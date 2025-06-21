ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировал иранского командира Джудаки, ответственного за запуск дронов.
Армия обороны Израиля утверждает, что ликвидировала командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аминпура Джудаки, ответственного за запуски беспилотников.
Об этом армия обороны Израиля сообщает в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера (20 июня. - Ред.) ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали Аминпура Джудаки, командира второй бригады беспилотных летательных аппаратов ВВС КСИР", - говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ также отметили, что под руководством Джудаки было осуществлено сотни дроновых атак по территории Израиля. Беспилотники запускались из района Ахваз на юго-западе Ирана.
По словам израильских военных, после ликвидации Тахера Фура, командира штаба беспилотных летательных аппаратов ВВС КСИР 13 июня 2025 года, Джудаки взял на себя ключевую роль в операциях.
Напомним, 19 июня израильская армия объявила, что возобновила удары по целям в Тегеране и окрестностях, а также выдала предупреждение и призыв эвакуироваться к жителям Арак и Хондаб.
Также сообщалось, что Израиль нанес новые удары по Ирану: атакованы пусковые установки с баллистическими ракетами.
