Ізраїль вночі завдав масштабних авіаударів по ядерних і військових об’єктах Ірану
У ніч на 21 червня армія оборони Ізраїлю завдала масштабних авіаударів по ядерних та військових об'єктах Ірану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.
ЦАХАЛ повідомив, що провів вночі велику хвилю ударів по десятках цілей в Ірані, включаючи ядерний об'єкт в Ісфахані та чотири пускові ракетні установки.
В авіаударах брали участь близько 50 винищувачів ВПС Ізраїлю, які скинули 150 боєприпасів.
Ізраїль заявляє, що удари по ядерному об'єкту в Ісфахані, який був ціллю країни в перший день конфлікту, мали на меті завдати подальшої шкоди ядерній програмі Ірану.
"Всередині комплексу також було націлено на завод з виробництва центрифуг, а також на додаткові військові цілі іранського режиму в районі Ісфахана", - повідомляє ЦАХАЛ.
Ізраїльські військові заявляють, що вони завдали "значної шкоди" виробничим потужностям Ірану з виробництва центрифуг.
Серед них - ядерний комплекс в Ісфахані, виробничі об’єкти центрифуг, а також чотири пускові установки балістичних ракет із запальною підготовкою.
Крім того, ізраїльські військові знищили вантажівки, що перевозили дрони для атак по Ізраїлю, а також пошкодили інфраструктуру для зберігання і запуску балістичних ракет, іранські радари та системи ППО.
Нагадаємо, 19 червня ізраїльська армія оголосила, що відновила удари по цілях у Тегерані та околицях, а також видала попередження і заклик евакуюватися до жителів Арак і Хондаб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хай Суми збивають шахіди шапками, аби коханий Ізраїль не постраждав...
Але в даному конкретному випадку було домовлено про 20.000 протиракет проти шахідів для України. Їх усі двадцять тисяч було забрано у нас в передано в Ізраїль. Не половина не 70% - усі.
Зроблено це на фоні збільшення атак шахідами по містам України. Якщо це по твоєму нормально, то я навіть не знаю що тобі казать...
Ці ракети було виготовлено для України, вони висотні, якраз проти тієї тактики яку зараз приміняє русня.
А головне - їх передали в Ізраїль всі. І зроблено це було навіть не для Ізраїлю, а для допомоги ху-йлу в прінуждєнії до капітуляції України. Тому що Ізраїлю їх стільки нах не потрібно - там було пару сотень тих шахідів, їх авіація позбивала..
гинуть люди , а головне - це вибори і знову отримати перемогу , а це
краще , ніж висіти на дереві !
Для цього потрібно прибрати всю опозицію і Порошенка
Нема коли випендрюватись, розбираючи завали.
Де і коли ти бачив "переможні реляції" з Ізраїлю? Ти Ізраїль із персами не сплутав, бува? Вони це *******, збрехати, а потім ще раз збрехати, і про всяк випадок брехню зверху присипати брехнею.
Йде важка і успішна робота. Тобі дати зведення про знищені об'єкти та ворогів за вчорашній день?
Воно все ще є на ютюбі, можна переконатися.
А ви, тупорилі селюки, продовжуєте святкувати.
Шото тут нє так?
Мила моя, люба моя... Читай Біблію, нічого іншого порадити тобі не можу. Краще один раз прочитати оригінал, ніж сто разів читати перекази переказів. Ти цілодобово копаєшся в інтернет-помийках, вишукуючи цікаві тобі факти (а що тебе цікавить ми обидва знаємо), а краще один раз відкрила б Книгу і отримала всі відповіді на твої сумніви та питання
Якщо ти цього справді не знаєш, ти темна і тупа, якщо знаєш і намагаєшся мене підчепити, то тупа вдвічі, бо про свою тупість не здогадуєшся, якщо при всьому тому, що в тебе діється в тебе вдома, це єдине, що тебе цікавить, то ще й підла.
У будь-якому випадку дай мені спокій і краще в 150-й раз напиши про Томера Московича
Кокошнік - то такий русскій ґаджет, щоб воші не падали в щі.
Це ти мене чіпляєш.
Там ціле підземне місто.
Нагадаємо, внаслідок ударів по цілях в Ірані вже в перші дні операції «Народ як лев» було ліквідовано дев'ятьох провідних учених і експертів, які займалися програмою іранського режиму зі створення ядерної зброї.
Атака стала можливою завдяки точним розвідувальним даним, зібраним військовою розвідкою. Усі ліквідовані вчені мали серйозний досвід у сфері розроблення ядерної зброї.
---
Из Хайфы сообщают.
После иранского ракетного обстрела, к арабскому магазинчику, расположенному у места падения сбитой ракеты, пришла группа левых русскоязычных пацифистов.
Жутко матерящиеся арабы разбирали поломанные стулья и выметали битое стекло.
- Сочувствуем, - сказали пацифисты, - но вы же понимаете, что это не ваша война...
- Cx…яли, - по-арабски сказал хозяин магазина, - и моя тоже. Я израильтянин. Трёх иблисов и кактус в жony этим nugopaм-иранцам!
- А как же палестинское единство, ваши братья в Газе, геноцид? - настойчиво гундосили пацифисты, взывая к солидарности
- Подойдите ко мне поближе, бандерлоги, - недобро прищурился Ахмед, - я вам сейчас расскажу про солидарность.
Прибывший на место наряд израильской полиции с трудом оттащил пятерых арабов-израильтян, делавших физическое внушение свихнувшимся левым борцам с "апартеидом"
- Я их маму мотал, - плевался Ахмед, которого с трудом удерживали трое полицейских, - я, ****, мусульманин, я араб, но, в первую очередь, я израильтянин! Пустите меня, я ему Гимн Израиля на лбу выцарапаю!
А чуть в стороне, утирая сопли и кровь из разбитого носа, тихо скулили по-русски "жертвы" погрома.