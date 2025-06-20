Убийство верховного лидера Ирана Хаменеи "откроет ящик Пандоры", - Песков
В Кремле назвали смену режима в Иране "неприемлемой".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По его словам, убийство Верховного лидера страны "откроет ящик Пандоры".
Песков сказал, что Россия отреагирует "очень негативно", если аятолла Али Хаменеи будет убит.
Заявления прозвучали на фоне сообщений, что президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через "две недели".
"Ситуация чрезвычайно напряженная и опасная не только для региона, но и для всего мира. Расширение состава участников конфликта потенциально еще опаснее. Это приведет лишь к очередному кругу конфронтации и эскалации напряженности в регионе", - добавил представитель российского диктатора.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает, что устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи положит конец, а не обострит, войну между Израилем и Ираном, которая вспыхнула в конце прошлой недели.
Ірану ХаменеїраZZії "НЕ відкриє скриньку Пандори",
а принесе свободу різним рабам... - пєсков
У такому сценарії іранці можуть заблокувати Ормузьку протоку, атакувати саудівські НПЗ і нафтові родовища, а також завдавати ударів по видобувним потужностям у інших країнах Перської затоки.
Додамо до цього удари по нафтових танкерах.
При такому розвитку подій ціна на нафту як мінімум на короткостроковий період злетить.
чем? на израиль не хватило, а тут по всем сторонам
Додамо до цього удари по нафтових танкерах
==========
А сил вистачить більш ніж на день такого перфомансу? З огляду на те, що пістюлей чарівних буде відгрібати і від усіх сусідів, і від будь-яких охочих
Вбивство злого бородатого діда навряд щось погірщить.
Хоча злому голомозому діду мабуть стане лячно.
=========
Не вбивство, а ліквідація. А чому? тому що ***** наступне?
Ну, одним більше - одним меньше, то некритично!
А якщо чмосковити просто трохи (кіло так на пійсят) збільшать ємність тих чемоданів що у нього вже є, то ніхто і непомітить..)))