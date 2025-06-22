РУС
Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
4 547 79

США уничтожили иранскую ядерную программу, операция не была направлена против иранских войск или народа, - Хегсет

Гегсет об ударе США по Ирану

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Хегсет заявил на пресс-конференции.

"Мы уничтожили иранскую ядерную программу, но стоит отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа... Благодаря смелому и дальновидному руководству президента Трампа и его преданности миру через силу, ядерные амбиции Ирана были уничтожены", - отметил министр обороны США.

Кроме того, Хегсет после ударов США по ядерным объектам Ирана призвал Тегеран "встать на путь мира".

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Автор: 

Топ комментарии
+17
От тут Цахал приофігів такий, виявляється,це Штати все зробили
22.06.2025 16:32 Ответить
+14
А нас та за што
22.06.2025 16:35 Ответить
+13
слухав промову цього напомаженого кідора - 95% тексту

"как пріказал таваріщь сталін трамп..."

.в США зовсім ж..о..п..п..а !
22.06.2025 16:39 Ответить
таким самим макаром , знищить ядерні обьекти паРаши
22.06.2025 16:30 Ответить
слухав промову цього напомаженого кідора - 95% тексту

"как пріказал таваріщь сталін трамп..."

.в США зовсім ж..о..п..п..а !
22.06.2025 16:39 Ответить
А точно знищили? Какие ваши доказательства?
22.06.2025 19:40 Ответить
тaк никто не хочет иметь некрaсивую ядерную воронку вместо крaсивого вaшингтонa
22.06.2025 19:04 Ответить
От тут Цахал приофігів такий, виявляється,це Штати все зробили
22.06.2025 16:32 Ответить
22 июня, рівно о 4 утра, Фродо бомбили, нам оголосили, що почалася війна (c)
22.06.2025 16:32 Ответить
А нас та за што
22.06.2025 16:35 Ответить
Треба
22.06.2025 16:42 Ответить
нєнє!
там повинне бути очко, в яке так заглядає наш зе!скоморох.
22.06.2025 16:48 Ответить
Це воно і є. Вид збоку.
22.06.2025 16:53 Ответить
А ізраїль такий: а ми здєсь ні прічом, а ми здєсь ні прічом, ми кушаєм мацу і двігаєм плічом.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:32 Ответить
Ізраїль. *
22.06.2025 16:33 Ответить
Точно знищена ?
22.06.2025 16:35 Ответить
мамойклянусь - а тоскушать кепка жени
22.06.2025 16:50 Ответить
Так і хочеться сказати -не пи..ди!, але десь пропала буква.
22.06.2025 17:46 Ответить
Маленька переможна війна для Трампа, що може бути краще.
22.06.2025 16:35 Ответить
Бос дозволив Краснову, щоб не спалився остаточно.
22.06.2025 16:38 Ответить
Скоріше ху...ло дало завдання трампанутому напасти на Іран, щоб підняти ціни на нафту. Сам не міг, бо союзники, а так отримав вигоду, а сам не при чому. Щоб його зачепити треба ще знищити заводи по виробництву шахедів і ракет.
22.06.2025 16:49 Ответить
- Бос, мене підозрюють.
- Тобі потрібно почати якусь війну.
- Ок. Вторгнуся в Гренландію.
- Ні. Не проти НАТО.
- До Китаю?
- Зовсім дурень?
- Угорщина?
- Не те. І авіаносці в Балатон не пройдуть. Бомбі Іран. Він мені більше не потрібен. Заодно друзям допоможемо і нафту піднімемо.
22.06.2025 16:51 Ответить
а вона вже закінчилася перемогою трампла ? все тільки починається
22.06.2025 16:55 Ответить
"Маленькая победоносная война" (мова оригіналу). Почитайте, звідки взялся цей вислів, і чим усе закінчилося тодi.
22.06.2025 17:08 Ответить
Скільки московія випустила по Україні ракет, кабів та дронів - і де побєда? І це не враховуючи повноцінну наземну війну. А ще додойте той факт, що Іран в кілька разів більший за Україну, як за територією так і за населенням, і грошей на виготовлення зброї там побільше.
До того ж не відомо як поведе себе Китай, тому про переможну війну хай Трамп єменським хуситам розповісь, а час покаже перемога це, чи ні.
22.06.2025 17:07 Ответить
Трамп довбайоб, це однозначно.
22.06.2025 17:39 Ответить
Ну, ну. Виключно з ядерною програмою боритесь. От тільки в Ізраїлі заявляють, що в них ще купа цілей в Ірані і бомбитимуть вони його, скільки, скільки забажають
Я звісно не проти бомбардувань військових об'єктів навіжених союзників Кремля, але не треба вважати усіх навколо ідіотами, і плести нісенітниці. Хоч визнайте, що Трамп, кандидат на Нобелівську премію мирі, і той хто обіцяв американцям о несе лише мир і ніяких воєн, вирішив почати (чи точніше підтримати) ще одну.
