Ізраїль завдав нових ударів по Ірану: атаковано пускові установки з балістичними ракетами

Винищувачі Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по ракетних пускових установках на заході Ірану.

Про це повідомляється в телеграм-каналі ЦАХАЛу, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні години близько 15 винищувачів ВПС Ізраїлю завдали серію ударів по пускових ракетних установках на заході Ірану", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, повідомляється, що ВПС Ізраїлю перехопили БпЛА, запущений з Ірану в напрямку території Ізраїлю на півночі.

Нагадаємо, 19 червня ізраїльська армія оголосила, що відновила удари по цілях у Тегерані та околицях, а також видала попередження і заклик евакуюватися до жителів Арак і Хондаб.

