США готові розпочати переговори з Іраном, якщо Тегеран обере шлях дипломатії, - Рубіо

Марко Рубіо закликав Іран до перемовин щодо ядерної угоди

США готові хоч зараз розпочати переговори з Іраном щодо ядерної угоди, якщо Тегеран обере шлях дипломатії.

Про це в ефірі телеканалу CBS News, заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава американської дипломатії заявив, що після ударів США по ключових ядерних об'єктах Іран має обрати шлях миру та погодитися на пропозицію США щодо нової угоди.

"Ми робили все, ми докладали неймовірних зусиль, гаразд, щоб укласти угоду з цими людьми. Ми навіть висунули їм пропозицію, елементи якої вони хотіли, і ми готові прямо зараз. Якщо вони зателефонують прямо зараз і скажуть, що хочуть зустрітися, обговорімо це, ми готові це зробити", - сказав Рубіо.

Читайте також: МАГАТЕ скликає екстрене засідання щодо ударів США по Ірану

Держсекретар зауважив, що президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче вирішити питання з Іраном дипломатичним шляхом, водночас попереджаючи про наслідки, якщо угоди не буде за 60 днів.

"Те, що відбудеться далі, тепер залежатиме від того, що Іран вирішить робити далі. Якщо вони оберуть шлях дипломатії, ми готові, ми можемо укласти угоду, яка буде вигідною для них, іранського народу, і доброю для світу. Якщо вони оберуть інший шлях, тоді будуть наслідки", - заявив Рубіо.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

Читайте також: США знищили іранську ядерну програму, операція не була спрямована проти іранських військ чи народу, - Гегсет

перемовини (3096) США (24403) Рубіо Марко (300)
+7
Оце з позиції сили))спочатку розбомбити ,а потім переговори.Давайте з ****** так і ми будемо другі,котрі висунутьТрампона на премію миру))
22.06.2025 18:49 Відповісти
+6
іранський мусульманський режим повинен бути знищений. ***** тоді ще стане слабіше.
22.06.2025 18:51 Відповісти
+5
Скоріше за все США тільки розворушили вулик з дикими бджолами.
22.06.2025 18:55 Відповісти
Оце з позиції сили))спочатку розбомбити ,а потім переговори.Давайте з ****** так і ми будемо другі,котрі висунутьТрампона на премію миру))
22.06.2025 18:49 Відповісти
Рижий,дайош нафту по сто баксів за барель. Допоможи другу Владіміру.
22.06.2025 18:54 Відповісти
Чому б США не розпочати переговори з Ізраїлем про знищення їх ядерної зброї? Або хоча б допустити представникаів МАГАТЕ до ядерних об'єктів Ізраїлю?
22.06.2025 19:06 Відповісти
Ядерна програма знищена...яка ядерна угода?
22.06.2025 18:49 Відповісти
яка угода? та мабуть про те, щоб не відновлювати більше ту ядерну програму.
22.06.2025 18:58 Відповісти
Пусть Штаты готовят с полотенцами Будапештский меморандум.
Орбан подмахнёт. Посмотрим, найдутся ли такие вторые идиоты.
22.06.2025 18:50 Відповісти
іранський мусульманський режим повинен бути знищений. ***** тоді ще стане слабіше.
22.06.2025 18:51 Відповісти
Скоріше за все США тільки розворушили вулик з дикими бджолами.
22.06.2025 18:55 Відповісти
Не до переговорів їм зараз - перекашляють з рашкою як далі в світі жити
22.06.2025 18:58 Відповісти
Пухляш з КНДР зараз дуже напружений
22.06.2025 18:59 Відповісти
Він наступний з ОСІ ЗЛА.
22.06.2025 19:11 Відповісти
We hate the sin, not the sinner. The greatest sin of all is insufficient love for Israel.
22.06.2025 19:00 Відповісти
Обкакались, не тех бидуинов задели, эти сдачи могут дать).
Сейчас еще Персидский залив закроют и нефть с газом улетит в космос, а рашка с этого просто станет сверх державой. А вот трампон со свитой будут как вьюны на сковороде. Обидно, что сейчас всему миру будет не до нас, и рашка сможет делать что угодно.
22.06.2025 19:12 Відповісти
Щодня, на стіл Трампа кладуть інформаційні матеріали, в тому числі потік ненависті до Трампу з України.
Багато американців дивуються, чому Трамп не припиняє постачання озброєнь в Україну, читаючи інформацію про ненависть з України.
Не можна просити допомогу у Трампа і, одночасно, його проклинати, можливо, це московські тролі ?
22.06.2025 19:44 Відповісти
та ні. це ми сваримо сраних ковбоїв. пішов він, чмо американське.
22.06.2025 20:00 Відповісти
Тобто переговори проходили і тут під час переговорів одна зі сторін все бомбить і каже,що готові далі домовлятись🤦Абсурд ,хто ж буде після такого домовлятись
22.06.2025 19:50 Відповісти
хто вам повірить???
брехуни та покидькі
одним словом
трампоністи
22.06.2025 21:38 Відповісти
А всьо дарагой, пізно пити боржомі, Ормузька протока вже закривається - заберуть араби у Трампа з-під сраки Боїнг назад.
22.06.2025 22:54 Відповісти
А якщо ні, то ні.
22.06.2025 23:38 Відповісти
 
 