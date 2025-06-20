УКР
8 109 74

Вбивство верховного лідера Ірану Хаменеї "відкриє скриньку Пандори", - Пєсков

У Кремлі прокоментували можливість ліквідації Хаменеї

У Кремлі назвали зміну режиму в Ірані "неприйнятною".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, вбивство Верховного лідера країни "відкриє скриньку Пандори".

Пєсков сказав, що Росія відреагує "дуже негативно", якщо аятолу Алі Хаменеї буде вбито.

Заяви прозвучали на тлі повідомлень, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через "два тижні".

"Ситуація надзвичайно напружена і небезпечна не лише для регіону, а й для всього світу. Розширення складу учасників конфлікту потенційно ще небезпечніше. Це призведе лише до чергового кола конфронтації та ескалації напруженості в регіоні", - додав речник російського диктатора.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вважає, що усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї покладе край, а не загострить, війну між Ізраїлем та Іраном, яка спалахнула наприкінці минулого тижня.

Читайте: Трамп про публікацію WSJ щодо можливих ударів США по Ірану: "Вони не мають уявлення про це"

Автор: 

Ізраїль (1830) Іран (2337) Пєсков Дмитро (1759) США (24380) Хаменеї (15)
Топ коментарі
+60
Відкриє чемодан путіна...
20.06.2025 08:27 Відповісти
+45
не тільки відкриє а наповнить їх всі доверху...
20.06.2025 08:30 Відповісти
+44
Скриньку Пандори давно вже відчинено анексієєю Криму.

Вбивство злого бородатого діда навряд щось погірщить.

Хоча злому голомозому діду мабуть стане лячно.
20.06.2025 08:31 Відповісти
І намалює чергову коричневу лінію
20.06.2025 08:51 Відповісти
Піськов натякає на те, що якщо буде вбито керівника Ірану, то це дозволить їм вбити нашого ЗЕ, як основного "подразника і першопричину" конфлікту.
20.06.2025 09:52 Відповісти
У них стільки хотєлок, що першопричинами являється весь український народ, тому вони і намагаються знищити нас всіх.
20.06.2025 10:48 Відповісти
Іран це теж ісконно рузгє земля???
20.06.2025 16:00 Відповісти
???????? Не занадто поглиблено?
20.06.2025 11:26 Відповісти
АЛЕ ж вбивство верховного Підера Ірану Хаменеї раZZії "НЕ відкриє скриньку Пандори",
а принесе свободу різним рабам... - пєсков
20.06.2025 10:55 Відповісти
20.06.2025 08:28 Відповісти
Та да! 😊 Це вбивство покаже найдешевший спосіб припинити війну в Україні. 😁
20.06.2025 10:25 Відповісти
Гарні чоботи. Треба брать.
20.06.2025 08:28 Відповісти
та хай хоть всех панов замочат, у холопов меньше лбы трещать будут.
20.06.2025 10:35 Відповісти
Якщо pежим аятол побачить загрозу для свого існування, вiн можe завдати удару по всім сторонам, прагнучи відновити авторитет у себе вдома та завоювати переговорні позиції за кордоном.
У такому сценарії іранці можуть заблокувати Ормузьку протоку, атакувати саудівські НПЗ і нафтові родовища, а також завдавати ударів по видобувним потужностям у інших країнах Перської затоки.
Додамо до цього удари по нафтових танкерах.
При такому розвитку подій ціна на нафту як мінімум на короткостроковий період злетить.
20.06.2025 08:28 Відповісти
Фантазьор .Полотенцеголових Ізраїль раком нагнув.Раха скавчить,бо треба вписуватись за друзів.
20.06.2025 08:36 Відповісти
"вiн можe завдати удару по всім сторонам"

чем? на израиль не хватило, а тут по всем сторонам
20.06.2025 10:56 Відповісти
20.06.2025 08:37 Відповісти
У такому сценарії іранці можуть заблокувати Ормузьку протоку, атакувати саудівські НПЗ і нафтові родовища, а також завдавати ударів по видобувним потужностям у інших країнах Перської затоки.
Додамо до цього удари по нафтових танкерах
==========

