Убийство верховного лидера Ирана Хаменеи "откроет ящик Пандоры", - Песков

В Кремле прокомментировали возможность ликвидации Хаменеи

В Кремле назвали смену режима в Иране "неприемлемой".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, убийство Верховного лидера страны "откроет ящик Пандоры".

Песков сказал, что Россия отреагирует "очень негативно", если аятолла Али Хаменеи будет убит.

Заявления прозвучали на фоне сообщений, что президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через "две недели".

"Ситуация чрезвычайно напряженная и опасная не только для региона, но и для всего мира. Расширение состава участников конфликта потенциально еще опаснее. Это приведет лишь к очередному кругу конфронтации и эскалации напряженности в регионе", - добавил представитель российского диктатора.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает, что устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи положит конец, а не обострит, войну между Израилем и Ираном, которая вспыхнула в конце прошлой недели.

Читайте: Трамп о публикации WSJ о возможных ударах США по Ирану: "Они не имеют представления об этом"

Автор: 

Топ комментарии
+60
Відкриє чемодан путіна...
20.06.2025 08:27 Ответить
+45
не тільки відкриє а наповнить їх всі доверху...
20.06.2025 08:30 Ответить
+44
Скриньку Пандори давно вже відчинено анексієєю Криму.

Вбивство злого бородатого діда навряд щось погірщить.

Хоча злому голомозому діду мабуть стане лячно.
20.06.2025 08:31 Ответить
І намалює чергову коричневу лінію
20.06.2025 08:51 Ответить
Піськов натякає на те, що якщо буде вбито керівника Ірану, то це дозволить їм вбити нашого ЗЕ, як основного "подразника і першопричину" конфлікту.
20.06.2025 09:52 Ответить
У них стільки хотєлок, що першопричинами являється весь український народ, тому вони і намагаються знищити нас всіх.
20.06.2025 10:48 Ответить
Іран це теж ісконно рузгє земля???
20.06.2025 16:00 Ответить
???????? Не занадто поглиблено?
20.06.2025 11:26 Ответить
АЛЕ ж вбивство верховного Підера Ірану Хаменеї раZZії "НЕ відкриє скриньку Пандори",
а принесе свободу різним рабам... - пєсков
20.06.2025 10:55 Ответить
20.06.2025 08:28 Ответить
Та да! 😊 Це вбивство покаже найдешевший спосіб припинити війну в Україні. 😁
20.06.2025 10:25 Ответить
Гарні чоботи. Треба брать.
20.06.2025 08:28 Ответить
та хай хоть всех панов замочат, у холопов меньше лбы трещать будут.
20.06.2025 10:35 Ответить
Якщо pежим аятол побачить загрозу для свого існування, вiн можe завдати удару по всім сторонам, прагнучи відновити авторитет у себе вдома та завоювати переговорні позиції за кордоном.
У такому сценарії іранці можуть заблокувати Ормузьку протоку, атакувати саудівські НПЗ і нафтові родовища, а також завдавати ударів по видобувним потужностям у інших країнах Перської затоки.
Додамо до цього удари по нафтових танкерах.
При такому розвитку подій ціна на нафту як мінімум на короткостроковий період злетить.
20.06.2025 08:28 Ответить
Фантазьор .Полотенцеголових Ізраїль раком нагнув.Раха скавчить,бо треба вписуватись за друзів.
20.06.2025 08:36 Ответить
"вiн можe завдати удару по всім сторонам"

чем? на израиль не хватило, а тут по всем сторонам
20.06.2025 10:56 Ответить
20.06.2025 08:37 Ответить
У такому сценарії іранці можуть заблокувати Ормузьку протоку, атакувати саудівські НПЗ і нафтові родовища, а також завдавати ударів по видобувним потужностям у інших країнах Перської затоки.
Додамо до цього удари по нафтових танкерах
==========

А сил вистачить більш ніж на день такого перфомансу? З огляду на те, що пістюлей чарівних буде відгрібати і від усіх сусідів, і від будь-яких охочих
20.06.2025 08:59 Ответить
Ти просто геніальний АНАЛлітик😀
20.06.2025 09:15 Ответить
Та ти що, все вони можуть, якісь безсмертні
20.06.2025 16:53 Ответить
Після ослопаса буде цілувальник мальчиків, а потім і жирний кореєць
20.06.2025 08:30 Ответить
Люди, давайте всі разом загадаємо одне бажання,
20.06.2025 16:55 Ответить
Скриньку Пандори давно вже відчинено анексієєю Криму.

