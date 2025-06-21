УКР
Ізраїль вночі завдав масштабних авіаударів по ядерних і військових об’єктах Ірану

удар по Ірану

У ніч на 21 червня армія оборони Ізраїлю завдала масштабних авіаударів по ядерних та військових об'єктах Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

ЦАХАЛ повідомив, що провів вночі велику хвилю ударів по десятках цілей в Ірані, включаючи ядерний об'єкт в Ісфахані та чотири пускові ракетні установки.

В авіаударах брали участь близько 50 винищувачів ВПС Ізраїлю, які скинули 150 боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЦАХАЛ стверджує, що ліквідував іранського командира Джудакі, відповідального за запуск дронів

Ізраїль заявляє, що удари по ядерному об'єкту в Ісфахані, який був ціллю країни в перший день конфлікту, мали на меті завдати подальшої шкоди ядерній програмі Ірану.

"Всередині комплексу також було націлено на завод з виробництва центрифуг, а також на додаткові військові цілі іранського режиму в районі Ісфахана", - повідомляє ЦАХАЛ.

Ізраїльські військові заявляють, що вони завдали "значної шкоди" виробничим потужностям Ірану з виробництва центрифуг.

Читайте також: Трамп: Дуже важко буде вимагати від Ізраїлю припинити атаки на Іран

Серед них - ядерний комплекс в Ісфахані, виробничі об’єкти центрифуг, а також чотири пускові установки балістичних ракет із запальною підготовкою.

Крім того, ізраїльські військові знищили вантажівки, що перевозили дрони для атак по Ізраїлю, а також пошкодили інфраструктуру для зберігання і запуску балістичних ракет, іранські радари та системи ППО.

Нагадаємо, 19 червня ізраїльська армія оголосила, що відновила удари по цілях у Тегерані та околицях, а також видала попередження і заклик евакуюватися до жителів Арак і Хондаб.

Також читайте: Трамп дав Ірану термін у "два тижні" щодо ядерної угоди, але домогтися цього навряд чи зможе, - NYT

Автор: 

