Верховний лідер Ірану Хаменеї обрав трьох наступників на випадок вбивства, він ховається в бункері, - NYT

Побоюючись вбивства, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї обрав трьох кандидатів з-поміж духовних осіб на своє місце. Також він підібрав заміни військовому командуванню. Сам аятола зараз ховається в бункері.

Про це повідомляє видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіли троє іранських чиновників, знайомих з його планами дій у надзвичайних ситуаціях, 86-річний Хаменеї переховується в бункері й спілкується з командирами тільки через довіреного помічника.

Також він призупинив електронну комунікацію, щоб його було складніше знайти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль вночі завдав масштабних авіаударів по ядерних і військових об’єктах Ірану

Зазначається, що Хаменеї вибрав трьох високопоставлених священників, які стануть кандидатами в наступники на випадок його вбивства.

Також він призначив кілька людей на заміну своїм довіреним помічникам, якщо ліквідують і їх.

Водночас син аятоли Хаменеї, Моджтаба, також священнослужитель і близький до Корпусу вартових Ісламської революції, про якого ходили чутки, що він є одним із фаворитів, відсутній серед кандидатів, повідомили чиновники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦАХАЛ стверджує, що ліквідував іранського командира Джудакі, відповідального за запуск дронів

Зазвичай призначення нового аятоли може затягнутися на місяці. Але в умовах війни Алі Хаменеї прагне швидкої, впорядкованої передачі влади та збереження своєї спадщини.

"Пріоритет — збереження держави. Усе прораховано й прагматично", - прокоментував експерт з Ірану і професор міжнародних відносин Університету Джонса Гопкінса Валі Наср.

Верховний лідер Ірану має значні повноваження: він головнокомандувач збройних сил, очолює судову, законодавчу і виконавчу гілки влади. Він також є Валій-е-Факіхом — найвищим духовним опікуном шиїтської віри.

Також читайте: Вбивство верховного лідера Ірану Хаменеї "відкриє скриньку Пандори", - Пєсков