РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9830 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану
1 598 13

ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировал иранского командира Джудаки, ответственного за запуск дронов.

дрон шахед

Армия обороны Израиля утверждает, что ликвидировала командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аминпура Джудаки, ответственного за запуски беспилотников.

Об этом армия обороны Израиля сообщает в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера (20 июня. - Ред.) ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали Аминпура Джудаки, командира второй бригады беспилотных летательных аппаратов ВВС КСИР", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ также отметили, что под руководством Джудаки было осуществлено сотни дроновых атак по территории Израиля. Беспилотники запускались из района Ахваз на юго-западе Ирана.

По словам израильских военных, после ликвидации Тахера Фура, командира штаба беспилотных летательных аппаратов ВВС КСИР 13 июня 2025 года, Джудаки взял на себя ключевую роль в операциях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп дал Ирану срок в "две недели" по ядерной сделке, но добиться этого вряд ли сможет, - NYT

Напомним, 19 июня израильская армия объявила, что возобновила удары по целям в Тегеране и окрестностях, а также выдала предупреждение и призыв эвакуироваться к жителям Арак и Хондаб.

Также сообщалось, что Израиль нанес новые удары по Ирану: атакованы пусковые установки с баллистическими ракетами.

Автор: 

Израиль (2098) Иран (2076)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
ЦАХАЛу-черговий респект...
показать весь комментарий
21.06.2025 09:49 Ответить
+6
Зараз в ООН знову завиють що прітєсняют бородатих мальшіков які запускали мирні дрони і шо їх не вбивати потрібно а розмовляти
показать весь комментарий
21.06.2025 09:52 Ответить
+2
И что? Он теперь в раю, и на его место десяток желающих!
показать весь комментарий
21.06.2025 09:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И что? Он теперь в раю, и на его место десяток желающих!
показать весь комментарий
21.06.2025 09:42 Ответить
😊 Маю сумніви як щодо першого Вашого твердження (стосовно раю), так і шодо другого. Хитрі аятолди рац тримають для себе. Причому на землі, бо не вірять у рай на небі. І не менш хитрі квірівці ніяку чергу до небесного раю не тримають, бо не вірять словам аятол, зате вірять їхнім діям стосовно можливості прожити земне життя, як у раю і якомога довше.
показать весь комментарий
21.06.2025 09:49 Ответить
Я не знаю, что там аятолы мають. Все тлумачать постулаты как им выгодно. Но у всех верующих есть не только тлумачення попов( или других присвоивших себе право что то тлумачити, но и возможно первоисточники.
показать весь комментарий
21.06.2025 09:56 Ответить
Значить вони також відправляться в ваш кацапський «рай»
показать весь комментарий
21.06.2025 09:55 Ответить
Вот и замечательно. Получается, все счастливы. Пусть подобного счастья будет побольше в каждом кишлаке.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:37 Ответить
Джудакі з'їдять собакі.
показать весь комментарий
21.06.2025 09:44 Ответить
Від цього дронів менше не стане. Наші ондо, 30% стратегов рашенських поклали, а ракети летять.
показать весь комментарий
21.06.2025 09:45 Ответить
Теорія розбитих вікон як і Теорія вбитого кацапа на дистанції зрештою творить чудеса
показать весь комментарий
21.06.2025 09:57 Ответить
ЦАХАЛу-черговий респект...
показать весь комментарий
21.06.2025 09:49 Ответить
СПАСИБО БРАТ!СЛАВА УКРАИНЕ!ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
показать весь комментарий
21.06.2025 12:38 Ответить
Зараз в ООН знову завиють що прітєсняют бородатих мальшіков які запускали мирні дрони і шо їх не вбивати потрібно а розмовляти
показать весь комментарий
21.06.2025 09:52 Ответить
Його зами, тепер з московії, відпраляють дрони проти України!!
Треба, і за них не забути, колегам з Ізраїлю!! Сирійці, дієво і ретельно, зачищають башарівську нечисть!
показать весь комментарий
21.06.2025 11:06 Ответить
А что так можно было?
показать весь комментарий
21.06.2025 11:32 Ответить
 
 