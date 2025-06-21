Пакистан висунув Трампа на здобуття Нобелівської премії миру

Уряд Пакистану висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру за його "посередництво" в дипломатичному врегулюванні конфлікту Індії та Пакистану.

Про це повідомили в уряді Пакистану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршувалася", - йдеться у повідомленні уряду Пакистану.

У публікації також йдеться про те, що дії Дональда Трампа стали "свідченням його ролі справжнього миротворця".

Уряд Пакистану також наголосив на "ключовому лідерстві" президента США у врегулюванні конфлікту в регіоні Кашмір.

Раніше прем'єр-міністр Індії Моді сказав президенту Трампу, що Індія і Пакистан досягли перемир’я без посередництва США. Окрім того зазначалося, що Трамп дав Ірану термін у "два тижні" щодо ядерної угоди.

Сам Трамп зазначав, що Росія та Україна мають "незначний прогрес" у перемовинах.