А сил вистачить більш ніж на день такого перфомансу? З огляду на те, що пістюлей чарівних буде відгрібати і від усіх сусідів, і від будь-яких охочих
20.06.2025 08:59 Відповісти
Ти просто геніальний АНАЛлітик😀
20.06.2025 09:15 Відповісти
Та ти що, все вони можуть, якісь безсмертні
20.06.2025 16:53 Відповісти
Після ослопаса буде цілувальник мальчиків, а потім і жирний кореєць
20.06.2025 08:30 Відповісти
Люди, давайте всі разом загадаємо одне бажання,
20.06.2025 16:55 Відповісти
20.06.2025 08:31 Відповісти
***** вже давно відкрило скриньку пандори і в неї насрало. Тепер прийшов час отримувати наслідки. Після Ірану надіюсь світ візьметься за московський режим
20.06.2025 08:34 Відповісти
Значить треба є*ашить
20.06.2025 08:35 Відповісти
О миротворці вилізли: в полі трактор дир, дир, дир ми за мир, ми за мир.
20.06.2025 08:37 Відповісти
Для к@ц@пії ?! 🧐🤭
20.06.2025 08:38 Відповісти
В принципі цей половумний старікан і на#уй нікому не потрібний.
20.06.2025 08:39 Відповісти
Надо, Діма, надо!
20.06.2025 08:40 Відповісти
Ехх, почав би Ізраїль операцію проти Ірану у 22 році, у срусні б і шлюхедів може не було б.
20.06.2025 08:41 Відповісти
Іран довийопувався.Останні переговори по ядерній програмі закінчились нічим і Ізраїль отримав зелене світло іпошити тупих фанатиків.
20.06.2025 08:41 Відповісти
Угу...Прийде ж черга і на пупкіна....
20.06.2025 08:43 Відповісти
Відчуває, що наступними буде їх шобла...
20.06.2025 08:45 Відповісти
янукович, асад, хаменея, орбан, фицо - и это только за пределами. А почему не называют ставленников у нас. Может быть без квн мы бы уже победили *****!
20.06.2025 08:49 Відповісти
А без Нетаньяху могло б не бути різанини 7 жовтня.
20.06.2025 08:53 Відповісти
Тоді Бібі вже б сидів. А війна його врятувала. Як і пуйла. Власне, як і боневтіка
20.06.2025 09:06 Відповісти
Не вбивство, а ліквідація. А чому? тому що ***** наступне?
20.06.2025 08:52 Відповісти
сказав сєкрєтут піндора.
20.06.2025 09:00 Відповісти
20.06.2025 09:01 Відповісти
Боїться шо хтось ***** заїПашить? Так він же давно в холодильнику, і йому нічого ге загрожує...
20.06.2025 09:02 Відповісти
"скриньку Пандори" відкрив рашистський антихрист і слуга лукавого на землі-"куйло всія 3,14дерації" ще у 2014 році окупацією українського Криму.
20.06.2025 09:05 Відповісти
"Скринька Пандори" - яка романтична назва для срального чемодану хла
20.06.2025 09:05 Відповісти
тобто він хотів сказати що відкриє кришку труни для пуйла.....
20.06.2025 09:10 Відповісти
Навпаки, зачинить цю смердючу купу лайна, що убила тисячі Іранців!
20.06.2025 09:15 Відповісти
Значить треба замочити рушникоголового якнайшвидше. Піськов адабряєт👍
20.06.2025 09:16 Відповісти
І чому наш Зеленський- не Ізраіль???
20.06.2025 09:18 Відповісти
Патамушта піаніна,- патаму і нє Ізраїль 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
20.06.2025 10:23 Відповісти
Від "червоних ліній" кацапи перейшли на "скриньку пандори" наступним мабуть буде "чемодан *****"!
20.06.2025 09:19 Відповісти
Судячи по аромату з-під кришки тієї скриньки Пандори, вона і є чюмадан х*ла 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩
20.06.2025 10:26 Відповісти
боїться, що наступним буде *****?
20.06.2025 09:20 Відповісти
Скринька пандори то і є чемодан куйла.
20.06.2025 09:24 Відповісти
