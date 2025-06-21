РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9897 посетителей онлайн
Новости Трампа номинируют на Нобелевку мира
4 119 63

Пакистан выдвинул Трампа на получение Нобелевской премии мира

президент США Трамп

Правительство Пакистана выдвинуло кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира за его "посредничество" в дипломатическом урегулировании конфликта Индии и Пакистана.

Об этом сообщили в правительстве Пакистана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В момент обострения региональной турбулентности президент Трамп продемонстрировал большое стратегическое предвидение и выдающуюся государственную мудрость благодаря активному дипломатическому взаимодействию как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, что привело к деэскалации быстро ухудшающейся ситуации", - говорится в сообщении правительства Пакистана.

В публикации также говорится о том, что действия Дональда Трампа стали "свидетельством его роли настоящего миротворца".

Правительство Пакистана также отметило "ключевое лидерство" президента США в урегулировании конфликта в регионе Кашмир.

Ранее премьер-министр Индии Моди сказал президенту Трампу, что Индия и Пакистан достигли перемирия без посредничества США. Кроме того отмечалось, что Трамп дал Ирану срок в "две недели" относительно ядерного соглашения.

Сам Трамп отмечал, что Россия и Украина имеют "незначительный прогресс" в переговорах.

Автор: 

Нобелевская премия (208) Пакистан (165) Трамп Дональд (6696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
От же ж часи настали,тупим Нобелівки,нормальним хейт!!!
показать весь комментарий
21.06.2025 10:11 Ответить
+22
Це тому, що не встиг засунутись в посередники, і Пакистан з Індією домовились?
показать весь комментарий
21.06.2025 10:10 Ответить
+18
Шнобелевську йому за особистий неперевершений ідіотизм.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це тому, що не встиг засунутись в посередники, і Пакистан з Індією домовились?
показать весь комментарий
21.06.2025 10:10 Ответить
Так що в підмиванні дупіти рижого п.дора зє в аутцайдерах.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:31 Ответить
От же ж часи настали,тупим Нобелівки,нормальним хейт!!!
показать весь комментарий
21.06.2025 10:11 Ответить
Індія негайно повинно висунути альтернативу - кандидатуру ліліпутіна на нобелівку миру.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:34 Ответить
не накаркайте, бо так і може бути
показать весь комментарий
21.06.2025 12:33 Ответить
кар кар
показать весь комментарий
21.06.2025 12:48 Ответить
зачот. Пакистон файно прогнувся. Тепер підтримка Тампона потече рікою.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:13 Ответить
Шнобелевську йому за особистий неперевершений ідіотизм.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:14 Ответить
!!!!!!!!!!!!! Премія і довічне звання уй об ок !!!!
показать весь комментарий
21.06.2025 14:11 Ответить
А Моді заявив, що трампоном при деескалації і не пахло...
Чи це Китай намагається задобрити рудого маразматика (через Пакістан)? Мовляв, бери вже "нобєлівку" і "узбагойся"!
показать весь комментарий
21.06.2025 10:14 Ответить
можливо, Пакистан вирішив макнути в гімно того індуса Моді.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:39 Ответить
санітаром в дурку ніхто не висував?
показать весь комментарий
21.06.2025 10:14 Ответить
Мля, тут ми не встигли. Які ще є премії? Необхідно ТЕРМІНОВО висунути трампона на премію Дарвіна!!! Впевнений-він переможе і 10 років щорічно йому будуть без конкурсу її надавати
показать весь комментарий
21.06.2025 10:15 Ответить
яких 10. Пожиттєво. А може і після смерті.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:17 Ответить
На премію Дарвіна запізно - він вже розмножився!
Премію Дарвіна дають один раз, після смерті і якщо немає дітей - ця премія довбню, що вчасно самовбився через власну тупість и не встиг дати миру таких же довбнів.
Так що ця премія повз дзьоба. На жаль!
показать весь комментарий
21.06.2025 13:35 Ответить
Скоро і раша його висуне остаточно...нах..й...Гітлера теж висували...Може нам Безуглу висунути кудись??
показать весь комментарий
21.06.2025 10:16 Ответить
безумну треба висунути в ополонку
показать весь комментарий
21.06.2025 10:20 Ответить
Вона не потоне
показать весь комментарий
21.06.2025 10:31 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 10:40 Ответить
Світ точно зійшов з розуму... На жаль...
показать весь комментарий
21.06.2025 10:16 Ответить
"Миротворці", мать їх ...
показать весь комментарий
21.06.2025 10:18 Ответить
Уряд Пакистану розуміє куди треба цілувати бо що шлях до серця Трампа пролягає через його дупу...
показать весь комментарий
21.06.2025 10:19 Ответить
,,днр" і ,,лнр" теж його висунуть.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:19 Ответить
ну, що?
робимо ставки!
прогнуться нащадки, колись величних вікінгів? ні?
бо, нобель вже крутиться у труні, як навіжений....
показать весь комментарий
21.06.2025 10:21 Ответить
Це "висування" виглядає приблизно так. Не хватає тільки пір'я, вискубаного із хвоста голуба і запхнутого трампу в дупу!

