США готові розпочати переговори з Іраном, якщо Тегеран обере шлях дипломатії, - Рубіо

США готові хоч зараз розпочати переговори з Іраном щодо ядерної угоди, якщо Тегеран обере шлях дипломатії.

Про це в ефірі телеканалу CBS News, заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава американської дипломатії заявив, що після ударів США по ключових ядерних об'єктах Іран має обрати шлях миру та погодитися на пропозицію США щодо нової угоди.

"Ми робили все, ми докладали неймовірних зусиль, гаразд, щоб укласти угоду з цими людьми. Ми навіть висунули їм пропозицію, елементи якої вони хотіли, і ми готові прямо зараз. Якщо вони зателефонують прямо зараз і скажуть, що хочуть зустрітися, обговорімо це, ми готові це зробити", - сказав Рубіо.

Держсекретар зауважив, що президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче вирішити питання з Іраном дипломатичним шляхом, водночас попереджаючи про наслідки, якщо угоди не буде за 60 днів.

"Те, що відбудеться далі, тепер залежатиме від того, що Іран вирішить робити далі. Якщо вони оберуть шлях дипломатії, ми готові, ми можемо укласти угоду, яка буде вигідною для них, іранського народу, і доброю для світу. Якщо вони оберуть інший шлях, тоді будуть наслідки", - заявив Рубіо.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

