Ізраїль вночі завдав масштабних авіаударів по ядерних і військових об’єктах Ірану

У ніч на 21 червня армія оборони Ізраїлю завдала масштабних авіаударів по ядерних та військових об'єктах Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

ЦАХАЛ повідомив, що провів вночі велику хвилю ударів по десятках цілей в Ірані, включаючи ядерний об'єкт в Ісфахані та чотири пускові ракетні установки.

В авіаударах брали участь близько 50 винищувачів ВПС Ізраїлю, які скинули 150 боєприпасів.

Ізраїль заявляє, що удари по ядерному об'єкту в Ісфахані, який був ціллю країни в перший день конфлікту, мали на меті завдати подальшої шкоди ядерній програмі Ірану.

"Всередині комплексу також було націлено на завод з виробництва центрифуг, а також на додаткові військові цілі іранського режиму в районі Ісфахана", - повідомляє ЦАХАЛ.

Ізраїльські військові заявляють, що вони завдали "значної шкоди" виробничим потужностям Ірану з виробництва центрифуг.

Серед них - ядерний комплекс в Ісфахані, виробничі об’єкти центрифуг, а також чотири пускові установки балістичних ракет із запальною підготовкою.

Крім того, ізраїльські військові знищили вантажівки, що перевозили дрони для атак по Ізраїлю, а також пошкодили інфраструктуру для зберігання і запуску балістичних ракет, іранські радари та системи ППО.

Нагадаємо, 19 червня ізраїльська армія оголосила, що відновила удари по цілях у Тегерані та околицях, а також видала попередження і заклик евакуюватися до жителів Арак і Хондаб.

