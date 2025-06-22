США готовы начать переговоры с Ираном, если Тегеран выберет путь дипломатии, - Рубио

США готовы хоть сейчас начать переговоры с Ираном по ядерной сделке, если Тегеран выберет путь дипломатии.

Об этом в эфире телеканала CBS News заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава американской дипломатии заявил, что после ударов США по ключевым ядерным объектам Иран должен выбрать путь мира и согласиться на предложение США по новому соглашению.

"Мы делали все, мы прилагали невероятные усилия, чтобы заключить сделку с этими людьми. Мы даже выдвинули им предложение, элементы которого они хотели, и мы готовы прямо сейчас. Если они позвонят прямо сейчас и скажут, что хотят встретиться, давайте обсудим это, мы готовы это сделать", - сказал Рубио.

Читайте также: МАГАТЭ созывает экстренное заседание по проводу ударов США по Ирану

Госсекретарь отметил, что президент США Дональд Трамп четко дал понять, что хочет решить вопрос с Ираном дипломатическим путем, одновременно предупреждая о последствиях, если соглашения не будет за 60 дней.

"То, что произойдет дальше, теперь будет зависеть от того, что Иран решит делать дальше. Если они выберут путь дипломатии, мы готовы, мы можем заключить сделку, которая будет выгодной для них, иранского народа, и хорошей для мира. Если они выберут другой путь, тогда будут последствия", - заявил Рубио.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

Читайте также: США уничтожили иранскую ядерную программу, операция не была направлена против иранских войск или народа, - Хегсет