Вбивство злого бородатого діда навряд щось погірщить.

Хоча злому голомозому діду мабуть стане лячно.
20.06.2025 08:31 Ответить
***** вже давно відкрило скриньку пандори і в неї насрало. Тепер прийшов час отримувати наслідки. Після Ірану надіюсь світ візьметься за московський режим
20.06.2025 08:34 Ответить
Значить треба є*ашить
20.06.2025 08:35 Ответить
О миротворці вилізли: в полі трактор дир, дир, дир ми за мир, ми за мир.
20.06.2025 08:37 Ответить
Для к@ц@пії ?! 🧐🤭
20.06.2025 08:38 Ответить
В принципі цей половумний старікан і на#уй нікому не потрібний.
20.06.2025 08:39 Ответить
Надо, Діма, надо!
20.06.2025 08:40 Ответить
Ехх, почав би Ізраїль операцію проти Ірану у 22 році, у срусні б і шлюхедів може не було б.
20.06.2025 08:41 Ответить
Іран довийопувався.Останні переговори по ядерній програмі закінчились нічим і Ізраїль отримав зелене світло іпошити тупих фанатиків.
20.06.2025 08:41 Ответить
Угу...Прийде ж черга і на пупкіна....
20.06.2025 08:43 Ответить
Відчуває, що наступними буде їх шобла...
20.06.2025 08:45 Ответить
янукович, асад, хаменея, орбан, фицо - и это только за пределами. А почему не называют ставленников у нас. Может быть без квн мы бы уже победили *****!
20.06.2025 08:49 Ответить
А без Нетаньяху могло б не бути різанини 7 жовтня.
20.06.2025 08:53 Ответить
Тоді Бібі вже б сидів. А війна його врятувала. Як і пуйла. Власне, як і боневтіка
20.06.2025 09:06 Ответить
Не вбивство, а ліквідація. А чому? тому що ***** наступне?
20.06.2025 08:52 Ответить
сказав сєкрєтут піндора.
20.06.2025 09:00 Ответить
20.06.2025 09:01 Ответить
Боїться шо хтось ***** заїПашить? Так він же давно в холодильнику, і йому нічого ге загрожує...
20.06.2025 09:02 Ответить
"скриньку Пандори" відкрив рашистський антихрист і слуга лукавого на землі-"куйло всія 3,14дерації" ще у 2014 році окупацією українського Криму.
20.06.2025 09:05 Ответить
"Скринька Пандори" - яка романтична назва для срального чемодану хла
20.06.2025 09:05 Ответить
тобто він хотів сказати що відкриє кришку труни для пуйла.....
20.06.2025 09:10 Ответить
Навпаки, зачинить цю смердючу купу лайна, що убила тисячі Іранців!
20.06.2025 09:15 Ответить
Значить треба замочити рушникоголового якнайшвидше. Піськов адабряєт👍
20.06.2025 09:16 Ответить
І чому наш Зеленський- не Ізраіль???
20.06.2025 09:18 Ответить
Патамушта піаніна,- патаму і нє Ізраїль 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
20.06.2025 10:23 Ответить
Від "червоних ліній" кацапи перейшли на "скриньку пандори" наступним мабуть буде "чемодан *****"!
20.06.2025 09:19 Ответить
Судячи по аромату з-під кришки тієї скриньки Пандори, вона і є чюмадан х*ла 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩
20.06.2025 10:26 Ответить
боїться, що наступним буде *****?
20.06.2025 09:20 Ответить
Скринька пандори то і є чемодан куйла.
20.06.2025 09:24 Ответить
"Скринька Пандори", це воно так епосно називає оті чемадани, у які х*йло срати бігає?
Ну, одним більше - одним меньше, то некритично!
А якщо чмосковити просто трохи (кіло так на пійсят) збільшать ємність тих чемоданів що у нього вже є, то ніхто і непомітить..)))
