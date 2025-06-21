РУС
Встреча Трампа и представителей Ирана сорвалась из-за невозможности связаться с Хаменеи, - Axios

В Стамбуле могла состояться встреча между представителями США и Ирана по ядерной программе Тегерана. Однако переговоры сорвались, поскольку с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи не смогли связаться.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники в американском правительстве, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников, 16 июня президент США Дональд Трамп получил звонок от лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время саммита G7 в Канаде. Глава Турции предлагал уже на следующий день провести встречу представителей США и Ирана в Стамбуле.

Трамп согласился, выразив готовность направить на переговоры вице-президента Джей Ди Вэнса и своего спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Более того, в случае необходимости Трамп якобы был готов лично приехать на переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Издание пишет, что турецкая сторона передала предложение иранскому президенту Пезешкиану и министру иностранных дел Аббасу Арагчи. Те в свою очередь пытались связаться с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, чтобы получить его одобрение.

Однако с Хаменеи, который скрывается от ударов Израиля, иранские чиновники не смогли связаться. В итоге переговоры сорвались.

Ранее сообщалось, что Трамп дал Ирану срок в "две недели" по ядерной сделке, но добиться этого вряд ли сможет.

Топ комментарии
+8
Аятола не захотів зв'язуватись із ДЕБІЛОМ і правильно зробив. Я не за аятолу, але проти дебіла трампона
21.06.2025 22:31 Ответить
+5
Засів біля реактора - 70 м під землею - хер дозвонишся
21.06.2025 22:32 Ответить
+4
Батарейка здохла, а зарядити в бункері немає де. БлЄкаут у нього...
21.06.2025 22:37 Ответить
21.06.2025 22:31 Ответить
21.06.2025 22:32 Ответить
21.06.2025 22:37 Ответить
у бункєрі чумадани наповнює
показать весь комментарий
21.06.2025 22:34 Ответить
Чалму.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:37 Ответить
21.06.2025 23:56 Ответить
Бо треба користуватися Київстаром
показать весь комментарий
21.06.2025 22:34 Ответить
кацапи так дудаєва вбили.
менше треба з усілякими курчатами тако по телефону розмовляти - живіший будеш.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:36 Ответить
є нюанс. чеченці з Кавказ Центру кажуть, і завжди казали, що дані супутникого телефону кацапам злили американці.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:41 Ответить
мої симпатії були на боці чеченців, не цікавився успіхом ворога, радісних емоцій це не викличе.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:51 Ответить
22.06.2025 11:21 Ответить
У даному випадку аятолішим будеш
показать весь комментарий
21.06.2025 23:53 Ответить
дві неділі тому євреї розпродували іржаві застарілі бронетранспортери.
жодного не подарували Україні.
тож, для мене що іранці що євреї - однакові тварюки.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:22 Ответить
А цей теж у бункері тільки він не валізу серіт з переляку а собі в тюрбан.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:36 Ответить
хай МОАВом спробують достукатись.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:36 Ответить
У пеклі всі лінії зайняті.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:39 Ответить
Миротворець Трамп натурально дзвонив Путіну та провокував його посилити обстріли України. Той самий Вітьковв домовлявся з Іраном, а паралельно Ізраїль готував удар та посилювався американською зброєю.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:40 Ответить
Лапоть Алладина не смог встретиться с ЗСУ ... А для сАмого Хомы разминуться с Трампом ... как два пальца обАсфальт.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:55 Ответить
Розповсюдьте в інеті інформацію, що у вас є класна чорна (суперхаляльна!) ганчірочка для чалм - бородань точно не встоїть, виповзе з нори!
показать весь комментарий
21.06.2025 22:57 Ответить
Можливо ізраїльскі "дипломати" знайшли його першим і "ввічливо" запросили на інші перемовини.

Як бачимо з ситуації з Айзербаджаном та Ізраїлем, коли ти сильний та маєш багато ********* озброєння то і перемовини якось ідуть з більшим результатом, чим коли ти стоїш з простертою рукою, та постійно розповідаєш, що всі тобі винні.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:57 Ответить
Це жовтолицьому кортить, себе, хоть якось показати за 4 місяці!!
А хамеймі, глибоко наплювати, як і на Іранців! Йому байдуже!! Тому, він і не шукав контактів, із жовтолицим!!
показать весь комментарий
21.06.2025 23:04 Ответить
ого, учатся на чужих ошибках. в отличие от.
показать весь комментарий
21.06.2025 23:12 Ответить
Рыжый ублюдок, не мешай
показать весь комментарий
22.06.2025 00:03 Ответить
двотижневе Тако треба відправити на зустріч із аятолою разом з гуріями, щоб не розминулися.
показать весь комментарий
22.06.2025 01:24 Ответить
IВже всьо.....Ви прокинетеся і дізнаєтеся, що США нанесли удар по ядерних об'єктах Ірану. Хоча Ізраїль, з великою ймовірністю, і сам би впорався. Але цікаво, які наслідки будуть після цього. Ні, не для Ірану. Для всього світу......

показать весь комментарий
22.06.2025 04:55 Ответить
Коротше, тактовно послав на х"й!
показать весь комментарий
22.06.2025 08:08 Ответить
Ішаку треба було втрутитись та все "порішати". Це чмо такі проблеми "вирішує" елементарно. Воно ж "авторитет" в ОПГ дєрмака.
показать весь комментарий
22.06.2025 08:11 Ответить
 
 