"Скринька Пандори", це воно так епосно називає оті чемадани, у які х*йло срати бігає?
Ну, одним більше - одним меньше, то некритично!
А якщо чмосковити просто трохи (кіло так на пійсят) збільшать ємність тих чемоданів що у нього вже є, то ніхто і непомітить..)))
20.06.2025 09:37 Відповісти
Якщо піськов озвучив, то треба зробити навпаки і завалити підозра у рушнику!!!!
20.06.2025 09:43 Відповісти
Боїшся що з валізою не впораєшся, так випроси у ху...ла помічника
20.06.2025 09:46 Відповісти
краще би піськов змовчав , уявляю як всі лоялістипох* їсти політикі, хто за русню , починають міркувати, з ким помінятися місцями у черзі , та бути ввічливими ,і пропустити попереду себе колег ... ...
20.06.2025 10:07 Відповісти
Бг-ггг... Срынька Пандоры, скрынька Пандоры... - во как распереживался по своему пыне.,. ХЕХ...
20.06.2025 10:19 Відповісти
Думаю Трамп прислухається до Писькова.
20.06.2025 10:22 Відповісти
пєсков мабуть сплутав скриньку Пандори з чемоданчиком пуйла...😁
20.06.2025 10:30 Відповісти
Молодці Ізраїльтяни, зараз вони під ту кришка ввалять пару кіль гарних якісних дріжджів... от тоді піде жара в з нею і запах та почнеться найцікавіше 🤔🧐😁А поки запасайтеся хто попкорном, а хто зернятками з чіпсами та пивом і щільніше закривайте вікна, аби запах від процесу не зіпсував картину 😝😝😝😝😝😜🤪
20.06.2025 10:33 Відповісти
Раз кацапи проти, значить добре б було, щоб його завалили.
20.06.2025 11:26 Відповісти
Ой навангують "гаварящіє уси" , як би із скриньки сцарю не прилетіло черинком від лопати ,як Каддафі.
20.06.2025 11:31 Відповісти
Немає ніяких скриньок пандори - це все *******.
20.06.2025 11:36 Відповісти
Накуй я це бачу, rt якесь💩
20.06.2025 11:46 Відповісти
Валити треба не тільки режим аятол,а і кремлівський режим.Після цього китайці і корейці "присядуть" і не будуть "сцикать".Світ стане набагато чистішим.Пуйла в клітку і турне по країнам планети.
20.06.2025 12:31 Відповісти
Вначале откроются створки бомболюка у В-2...
20.06.2025 12:35 Відповісти
Вбивство ДИКТАТОРА ПУТИНА ПРОСТО ЧЕСТЬ ДЛЯ УБИЙЦЫ!!!МЕДАЛЬ СПАСИТЕЛЬ МИЛЛИОНО!!!
20.06.2025 14:42 Відповісти
Ёршик у тебя стоит ёрши???Очёлы чистиш хорошо!заказов мгого!
20.06.2025 14:46 Відповісти
Так росія з перша відкрила скриньку Пандори, напавши на Україну. А так, то ми не проти, якщо хтось прикончить кремлівських маньячел
20.06.2025 16:51 Відповісти
Пандо́ра (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Πανδώρα - всім обдарована) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6 персонаж грецької міфології: перша https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 жінка, створена https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82 Гефестом за інструкціями https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81 Зевса.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0#cite_note-2 [2] За https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%B4 Гесіодом, кожен бог і богиня наділили її неповторними дарами. Призвідниця нещастя на Землі: відкрила так звану https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8 скриньку (піфос) Пандори, з якої вилетіли нещастя, горе, старість тощо.
20.06.2025 18:24 Відповісти
20.06.2025 18:25 Відповісти
ПЕСКОВ БОЇТЬСЯ НАВІТЬ ЗАПАХУ РІЗНИХ СКРИНЬОК !) А ТИМ ПАЧЕ ЧЕМОДАНОВ... ))))))))
20.06.2025 18:28 Відповісти
 
 