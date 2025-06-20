Вбивство верховного лідера Ірану Хаменеї "відкриє скриньку Пандори", - Пєсков

У Кремлі назвали зміну режиму в Ірані "неприйнятною".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, вбивство Верховного лідера країни "відкриє скриньку Пандори".

Пєсков сказав, що Росія відреагує "дуже негативно", якщо аятолу Алі Хаменеї буде вбито.

Заяви прозвучали на тлі повідомлень, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через "два тижні".

"Ситуація надзвичайно напружена і небезпечна не лише для регіону, а й для всього світу. Розширення складу учасників конфлікту потенційно ще небезпечніше. Це призведе лише до чергового кола конфронтації та ескалації напруженості в регіоні", - додав речник російського диктатора.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вважає, що усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї покладе край, а не загострить, війну між Ізраїлем та Іраном, яка спалахнула наприкінці минулого тижня.

