РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9831 посетитель онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану
5 056 34

Израиль нанес новые удары по Ирану: атакованы пусковые установки с баллистическими ракетами

удар Израиля по Ирану

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по ракетным пусковым установкам на западе Ирана.

Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛа, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние часы около 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию ударов по пусковым ракетным установкам на западе Ирана", - говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что ВВС Израиля перехватили БпЛА, запущенный из Ирана в направлении территории Израиля на севере.

Напомним, 19 июня израильская армия объявила, что возобновила удары по целям в Тегеране и окрестностях, а также выдала предупреждение и призыв эвакуироваться к жителям Арак и Хондаб.

Читайте также: Эрдоган: Конфликт между Израилем и Ираном движется к точке невозврата

Автор: 

Израиль (2098) Иран (2076) атака (545)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Якщо хочеш знати справжні причини і мотиви того, що сталося та що робиться зараз, якщо хочеш отримати інформацію від найшанованішого ізраїльського військового аналітика Рон Бен Ішай, а не від лядських ліво-блювотних ВВС та CNN, то почитай цей матеріал. Це оригінал, а не переклад перекладу на переклад. Розумію, що ти цього не приймеш, як не приймають це ВВС та CNN через те, що й приймати не хочуть, але для загального розвитку та розширення кругозору - корисно
https://www.vesty.co.il/main/article/bjeq6fx4xx
показать весь комментарий
21.06.2025 05:24 Ответить
+7
Так в чому проблема? Якщо "смерть солодша за мед"..." -хай вішаються... "Проблема з фанатиками полягає в тому, що їх мізки, перетворившись спочатку в кашу з зазубрених догм, потім кам"яніють... Тому вони не визнають істиною те, що суперечить їх ідеям... Але найбільш небезпечними їх робить не те, що вони готові померти, аби лише довести свою правоту, а те, що вони, заради цього, надають можливість померти своїм противникам -, або, у крайньому випадку, захоплять їх з собою...".
А тепер співстав діяльність апологетів вчення аятолл, з тим, що мною викладено...
показать весь комментарий
21.06.2025 06:02 Ответить
+6
Вот лохи. А ведь могли кошерные шашлычки на майские сбацать, дороги к Хезболле построить, посмотреть в глаза разным уродам в поисках там мира, ракетную программу на мацу пустить. А они вместо всего этого полезного сопротивляются иранским "братьям".
показать весь комментарий
21.06.2025 07:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наземной операции не будет!! Так что все это до одного места.
показать весь комментарий
21.06.2025 03:50 Ответить
але ж і назад прилетіло добряче. рудий миротварець прийшов, аби помститися світові за своє нікчемне геніанальне життя... не пускайте його далі власної галявини!
показать весь комментарий
21.06.2025 03:56 Ответить
Команда CNN у Тегерані стала свідком величезного натовпу: протестувальники розмахували прапорами Ірану, Хезболли та Палестини та спалювали прапори США та Ізраїлю.

Лунали скандування «смерть Ізраїлю, смерть Америці» - основний елемент таких заходів - а іранці говорили про свою лють через кампанію бомбардувань.
«Трамп, ви погрожуєте моєму лідеру, - сказала одна жінка CNN, - Хіба ви не знаєте, що моя нація вважає, що смерть солодша за мед?»
показать весь комментарий
21.06.2025 04:00 Ответить
Якщо хочеш знати справжні причини і мотиви того, що сталося та що робиться зараз, якщо хочеш отримати інформацію від найшанованішого ізраїльського військового аналітика Рон Бен Ішай, а не від лядських ліво-блювотних ВВС та CNN, то почитай цей матеріал. Це оригінал, а не переклад перекладу на переклад. Розумію, що ти цього не приймеш, як не приймають це ВВС та CNN через те, що й приймати не хочуть, але для загального розвитку та розширення кругозору - корисно
https://www.vesty.co.il/main/article/bjeq6fx4xx
показать весь комментарий
21.06.2025 05:24 Ответить
Сильно.. а що там за двіж китайозів був з літаками? не захочуть китайози з Пакистаном вписатися потужно за Іран? відразу після нападу хамасу 07.10.23 якесь китайське комуняцьке видання опублікувало карту Близького Сходу і там, де розташований Ізраїль не було напису що то Ізраїль. Всі інші країни були написані їх назви, навіть Ліван, а от назви Ізраїль комуняки не написали. до чого б це? Комуняки що, теж виступають за знищення Ізраїлю?
показать весь комментарий
21.06.2025 08:01 Ответить
Ти ось питаєш за китайців, чому вони карту без Ізраїлю публікують...?
Повір мені, це явище масове.
У мене на тарілці багато каналів, особливо цим грішать французи та іспанці. Припустимо йде зведення новин та половина часу у них про Ізраїль та арабів. Наприкінці карта погоди. Є все. А де ж ті, про кого ви щойно говорили півгодини? Зверху Ліван та Бейрут, праворуч Йорданія та Амман, внизу Єгипет та Каїр. Ізраїлю немає, просто місце без зазначених кордонів і назв.
Це називається колективно-несвідоме. Пригнічені бажання прориваються візуально
показать весь комментарий
21.06.2025 09:10 Ответить
мені чомусь подумалось, що комуняцькі китайози не просто так 8.10.23. опублікували цю карту, де немає назви Ізраїль. так само і ці транспортні літаки на днях з виключеними транспордерами не просто так залітали в Іран. є ще дещо цікаве:

