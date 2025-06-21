Встреча Трампа и представителей Ирана сорвалась из-за невозможности связаться с Хаменеи, - Axios
В Стамбуле могла состояться встреча между представителями США и Ирана по ядерной программе Тегерана. Однако переговоры сорвались, поскольку с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи не смогли связаться.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники в американском правительстве, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам собеседников, 16 июня президент США Дональд Трамп получил звонок от лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время саммита G7 в Канаде. Глава Турции предлагал уже на следующий день провести встречу представителей США и Ирана в Стамбуле.
Трамп согласился, выразив готовность направить на переговоры вице-президента Джей Ди Вэнса и своего спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Более того, в случае необходимости Трамп якобы был готов лично приехать на переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Издание пишет, что турецкая сторона передала предложение иранскому президенту Пезешкиану и министру иностранных дел Аббасу Арагчи. Те в свою очередь пытались связаться с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, чтобы получить его одобрение.
Однако с Хаменеи, который скрывается от ударов Израиля, иранские чиновники не смогли связаться. В итоге переговоры сорвались.
Ранее сообщалось, что Трамп дал Ирану срок в "две недели" по ядерной сделке, но добиться этого вряд ли сможет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
менше треба з усілякими курчатами тако по телефону розмовляти - живіший будеш.
жодного не подарували Україні.
тож, для мене що іранці що євреї - однакові тварюки.
Як бачимо з ситуації з Айзербаджаном та Ізраїлем, коли ти сильний та маєш багато ********* озброєння то і перемовини якось ідуть з більшим результатом, чим коли ти стоїш з простертою рукою, та постійно розповідаєш, що всі тобі винні.
А хамеймі, глибоко наплювати, як і на Іранців! Йому байдуже!! Тому, він і не шукав контактів, із жовтолицим!!