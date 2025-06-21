ЦАХАЛ стверджує, що ліквідував іранського командира Джудакі, відповідального за запуск дронів

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що ліквідувала командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амінпура Джудакі, відповідального за запуски безпілотників.

Про це армія оборони Ізраїлю повідомляє у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора (20 червня. - Ред.) ВПС Ізраїлю завдали удару і ліквідували Амінпура Джудакі, командира другої бригади безпілотних літальних апаратів ВПС КВІР", - йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ також зазначили, що під керівництвом Джудакі було здійснено сотні дронових атак по території Ізраїлю. Безпілотники запускалися з району Ахваз на південному заході Ірану.

За словами ізраїльських військових, після ліквідації Тахера Фура, командира штабу безпілотних літальних апаратів ВПС КВІР 13 червня 2025 року, Джудакі взяв на себе ключову роль в операціях.

Нагадаємо, 19 червня ізраїльська армія оголосила, що відновила удари по цілях у Тегерані та околицях, а також видала попередження і заклик евакуюватися до жителів Арак і Хондаб.

Також повідомлялося, що Ізраїль завдав нових ударів по Ірану: атаковано пускові установки з балістичними ракетами.