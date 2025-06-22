США уничтожили иранскую ядерную программу, операция не была направлена против иранских войск или народа, - Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Хегсет заявил на пресс-конференции.

"Мы уничтожили иранскую ядерную программу, но стоит отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа... Благодаря смелому и дальновидному руководству президента Трампа и его преданности миру через силу, ядерные амбиции Ирана были уничтожены", - отметил министр обороны США.

Кроме того, Хегсет после ударов США по ядерным объектам Ирана призвал Тегеран "встать на путь мира".

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.