Ізраїль (1830) Іран (2337)
Топ коментарі
+13
А москва спала спокійно, ну а ****, в нас же джентельменська війна. гундосий не трогає *****, ***** бомбить Київ, коли гундосий виїжджає подалі закордон...
21.06.2025 13:07 Відповісти
+9
Ще раз подякуємо нащим бійцям ППО ,які три роки не дають рюським підорам вільно літати в українському небі.
21.06.2025 13:10 Відповісти
+7
Для гендосного головне завдання сьогодні , це не війна , де цілодобово
гинуть люди , а головне - це вибори і знову отримати перемогу , а це
краще , ніж висіти на дереві !
Для цього потрібно прибрати всю опозицію і Порошенка
21.06.2025 13:33 Відповісти
Ой вей. А це не ескалація? Переживаю.
21.06.2025 13:07 Відповісти
Ще раз подякуємо нащим бійцям ППО ,які три роки не дають рюським підорам вільно літати в українському небі.
21.06.2025 13:10 Відповісти
А ракети і шахеди якось проскакують і то у величезній кількості.
21.06.2025 13:12 Відповісти
Тому що наші ракети ППО поїхали в Ізраїль...
21.06.2025 13:24 Відповісти
точно наші? ми за них платили? так отож. тож не мели дурниць. у Пентагона завжди є право в разі загрози національним інтересам США перенаправити зброю, яка йде партнерам по уже виділеним пакетам, на власні потреби. Що він і зробив. бо там крім Ізраїлю є ще купа американських військових баз. а ти тут ліпиш херню. і тобі вже не вперше тут про це писали, проте до тебе і далі не доходить..
21.06.2025 13:32 Відповісти
А ну то все добре. Національні інтереси.
Хай Суми збивають шахіди шапками, аби коханий Ізраїль не постраждав...
21.06.2025 14:04 Відповісти
та доброго мало. але й накидувати так як ти накидуєш теж не варто. якщо хочеш накидувати, то в першу чергу маєш накидувати на нашу некомпетентну і корумповану зелену владу. бл.. зашквар на зашкварі. стільки вже за ці роки напиз..ли наші кіровники бабла, то вже і фортифікації були би всі побудовані і закуплені чи вироблені системи ППО для збиття шахедів та інших дронів.
21.06.2025 14:13 Відповісти
Давай мухи окремо, котлети окремо. По бубосі там давно тюрма плаче по сукупності.
Але в даному конкретному випадку було домовлено про 20.000 протиракет проти шахідів для України. Їх усі двадцять тисяч було забрано у нас в передано в Ізраїль. Не половина не 70% - усі.
Зроблено це на фоні збільшення атак шахідами по містам України. Якщо це по твоєму нормально, то я навіть не знаю що тобі казать...
21.06.2025 14:26 Відповісти
це дипломатичний успіх єрмака в США
21.06.2025 14:29 Відповісти
бл... ти так пишеш, ніби Україна купила ці протиракети і вони були її власністю, а тут паскудні євреї забрали у нас їх з-під носа. видихни вже. Пентагон має пріоритетні повноваження переправляти зброю, яку вони виробляють для партнерів, на інші напрямки, якщо є загроза національним інтересам США. в цьому регіоні є американські військові бази. і захист власних солдат на цих базах є для Штатів вищим пріоритетом, ніж захист наших Сум чи Черкас. ти можеш мільйон разів тут написати про Ізраїль, проте жодного шахеда не було збито над Ізраїлем. Іх збивали ще над територією Йорданії, Іраку, Сирії де ї американські військові бази. шо ж ти таке туподоходяще.
21.06.2025 14:34 Відповісти
Іменно так і було.
Ці ракети було виготовлено для України, вони висотні, якраз проти тієї тактики яку зараз приміняє русня.
А головне - їх передали в Ізраїль всі. І зроблено це було навіть не для Ізраїлю, а для допомоги ху-йлу в прінуждєнії до капітуляції України. Тому що Ізраїлю їх стільки нах не потрібно - там було пару сотень тих шахідів, їх авіація позбивала..
21.06.2025 14:55 Відповісти
виготовлено для України - це не означає, що Україна за них заплатила гроші і ці протиракети стали її власністю. не означає. їх виготовили на гроші американських платників податків, не за особисті гроші Байдена, а за гроші американських платників податків. на поточних виборах американські платники податків довірили управління країною Трампу. тож тут ти не маєш нести цю всю свою ахінею як в сторону США, так і в сторону Ізраїлю.
21.06.2025 15:35 Відповісти
Вскрилась гнида...
21.06.2025 17:15 Відповісти
то це ти гнида і кацапський провокатор.
21.06.2025 17:24 Відповісти
Rino Rino не позорься кацапская морда я вашу породу тут на цензоре издалека вижу - уши ботоксные
25.06.2025 00:04 Відповісти
кацапську морду ти в дзеркалі щодня бачиш.
25.06.2025 00:06 Відповісти
никакой не пентагон забрал ракеты у нас а - путинская подстилка и холуй трамп-Краснов
22.06.2025 02:43 Відповісти
забрал? їх Україна виготоврила? чи купила? не неси ху йні, телепень. ще одне бл притрушене.
22.06.2025 13:30 Відповісти
ты ****** кацапский -Байден ДАЛ помощь была безвозмездной - а твой кацап Трампон ЗАБРАЛ - это факт !
25.06.2025 00:02 Відповісти
Трампон такий самий мій як і твій.
25.06.2025 00:07 Відповісти
