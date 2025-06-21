УКР
ЦАХАЛ стверджує, що ліквідував іранського командира Джудакі, відповідального за запуск дронів

дрон шахед

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що ліквідувала командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амінпура Джудакі, відповідального за запуски безпілотників.

Про це армія оборони Ізраїлю повідомляє у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора (20 червня. - Ред.) ВПС Ізраїлю завдали удару і ліквідували Амінпура Джудакі, командира другої бригади безпілотних літальних апаратів ВПС КВІР", - йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ також зазначили, що під керівництвом Джудакі було здійснено сотні дронових атак по території Ізраїлю. Безпілотники запускалися з району Ахваз на південному заході Ірану.

За словами ізраїльських військових, після ліквідації Тахера Фура, командира штабу безпілотних літальних апаратів ВПС КВІР 13 червня 2025 року, Джудакі взяв на себе ключову роль в операціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп дав Ірану термін у "два тижні" щодо ядерної угоди, але домогтися цього навряд чи зможе, - NYT

Нагадаємо, 19 червня ізраїльська армія оголосила, що відновила удари по цілях у Тегерані та околицях, а також видала попередження і заклик евакуюватися до жителів Арак і Хондаб.

Також повідомлялося, що Ізраїль завдав нових ударів по Ірану: атаковано пускові установки з балістичними ракетами.

Автор: 

Ізраїль (1830) Іран (2337)
Топ коментарі
+6
ЦАХАЛу-черговий респект...
показати весь коментар
21.06.2025 09:49 Відповісти
+6
Зараз в ООН знову завиють що прітєсняют бородатих мальшіков які запускали мирні дрони і шо їх не вбивати потрібно а розмовляти
показати весь коментар
21.06.2025 09:52 Відповісти
+2
И что? Он теперь в раю, и на его место десяток желающих!
показати весь коментар
21.06.2025 09:42 Відповісти
И что? Он теперь в раю, и на его место десяток желающих!
показати весь коментар
21.06.2025 09:42 Відповісти
😊 Маю сумніви як щодо першого Вашого твердження (стосовно раю), так і шодо другого. Хитрі аятолди рац тримають для себе. Причому на землі, бо не вірять у рай на небі. І не менш хитрі квірівці ніяку чергу до небесного раю не тримають, бо не вірять словам аятол, зате вірять їхнім діям стосовно можливості прожити земне життя, як у раю і якомога довше.
показати весь коментар
21.06.2025 09:49 Відповісти
Я не знаю, что там аятолы мають. Все тлумачать постулаты как им выгодно. Но у всех верующих есть не только тлумачення попов( или других присвоивших себе право что то тлумачити, но и возможно первоисточники.
показати весь коментар
21.06.2025 09:56 Відповісти
Значить вони також відправляться в ваш кацапський «рай»
показати весь коментар
21.06.2025 09:55 Відповісти
Вот и замечательно. Получается, все счастливы. Пусть подобного счастья будет побольше в каждом кишлаке.
показати весь коментар
21.06.2025 11:37 Відповісти
Джудакі з'їдять собакі.
показати весь коментар
21.06.2025 09:44 Відповісти
Від цього дронів менше не стане. Наші ондо, 30% стратегов рашенських поклали, а ракети летять.
показати весь коментар
21.06.2025 09:45 Відповісти
Теорія розбитих вікон як і Теорія вбитого кацапа на дистанції зрештою творить чудеса
показати весь коментар
21.06.2025 09:57 Відповісти
ЦАХАЛу-черговий респект...
показати весь коментар
21.06.2025 09:49 Відповісти
СПАСИБО БРАТ!СЛАВА УКРАИНЕ!ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
показати весь коментар
21.06.2025 12:38 Відповісти
Зараз в ООН знову завиють що прітєсняют бородатих мальшіков які запускали мирні дрони і шо їх не вбивати потрібно а розмовляти
показати весь коментар
21.06.2025 09:52 Відповісти
Його зами, тепер з московії, відпраляють дрони проти України!!
Треба, і за них не забути, колегам з Ізраїлю!! Сирійці, дієво і ретельно, зачищають башарівську нечисть!
показати весь коментар
21.06.2025 11:06 Відповісти
А что так можно было?
показати весь коментар
21.06.2025 11:32 Відповісти
 
 