Верховний лідер Ірану Хаменеї обрав трьох наступників на випадок вбивства, він ховається в бункері, - NYT

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї

Побоюючись вбивства, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї обрав трьох кандидатів з-поміж духовних осіб на своє місце. Також він підібрав заміни військовому командуванню. Сам аятола зараз ховається в бункері.

Про це повідомляє видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіли троє іранських чиновників, знайомих з його планами дій у надзвичайних ситуаціях, 86-річний Хаменеї переховується в бункері й спілкується з командирами тільки через довіреного помічника.

Також він призупинив електронну комунікацію, щоб його було складніше знайти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль вночі завдав масштабних авіаударів по ядерних і військових об’єктах Ірану

Зазначається, що Хаменеї вибрав трьох високопоставлених священників, які стануть кандидатами в наступники на випадок його вбивства.

Також він призначив кілька людей на заміну своїм довіреним помічникам, якщо ліквідують і їх.

Водночас син аятоли Хаменеї, Моджтаба, також священнослужитель і близький до Корпусу вартових Ісламської революції, про якого ходили чутки, що він є одним із фаворитів, відсутній серед кандидатів, повідомили чиновники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦАХАЛ стверджує, що ліквідував іранського командира Джудакі, відповідального за запуск дронів

Зазвичай призначення нового аятоли може затягнутися на місяці. Але в умовах війни Алі Хаменеї прагне швидкої, впорядкованої передачі влади та збереження своєї спадщини.

"Пріоритет — збереження держави. Усе прораховано й прагматично", - прокоментував експерт з Ірану і професор міжнародних відносин Університету Джонса Гопкінса Валі Наср.

Верховний лідер Ірану має значні повноваження: він головнокомандувач збройних сил, очолює судову, законодавчу і виконавчу гілки влади. Він також є Валій-е-Факіхом — найвищим духовним опікуном шиїтської віри.

Також читайте: Вбивство верховного лідера Ірану Хаменеї "відкриє скриньку Пандори", - Пєсков

+12
Незаймані дівки його чекають.
показати весь коментар
21.06.2025 17:04
+8
він ховається в бункері

А як же "Іншалла"? Чи аллах вже не акбар?
показати весь коментар
21.06.2025 17:07
+7
Если их уже сейчас начать превентивно прореживать - остальным станет немного ссыкотно. Хотя не нам учить израильтян. Но поучиться стоит, у нас тоже в бункере один сидит старый дед.
показати весь коментар
21.06.2025 17:01
Наступники не засцят?
показати весь коментар
21.06.2025 17:00
Если их уже сейчас начать превентивно прореживать - остальным станет немного ссыкотно. Хотя не нам учить израильтян. Но поучиться стоит, у нас тоже в бункере один сидит старый дед.
показати весь коментар
21.06.2025 17:01
Чур не я )
показати весь коментар
21.06.2025 17:00
Правильне рішення, посада проклята.
показати весь коментар
21.06.2025 17:01
А сам до Ростову шо на том Дону свинину хомьячити?
показати весь коментар
21.06.2025 17:00
Готується зустрічати сотні незайманих дівок?
показати весь коментар
21.06.2025 17:01
Незаймані дівки його чекають.
показати весь коментар
21.06.2025 17:04
Трохи не точно з аріфметичної точки зору (72 штуки потрібно) -- але з точки зовнішнього вигляду гурій ісламського світу -- саме так !
показати весь коментар
21.06.2025 21:25
То лише перша група гурій з ціцьками так би мовити самі найгарнійші, а інши на підході.
показати весь коментар
21.06.2025 22:16
то вже краще до ху йла в бункер переберися, щоб, так би мовити, два рази не вставати. )
показати весь коментар
21.06.2025 17:02
він ховається в бункері

А як же "Іншалла"? Чи аллах вже не акбар?
показати весь коментар
21.06.2025 17:07
то для ніщебродів,у них же немає великих цілей по типу захвату світу,стерти з лиця земля,христиане це раби та інше,марноіснуюча худоба
показати весь коментар
21.06.2025 17:20
Коли вже таке станется з міжнародним терористом путіном.
показати весь коментар
21.06.2025 17:09
отправьте Агрохимию с Умеровым к нему на переговоры, может, хоть иранцы чем поделятся, может какой-то "шахид" дадут целый, не всем же по Европам шастать и "єднатися" хз с кем. а то - почти одинаковая ситуация, может эмпатия какая появится, физиономии опять же похожие, с кацапами любят потрындеть тоже.
показати весь коментар
21.06.2025 17:10
Я був би дуже радий, як би хоч хтось вбив смердючого кацапського ******** трампа.
показати весь коментар
21.06.2025 17:11
...Сам аятола зараз ховається в бункері... Так хто кого навчив аятола ***** чи ***** аятолу ховатись?
показати весь коментар
21.06.2025 17:20
показати весь коментар
21.06.2025 19:46
Это ошибка,теперь эти трое сами будут замышлять устранение бородатого деда,что бы самим взобраться на трон,хитрые тельавивцы заложили политический фундамент будущей гражданской войны в Иране.
показати весь коментар
21.06.2025 17:25
показати весь коментар
21.06.2025 17:27
Тільки трьох? Треба більше, бо євреї - молодці!
показати весь коментар
21.06.2025 17:27
Реакция твоего помощника, когда тебе летит букет от очередного ********* аятоллы.
показати весь коментар
21.06.2025 17:46
Список у студію!!
показати весь коментар
21.06.2025 17:49
А що це в них за сєкта "свідєтєлі ісламской рєволюції"?
показати весь коментар
21.06.2025 18:08
Не може хоменеї ховатись в бункері, просто ху....ло валізу подарував, а вона тільки в бункері працює
показати весь коментар
21.06.2025 18:24
Трамп, Ізраїльтян кине, як і тих, хто штурмував за його наказом, Капітолій та убивав поліцейських з Капітолію!
показати весь коментар
21.06.2025 19:25
А він на них мішені намалював?
показати весь коментар
21.06.2025 19:52
Еще один старый маразматик? 86 лет, ****...
показати весь коментар
21.06.2025 19:55
Вафлій-е-Защіком.
показати весь коментар
21.06.2025 21:41
 
 