22.06.2025 16:35 Ответить
трампло цинічна паскуда - точно така як і пуйло
22.06.2025 16:56 Ответить
можна тільки позаздрити Ізраїлю стосовно рівня підтримки...
22.06.2025 16:36 Ответить
Викладають в інеті - по встому Ізраїлю з*явилися банери з трамплом і словами*Дякуємо. господинв Президенте*
22.06.2025 17:03 Ответить
Щоб ви здохли трампівські ****** ********, союзники *****. Підняли ціну на нафту для кацапів, мразота ******.
22.06.2025 16:36 Ответить
і цим самим вступили в війну з іраном
22.06.2025 16:37 Ответить
Вибили стілець під аяталою - тепер би в ті точки звідки вони ракети шмаляють
22.06.2025 16:37 Ответить
Не чую вони Орбана, що НАТО втягують у війну.
22.06.2025 16:39 Ответить
Це подвійні стандарти,зі слів держдепу випливає ,що іранський режим найжахливіший у світі, а в рф партнери США?, самі дивиться путін водить .уєм по пиці трампа а той каже ще два тижні, Іран спробував цю тактику але ж не спрацювало,робимо висновки..
22.06.2025 22:18 Ответить
Боже, яке кончене. Навмисно обрізали світлину зверху таким чином, щоб не показувати напомажену зачіску цієї істоти.
22.06.2025 16:40 Ответить
"Класика Голлівуду" - американська армія (поліція, армія, флот, ФБР - вибирать згідно зі сценарієм), прибуває тоді, коли головні герої вже розібралися з "Вселенським Злом" (іншопланетянами, гангстерами, терористами, чи динозаврами - вибирать згідно зі сценарієм), і виплуталися з загрозливої ситуації.
22.06.2025 16:41 Ответить
"Пракати нас, Петруша, на трактаре,
Да аколицы нас пракати!..."
22.06.2025 16:54 Ответить
Зараз Ізраїль повинен для безпеки знищити заводи по виробництву шахедов і ракет. І тоді можна сідати за стіл переговорів. Правда трампанутый може прийняти інше рішення, після інструктажу ху...ла.
22.06.2025 16:42 Ответить
Благодаря лично Доне Ильичу Трампону...
22.06.2025 16:42 Ответить
А взагалі, можна лише повчитись в Ізраїля. Коли американці воювали в Іраці, Афганістані, і т.п., то в Тель-Авіві робили вигляд, що це їх не стосується. А коли самі ж почали війну, то виявляється тепер американці мають її продовжувати.
Можу спрогнозувати, що якщо дійде до сухопутної операції, то жоден воїн ЦАХАЛ не постраждає, в зв'язку з неявкою на поле бою. А от американці гинутимуть. І не самі - вони згадають шо Великобританія, Канада, Австралія, Франція,..... це ж виявляється союзники, а не вороги! І мають теж брати участь. За це Трамп підпише з ними почесну угоду - вимагатиме лише 40%, а не 50, корисних копалин.
Схоже боролись, боролись свого часу американці за незалежність від Великобританії, і стали в результаті колонією Ізраїля.
22.06.2025 16:44 Ответить
смішні клоуни, що ви знищили?
іранці все заховали під скелю в фордо.
що зробили ваші бомби там, вхід засипали?
пара днів і відкопають.
нічого ви не знищили.
іран вже давно, якщо вірити євреям стояв на межі створення ядерної зброї, отже, іран свідомо загальмував щоб не наражатися на санкції.
а тепер що саме його стримує?
нічого.
контролю сухопутки немає ані в янкі ані в євреїв, іран обтруситься та знову почне ядерку робити тільки тепер озираючись виключно на свої сили а не на страх санкцій.
22.06.2025 16:50 Ответить
Ну...ну... розійшовся - Ізраїль ВСЕ знищив до фундаменту ще до приходу американців - ти не віриш Ізраїльському телебаченню?
22.06.2025 16:53 Ответить
ну ничего плохого в том, что ирaн будет иметь с десяток - двa бимб нет, вон у него соседи, пaкистaн, имеет бимбу, тaк у тех aлaхбaбaхи в горaх сидят.
22.06.2025 19:09 Ответить
Цікаво, що вони знищили? На супутниковому знімку - пошкрябали гору над ядерним об'єктом.
Спалили "найпотужніші бомби" по 3.5 млн кожна...
22.06.2025 16:51 Ответить
тттттсссссссс... ну шо ти так та на весь всіт пазориш вундерфаффе пана Гессета...
... ну пошкрябав - і навіть димок пішов - а що ще ти хотів?
бомби глубоководні - підриваються на глибині 30-60 метрів - вибуз 13 000 кг на такій глбині ніхто і не помітить... поняв?
22.06.2025 16:56 Ответить
Ось воно що...Бімба, виходить, ниряє збоку гори і риє прохід до бункеру...
Не дарма її ніколи раніше не використовували, щоб ніхто не здогадався....
22.06.2025 16:59 Ответить
Такі бомби розраховані зробити сейсмічну активність і таким чином руйнують бункери, почитайте як розбомбили базу лодок в другу світову.

