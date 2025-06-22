РУС
США готовы начать переговоры с Ираном, если Тегеран выберет путь дипломатии, - Рубио

Марко Рубио призвал Иран к переговорам по ядерной сделке

США готовы хоть сейчас начать переговоры с Ираном по ядерной сделке, если Тегеран выберет путь дипломатии.

Об этом в эфире телеканала CBS News заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава американской дипломатии заявил, что после ударов США по ключевым ядерным объектам Иран должен выбрать путь мира и согласиться на предложение США по новому соглашению.

"Мы делали все, мы прилагали невероятные усилия, чтобы заключить сделку с этими людьми. Мы даже выдвинули им предложение, элементы которого они хотели, и мы готовы прямо сейчас. Если они позвонят прямо сейчас и скажут, что хотят встретиться, давайте обсудим это, мы готовы это сделать", - сказал Рубио.

Читайте также: МАГАТЭ созывает экстренное заседание по проводу ударов США по Ирану

Госсекретарь отметил, что президент США Дональд Трамп четко дал понять, что хочет решить вопрос с Ираном дипломатическим путем, одновременно предупреждая о последствиях, если соглашения не будет за 60 дней.

"То, что произойдет дальше, теперь будет зависеть от того, что Иран решит делать дальше. Если они выберут путь дипломатии, мы готовы, мы можем заключить сделку, которая будет выгодной для них, иранского народа, и хорошей для мира. Если они выберут другой путь, тогда будут последствия", - заявил Рубио.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

Читайте также: США уничтожили иранскую ядерную программу, операция не была направлена против иранских войск или народа, - Хегсет

+7
Оце з позиції сили))спочатку розбомбити ,а потім переговори.Давайте з ****** так і ми будемо другі,котрі висунутьТрампона на премію миру))
показать весь комментарий
22.06.2025 18:49
+6
іранський мусульманський режим повинен бути знищений. ***** тоді ще стане слабіше.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:51
+5
Скоріше за все США тільки розворушили вулик з дикими бджолами.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:55
Рижий,дайош нафту по сто баксів за барель. Допоможи другу Владіміру.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:54
Чому б США не розпочати переговори з Ізраїлем про знищення їх ядерної зброї? Або хоча б допустити представникаів МАГАТЕ до ядерних об'єктів Ізраїлю?
показать весь комментарий
22.06.2025 19:06
Ядерна програма знищена...яка ядерна угода?
показать весь комментарий
22.06.2025 18:49
яка угода? та мабуть про те, щоб не відновлювати більше ту ядерну програму.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:58
Пусть Штаты готовят с полотенцами Будапештский меморандум.
Орбан подмахнёт. Посмотрим, найдутся ли такие вторые идиоты.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:50
Не до переговорів їм зараз - перекашляють з рашкою як далі в світі жити
показать весь комментарий
22.06.2025 18:58
Пухляш з КНДР зараз дуже напружений
показать весь комментарий
22.06.2025 18:59
Він наступний з ОСІ ЗЛА.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:11
We hate the sin, not the sinner. The greatest sin of all is insufficient love for Israel.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:00
Обкакались, не тех бидуинов задели, эти сдачи могут дать).
Сейчас еще Персидский залив закроют и нефть с газом улетит в космос, а рашка с этого просто станет сверх державой. А вот трампон со свитой будут как вьюны на сковороде. Обидно, что сейчас всему миру будет не до нас, и рашка сможет делать что угодно.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:12
Щодня, на стіл Трампа кладуть інформаційні матеріали, в тому числі потік ненависті до Трампу з України.
Багато американців дивуються, чому Трамп не припиняє постачання озброєнь в Україну, читаючи інформацію про ненависть з України.
Не можна просити допомогу у Трампа і, одночасно, його проклинати, можливо, це московські тролі ?
показать весь комментарий
22.06.2025 19:44
та ні. це ми сваримо сраних ковбоїв. пішов він, чмо американське.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:00
Тобто переговори проходили і тут під час переговорів одна зі сторін все бомбить і каже,що готові далі домовлятись🤦Абсурд ,хто ж буде після такого домовлятись
показать весь комментарий
22.06.2025 19:50
хто вам повірить???
брехуни та покидькі
одним словом
трампоністи
показать весь комментарий
22.06.2025 21:38
А всьо дарагой, пізно пити боржомі, Ормузька протока вже закривається - заберуть араби у Трампа з-під сраки Боїнг назад.
показать весь комментарий
22.06.2025 22:54
А якщо ні, то ні.
показать весь комментарий
22.06.2025 23:38
 
 