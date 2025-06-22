Трамп зробив попередження Ірану: Будь-яка відплата буде зустрінута набагато більшою силою

Президент США Дональд Трамп застеріг Іран від дій у відповідь на удари, які було завдано Сполученими Штатами по іранських об'єктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Fox News із посиланням на Truth Social.

Трамп пообіцяв масштабну відповідь на будь-яку спробу Тегерана помститися за авіаудари США по іранських ядерних об'єктах у суботу ввечері.

"Будь-які дії Ірану проти Сполучених штатів Америки будуть зустрінуті з силою, набагато більшою, ніж та, яку ми застосували сьогодні ввечері (вночі 20 червня, - ред.), - йдеться в дописі.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан.

