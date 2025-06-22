УКР
Новини США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
6 749 62

Трамп зробив попередження Ірану: Будь-яка відплата буде зустрінута набагато більшою силою

президент сша дональд трамп

Президент США Дональд Трамп застеріг Іран від дій у відповідь на удари, які було завдано Сполученими Штатами по іранських об'єктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Fox News із посиланням на Truth Social.

Трамп пообіцяв масштабну відповідь на будь-яку спробу Тегерана помститися за авіаудари США по іранських ядерних об'єктах у суботу ввечері.

"Будь-які дії Ірану проти Сполучених штатів Америки будуть зустрінуті з силою, набагато більшою, ніж та, яку ми застосували сьогодні ввечері (вночі 20 червня, - ред.), - йдеться в дописі. 

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан.

+14
"... буде зустрінута набагато більшою силою через два тижні."
показати весь коментар
22.06.2025 07:42 Відповісти
+14
Якщо почав товкти,то добивай.Таеу гадину не можна залишати живою
показати весь коментар
22.06.2025 07:46 Відповісти
+11
Чіста Путін. Ми ісчо всерьоз не начіналі. Движуха наше всьо.
показати весь коментар
22.06.2025 07:40 Відповісти
Ти довбень?! Іранців тобі шкода, які збили український літак і шахеди кацапам передавали?!
показати весь коментар
22.06.2025 11:47 Відповісти
Та ні, не шкода. де ти це побачив, довбень.... Їх ******** зовсім не за те, а просто тому що захотіли та можуть. І так, це нам сильно зашкодить, бо нафта виросте, а зброя (і французська та англійська вже іде на Ізраїль, як і американська). П.С. Їм не можна мати ядерку по тій самі причині, що і нам, бо ми унтерменші.
показати весь коментар
22.06.2025 12:25 Відповісти
Нафта виросте ненадовго, американці зброї нам і так не дають навіть за корисні копалини, а французька і британська зброя іде на Ізраїль за гроші.
показати весь коментар
22.06.2025 12:57 Відповісти
А в тих шахедах деталі американського виробництва. Так що питання
показати весь коментар
22.06.2025 12:53 Відповісти
А може за 100 днів,через 24 години???
показати весь коментар
22.06.2025 07:44 Відповісти
9чи10?
показати весь коментар
22.06.2025 07:55 Відповісти
Як і писав - вороття не має - тільки добивати - Іран в ****
показати весь коментар
22.06.2025 07:44 Відповісти
Китайози шось притихли - Іран ж їх підручний
показати весь коментар
22.06.2025 07:53 Відповісти
Чекають поки штати зменшать запаси збброї.
показати весь коментар
22.06.2025 10:41 Відповісти
Курчат осінню перераховують. Ще подивимось, хто буде *в *****. Два сраних хмарочоси в 2001 р. привели сша на 25 років в ****. Ніяк не розгребуть. А тут пахне чимось більшим.
показати весь коментар
22.06.2025 08:35 Відповісти
Літаки Ізраїлю безкано нарізають кола над Іраном - вам це нічого не каже?
показати весь коментар
22.06.2025 08:38 Відповісти
І що? Це завадить релігійним фанатам зробити якусь диверсію в сша? Я за рівні права. Нехай уярять одне одного до посиніння. Штатам не завадить трішки струсу на своїй території. Давно пора, щоб не бикували.
показати весь коментар
22.06.2025 08:49 Відповісти
Бен Ладен теж хотів бикувати - завалив близнюків і де ж його послідовники? - США ж не змінилися? - чи Аль - Каїда - чого зійшли на Гицькову сучку - того шо яким би відбитим фанатом не був а жити хочеться
показати весь коментар
22.06.2025 09:28 Відповісти
В Жмені, в Афганістані, в Африці, на Бангсаморо, на Кавказі так що послідовники ладена є де
показати весь коментар
22.06.2025 12:56 Відповісти
кавказькі послідовники прийдуть швилше ху йла з бункера виймати. а там все пригадають йому. і Чечню, і Афаган, і Сирію, і Крим...
показати весь коментар
22.06.2025 13:18 Відповісти
Звідки знаєш? Чи що особисто бачив?
показати весь коментар
22.06.2025 12:55 Відповісти
Сам нє відєл врать нє буду - но мужік рассказивал - как вчера із мавзолєя кто - то член показивал
показати весь коментар
22.06.2025 13:32 Відповісти
Нарешті Америка зробила крок у правильному напрямку
показати весь коментар
22.06.2025 07:45 Відповісти
Третьої світової ?
показати весь коментар
22.06.2025 10:43 Відповісти
Маючи за щокою тезку *****, рудому вишкребку потрібна хоч якась "потужна перемога". Басмачі підходять для цього..як і завжди. Вкупі з встановленням двох шпилів на галявині Білого Сортира, можна вже розраховувати і на Нобелівську премію.
показати весь коментар
22.06.2025 07:45 Відповісти
Да ты что, а чего у басмачей есть балистические ракеты в количестве сотен, которые бьют на 1000+ км, а у Украины нету ?