зроблено це не на фоні збільшення обстрілів шахедами України, а зроблено це на фоні загострення бойових дій на Близькому Сході. і якщо навіть не брати до уваги наявність американських військових баз у тому регіоні, то варто тоді звернути увагу, шо Ізраїль, так само як і Південна Корея, Японія, Австралія є більшим пріоритетом для США, ніж Україна. бо у цих країн є юридично зафіксовані угоди оборонного характеру. ці країни мають статус головного союзника США поза блоком НАТО. у нас такого договору із Штатами немає. наші довбойопи навіть Будапештський меморандум не змогли юридично грамотно прописати, щоб зафіксувати там реальні оборонні гарантії безпеки. Та і не фіксуються подібні гарантії у подібних меморіальних фількіних грамотах. https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
21.06.2025 14:43 Відповісти
Так-так. При Байдені все працювало, а при трампу вияснилось що ваші(?) довбай'оби щось "не так підписали". Самі винуваті, корочє...
21.06.2025 14:58 Відповісти
ти до цього не маєш ніякого відношення. при Байдені, при Трампі. не ти обираєш американцям владу, тож і не тобі смердіти за їхній вибір. бо ми вже так добикувались до адміністрації Трампа, що там реально скоро можуть нас і взагалі нах послати. і пошлють, та може вже послали. тільки громадськість цого ще не знає. і тут не вина американців, а вина наших зелепухів. треба менше пальці гнути, а більше фахово працювати на дипломатичному фронті з новою адміністрацією Білого Дому.
21.06.2025 15:39 Відповісти
З тобою, кацапська підстилка, розмови більш немає. Іди поліруй Трампу з ху-йлом задниці, уй'обок...
21.06.2025 17:18 Відповісти
то не розмова з тобою. то тобі вправляння мізків на місце.
21.06.2025 17:25 Відповісти
Rino Rino ты тупорылый кацап если думаешь что зермаки как-то влияют на решения кремлевского агента трампа
22.06.2025 02:45 Відповісти
кацапа тупорилого ти в дзеркалі щодня бачиш.
22.06.2025 13:31 Відповісти
ты полный ИДИОТ если думаешь что кремлевский агент трампон-Краснов будет помогать Украине против рашки ..
22.06.2025 02:42 Відповісти
Могли б розділити,і собі і нам.Нехай би вже виробляли і продавали нам,все одно збитки від одного прильоту шлюхеда в рази більший ніж вартість ракети
21.06.2025 14:20 Відповісти
могли б. може навіть і розділили. чи додаткові виробили. про такі речі ніхто ж не буде писати, хто, що, скільки і як передає Україні з військової допомоги.
21.06.2025 14:26 Відповісти
Допомоги зараз від США немає. Ніякої.
21.06.2025 14:28 Відповісти
та ти шо. звідки така обізнаність? в Генштабі сидиш?
21.06.2025 14:35 Відповісти
не наші, а американські. така гарна Зермаковська діпломатія..
21.06.2025 14:28 Відповісти
21.06.2025 13:07 Відповісти
21.06.2025 13:33 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
21.06.2025 14:18 Відповісти
Іран довийожувався
21.06.2025 13:14 Відповісти
От закінчили б з іраном,трохи кави з мацою попили,тай на мацкву бзлітали,чисто випадково....
21.06.2025 14:22 Відповісти
Благаю, не зупиняйтеся,
21.06.2025 13:22 Відповісти
Щось зникли переможні реляції з Ізраїлю.
Нема коли випендрюватись, розбираючи завали.
21.06.2025 13:44 Відповісти
Андрі ящик.
Де і коли ти бачив "переможні реляції" з Ізраїлю? Ти Ізраїль із персами не сплутав, бува? Вони це *******, збрехати, а потім ще раз збрехати, і про всяк випадок брехню зверху присипати брехнею.
Йде важка і успішна робота. Тобі дати зведення про знищені об'єкти та ворогів за вчорашній день?
21.06.2025 13:57 Відповісти
А хто в перший день кричав про повний контроль над повітрям, знищенні всієї авіації та ракети Ірану?
Воно все ще є на ютюбі, можна переконатися.
21.06.2025 14:17 Відповісти
Де тисячі ракет, які обіцяв запустити Іран і як багато завалів розбирають в Ізраїлі і де саме? Скільки літаків втратив Ізаїль від іранської ППО?
21.06.2025 14:25 Відповісти
Ото я про те й кажу, що людина з Ізраїлю опустилася і говорить про важку роботу.
А ви, тупорилі селюки, продовжуєте святкувати.
21.06.2025 14:30 Відповісти
ты брешешь собака кремлевская ..
22.06.2025 02:47 Відповісти
Слухай, Арі, якась лажа - пишуть історики, спираючись на древні тексти, що справжня Батьківщина євреїв - це Месопотамія...
Шото тут нє так?
21.06.2025 14:31 Відповісти
Ну, а шо не так?
21.06.2025 14:58 Відповісти
То до чого тут територія ********* Ізраїлю?
21.06.2025 15:13 Відповісти
...???
Мила моя, люба моя... Читай Біблію, нічого іншого порадити тобі не можу. Краще один раз прочитати оригінал, ніж сто разів читати перекази переказів. Ти цілодобово копаєшся в інтернет-помийках, вишукуючи цікаві тобі факти (а що тебе цікавить ми обидва знаємо), а краще один раз відкрила б Книгу і отримала всі відповіді на твої сумніви та питання
21.06.2025 15:27 Відповісти
Хто писав Біблію?
21.06.2025 16:47 Відповісти
********* та учасники описуваних подій.
Якщо ти цього справді не знаєш, ти темна і тупа, якщо знаєш і намагаєшся мене підчепити, то тупа вдвічі, бо про свою тупість не здогадуєшся, якщо при всьому тому, що в тебе діється в тебе вдома, це єдине, що тебе цікавить, то ще й підла.
У будь-якому випадку дай мені спокій і краще в 150-й раз напиши про Томера Московича
21.06.2025 17:03 Відповісти
Кацап, котрий косить під єврея - то дуже смішне явище. Кацапа завжди продає його хамство. Бо для кацапа хамство - це норма. А особливо хамство по відношенню до жінки. Це таке саме, як "кацапи не матюкаються, вони так розмовляють".

