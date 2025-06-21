Верховный лидер Ирана Хаменеи выбрал трех преемников на случай убийства, он скрывается в бункере, - NYT

Опасаясь убийства, верховный лидер Ирана Али Хаменеи выбрал трех кандидатов из числа духовных лиц на свое место. Также он подобрал замены военному командованию. Сам аятолла сейчас скрывается в бункере.

Об этом сообщает издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказали трое иранских чиновников, знакомых с его планами действий в чрезвычайных ситуациях, 86-летний Хаменеи скрывается в бункере и общается с командирами только через доверенного помощника.

Также он приостановил электронную коммуникацию, чтобы его было сложнее найти.

Отмечается, что Хаменеи выбрал трех высокопоставленных священников, которые станут кандидатами в преемники на случай его убийства.

Также он назначил несколько человек на замену своим доверенным помощникам, если ликвидируют и их.

В то же время, сын аятоллы Хаменеи, Моджтаба, также священнослужитель и близкий к Корпусу стражей Исламской революции, о котором ходили слухи, что он является одним из фаворитов, отсутствует среди кандидатов, сообщили чиновники.

Обычно назначение нового аятоллы может затянуться на месяцы. Но в условиях войны Али Хаменеи стремится к быстрой, упорядоченной передаче власти и сохранению своего наследия.

"Приоритет - сохранение государства. Все просчитано и прагматично", - прокомментировал эксперт по Ирану и профессор международных отношений Университета Джонса Хопкинса Вали Наср.

Верховный лидер Ирана имеет значительные полномочия: он главнокомандующий вооруженных сил, возглавляет судебную, законодательную и исполнительную ветви власти. Он также является Валий-е-Факихом - высшим духовным опекуном шиитской веры.