Ублюдки которые винят Трампа в "плохом" отношении к Украине, а не зедерьмака, это просто кацапские твари. Любой антиамериканизм и антитрампизм у меня асоциируется с предательством Украины.
показати весь коментар
22.06.2025 08:22 Відповісти
Возьми таз со льодом и сядь туда. Скорее. А то до пожара недалеко.
показати весь коментар
22.06.2025 09:11 Відповісти
Пожар и ахтунг будет когда фсбшники дерьмак с зелебобой, а так же полезными идиотами "антитрампистами", доведут до того что США реально забьет большой болт на Украину, прекратит поставки оружия, даже то что уже выделили, и разведданых, а еще вырубит старлинк.

И виноват в этом безусловно будет не Трамп а такие как ты воглаве с великим дипломатом зедерьмаком.
показати весь коментар
22.06.2025 09:26 Відповісти
Купи третий шпиль и поставь возле Белого Дома.
показати весь коментар
22.06.2025 09:28 Відповісти
Твой Трамп идиот как и твои преклонения московских подстилок видно издалека
показати весь коментар
22.06.2025 12:52 Відповісти
У країнах Перської затоки не виявлено радіації після ударів США по трьох іранських ядерних об'єктах - саудівський регулятор ядерної енергії
показати весь коментар
22.06.2025 07:47 Відповісти
Тобто виходить що всі слова трампа черговий пшик
показати весь коментар
22.06.2025 12:51 Відповісти
Накачує себе потужну рішучість показує. "Трамбо перша кров".
показати весь коментар
22.06.2025 07:49 Відповісти
Всю свою історію людство воювало. А особливо жорстокі махачі були на теренах Європи. А за останні 100 років типу всі стали пацифістами та за мир во всьом мірі? Війна це в генах людей. В їх ДНК. Так що не стримуйте себе, любі мої. Мочіть друг друга. Ви ж того хочете. Хочете!!!
показати весь коментар
22.06.2025 07:56 Відповісти
Шо, Доні, очко жим-жим?
показати весь коментар
22.06.2025 07:58 Відповісти
І саме цікаве, аьякщо все-таки у рушникоголових бармалеїв таки є ядерна бомба, то тоді шо?
показати весь коментар
22.06.2025 08:03 Відповісти
Нічо! - загасити в бункері - і бай - бай Іран
показати весь коментар
22.06.2025 08:14 Відповісти
Если бы была, давно скинули б на Израиль, у них это в Конституции прописано. Почему и заварушка с Ираном и ЯО. Если бы какой нибудь Бангладеш или Нигерия начали делать ЯО, всем бы было бы насрать.
показати весь коментар
22.06.2025 08:24 Відповісти
Не слухайте його, хлопці з Ірану, він 3,14здить!!!
показати весь коментар
22.06.2025 08:03 Відповісти
Закон джунглів діє .
показати весь коментар
22.06.2025 08:09 Відповісти
Невже Чубчик знайшов, де в ньго яйця?
показати весь коментар
22.06.2025 08:09 Відповісти
нєнє!
ну, погодьтеся!
трамп геніальний.
всі його погрози, вєліколєпні.
да здравствуєт пісділ!
показати весь коментар
22.06.2025 08:26 Відповісти
Вивезені Матеріали це збагачений уран для дреной бімби