Спецпредставник Уіткофф провів два тури переговорів з міністром ЗС Ірану Аракчі. Короткі підсумки.

Іран згоден поставити всі свої ядерні об'єкти під моніторинг МАГАТЕ та зупинити програму високого рівня збагачення урану. Іран не збирається обмежувати свою "Ракетну програму" і готовий до "тривалої боротьби з агресією Ізраїлю". Іран не збирається передавати запаси збагаченого урану третім сторонам (рф) і відмовляється надавати США дані про нові місця зберігання такого. Переговори буде продовжено.

Тепер новини щодо можливої передачі пакістанських балістичних ракет Ірану. На зустрічі у Вашингтоні з Президентом США голова армії Пакістану Мунір прямо ув'язав можливість такої передачі з "припиненням ізраїльської агресії" та попередив, що Ісламабад не збирається миритися з такою агресією та буде допомагати Тегерану у його боротьбі. Рішення про передачу пакістанських ракет та пускових до них Ірану ще не ухвалено, проте "абсолютно вірогідно" зважаючи на наміри Ізраїлю продовжувати військову кампанію проти "Ісламської республіки".

Що погано. Погано те, що фактично Китай через Пакістан бере Президента США фактично у заручники. Ізраїль, за словами голови ЦАГАЛ, розраховував свою військову кампанію спираючись на військові можливості виключно Ірану. Але Китай, який бачить абсолютну імпотентність американської влади, поступово "показує кігті" і через Пакістан може вже на повну втрутитися у "Іранський вир". Маленький Ізраїль з обмеженим ресурсним запасом просто не потягне довгу війну з віссю КНР - Пакітан - Іран. Як заявив голова ЦАГАЛ, "ядерна програми Ірану відкинута на 2 - 3 роки максимум" і у випадку, якщо союзники Ірану допоможуть її відновити, Ізраїлю буде вже дуже важко вчергове її знову "відкинути". Без наземної операції проти Ірану, а Ізраїль апріорі на неї не здатен, неможливо виконати всі завдання які ставить перед собою Ізраїльське керівництво. Потрібно втручання США у війну на боці Ізраїлю, інакше Китай, який вже заявив вустами Сі, що "світ повинен йти далі без США", остаточно знищить і без того вже мізерний міжнародний авторитет Америки.
показать весь комментарий
21.06.2025 09:20 Ответить
Це одна з думок, одна версіях багатьох.
А моє припущення, що Китаю на Іран начхати, у нього Тайвань під носом димитися починає, та й справи в економіці набагато гірші, ніж він намагається видати
показать весь комментарий
21.06.2025 09:37 Ответить
ну не знаю. може й начхати. тим комунякам лиш би ресурси чим дешевші, щоб потім можна було демпінгувати своїм ширпотребом на світових ринках. і чим більше проблем в Ірану, тим дешевше комуняки у них купуватимуть нафту. але. є оде але. недавно головний комуняка сказав, що світ далі піде вперед без Америки. навів історичні аналогії, що за останні сотні років впали Іспанська імперія, Британська імперія, ще там якусь імперію назвав. а той комуняка дуже рідко робить заяви. а тут таке висрав. це комуняцьке чучело уже реально марить зміною світового порядку. проте саме напряму влазити не хоче, а цькує спочатку своїх шавок - Іран, кацапів.
показать весь комментарий
21.06.2025 09:55 Ответить
Тобто єдина надія що хтось інший захопить владу в країні? І з якого рожна ви вирішили що нова влада буде краще для Ізраїлю? Вам дуже подобається нова влада в Сирії?
показать весь комментарий
21.06.2025 10:57 Ответить
Як казав "дєдушка Ленін" - програма-мінімум та програма максимум.
Програма-мінімум - позбавити Іран його атомних амбіцій.
Програма-максимум - змінити режим на більш дружній до Ізраїлю світський, на кшалт того, який був до 80-го року.
Нова влада в Сирії набагато більш розташована до Ізраїлю, ніж колишня. Постарайтеся писати про те, в чому розумієтеся
показать весь комментарий
21.06.2025 11:54 Ответить
Извините, действительно не знал что террористы с турецкими деньгами в Сирии, геноцидящие друзов, алавитов и тд, лучше для Израиля чем Асад. Дело ваше, вам с ними жить.
Но наивность поражает просто. Во первых, без наземной операции ничего абсолютно не будет, и Америка ее вместо вас проводить не будет, а вашей армии и на Газу не хватило, какой уж там Иран за тридевять земель.
Ядерные амбиции? Ну возможно это отдалит создание оружия на 5-7 лет. Но и Россия и Китай и Пакистан могут просто дать/продать/обменять им все чего не хватает -- ну Пакистан вряд ли конечно но РФ запросто.

