Израиль нанес новые удары по Ирану: атакованы пусковые установки с баллистическими ракетами

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по ракетным пусковым установкам на западе Ирана.

Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛа, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние часы около 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию ударов по пусковым ракетным установкам на западе Ирана", - говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что ВВС Израиля перехватили БпЛА, запущенный из Ирана в направлении территории Израиля на севере.

Напомним, 19 июня израильская армия объявила, что возобновила удары по целям в Тегеране и окрестностях, а также выдала предупреждение и призыв эвакуироваться к жителям Арак и Хондаб.

