довести до логічного кінця . трампон перебуває постіной під впливом тих , з ким він в останній раз спілкувався . Але ж це лише тимчасово ... Поглядів воно не має , але єдине що є -- це євангелістке середовище . В йому трампон виніс . Це його виборці -- а євангелісти США це головне проізраїльске лоббі ... А Ердоган -- це набільш впливова антиізраїльска сила . Й через це трампон може й погодится , а потім , а через пів доби так само відмовиться коли почує умови аятулл . А тим більш - їх загрози перектрити Персицьку затоку ...
показати весь коментар
21.06.2025 21:53 Відповісти
+2
турки скрізь бажають стати прокладкою в шпагаті ..поки не виходить
показати весь коментар
21.06.2025 21:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп: Два тижні. Побачимо.
показати весь коментар
21.06.2025 21:43 Відповісти
Трамп. 4 роки. Побачимо, чи віддасть кінці в воду.
показати весь коментар
21.06.2025 21:49 Відповісти
Эрдоган може поцілувати хвіст свого ішака , але перемовини між США й Іраном нічого не дадуть ... Іран як й московія прагне мати те, що вони ніколи не можуть досягти й через це такий формат лише оттягування час . У трампона багато недоліків - він майже цілком один сплошний недолік . Але є інша сторона таких недоліків . Воно на нічому не може сфокусуватися . Жодно справу не може довести до логічного кінця . трампон перебуває постіной під впливом тих , з ким він в останній раз спілкувався . Але ж це лише тимчасово ... Поглядів воно не має , але єдине що є -- це євангелістке середовище . В йому трампон виніс . Це його виборці -- а євангелісти США це головне проізраїльске лоббі ... А Ердоган -- це набільш впливова антиізраїльска сила . Й через це трампон може й погодится , а потім , а через пів доби так само відмовиться коли почує умови аятулл . А тим більш - їх загрози перектрити Персицьку затоку ...
показати весь коментар
21.06.2025 21:53 Відповісти
Євангелісти євангелістами а в Конгресі дуже сильне єврейське лоббі
показати весь коментар
21.06.2025 22:00 Відповісти
Ви мабуть маєте на увазі Берні Сандерса ? Або колишнього держсекретаря Кисенджера, або Мадлен Олбрайт -- Ізраїлю більших ворогів не требо , як ось ці містери й місісіси , абсолютні стовідсоктові іудеї . Може бобі фішер був "другом Ізраїлю" ?! Да один тільки Джон Макейн був в 100 разів крайщим до Ізраїля за усе разом іудейство з демпартії .
Або ось цей шапіро солов"йов - воно те ж московитьского лобі ?!

Півторюю проізраїльське лобі в США и й іудейска спільнота -- це тільки виборково одні й тіж самі люди . Але віра в те , що 10 млн. іудеїв в США можут бути більш впливовими за інших це все одно, що віра в конспірологію ... Вихидців з Мексики в США більше в рази . Ірландців - 3 рази . Я вже не кажу про чорношкірих . Але ж з "ірланців" були Кенеді президентом ... З чорношкірих - Обама . У іудея в США шансів не багато !!!
показати весь коментар
21.06.2025 22:16 Відповісти
В прези так вони не сильно балотуються - Ротшільди тай Ротшільди - скромно так
показати весь коментар
21.06.2025 22:21 Відповісти
турки скрізь бажають стати прокладкою в шпагаті ..поки не виходить
показати весь коментар
21.06.2025 21:53 Відповісти
Ага.
Це приблизно те ж, що пропонував Лука щодо нашої війни.

Хай Ізраїль бомбить!!!
показати весь коментар
21.06.2025 21:56 Відповісти
Washington Post з посиланням на своє анонімне джерело повідомляє, що бомбардувальники-невидимки B-2 вилетіли з бази в Міссурі на захід у бік Тихого океану.

Усі ЗМІ називали поточним пунктом призначення 6 бомбардувальників базу на острові Гуам у Тихому океані, однак співрозмовник Washington Post каже, що це може бути і Дієго-Гарсія в центральній частині Індійського океану - потенційно значно ближче до театру військових дій в Ірані.

B-2 - єдиний літак, здатний нести протибункерну бомбу GBU-57.
показати весь коментар
21.06.2025 21:57 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2025 21:58 Відповісти
Ердоган ше той зух
показати весь коментар
21.06.2025 21:57 Відповісти
Поки що Ізраїль іпашить іран! Де тут США і турки?
показати весь коментар
21.06.2025 22:47 Відповісти
Туреччина вже вигадала як буде на цій війні заробляти?
показати весь коментар
22.06.2025 09:34 Відповісти
 
 