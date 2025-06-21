Туреччина готова сприяти переговорам між США та Іраном, - Ердоган

Туреччина готова сприяти переговорам на високому рівні між США та Іраном.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з головою МЗС Ірану Аббасом Арагчі у Стамбулі, повідомляє пресслужба турецького лідера, інформує Цензор.НЕТ.

Ердоган зазначив, що Туреччина готова зробити свій внесок у процес, зокрема, сприяти діалогу між сторонами. Також він заявив, що необхідно зробити невідкладні кроки для початку дипломатії через технічні перемовини (за участю ядерних фахівців, - ред.) та переговори на високому рівні між Іраном і США.

Турецький лідер зазначив, що Анкара продовжить підтримувати цей процес.

Він також вкотре повторив, що Туреччина проти ударів Ізраїлю по Ірану, як і у випадках з сектором Гази, Ліваном та Сирією. Ердоган заявив, що Анкара вжила "різні дипломатичні зусилля" для припинення протистояння та повернення до діалогу.

Зазначається, що під час зустрічі із Арагчі йшлося про бойові дії між Іраном та Ізраїлем, а також "регіональні та глобальні питання".

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що протистояння Ізраїлю та Ірану швидко прямує до точки неповернення. Він закликав до встановлення режиму припинення вогню та спокою на Близькому Сході.