Вони мабуть по тунелях били, ті не так глубоко, а без тунелей комунікацій та вентиляції це фактично склеп для всіх хто там знаходився а розібрати завали піде деякий час, у випадку якщо не рухнуха стеля на самому обєкті і не пошкодила обладнання.
22.06.2025 17:01 Ответить
Яка активність? Хоч би почитали що то за бомба. Вибухівки там 2700 кг. Бомба розрахована на бункер під землею.
22.06.2025 17:04 Ответить
У амерів є бетонобійні Каби на 10 та 13 тонн.
22.06.2025 17:05 Ответить
Ви зовсім вже ліниві? https://ru.wikipedia.org/wiki/GBU-57 ось
22.06.2025 17:08 Ответить
Масса, кг 13 607 кг и 14 000 кг

GBU-57 викликає сейсмічну дію, здатну впливати на підземні укріплення навіть без прямого попадання. Це не повноцінний землетрус, але достатньо потужний, щоб його зафіксували сейсмографи та зруйнували інфраструктуру під землею.
22.06.2025 17:16 Ответить
... і що? зафіксували?
Як в анекдоті ссср
- "пачему перестало вещать армянское радио?"
- "умер тот єврей что давал ответі"
22.06.2025 18:19 Ответить
"Когда говорит этот президент, мир должен слушать". Где-то, когда-то, что-то подобное я уже слышал. Только там было, помниться мне, слово "фюрер". То шо, новый мировой диктатор? Приплыли.
22.06.2025 16:51 Ответить
США знищили іранську ядерну програму, операція не була спрямована проти іранських військ чи народу, - Гегсет
========================
він каже що іранський народ,іранська армія і іранська ядерна програма то три не пов"язані між собою речі! Живуть та розвиваються незалежно одне від одного.Це як погане )(уйло і міліони харошіх расіянцев каторіє ніхатят вайни.
22.06.2025 16:54 Ответить
красавчик!
по телебаченню в Тегерані марсіани ракету випустили
22.06.2025 16:57 Ответить
Ні х..я ви не зробили. Ви влізли у чергову сраку, із якої не всі з вас вилізуть. Зараз ви просто путінські пішаки. Робите те, що йому треба.
22.06.2025 16:58 Ответить
Росія обурилась, що США порушили міжнародне право ударами по Ірану
22.06.2025 16:58 Ответить
Іран заявив, що евакуював свої ядерні об'єкти до того, як США скинули на них бомби
22.06.2025 16:59 Ответить
Уран вони вивезли, після попередження Штатів про бомбардування. Чи вивезли обладнання? Може щось встигли вивезти. І що тепер? Будуть його вдома в себе збагачувати, як колись китайці, залізо на подвір'ях, виплавляли? Заводи знищенні. В тому числі, той, де важку воду виробляли
22.06.2025 17:22 Ответить
"Завдяки сміливому та далекоглядному керівництву президента Трампа .." Ну прям Північна Корея.
22.06.2025 17:00 Ответить
Балачки - Іран все заздалегід переховав. А Єменські хусити підключились до війни. Трумп отримає свій вьетнам
22.06.2025 17:00 Ответить
Хусити вже давно підключились. І що з того? І переховати одне, а запустити роботу на новому місці, геть інше. Де вони знайдуть, те місце?
22.06.2025 17:25 Ответить
Іранський парламент схвалив закриття Ормузької протоки, через яку експортують 20% світової нафти

