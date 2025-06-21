Израиль ночью нанес масштабные авиаудары по ядерным и военным объектам Ирана

В ночь на 21 июня армия обороны Израиля нанесла масштабные авиаудары по ядерным и военным объектам Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

ЦАХАЛ сообщил, что провел ночью большую волну ударов по десяткам целей в Иране, включая ядерный объект в Исфахане и четыре пусковые ракетные установки.

В авиаударах участвовали около 50 истребителей ВВС Израиля, которые сбросили 150 боеприпасов.

Израиль заявляет, что удары по ядерному объекту в Исфахане, который был целью страны в первый день конфликта, имели целью нанести дальнейший ущерб ядерной программе Ирана.

"Внутри комплекса также было нацелено на завод по производству центрифуг, а также на дополнительные военные цели иранского режима в районе Исфахана", - сообщает ЦАХАЛ.

Израильские военные заявляют, что они нанесли "значительный ущерб" производственным мощностям Ирана по производству центрифуг.

Среди них - ядерный комплекс в Исфахане, производственные объекты центрифуг, а также четыре пусковые установки баллистических ракет с зажигательной подготовкой.

Кроме того, израильские военные уничтожили грузовики, перевозившие дроны для атак по Израилю, а также повредили инфраструктуру для хранения и запуска баллистических ракет, иранские радары и системы ПВО.

Напомним, 19 июня израильская армия объявила, что возобновила удары по целям в Тегеране и окрестностях, а также выдала предупреждение и призыв эвакуироваться к жителям Арак и Хондаб.