Но даже если и нет.Как уничтожение ядерных и других объектов остановит производства ракет и шахедов которые будут летать к вам каждый божий день?
Смена режима -- рулетка ещё та. Нет никакой гарантии ни что новый режим устроится, ни что будет помогать Израилю как когда то шах.
Внука ещё шаха вытащили, это на серьезных шах что ли? Смешно.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:11 Ответить
кацап тебя пучит от смерти верховного полотенца
показать весь комментарий
22.06.2025 03:03 Ответить
Я не кацап и мне безразличен Хамейни. Он умер? Ну молодцы. Посмотрим что дальше будет
показать весь комментарий
22.06.2025 03:51 Ответить
Так в чому проблема? Якщо "смерть солодша за мед"..." -хай вішаються... "Проблема з фанатиками полягає в тому, що їх мізки, перетворившись спочатку в кашу з зазубрених догм, потім кам"яніють... Тому вони не визнають істиною те, що суперечить їх ідеям... Але найбільш небезпечними їх робить не те, що вони готові померти, аби лише довести свою правоту, а те, що вони, заради цього, надають можливість померти своїм противникам -, або, у крайньому випадку, захоплять їх з собою...".
А тепер співстав діяльність апологетів вчення аятолл, з тим, що мною викладено...
показать весь комментарий
21.06.2025 06:02 Ответить
Ну то нехай помре на радість свого лідера 87 літнього діда, для якого теж, смерть краща за мед?!?
Дурню мелють, а думають про інше!!
показать весь комментарий
21.06.2025 07:48 Ответить
Мазел тов
показать весь комментарий
21.06.2025 06:54 Ответить
Вот лохи. А ведь могли кошерные шашлычки на майские сбацать, дороги к Хезболле построить, посмотреть в глаза разным уродам в поисках там мира, ракетную программу на мацу пустить. А они вместо всего этого полезного сопротивляются иранским "братьям".
показать весь комментарий
21.06.2025 07:25 Ответить
Цікаво в Ізраїлі Ждуни є? ті що чекають приходу Ірану і наводять раети на міста в яких живуть, і палять машини Цахалу. і б'ють морди місцевим ТЦК-шникам?
показать весь комментарий
21.06.2025 07:39 Ответить
Думаю що є.Араби з ізраїльським громадянством,і різноманітна вата з колишнього совка.Воно ж найдебільніше.Тікало від нестерпної радості буття в Ізраїль,потім наслухалось зомбовізора і все.В США,в Європі цього непотрібу навалом,в Ізраїлі менше.Але думаю що є
показать весь комментарий
21.06.2025 07:46 Ответить
Серед постсовкової "вати", в Ізраїлі - "розрив шаблону". Вони виїхали з СРСР, але СРСР (тобто "Росію"), з себе так і не вивезли... Це притаманне не тільки багатьом новоспеченим "євреям", але й німцям у Німеччині, а також емігрантам в інші країни. Вони приїхали в іншу країну, але так і не сприйняли її, та менталітет місцевого населення... І продовжують "любить Росію на відстані"... Частково це викликане й тим, що їх надії на "плюшки" від життя в країні, де земля тече молоком і медом", не справдилися... Тому вони співають російські пісні, і дивляться російські телепрограми.
А зараз, в Ізраїлі, вони опинилися "між двох стільців". Бо політика й ідеологія їх теперішньої держави суперечить політиці та ідеології "матушки-Родины".
Розказував мені, якось, емігрант до США, ще часів Брєжнєва: коли Путін приїжджав до США, його зустріли "русскаязичниє євреи", з привітальними плакатами. Путін "реч толкнул", основною темою якої звучало: "Возвращайтесь в Россию, и будем вместе строить новую, процветающую Родину...". Після цього"патриоти Росії" тихо "розсмокталися"...
показать весь комментарий
21.06.2025 10:17 Ответить
израильские арабы которые граждане и давно живут и работают там - никогда в жизни не стали бы наводить ракеты на свои обьекты - как те долпайопы тупорылые или продажные в Украине
показать весь комментарий
22.06.2025 03:06 Ответить
Израиль к началу 1950-х годов стал близким партнером США, а Иран подключился к так называемому Багдадскому пакту - западноцентричной военно-политической группе на Ближнем и Среднем Востоке, созданной по инициативе Великобритании, США и Турции и существовавшей в 1955-1979 годах.
Уже во время Шестидневной войны 1967 года Иран, несмотря на протесты арабских стран, продолжал поставки нефти в Израиль, а во время войны Судного дня в 1973 году даже передал Армии обороны Израиля 25 самолетов «Фантом».
Еще одним общим врагом Ирана и Израиля стал баасистский режим в Ираке: страны совместно помогали создать спецслужбу курдских сепаратистов, противников Саддама Хусейна, и противодействовали их примирению с иракским руководством.
показать весь комментарий
21.06.2025 07:43 Ответить
Вместе с тем широкое сотрудничество оставалось все это время неформальным. Шах Мохаммед Реза Пехлеви не хотел портить отношения с арабскими партнерами, а, наоборот, претендовал на лидерство в регионе. Кроме того, приходилось учитывать, что иранцы в массе своей были критически настроены по отношению к евреям.
показать весь комментарий
21.06.2025 07:45 Ответить
После Исламской революции 1979 года антиизраильская риторика стала в Иране господствующей и привела к конкретным действиям. Новые власти разорвали все формальные связи с Израилем, прекратили совместные проекты и даже не препятствовали разгрому здания представительства Израиля в Тегеране, которое после этого было передано Организации освобождения Палестины.