показати весь коментар
22.06.2025 08:34 Відповісти
Я не прихильник Ірану, але рудий підар, це ганьба US.
показати весь коментар
22.06.2025 08:47 Відповісти
Через день, через два тижні, через 100 днів,я пожартував.
показати весь коментар
22.06.2025 09:10 Відповісти
Честно говоря, не ожидал этого от Трампа.
показати весь коментар
22.06.2025 09:12 Відповісти
За що отримав Іран? За ПОГРОЗУ ! знищити Ізраіль ядерною зброєю. Значить це бентежить світ і США також. Далі . Федераша три роки голосом сцаря і його болонки пандеева(від слова панда тому що на ведмідя він не тягнне) ПОГРОЖУЮТЬ! знищити Україну, Європу і навіть США(щодо США, то це особливо "сміливий" з похмілля генерал з госдури гурульов). А тепер проста лочічна задачка, Що повинна отримати федераша за свої ядерні погрози? Сподіваюсь що навіть Трампону з його від'ємним IQ правильна відповідь більш ніж очевидна.
показати весь коментар
22.06.2025 09:14 Відповісти
Всі нацисти завжди хочуть знищити Ізраїль.Чим закінчують,ми всі знаємо
показати весь коментар
22.06.2025 18:32 Відповісти
Двадцать второго июня ровно в четыре утра Иран разбомбили, нам обьявили что начиналась война
показати весь коментар
22.06.2025 09:29 Відповісти
Точно по кацапськи - ми вас бамбім, а ви тєрпітє, а то ...
показати весь коментар
22.06.2025 09:52 Відповісти
Читаю ваши комменты господа и просто о*еваю...
США - это не один единственный человек, это даже не Белый дом, и не Капитолий, и не народ. Это идея. И пока эта идея о свободе и равенстве будет жить - всё, что вы можете это просто писать здесь свои мнения. А США как были так и будут, ибо их идея бессмертна, пока она в тренде. Вот так-то...
По сабжу - США сделали то, что всегда делали в таких случаях. Израиль - главный союзник Соединенных Штатов в регионе... что до Ирана, то он перешел границу еще в 2023-м, поэтому получил то, что заслужил. Да и библейские пророчества должны исполнятся
показати весь коментар
22.06.2025 10:10 Відповісти
А США как были так и будут, ибо их идея бессмертна, -на все .що на землі є БОЖЕ-"АЛЬФА" І "ОМЕГА"
показати весь коментар
22.06.2025 10:16 Відповісти
А США це ж ті самі 77 мільйонів які проголосували за трампа
показати весь коментар
22.06.2025 12:48 Відповісти
Интересная в США свобода когда запрещаґт критиковать главного идиота, за то что он идиот
показати весь коментар
22.06.2025 12:49 Відповісти
"ВІДПЛАТУ" вже зустрів Ізраїль і його народ..
показати весь коментар
22.06.2025 10:14 Відповісти
Трампопо хоче знищити колись велику Персію. Ось що буває, коли владу захоплюють терористи та нарциси.
показати весь коментар
22.06.2025 10:25 Відповісти
скіздів
показати весь коментар
22.06.2025 11:18 Відповісти
Якби була,Ізраїля вже б не було...
показати весь коментар
22.06.2025 18:29 Відповісти
 
 