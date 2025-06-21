Пакистан выдвинул Трампа на получение Нобелевской премии мира

Правительство Пакистана выдвинуло кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира за его "посредничество" в дипломатическом урегулировании конфликта Индии и Пакистана.

Об этом сообщили в правительстве Пакистана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В момент обострения региональной турбулентности президент Трамп продемонстрировал большое стратегическое предвидение и выдающуюся государственную мудрость благодаря активному дипломатическому взаимодействию как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, что привело к деэскалации быстро ухудшающейся ситуации", - говорится в сообщении правительства Пакистана.

В публикации также говорится о том, что действия Дональда Трампа стали "свидетельством его роли настоящего миротворца".

Правительство Пакистана также отметило "ключевое лидерство" президента США в урегулировании конфликта в регионе Кашмир.

Ранее премьер-министр Индии Моди сказал президенту Трампу, что Индия и Пакистан достигли перемирия без посредничества США. Кроме того отмечалось, что Трамп дал Ирану срок в "две недели" относительно ядерного соглашения.

Сам Трамп отмечал, что Россия и Украина имеют "незначительный прогресс" в переговорах.