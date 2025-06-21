Зустріч Трампа та представників Ірану зірвалася через неможливість зв’язатися з Хаменеї, - Axios
У Стамбулі могла відбутися зустріч між представниками США та Ірану щодо ядерної програми Тегерану. Однак перемовини зірвалися, оскільки з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї не змогли зв’язатися.
Про це пише видання Axios із посиланням на джерела в американському уряді, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовників, 16 червня президент США Дональд Трамп отримав дзвінок від лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана під час саміту G7 у Канаді. Глава Туреччини пропонував уже наступного дня провести зустріч представників США та Ірану в Стамбулі.
Трамп погодився, висловивши готовність направити на переговори віцепрезидента Джей Ді Венса та свого спецпредставника щодо Близького Сходу Стіва Віткоффа. Ба більше, в разі потреби Трамп нібито був готовий особисто приїхати на переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.
Видання пише, що турецька сторона передала пропозицію іранському президентові Пезешкіану та міністру закордонних справ Аббасу Арагчі. Ті своєю чергою намагалися зв'язатися з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї, щоб отримати його схвалення.
Однак з Хаменеї, який переховується від ударів Ізраїлю, іранські чиновники не змогли зв’язатися. У підсумку перемовини зірвалися.
Раніше повідомлялося, що Трамп дав Ірану термін у "два тижні" щодо ядерної угоди, але домогтися цього навряд чи зможе.
менше треба з усілякими курчатами тако по телефону розмовляти - живіший будеш.
жодного не подарували Україні.
тож, для мене що іранці що євреї - однакові тварюки.
Як бачимо з ситуації з Айзербаджаном та Ізраїлем, коли ти сильний та маєш багато ********* озброєння то і перемовини якось ідуть з більшим результатом, чим коли ти стоїш з простертою рукою, та постійно розповідаєш, що всі тобі винні.
А хамеймі, глибоко наплювати, як і на Іранців! Йому байдуже!! Тому, він і не шукав контактів, із жовтолицим!!