Кокошнік - то такий русскій ґаджет, щоб воші не падали в щі.
21.06.2025 18:15 Відповісти
Та не хамство це, а єдиний спосіб спілкування з подібною до тебе істотою. Згадую вже далеку, 3-річну давністю історію, коли я вперше приблудився на ЦН і вперше зустрів тебе. А ти почала закидати мене питаннями на єдину тобі цікаву тему - Хто, що і кому сказав 3.000 років тому один раббі іншому раббі, і чому сказав, і що він мав на увазі, тощо. Це було, коли росіяни захопили Херсон і рвалися до Києва. І мені стало так дивно, що під час коли ворог рве твою землю на шматки, когось так сильно цікавлять абстрактні теми з чужої історії. І я тоді запитав - А що тобі важливіше, ця війна чи історія Ізраїлю. І ти відповіла, що історія Ізраїлю для тебе важливіша(як приклад, сьогоднішні твої тупі запитання). Ось того моменту я зрозумів, що ти не жінка і взагалі не людина, а людиноподібне створення. Так що вибач, чого ти варта, так я себе з тобою і поводжу
21.06.2025 18:38 Відповісти
Рускій, відчепися. У тебе зовсім інші проблеми. Через кілька поколінь твоя московія буде мусульманською державою.
21.06.2025 19:12 Відповісти
Та не чіпляю я тебе, холєра ти ясна.
Це ти мене чіпляєш.
21.06.2025 19:47 Відповісти
Ванька, краще займись https://www.youtube.com/watch?v=UqU19dR0bFE серйозною справою.
21.06.2025 22:12 Відповісти
Я вважаю, що читати треба не просто Біблію, а Старий Заповіт (Тору, по-нашому). Бо вона ж у Євангелія полізе з переляку...
21.06.2025 22:41 Відповісти
месопотамия батькивщина авраама з якого пишов народ израйль.а не самого народу. ось що тут не так! вы щось недочитали напевно.як народ в еврей сформувались у египти.мойсей вывив еврейв з египту привив в ханаан и вони завойували ту мисцевисть.це було в 1500роках до христа. и жывуть там по цей день.бильше як 3000рокив!! це история. це все видомо давно.
21.06.2025 15:22 Відповісти
Андрійвящищку,хто вам в палату інтернет провів??? Куди санітари дивляться???
21.06.2025 14:24 Відповісти
Ціни на чалму різко впали...
21.06.2025 13:55 Відповісти
ядерная страна напала на не-ядерную, бомбит ядерные объекты, все "за". второй раз - значит, это уже норма, закономерность и перспектива. спасибо Хйлу как первопроходцу. и - таки да - первопричины должны быть устранены.
21.06.2025 14:04 Відповісти
От ***** свій переляк справляє у вілізу а ота брудна смердюча свиня аятола куди справляє свій переляк? У рушник з власной голови? У тюрбан?
21.06.2025 14:15 Відповісти
За нього не сци.
Там ціле підземне місто.
21.06.2025 14:19 Відповісти
За нього ні на нього так. Як шл Цахал за нього взявся, то сцяв він на ото підземге місто аятоли.
21.06.2025 14:30 Відповісти
Так само буде сцяти і ЗСУ на підземне місто ***** де він і захлинется сечею разом з ***** кабаєвой та всім своїм паскудним виводком як від першого шлюбу так і від інших ******
21.06.2025 14:34 Відповісти
Іранське інформаційне агентство «Мехр» повідомило, що вчений-ядерник Ісар Табатбаї Камша загинув разом зі своєю дружиною внаслідок удару, завданого по його будинку ВПС ЦАХАЛу.

