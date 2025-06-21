УКР
Трампа номінують на Нобелівську премію
4 119 63

Пакистан висунув Трампа на здобуття Нобелівської премії миру

президент США Трамп

Уряд Пакистану висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру за його "посередництво" в дипломатичному врегулюванні конфлікту Індії та Пакистану.

Про це повідомили в уряді Пакистану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршувалася", - йдеться у повідомленні уряду Пакистану.

У публікації також йдеться про те, що дії Дональда Трампа стали "свідченням його ролі справжнього миротворця".

Уряд Пакистану також наголосив на "ключовому лідерстві" президента США у врегулюванні конфлікту в регіоні Кашмір.

Раніше прем'єр-міністр Індії Моді сказав президенту Трампу, що Індія і Пакистан досягли перемир’я без посередництва США. Окрім того зазначалося, що Трамп дав Ірану термін у "два тижні" щодо ядерної угоди.

Сам Трамп зазначав, що Росія та Україна мають "незначний прогрес" у перемовинах.

Нобелівська премія (99) Пакистан (80) Трамп Дональд (7235)
Топ коментарі
+28
От же ж часи настали,тупим Нобелівки,нормальним хейт!!!
21.06.2025 10:11 Відповісти
+22
Це тому, що не встиг засунутись в посередники, і Пакистан з Індією домовились?
21.06.2025 10:10 Відповісти
+18
Шнобелевську йому за особистий неперевершений ідіотизм.
21.06.2025 10:14 Відповісти
Це тому, що не встиг засунутись в посередники, і Пакистан з Індією домовились?
21.06.2025 10:10 Відповісти
Так що в підмиванні дупіти рижого п.дора зє в аутцайдерах.
21.06.2025 10:31 Відповісти
От же ж часи настали,тупим Нобелівки,нормальним хейт!!!
21.06.2025 10:11 Відповісти
Індія негайно повинно висунути альтернативу - кандидатуру ліліпутіна на нобелівку миру.
21.06.2025 11:34 Відповісти
не накаркайте, бо так і може бути
21.06.2025 12:33 Відповісти
кар кар
21.06.2025 12:48 Відповісти
зачот. Пакистон файно прогнувся. Тепер підтримка Тампона потече рікою.
21.06.2025 10:13 Відповісти
Шнобелевську йому за особистий неперевершений ідіотизм.
21.06.2025 10:14 Відповісти
!!!!!!!!!!!!! Премія і довічне звання уй об ок !!!!
21.06.2025 14:11 Відповісти
А Моді заявив, що трампоном при деескалації і не пахло...
Чи це Китай намагається задобрити рудого маразматика (через Пакістан)? Мовляв, бери вже "нобєлівку" і "узбагойся"!
21.06.2025 10:14 Відповісти
можливо, Пакистан вирішив макнути в гімно того індуса Моді.
21.06.2025 10:39 Відповісти
санітаром в дурку ніхто не висував?
21.06.2025 10:14 Відповісти
Мля, тут ми не встигли. Які ще є премії? Необхідно ТЕРМІНОВО висунути трампона на премію Дарвіна!!! Впевнений-він переможе і 10 років щорічно йому будуть без конкурсу її надавати
21.06.2025 10:15 Відповісти
яких 10. Пожиттєво. А може і після смерті.
21.06.2025 10:17 Відповісти
На премію Дарвіна запізно - він вже розмножився!
Премію Дарвіна дають один раз, після смерті і якщо немає дітей - ця премія довбню, що вчасно самовбився через власну тупість и не встиг дати миру таких же довбнів.
Так що ця премія повз дзьоба. На жаль!
21.06.2025 13:35 Відповісти
Скоро і раша його висуне остаточно...нах..й...Гітлера теж висували...Може нам Безуглу висунути кудись??
21.06.2025 10:16 Відповісти
безумну треба висунути в ополонку
21.06.2025 10:20 Відповісти
Вона не потоне
21.06.2025 10:31 Відповісти
21.06.2025 10:40 Відповісти
Світ точно зійшов з розуму... На жаль...
21.06.2025 10:16 Відповісти
"Миротворці", мать їх ...
21.06.2025 10:18 Відповісти
Уряд Пакистану розуміє куди треба цілувати бо що шлях до серця Трампа пролягає через його дупу...
21.06.2025 10:19 Відповісти
,,днр" і ,,лнр" теж його висунуть.
21.06.2025 10:19 Відповісти
ну, що?
робимо ставки!
прогнуться нащадки, колись величних вікінгів? ні?
бо, нобель вже крутиться у труні, як навіжений....
21.06.2025 10:21 Відповісти
Це "висування" виглядає приблизно так. Не хватає тільки пір'я, вискубаного із хвоста голуба і запхнутого трампу в дупу!

21.06.2025 10:24 Відповісти
Ще один піндоський сателіт перед тампоном вигнувся.
21.06.2025 10:24 Відповісти
Ага. А педофіла висунути на посаду директора школи
21.06.2025 10:25 Відповісти
Бери вище! Міністром освіти!
21.06.2025 11:41 Відповісти
гг та це такий тролінг веселий )) вони тупо ржуть із рудого.
21.06.2025 10:26 Відповісти
До них ще приєднаються таліби з Афганістану
21.06.2025 10:28 Відповісти
випереджаючий крок

зруйнувати іранський завод по збагаченню урану, захований глибоко під скелею в фордо, може тільки тактичний ядерний заряд

