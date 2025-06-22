Трамп зробив попередження Ірану: Будь-яка відплата буде зустрінута набагато більшою силою
Президент США Дональд Трамп застеріг Іран від дій у відповідь на удари, які було завдано Сполученими Штатами по іранських об'єктах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Fox News із посиланням на Truth Social.
Трамп пообіцяв масштабну відповідь на будь-яку спробу Тегерана помститися за авіаудари США по іранських ядерних об'єктах у суботу ввечері.
"Будь-які дії Ірану проти Сполучених штатів Америки будуть зустрінуті з силою, набагато більшою, ніж та, яку ми застосували сьогодні ввечері (вночі 20 червня, - ред.), - йдеться в дописі.
Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан.
Ублюдки которые винят Трампа в "плохом" отношении к Украине, а не зедерьмака, это просто кацапские твари. Любой антиамериканизм и антитрампизм у меня асоциируется с предательством Украины.
И виноват в этом безусловно будет не Трамп а такие как ты воглаве с великим дипломатом зедерьмаком.
ну, погодьтеся!
трамп геніальний.
всі його погрози, вєліколєпні.
да здравствуєт пісділ!
США - это не один единственный человек, это даже не Белый дом, и не Капитолий, и не народ. Это идея. И пока эта идея о свободе и равенстве будет жить - всё, что вы можете это просто писать здесь свои мнения. А США как были так и будут, ибо их идея бессмертна, пока она в тренде. Вот так-то...
По сабжу - США сделали то, что всегда делали в таких случаях. Израиль - главный союзник Соединенных Штатов в регионе... что до Ирана, то он перешел границу еще в 2023-м, поэтому получил то, что заслужил. Да и библейские пророчества должны исполнятся