Нагадаємо, внаслідок ударів по цілях в Ірані вже в перші дні операції «Народ як лев» було ліквідовано дев'ятьох провідних учених і експертів, які займалися програмою іранського режиму зі створення ядерної зброї.

Атака стала можливою завдяки точним розвідувальним даним, зібраним військовою розвідкою. Усі ліквідовані вчені мали серйозний досвід у сфері розроблення ядерної зброї.
21.06.2025 14:27 Відповісти
з Ізраільского пабліку (пробачте, що москальською, бо української вони якосбь не дуже, а перекладати ліньки):
---
Из Хайфы сообщают.

После иранского ракетного обстрела, к арабскому магазинчику, расположенному у места падения сбитой ракеты, пришла группа левых русскоязычных пацифистов.
Жутко матерящиеся арабы разбирали поломанные стулья и выметали битое стекло.

- Сочувствуем, - сказали пацифисты, - но вы же понимаете, что это не ваша война...
- Cx…яли, - по-арабски сказал хозяин магазина, - и моя тоже. Я израильтянин. Трёх иблисов и кактус в жony этим nugopaм-иранцам!
- А как же палестинское единство, ваши братья в Газе, геноцид? - настойчиво гундосили пацифисты, взывая к солидарности
- Подойдите ко мне поближе, бандерлоги, - недобро прищурился Ахмед, - я вам сейчас расскажу про солидарность.

Прибывший на место наряд израильской полиции с трудом оттащил пятерых арабов-израильтян, делавших физическое внушение свихнувшимся левым борцам с "апартеидом"

- Я их маму мотал, - плевался Ахмед, которого с трудом удерживали трое полицейских, - я, ****, мусульманин, я араб, но, в первую очередь, я израильтянин! Пустите меня, я ему Гимн Израиля на лбу выцарапаю!

А чуть в стороне, утирая сопли и кровь из разбитого носа, тихо скулили по-русски "жертвы" погрома.
21.06.2025 14:31 Відповісти
Ну не симпатичний мені не ІзраЇль не Іран.. Нам від цієї війни тільки гірше.
21.06.2025 14:33 Відповісти
Це як сказати. іран-стратегічний партнер ху#ла. Вони офіційно договор про стратегічне партнерство підписали.
21.06.2025 18:57 Відповісти
Ну побачимо який він партнер. І чого варті договора з ху-лом..
22.06.2025 13:31 Відповісти
Зебра Зеброчка вам кацапам да - полное обрезание с этой войной
22.06.2025 03:00 Відповісти
Вітаю. Місяць як на Цензорі..
22.06.2025 13:37 Відповісти
дура ватная я цензоре с десяток лет просто другие логины забанены так же как и утебя прокладка кремлевская
25.06.2025 00:01 Відповісти
Не нервничай так.. Пиши без ошибок.
25.06.2025 12:03 Відповісти
на хрена мне писать без ошибок проплаченным кацапским ботам?
27.06.2025 02:16 Відповісти
Успокаивает. Вернешь себе душевное равновесие..
27.06.2025 12:01 Відповісти
 
 