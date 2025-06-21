5 056 34
Израиль нанес новые удары по Ирану: атакованы пусковые установки с баллистическими ракетами
Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по ракетным пусковым установкам на западе Ирана.
Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛа, информирует Цензор.НЕТ.
"За последние часы около 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию ударов по пусковым ракетным установкам на западе Ирана", - говорится в сообщении.
Кроме этого, сообщается, что ВВС Израиля перехватили БпЛА, запущенный из Ирана в направлении территории Израиля на севере.
Напомним, 19 июня израильская армия объявила, что возобновила удары по целям в Тегеране и окрестностях, а также выдала предупреждение и призыв эвакуироваться к жителям Арак и Хондаб.
arye z.
21.06.2025 05:24
Яр Холодний
21.06.2025 06:02
Green Bill #603485
21.06.2025 07:25
Лунали скандування «смерть Ізраїлю, смерть Америці» - основний елемент таких заходів - а іранці говорили про свою лють через кампанію бомбардувань.
«Трамп, ви погрожуєте моєму лідеру, - сказала одна жінка CNN, - Хіба ви не знаєте, що моя нація вважає, що смерть солодша за мед?»
https://www.vesty.co.il/main/article/bjeq6fx4xx
Повір мені, це явище масове.
У мене на тарілці багато каналів, особливо цим грішать французи та іспанці. Припустимо йде зведення новин та половина часу у них про Ізраїль та арабів. Наприкінці карта погоди. Є все. А де ж ті, про кого ви щойно говорили півгодини? Зверху Ліван та Бейрут, праворуч Йорданія та Амман, внизу Єгипет та Каїр. Ізраїлю немає, просто місце без зазначених кордонів і назв.
Це називається колективно-несвідоме. Пригнічені бажання прориваються візуально
Спецпредставник Уіткофф провів два тури переговорів з міністром ЗС Ірану Аракчі. Короткі підсумки.
Іран згоден поставити всі свої ядерні об'єкти під моніторинг МАГАТЕ та зупинити програму високого рівня збагачення урану. Іран не збирається обмежувати свою "Ракетну програму" і готовий до "тривалої боротьби з агресією Ізраїлю". Іран не збирається передавати запаси збагаченого урану третім сторонам (рф) і відмовляється надавати США дані про нові місця зберігання такого. Переговори буде продовжено.
Тепер новини щодо можливої передачі пакістанських балістичних ракет Ірану. На зустрічі у Вашингтоні з Президентом США голова армії Пакістану Мунір прямо ув'язав можливість такої передачі з "припиненням ізраїльської агресії" та попередив, що Ісламабад не збирається миритися з такою агресією та буде допомагати Тегерану у його боротьбі. Рішення про передачу пакістанських ракет та пускових до них Ірану ще не ухвалено, проте "абсолютно вірогідно" зважаючи на наміри Ізраїлю продовжувати військову кампанію проти "Ісламської республіки".
Що погано. Погано те, що фактично Китай через Пакістан бере Президента США фактично у заручники. Ізраїль, за словами голови ЦАГАЛ, розраховував свою військову кампанію спираючись на військові можливості виключно Ірану. Але Китай, який бачить абсолютну імпотентність американської влади, поступово "показує кігті" і через Пакістан може вже на повну втрутитися у "Іранський вир". Маленький Ізраїль з обмеженим ресурсним запасом просто не потягне довгу війну з віссю КНР - Пакітан - Іран. Як заявив голова ЦАГАЛ, "ядерна програми Ірану відкинута на 2 - 3 роки максимум" і у випадку, якщо союзники Ірану допоможуть її відновити, Ізраїлю буде вже дуже важко вчергове її знову "відкинути". Без наземної операції проти Ірану, а Ізраїль апріорі на неї не здатен, неможливо виконати всі завдання які ставить перед собою Ізраїльське керівництво. Потрібно втручання США у війну на боці Ізраїлю, інакше Китай, який вже заявив вустами Сі, що "світ повинен йти далі без США", остаточно знищить і без того вже мізерний міжнародний авторитет Америки.
А моє припущення, що Китаю на Іран начхати, у нього Тайвань під носом димитися починає, та й справи в економіці набагато гірші, ніж він намагається видати
Програма-мінімум - позбавити Іран його атомних амбіцій.
Програма-максимум - змінити режим на більш дружній до Ізраїлю світський, на кшалт того, який був до 80-го року.
Нова влада в Сирії набагато більш розташована до Ізраїлю, ніж колишня. Постарайтеся писати про те, в чому розумієтеся
Но наивность поражает просто. Во первых, без наземной операции ничего абсолютно не будет, и Америка ее вместо вас проводить не будет, а вашей армии и на Газу не хватило, какой уж там Иран за тридевять земель.
Ядерные амбиции? Ну возможно это отдалит создание оружия на 5-7 лет. Но и Россия и Китай и Пакистан могут просто дать/продать/обменять им все чего не хватает -- ну Пакистан вряд ли конечно но РФ запросто.
Но даже если и нет.Как уничтожение ядерных и других объектов остановит производства ракет и шахедов которые будут летать к вам каждый божий день?
Смена режима -- рулетка ещё та. Нет никакой гарантии ни что новый режим устроится, ни что будет помогать Израилю как когда то шах.
Внука ещё шаха вытащили, это на серьезных шах что ли? Смешно.
А тепер співстав діяльність апологетів вчення аятолл, з тим, що мною викладено...
Дурню мелють, а думають про інше!!
А зараз, в Ізраїлі, вони опинилися "між двох стільців". Бо політика й ідеологія їх теперішньої держави суперечить політиці та ідеології "матушки-Родины".
Розказував мені, якось, емігрант до США, ще часів Брєжнєва: коли Путін приїжджав до США, його зустріли "русскаязичниє євреи", з привітальними плакатами. Путін "реч толкнул", основною темою якої звучало: "Возвращайтесь в Россию, и будем вместе строить новую, процветающую Родину...". Після цього"патриоти Росії" тихо "розсмокталися"...
Уже во время Шестидневной войны 1967 года Иран, несмотря на протесты арабских стран, продолжал поставки нефти в Израиль, а во время войны Судного дня в 1973 году даже передал Армии обороны Израиля 25 самолетов «Фантом».
Еще одним общим врагом Ирана и Израиля стал баасистский режим в Ираке: страны совместно помогали создать спецслужбу курдских сепаратистов, противников Саддама Хусейна, и противодействовали их примирению с иракским руководством.
Начались гонения на еврейскую общину. Нескольких ее лидеров казнили по обвинению в связях с Израилем, дружбе с «врагами Всевышнего» и «ведении войны против Бога». Происходила конфискация еврейского имущества - сейчас она оценивается в миллиард долларов. Евреи потеряли свое представительство в меджлисе. В результате из почти стотысячной общины в стране вскоре осталось только 30 тысяч человек.
Саме тому тепер одна війна за іншою - бо комісію з розгляду причин різанини 07.10.2023 не створюють поки йде війна.