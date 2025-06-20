Вбивство верховного лідера Ірану Хаменеї "відкриє скриньку Пандори", - Пєсков
У Кремлі назвали зміну режиму в Ірані "неприйнятною".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.
За його словами, вбивство Верховного лідера країни "відкриє скриньку Пандори".
Пєсков сказав, що Росія відреагує "дуже негативно", якщо аятолу Алі Хаменеї буде вбито.
Заяви прозвучали на тлі повідомлень, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через "два тижні".
"Ситуація надзвичайно напружена і небезпечна не лише для регіону, а й для всього світу. Розширення складу учасників конфлікту потенційно ще небезпечніше. Це призведе лише до чергового кола конфронтації та ескалації напруженості в регіоні", - додав речник російського диктатора.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вважає, що усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї покладе край, а не загострить, війну між Ізраїлем та Іраном, яка спалахнула наприкінці минулого тижня.
Ірану ХаменеїраZZії "НЕ відкриє скриньку Пандори",
а принесе свободу різним рабам... - пєсков
У такому сценарії іранці можуть заблокувати Ормузьку протоку, атакувати саудівські НПЗ і нафтові родовища, а також завдавати ударів по видобувним потужностям у інших країнах Перської затоки.
Додамо до цього удари по нафтових танкерах.
При такому розвитку подій ціна на нафту як мінімум на короткостроковий період злетить.
чем? на израиль не хватило, а тут по всем сторонам
А сил вистачить більш ніж на день такого перфомансу? З огляду на те, що пістюлей чарівних буде відгрібати і від усіх сусідів, і від будь-яких охочих
Вбивство злого бородатого діда навряд щось погірщить.
Хоча злому голомозому діду мабуть стане лячно.
=========
Не вбивство, а ліквідація. А чому? тому що ***** наступне?
Ну, одним більше - одним меньше, то некритично!
А якщо чмосковити просто трохи (кіло так на пійсят) збільшать ємність тих чемоданів що у нього вже є, то ніхто і непомітить..)))