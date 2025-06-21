РУС
4 078 29

Верховный лидер Ирана Хаменеи выбрал трех преемников на случай убийства, он скрывается в бункере, - NYT

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

Опасаясь убийства, верховный лидер Ирана Али Хаменеи выбрал трех кандидатов из числа духовных лиц на свое место. Также он подобрал замены военному командованию. Сам аятолла сейчас скрывается в бункере.

Об этом сообщает издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказали трое иранских чиновников, знакомых с его планами действий в чрезвычайных ситуациях, 86-летний Хаменеи скрывается в бункере и общается с командирами только через доверенного помощника.

Также он приостановил электронную коммуникацию, чтобы его было сложнее найти.

Также читайте: Израиль ночью нанес масштабные авиаудары по ядерным и военным объектам Ирана

Отмечается, что Хаменеи выбрал трех высокопоставленных священников, которые станут кандидатами в преемники на случай его убийства.

Также он назначил несколько человек на замену своим доверенным помощникам, если ликвидируют и их.

В то же время, сын аятоллы Хаменеи, Моджтаба, также священнослужитель и близкий к Корпусу стражей Исламской революции, о котором ходили слухи, что он является одним из фаворитов, отсутствует среди кандидатов, сообщили чиновники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировал иранского командира Джудаки, ответственного за запуск дронов

Обычно назначение нового аятоллы может затянуться на месяцы. Но в условиях войны Али Хаменеи стремится к быстрой, упорядоченной передаче власти и сохранению своего наследия.

"Приоритет - сохранение государства. Все просчитано и прагматично", - прокомментировал эксперт по Ирану и профессор международных отношений Университета Джонса Хопкинса Вали Наср.

Верховный лидер Ирана имеет значительные полномочия: он главнокомандующий вооруженных сил, возглавляет судебную, законодательную и исполнительную ветви власти. Он также является Валий-е-Факихом - высшим духовным опекуном шиитской веры.

Также читайте: Убийство верховного лидера Ирана Хаменеи "откроет ящик Пандоры", - Песков

Автор: 

+12
Незаймані дівки його чекають.
21.06.2025 17:04 Ответить
+8
він ховається в бункері

А як же "Іншалла"? Чи аллах вже не акбар?
21.06.2025 17:07 Ответить
+7
Если их уже сейчас начать превентивно прореживать - остальным станет немного ссыкотно. Хотя не нам учить израильтян. Но поучиться стоит, у нас тоже в бункере один сидит старый дед.
21.06.2025 17:01 Ответить
Наступники не засцят?
21.06.2025 17:00 Ответить
Если их уже сейчас начать превентивно прореживать - остальным станет немного ссыкотно. Хотя не нам учить израильтян. Но поучиться стоит, у нас тоже в бункере один сидит старый дед.
21.06.2025 17:01 Ответить
Чур не я )
21.06.2025 17:00 Ответить
Правильне рішення, посада проклята.
21.06.2025 17:01 Ответить
А сам до Ростову шо на том Дону свинину хомьячити?
21.06.2025 17:00 Ответить
Готується зустрічати сотні незайманих дівок?
21.06.2025 17:01 Ответить
Незаймані дівки його чекають.
21.06.2025 17:04 Ответить
Трохи не точно з аріфметичної точки зору (72 штуки потрібно) -- але з точки зовнішнього вигляду гурій ісламського світу -- саме так !
21.06.2025 21:25 Ответить
То лише перша група гурій з ціцьками так би мовити самі найгарнійші, а інши на підході.
21.06.2025 22:16 Ответить
то вже краще до ху йла в бункер переберися, щоб, так би мовити, два рази не вставати. )
21.06.2025 17:02 Ответить
він ховається в бункері

А як же "Іншалла"? Чи аллах вже не акбар?
21.06.2025 17:07 Ответить
то для ніщебродів,у них же немає великих цілей по типу захвату світу,стерти з лиця земля,христиане це раби та інше,марноіснуюча худоба
21.06.2025 17:20 Ответить
Коли вже таке станется з міжнародним терористом путіном.
21.06.2025 17:09 Ответить
отправьте Агрохимию с Умеровым к нему на переговоры, может, хоть иранцы чем поделятся, может какой-то "шахид" дадут целый, не всем же по Европам шастать и "єднатися" хз с кем. а то - почти одинаковая ситуация, может эмпатия какая появится, физиономии опять же похожие, с кацапами любят потрындеть тоже.
21.06.2025 17:10 Ответить
Я був би дуже радий, як би хоч хтось вбив смердючого кацапського ******** трампа.
21.06.2025 17:11 Ответить
...Сам аятола зараз ховається в бункері... Так хто кого навчив аятола ***** чи ***** аятолу ховатись?
21.06.2025 17:20 Ответить
21.06.2025 19:46 Ответить
Это ошибка,теперь эти трое сами будут замышлять устранение бородатого деда,что бы самим взобраться на трон,хитрые тельавивцы заложили политический фундамент будущей гражданской войны в Иране.
21.06.2025 17:25 Ответить
21.06.2025 17:27 Ответить
Тільки трьох? Треба більше, бо євреї - молодці!
21.06.2025 17:27 Ответить
Реакция твоего помощника, когда тебе летит букет от очередного ********* аятоллы.
21.06.2025 17:46 Ответить
Список у студію!!
21.06.2025 17:49 Ответить
А що це в них за сєкта "свідєтєлі ісламской рєволюції"?
21.06.2025 18:08 Ответить
Не може хоменеї ховатись в бункері, просто ху....ло валізу подарував, а вона тільки в бункері працює
21.06.2025 18:24 Ответить
Трамп, Ізраїльтян кине, як і тих, хто штурмував за його наказом, Капітолій та убивав поліцейських з Капітолію!
21.06.2025 19:25 Ответить
А він на них мішені намалював?
21.06.2025 19:52 Ответить
Еще один старый маразматик? 86 лет, ****...
21.06.2025 19:55 Ответить
Вафлій-е-Защіком.
21.06.2025 21:41 Ответить
 
 