Про це повідомляє Al Arabiya із посиланням на іранське телебачення Press TV. Рішення про перекриття все ще не ухвалене, адже остаточне рішення має ухвалити вищий орган безпеки країни.
Закриття протоки розглядають як найжорсткішу можливу відповідь Ірану на обстріли ядерної інфраструктури зі сторони США.
Через протоку проходить близько 20% світової нафти і її перекриття може призвести до злету цін на нафту. Деякі аналітики прогнозують зростання до 100 доларів за таким сценарієм. Протока перебуває під значним впливом Ірану. Це основний маршрут для проходу великих танкерів, що прямують до нафтовидобувних країн - ОАЕ, Саудівської Аравії, Катару, Кувейту, Ірану та Іраку. Блокування цього маршруту розглядають як крайній крок.
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2025/06/22/iranian-parliament-reportedly-approves-closing-hormuz-strait-media-
22.06.2025 17:02 Ответить
Ніхто не дозволить їм це зробити
22.06.2025 17:26 Ответить
a кто остaновит? тaнкер можно и с моторной лодки с пзрк спaлить.
22.06.2025 19:11 Ответить
Сначала, сожгут весь иранский флот. Вплоть до моторных лодок. Потом пойдут танкеры, под охраной эсминцев
22.06.2025 19:59 Ответить
Мавр сделал свое дело...х-лу теперь нужна дорогая нефть.
22.06.2025 17:07 Ответить
22.06.2025 17:16 Ответить
Ви вірити в заяви адміністрації Трампа про якусь чергову "Магівську перемогу"? Знищили ядерну програму Ірану? Дійсно? ... "11 вересня" американцям за Трампа може здатися дитячим святом...
22.06.2025 17:21 Ответить
Да не бойся ты. Сколько этих макак поломали. На Западе смотрят на Украину и думают что народ везде такой. Кацапы и украинцы всегда ненавидели друг друга до крови из задницы.
22.06.2025 17:31 Ответить
на шляху до американської північнох кореї з найвеличнішим "Прєзік-Чубчік" ))
22.06.2025 18:00 Ответить
Ідіоти...
Там вже в кнр все вивезли або в інше укриття.
Трампон спеціально тягнув час на "прийняття рішень", щоб передати попередженя своїм
22.06.2025 18:18 Ответить
Як воно підлизало своєму шефу ідіотку!!! США знищили......, а Ізраїль грав в дитячих іграшки!!! Пісець!!!
22.06.2025 18:31 Ответить
А шо такоє? Задню, задню, задню даєте, влізли в драку, бийтися до останього, а то каміння кинули і стоіте збоку, за це відповідальність ні хто не возьме, а от Ізраїль може бідний відгрести у відповідь.
22.06.2025 18:36 Ответить
Ну і трошки ***** припугнули, молодці за рахунок інших.
але шо його лякати він і так ляканий
22.06.2025 19:05 Ответить
Поки що ви щось атакували і від цього було багато шуму,диму та вогню.
22.06.2025 19:11 Ответить
як завжди кіздить
22.06.2025 21:42 Ответить
іранці не будуть вбивати цього довбойоба
-нехай далі руйнкє америку
22.06.2025 21:45 Ответить
близкое общение америкосов и путлера дало результат>
пуйло тоже блеет о демилитаризации....
И У ТРАМПОНА ТАКЖЕ НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ
все суки белые и пушистые
22.06.2025 22:10 Ответить
Шо, бздиш? Навіть не уявляю скільки часу потрібно буде після вас скунсів Білий дім провітрювати.
23.06.2025 00:06 Ответить
 
 