от щоб цього не сталося - пакістан поспішив оголосити, що трамп мовляв миротворець, і нічого такого не задумав
21.06.2025 10:31 Відповісти
думається тут, що той уран з Ірану напевно будуть передавати у третю країну і нею буде саме Пакистан. неспроста ж на днях міністр оборони Пакистану був у Білому домі.
21.06.2025 10:44 Відповісти
Цей світ котиться в бездну. Самі почали війну, самі її закінчили і самі себе висунули до нагородження. Я тільки не розумію яким боком світ до Пакистану? Пакестан якщо хоче вилизати Тампону дупу хай дає йому премію пакистану і не потрібно виносити свої дурні ігри з психлікарні в світ
21.06.2025 10:32 Відповісти
Переговори, а не перемовини. Це різні за значенням слова.

https://sum.in.ua/p/6/153/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 6, 1975. - Стор. 153.
ПЕРЕГОВО́РИ, ів, мн.
...Обговорення з метою з'ясування думок, настроїв сторін або укладення угоди. - Я думаю нині ще йти до твоїх тухольців для переговорів: хочу обіцяти їм тебе взамін за вільний прохід (Іван Франко, VI, 1951, 102); Червоне командування запропонувало білим військам здатись і вислати для переговорів парламентера (Олесь Гончар, II, 1959, 402).

https://sum.in.ua/p/6/230/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 6, 1975. - Стор. 230.
ПЕРЕМО́ВИНИ, вин, мн., рідко. Те саме, що https://sum.in.ua/s/rozmovy розмови. І пан Тибурцій, заздрощами повен, Німує серед людських перемовин І галасу гостей не поміча (Максим Рильський, Вибр.. 1937, 40).
21.06.2025 10:33 Відповісти
Пакистан. Молодцы! Это как в Украине в парламенте! Хочешь завалить законопроект, подай его от оппозиции!
21.06.2025 10:36 Відповісти
Блин, а у нас в ОПе первыми до этого додуматься не могли?!
21.06.2025 10:39 Відповісти
Могли, але побоялися, у них своя кандидатура є, а вдруге вона обидется, так і корита можна лишитися
21.06.2025 10:46 Відповісти
Вбивцю - неофашиста на премію Миру? Тоді чому вже не Путіна? На ньому крові безневинних більше...
21.06.2025 10:43 Відповісти
Дебіли, бл@ть!
21.06.2025 10:49 Відповісти
"Горді і справедливі" мусліми виявились звичайними ж@полизами. "Нобелівський комітет", не уподобляйтесь продажним азіатам!
21.06.2025 10:56 Відповісти
Коли чую/читаю слово "комітет", завжди чомусь згадую анекдот:

- Добрий день! Як справи із моєю заявою на кредит?
- Ви знаєтє, я - всєй душой за, но крєдітний комітєт - протів!
- А хто ж у вас входить до кретитного комітету?
- Я і мой синок Мойша!
21.06.2025 11:50 Відповісти
***, да єто ж голубь мира, который балконы об/сірает. Иран пусть зеленского двинет
21.06.2025 10:59 Відповісти
ПТНа. Але краще - Сі. У нього шансів 99%.
21.06.2025 11:52 Відповісти
після обами це логично, тіки треба дати два тижні нобілівськомо комітету на розмірковування
21.06.2025 10:59 Відповісти
Мабуть, разом з аятолою хамеймі!?? Через 2-3 місяці??
21.06.2025 11:03 Відповісти
а є нобелівська за смоктання диктаторів?
21.06.2025 11:04 Відповісти
ШНОБЕЛІВСЬКУ премію миру він вже заслужив.
21.06.2025 11:16 Відповісти
Трамп це номінант на премію Дарвіна.
21.06.2025 11:23 Відповісти
Пропозицiя буде розглядатися два тижнi....
21.06.2025 11:25 Відповісти
Іржавий ідіот після свого клоунського параду заявив що йому не подобається те що народ мало звертає на нього увагу . І сказав своєму помічнику що хоче щоб йому аплодували як аплодують корейці - корейському дуче .
Воно - диктаторського лайна шмат , невже не зрозуміло .?
Яку йому Нобелівську премію !?? Пакистан , ти шо - на приколі ?
Хіба що - лайна на паличці , це він справді заслужив !
21.06.2025 11:25 Відповісти
Разве что на премию сцикливого маразматика.
21.06.2025 11:54 Відповісти
Лизнули. Зараховано.
21.06.2025 11:56 Відповісти
і це тільки початок - https://www.youtube.com/watch?v=O3_LEa6WcFk директор по кадрам Білого дому, фаворит трампа "мальтієць" Серхіо Гор виявився сєргєєм анатольєвічєм горячєвим из Саратова.
21.06.2025 12:00 Відповісти
..як що би ВЗРада свого часу проголосувала за звернення до Конгресу США про надання Україні статусу осеовного союзника поза НАТО.то мабуть війни не було би в Україні і не потрібно було би агенту "краснову" піаритись на українських жертвах рашистського вбивці куйла про те. що він окуєнний "миротворець"
21.06.2025 12:14 Відповісти
*********
21.06.2025 12:33 Відповісти
🤣🤣🤣 , gde ispanec , ispanca v studiu !
21.06.2025 12:37 Відповісти
21.06.2025 12:44 Відповісти
Трамп розвʼязав руки пуйлу і той включив агресивнішу фазу війни, Трамп обʼявив ,що хоче Канаду і Гренландію, Трамп жорстокий расист-депортує поза законом іноземців, Трамп мав сексуальні зносини з дітьми, на Трампа відкрито купа судових справ. Трамп-миротворець!
21.06.2025 16:04 Відповісти
Три ха-ха-ха!!!!! Миротворец....барига!!!!
21.06.2025 16:48 Відповісти
 
 