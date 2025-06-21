Пакистан висунув Трампа на здобуття Нобелівської премії миру
Уряд Пакистану висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру за його "посередництво" в дипломатичному врегулюванні конфлікту Індії та Пакистану.
Про це повідомили в уряді Пакистану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршувалася", - йдеться у повідомленні уряду Пакистану.
У публікації також йдеться про те, що дії Дональда Трампа стали "свідченням його ролі справжнього миротворця".
Уряд Пакистану також наголосив на "ключовому лідерстві" президента США у врегулюванні конфлікту в регіоні Кашмір.
Раніше прем'єр-міністр Індії Моді сказав президенту Трампу, що Індія і Пакистан досягли перемир’я без посередництва США. Окрім того зазначалося, що Трамп дав Ірану термін у "два тижні" щодо ядерної угоди.
Сам Трамп зазначав, що Росія та Україна мають "незначний прогрес" у перемовинах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи це Китай намагається задобрити рудого маразматика (через Пакістан)? Мовляв, бери вже "нобєлівку" і "узбагойся"!
Премію Дарвіна дають один раз, після смерті і якщо немає дітей - ця премія довбню, що вчасно самовбився через власну тупість и не встиг дати миру таких же довбнів.
Так що ця премія повз дзьоба. На жаль!
робимо ставки!
прогнуться нащадки, колись величних вікінгів? ні?
бо, нобель вже крутиться у труні, як навіжений....
зруйнувати іранський завод по збагаченню урану, захований глибоко під скелею в фордо, може тільки тактичний ядерний заряд
от щоб цього не сталося - пакістан поспішив оголосити, що трамп мовляв миротворець, і нічого такого не задумав
https://sum.in.ua/p/6/153/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 6, 1975. - Стор. 153.
ПЕРЕГОВО́РИ, ів, мн.
...Обговорення з метою з'ясування думок, настроїв сторін або укладення угоди. - Я думаю нині ще йти до твоїх тухольців для переговорів: хочу обіцяти їм тебе взамін за вільний прохід (Іван Франко, VI, 1951, 102); Червоне командування запропонувало білим військам здатись і вислати для переговорів парламентера (Олесь Гончар, II, 1959, 402).
https://sum.in.ua/p/6/230/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 6, 1975. - Стор. 230.
ПЕРЕМО́ВИНИ, вин, мн., рідко. Те саме, що https://sum.in.ua/s/rozmovy розмови. І пан Тибурцій, заздрощами повен, Німує серед людських перемовин І галасу гостей не поміча (Максим Рильський, Вибр.. 1937, 40).
- Добрий день! Як справи із моєю заявою на кредит?
- Ви знаєтє, я - всєй душой за, но крєдітний комітєт - протів!
- А хто ж у вас входить до кретитного комітету?
- Я і мой синок Мойша!
Воно - диктаторського лайна шмат , невже не зрозуміло .?
Яку йому Нобелівську премію !?? Пакистан , ти шо - на приколі ?
Хіба що - лайна на паличці , це він справді заслужив !