Новини Ядерна програма Ірану
Зустріч Трампа та представників Ірану зірвалася через неможливість зв’язатися з Хаменеї, - Axios

Переговори США та Ірану зірвалися, бо Хаменеї не вийшов на зв’язок

У Стамбулі могла відбутися зустріч між представниками США та Ірану щодо ядерної програми Тегерану. Однак перемовини зірвалися, оскільки з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї не змогли зв’язатися.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела в американському уряді, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників, 16 червня президент США Дональд Трамп  отримав дзвінок від лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана під час саміту G7 у Канаді. Глава Туреччини пропонував уже наступного дня провести зустріч представників США та Ірану в Стамбулі.

Трамп погодився, висловивши готовність направити на переговори віцепрезидента Джей Ді Венса та свого спецпредставника щодо Близького Сходу Стіва Віткоффа. Ба більше, в разі потреби Трамп нібито був готовий особисто приїхати на переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Читайте також: Туреччина готова сприяти переговорам між США та Іраном, - Ердоган

Видання пише, що турецька сторона передала пропозицію іранському президентові Пезешкіану та міністру закордонних справ Аббасу Арагчі. Ті своєю чергою намагалися зв'язатися з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї, щоб отримати його схвалення.

Однак з Хаменеї, який переховується від ударів Ізраїлю, іранські чиновники не змогли зв’язатися. У підсумку перемовини зірвалися.

Раніше повідомлялося, що Трамп дав Ірану термін у "два тижні" щодо ядерної угоди, але домогтися цього навряд чи зможе.

Читайте також: Верховний лідер Ірану Хаменеї обрав трьох наступників на випадок вбивства, він ховається в бункері, - NYT

Іран (2337) перемовини (3095) США (24399) Хаменеї (15) Трамп Дональд (7241)
+8
Аятола не захотів зв'язуватись із ДЕБІЛОМ і правильно зробив. Я не за аятолу, але проти дебіла трампона
21.06.2025 22:31 Відповісти
+5
Засів біля реактора - 70 м під землею - хер дозвонишся
21.06.2025 22:32 Відповісти
+4
Батарейка здохла, а зарядити в бункері немає де. БлЄкаут у нього...
21.06.2025 22:37 Відповісти
Аятола не захотів зв'язуватись із ДЕБІЛОМ і правильно зробив. Я не за аятолу, але проти дебіла трампона
21.06.2025 22:31 Відповісти
Засів біля реактора - 70 м під землею - хер дозвонишся
21.06.2025 22:32 Відповісти
Батарейка здохла, а зарядити в бункері немає де. БлЄкаут у нього...
21.06.2025 22:37 Відповісти
у бункєрі чумадани наповнює
21.06.2025 22:34 Відповісти
Чалму.
21.06.2025 22:37 Відповісти
21.06.2025 23:56 Відповісти
Бо треба користуватися Київстаром
21.06.2025 22:34 Відповісти
кацапи так дудаєва вбили.
менше треба з усілякими курчатами тако по телефону розмовляти - живіший будеш.
21.06.2025 22:36 Відповісти
є нюанс. чеченці з Кавказ Центру кажуть, і завжди казали, що дані супутникого телефону кацапам злили американці.
21.06.2025 22:41 Відповісти
мої симпатії були на боці чеченців, не цікавився успіхом ворога, радісних емоцій це не викличе.
21.06.2025 22:51 Відповісти
тим більше.
22.06.2025 11:21 Відповісти
У даному випадку аятолішим будеш
21.06.2025 23:53 Відповісти
дві неділі тому євреї розпродували іржаві застарілі бронетранспортери.
жодного не подарували Україні.
тож, для мене що іранці що євреї - однакові тварюки.
22.06.2025 11:22 Відповісти
А цей теж у бункері тільки він не валізу серіт з переляку а собі в тюрбан.
21.06.2025 22:36 Відповісти
хай МОАВом спробують достукатись.
21.06.2025 22:36 Відповісти
У пеклі всі лінії зайняті.
21.06.2025 22:39 Відповісти
Миротворець Трамп натурально дзвонив Путіну та провокував його посилити обстріли України. Той самий Вітьковв домовлявся з Іраном, а паралельно Ізраїль готував удар та посилювався американською зброєю.
21.06.2025 22:40 Відповісти
Лапоть Алладина не смог встретиться с ЗСУ ... А для сАмого Хомы разминуться с Трампом ... как два пальца обАсфальт.
21.06.2025 22:55 Відповісти
Розповсюдьте в інеті інформацію, що у вас є класна чорна (суперхаляльна!) ганчірочка для чалм - бородань точно не встоїть, виповзе з нори!
21.06.2025 22:57 Відповісти
Можливо ізраїльскі "дипломати" знайшли його першим і "ввічливо" запросили на інші перемовини.

Як бачимо з ситуації з Айзербаджаном та Ізраїлем, коли ти сильний та маєш багато ********* озброєння то і перемовини якось ідуть з більшим результатом, чим коли ти стоїш з простертою рукою, та постійно розповідаєш, що всі тобі винні.
21.06.2025 22:57 Відповісти
Це жовтолицьому кортить, себе, хоть якось показати за 4 місяці!!
А хамеймі, глибоко наплювати, як і на Іранців! Йому байдуже!! Тому, він і не шукав контактів, із жовтолицим!!
21.06.2025 23:04 Відповісти
ого, учатся на чужих ошибках. в отличие от.
21.06.2025 23:12 Відповісти
Рыжый ублюдок, не мешай
22.06.2025 00:03 Відповісти
двотижневе Тако треба відправити на зустріч із аятолою разом з гуріями, щоб не розминулися.
22.06.2025 01:24 Відповісти
IВже всьо.....Ви прокинетеся і дізнаєтеся, що США нанесли удар по ядерних об'єктах Ірану. Хоча Ізраїль, з великою ймовірністю, і сам би впорався. Але цікаво, які наслідки будуть після цього. Ні, не для Ірану. Для всього світу......

22.06.2025 04:55 Відповісти
Коротше, тактовно послав на х"й!
22.06.2025 08:08 Відповісти
Ішаку треба було втрутитись та все "порішати". Це чмо такі проблеми "вирішує" елементарно. Воно ж "авторитет" в ОПГ дєрмака.
22.06.2025 08:11 Відповісти
 
 