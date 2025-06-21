Встреча Трампа и представителей Ирана сорвалась из-за невозможности связаться с Хаменеи, - Axios

В Стамбуле могла состояться встреча между представителями США и Ирана по ядерной программе Тегерана. Однако переговоры сорвались, поскольку с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи не смогли связаться.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники в американском правительстве, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников, 16 июня президент США Дональд Трамп получил звонок от лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время саммита G7 в Канаде. Глава Турции предлагал уже на следующий день провести встречу представителей США и Ирана в Стамбуле.

Трамп согласился, выразив готовность направить на переговоры вице-президента Джей Ди Вэнса и своего спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Более того, в случае необходимости Трамп якобы был готов лично приехать на переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Издание пишет, что турецкая сторона передала предложение иранскому президенту Пезешкиану и министру иностранных дел Аббасу Арагчи. Те в свою очередь пытались связаться с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, чтобы получить его одобрение.

Однако с Хаменеи, который скрывается от ударов Израиля, иранские чиновники не смогли связаться. В итоге переговоры сорвались.

Ранее сообщалось, что Трамп дал Ирану срок в "две недели" по ядерной сделке, но добиться этого вряд ли сможет.