20.06.2025 09:37 Ответить
Якщо піськов озвучив, то треба зробити навпаки і завалити підозра у рушнику!!!!
20.06.2025 09:43 Ответить
Боїшся що з валізою не впораєшся, так випроси у ху...ла помічника
20.06.2025 09:46 Ответить
краще би піськов змовчав , уявляю як всі лоялістипох* їсти політикі, хто за русню , починають міркувати, з ким помінятися місцями у черзі , та бути ввічливими ,і пропустити попереду себе колег ... ...
20.06.2025 10:07 Ответить
Бг-ггг... Срынька Пандоры, скрынька Пандоры... - во как распереживался по своему пыне.,. ХЕХ...
20.06.2025 10:19 Ответить
Думаю Трамп прислухається до Писькова.
20.06.2025 10:22 Ответить
пєсков мабуть сплутав скриньку Пандори з чемоданчиком пуйла...😁
20.06.2025 10:30 Ответить
Молодці Ізраїльтяни, зараз вони під ту кришка ввалять пару кіль гарних якісних дріжджів... от тоді піде жара в з нею і запах та почнеться найцікавіше 🤔🧐😁А поки запасайтеся хто попкорном, а хто зернятками з чіпсами та пивом і щільніше закривайте вікна, аби запах від процесу не зіпсував картину 😝😝😝😝😝😜🤪
20.06.2025 10:33 Ответить
Раз кацапи проти, значить добре б було, щоб його завалили.
20.06.2025 11:26 Ответить
Ой навангують "гаварящіє уси" , як би із скриньки сцарю не прилетіло черинком від лопати ,як Каддафі.
20.06.2025 11:31 Ответить
Немає ніяких скриньок пандори - це все *******.
20.06.2025 11:36 Ответить
Накуй я це бачу, rt якесь💩
20.06.2025 11:46 Ответить
Валити треба не тільки режим аятол,а і кремлівський режим.Після цього китайці і корейці "присядуть" і не будуть "сцикать".Світ стане набагато чистішим.Пуйла в клітку і турне по країнам планети.
20.06.2025 12:31 Ответить
Вначале откроются створки бомболюка у В-2...
20.06.2025 12:35 Ответить
Вбивство ДИКТАТОРА ПУТИНА ПРОСТО ЧЕСТЬ ДЛЯ УБИЙЦЫ!!!МЕДАЛЬ СПАСИТЕЛЬ МИЛЛИОНО!!!
20.06.2025 14:42 Ответить
Ёршик у тебя стоит ёрши???Очёлы чистиш хорошо!заказов мгого!
20.06.2025 14:46 Ответить
Так росія з перша відкрила скриньку Пандори, напавши на Україну. А так, то ми не проти, якщо хтось прикончить кремлівських маньячел
20.06.2025 16:51 Ответить
Пандо́ра (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Πανδώρα - всім обдарована) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6 персонаж грецької міфології: перша https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 жінка, створена https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82 Гефестом за інструкціями https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81 Зевса.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0#cite_note-2 [2] За https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%B4 Гесіодом, кожен бог і богиня наділили її неповторними дарами. Призвідниця нещастя на Землі: відкрила так звану https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8 скриньку (піфос) Пандори, з якої вилетіли нещастя, горе, старість тощо.
20.06.2025 18:24 Ответить
20.06.2025 18:25 Ответить
ПЕСКОВ БОЇТЬСЯ НАВІТЬ ЗАПАХУ РІЗНИХ СКРИНЬОК !) А ТИМ ПАЧЕ ЧЕМОДАНОВ... ))))))))
20.06.2025 18:28 Ответить
 
 