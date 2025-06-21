Пакистан выдвинул Трампа на получение Нобелевской премии мира
Правительство Пакистана выдвинуло кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира за его "посредничество" в дипломатическом урегулировании конфликта Индии и Пакистана.
Об этом сообщили в правительстве Пакистана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В момент обострения региональной турбулентности президент Трамп продемонстрировал большое стратегическое предвидение и выдающуюся государственную мудрость благодаря активному дипломатическому взаимодействию как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, что привело к деэскалации быстро ухудшающейся ситуации", - говорится в сообщении правительства Пакистана.
В публикации также говорится о том, что действия Дональда Трампа стали "свидетельством его роли настоящего миротворца".
Правительство Пакистана также отметило "ключевое лидерство" президента США в урегулировании конфликта в регионе Кашмир.
Ранее премьер-министр Индии Моди сказал президенту Трампу, что Индия и Пакистан достигли перемирия без посредничества США. Кроме того отмечалось, что Трамп дал Ирану срок в "две недели" относительно ядерного соглашения.
Сам Трамп отмечал, что Россия и Украина имеют "незначительный прогресс" в переговорах.
Чи це Китай намагається задобрити рудого маразматика (через Пакістан)? Мовляв, бери вже "нобєлівку" і "узбагойся"!
Премію Дарвіна дають один раз, після смерті і якщо немає дітей - ця премія довбню, що вчасно самовбився через власну тупість и не встиг дати миру таких же довбнів.
Так що ця премія повз дзьоба. На жаль!
робимо ставки!
прогнуться нащадки, колись величних вікінгів? ні?
бо, нобель вже крутиться у труні, як навіжений....
зруйнувати іранський завод по збагаченню урану, захований глибоко під скелею в фордо, може тільки тактичний ядерний заряд
от щоб цього не сталося - пакістан поспішив оголосити, що трамп мовляв миротворець, і нічого такого не задумав
- Добрий день! Як справи із моєю заявою на кредит?
- Ви знаєтє, я - всєй душой за, но крєдітний комітєт - протів!
- А хто ж у вас входить до кретитного комітету?
- Я і мой синок Мойша!
Воно - диктаторського лайна шмат , невже не зрозуміло .?
Яку йому Нобелівську премію !?? Пакистан , ти шо - на приколі ?
Хіба що - лайна на паличці , це він справді заслужив !