Начались гонения на еврейскую общину. Нескольких ее лидеров казнили по обвинению в связях с Израилем, дружбе с «врагами Всевышнего» и «ведении войны против Бога». Происходила конфискация еврейского имущества - сейчас она оценивается в миллиард долларов. Евреи потеряли свое представительство в меджлисе. В результате из почти стотысячной общины в стране вскоре осталось только 30 тысяч человек.
показать весь комментарий
21.06.2025 07:51 Ответить
Я тут написал не о том, что было в Иране до эпохи полотенец, а о том, что руководство Израиля и нынешнее "руководство" Украины обрезано с разных сторон- Израильтяне где положено, а их "коллеги"- со стороны мозга.
показать весь комментарий
21.06.2025 07:53 Ответить
Ну до 7 жовтня 2023 Бібі майже так і робив.
Саме тому тепер одна війна за іншою - бо комісію з розгляду причин різанини 07.10.2023 не створюють поки йде війна.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:47 Ответить
Давайте создадим комиссию для расследования того, что привело к 24.02.2022 у нас. А с Биби Израильтяне сами разберутся.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:35 Ответить
создадут - когда народ до конца умоется своими кровавыми соплями и нищетой в которую их вогнала власть ублюдка и ЗРАДНИКА зеленського
показать весь комментарий
22.06.2025 03:08 Ответить
Этот народ до конца ничем не умоется. Ему подсунут очередное чмо, но не зелёного, а другого (поносного) цвета, и он опять за него проголосует. Нет ума- считай калека...
показать весь комментарий
22.06.2025 06:48 Ответить
 
 