показать весь комментарий
21.06.2025 10:24 Ответить
Ще один піндоський сателіт перед тампоном вигнувся.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:24 Ответить
Ага. А педофіла висунути на посаду директора школи
показать весь комментарий
21.06.2025 10:25 Ответить
Бери вище! Міністром освіти!
показать весь комментарий
21.06.2025 11:41 Ответить
гг та це такий тролінг веселий )) вони тупо ржуть із рудого.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:26 Ответить
До них ще приєднаються таліби з Афганістану
показать весь комментарий
21.06.2025 10:28 Ответить
випереджаючий крок

зруйнувати іранський завод по збагаченню урану, захований глибоко під скелею в фордо, може тільки тактичний ядерний заряд

от щоб цього не сталося - пакістан поспішив оголосити, що трамп мовляв миротворець, і нічого такого не задумав
показать весь комментарий
21.06.2025 10:31 Ответить
думається тут, що той уран з Ірану напевно будуть передавати у третю країну і нею буде саме Пакистан. неспроста ж на днях міністр оборони Пакистану був у Білому домі.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:44 Ответить
Цей світ котиться в бездну. Самі почали війну, самі її закінчили і самі себе висунули до нагородження. Я тільки не розумію яким боком світ до Пакистану? Пакестан якщо хоче вилизати Тампону дупу хай дає йому премію пакистану і не потрібно виносити свої дурні ігри з психлікарні в світ
показать весь комментарий
21.06.2025 10:32 Ответить
Переговори, а не перемовини. Це різні за значенням слова.

https://sum.in.ua/p/6/153/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 6, 1975. - Стор. 153.
ПЕРЕГОВО́РИ, ів, мн.
...Обговорення з метою з'ясування думок, настроїв сторін або укладення угоди. - Я думаю нині ще йти до твоїх тухольців для переговорів: хочу обіцяти їм тебе взамін за вільний прохід (Іван Франко, VI, 1951, 102); Червоне командування запропонувало білим військам здатись і вислати для переговорів парламентера (Олесь Гончар, II, 1959, 402).

https://sum.in.ua/p/6/230/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 6, 1975. - Стор. 230.
ПЕРЕМО́ВИНИ, вин, мн., рідко. Те саме, що https://sum.in.ua/s/rozmovy розмови. І пан Тибурцій, заздрощами повен, Німує серед людських перемовин І галасу гостей не поміча (Максим Рильський, Вибр.. 1937, 40).
показать весь комментарий
21.06.2025 10:33 Ответить
Пакистан. Молодцы! Это как в Украине в парламенте! Хочешь завалить законопроект, подай его от оппозиции!
показать весь комментарий
21.06.2025 10:36 Ответить
Блин, а у нас в ОПе первыми до этого додуматься не могли?!
показать весь комментарий
21.06.2025 10:39 Ответить
Могли, але побоялися, у них своя кандидатура є, а вдруге вона обидется, так і корита можна лишитися
показать весь комментарий
21.06.2025 10:46 Ответить
Вбивцю - неофашиста на премію Миру? Тоді чому вже не Путіна? На ньому крові безневинних більше...
показать весь комментарий
21.06.2025 10:43 Ответить
Дебіли, бл@ть!
показать весь комментарий
21.06.2025 10:49 Ответить
"Горді і справедливі" мусліми виявились звичайними ж@полизами. "Нобелівський комітет", не уподобляйтесь продажним азіатам!
показать весь комментарий
21.06.2025 10:56 Ответить
Коли чую/читаю слово "комітет", завжди чомусь згадую анекдот:

- Добрий день! Як справи із моєю заявою на кредит?
- Ви знаєтє, я - всєй душой за, но крєдітний комітєт - протів!
- А хто ж у вас входить до кретитного комітету?
- Я і мой синок Мойша!
показать весь комментарий
21.06.2025 11:50 Ответить
***, да єто ж голубь мира, который балконы об/сірает. Иран пусть зеленского двинет
показать весь комментарий
21.06.2025 10:59 Ответить
ПТНа. Але краще - Сі. У нього шансів 99%.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:52 Ответить
після обами це логично, тіки треба дати два тижні нобілівськомо комітету на розмірковування
показать весь комментарий
21.06.2025 10:59 Ответить
Мабуть, разом з аятолою хамеймі!?? Через 2-3 місяці??
показать весь комментарий
21.06.2025 11:03 Ответить
а є нобелівська за смоктання диктаторів?
показать весь комментарий
21.06.2025 11:04 Ответить
ШНОБЕЛІВСЬКУ премію миру він вже заслужив.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:16 Ответить
Трамп це номінант на премію Дарвіна.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:23 Ответить
Пропозицiя буде розглядатися два тижнi....
показать весь комментарий
21.06.2025 11:25 Ответить
Іржавий ідіот після свого клоунського параду заявив що йому не подобається те що народ мало звертає на нього увагу . І сказав своєму помічнику що хоче щоб йому аплодували як аплодують корейці - корейському дуче .
Воно - диктаторського лайна шмат , невже не зрозуміло .?
Яку йому Нобелівську премію !?? Пакистан , ти шо - на приколі ?
Хіба що - лайна на паличці , це він справді заслужив !
показать весь комментарий
21.06.2025 11:25 Ответить
Разве что на премию сцикливого маразматика.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:54 Ответить
Лизнули. Зараховано.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:56 Ответить
і це тільки початок - https://www.youtube.com/watch?v=O3_LEa6WcFk директор по кадрам Білого дому, фаворит трампа "мальтієць" Серхіо Гор виявився сєргєєм анатольєвічєм горячєвим из Саратова.
показать весь комментарий
21.06.2025 12:00 Ответить
..як що би ВЗРада свого часу проголосувала за звернення до Конгресу США про надання Україні статусу осеовного союзника поза НАТО.то мабуть війни не було би в Україні і не потрібно було би агенту "краснову" піаритись на українських жертвах рашистського вбивці куйла про те. що він окуєнний "миротворець"
показать весь комментарий
21.06.2025 12:14 Ответить
*********
показать весь комментарий
21.06.2025 12:33 Ответить
🤣🤣🤣 , gde ispanec , ispanca v studiu !
показать весь комментарий
21.06.2025 12:37 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 12:44 Ответить
Трамп розвʼязав руки пуйлу і той включив агресивнішу фазу війни, Трамп обʼявив ,що хоче Канаду і Гренландію, Трамп жорстокий расист-депортує поза законом іноземців, Трамп мав сексуальні зносини з дітьми, на Трампа відкрито купа судових справ. Трамп-миротворець!
показать весь комментарий
21.06.2025 16:04 Ответить
Три ха-ха-ха!!!!! Миротворец....барига!!!!
показать весь комментарий
21.06.2025 16:48 Ответить
 
 