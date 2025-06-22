США уничтожили иранскую ядерную программу, операция не была направлена против иранских войск или народа, - Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты ударами по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня уничтожили иранскую ядерную программу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Хегсет заявил на пресс-конференции.
"Мы уничтожили иранскую ядерную программу, но стоит отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа... Благодаря смелому и дальновидному руководству президента Трампа и его преданности миру через силу, ядерные амбиции Ирана были уничтожены", - отметил министр обороны США.
Кроме того, Хегсет после ударов США по ядерным объектам Ирана призвал Тегеран "встать на путь мира".
Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
До того ж не відомо як поведе себе Китай, тому про переможну війну хай Трамп єменським хуситам розповісь, а час покаже перемога це, чи ні.
Я звісно не проти бомбардувань військових об'єктів навіжених союзників Кремля, але не треба вважати усіх навколо ідіотами, і плести нісенітниці. Хоч визнайте, що Трамп, кандидат на Нобелівську премію мирі, і той хто обіцяв американцям о несе лише мир і ніяких воєн, вирішив почати (чи точніше підтримати) ще одну.
Можу спрогнозувати, що якщо дійде до сухопутної операції, то жоден воїн ЦАХАЛ не постраждає, в зв'язку з неявкою на поле бою. А от американці гинутимуть. І не самі - вони згадають шо Великобританія, Канада, Австралія, Франція,..... це ж виявляється союзники, а не вороги! І мають теж брати участь. За це Трамп підпише з ними почесну угоду - вимагатиме лише 40%, а не 50, корисних копалин.
Схоже боролись, боролись свого часу американці за незалежність від Великобританії, і стали в результаті колонією Ізраїля.
іран вже давно, якщо вірити євреям стояв на межі створення ядерної зброї, отже, іран свідомо загальмував щоб не наражатися на санкції.
а тепер що саме його стримує?
нічого.
контролю сухопутки немає ані в янкі ані в євреїв, іран обтруситься та знову почне ядерку робити тільки тепер озираючись виключно на свої сили а не на страх санкцій.
Вони мабуть по тунелях били, ті не так глубоко, а без тунелей комунікацій та вентиляції це фактично склеп для всіх хто там знаходився а розібрати завали піде деякий час, у випадку якщо не рухнуха стеля на самому обєкті і не пошкодила обладнання.
GBU-57 викликає сейсмічну дію, здатну впливати на підземні укріплення навіть без прямого попадання. Це не повноцінний землетрус, але достатньо потужний, щоб його зафіксували сейсмографи та зруйнували інфраструктуру під землею.
Про це повідомляє Al Arabiya із посиланням на іранське телебачення Press TV. Рішення про перекриття все ще не ухвалене, адже остаточне рішення має ухвалити вищий орган безпеки країни.
Закриття протоки розглядають як найжорсткішу можливу відповідь Ірану на обстріли ядерної інфраструктури зі сторони США.
Через протоку проходить близько 20% світової нафти і її перекриття може призвести до злету цін на нафту. Деякі аналітики прогнозують зростання до 100 доларів за таким сценарієм. Протока перебуває під значним впливом Ірану. Це основний маршрут для проходу великих танкерів, що прямують до нафтовидобувних країн - ОАЕ, Саудівської Аравії, Катару, Кувейту, Ірану та Іраку. Блокування цього маршруту розглядають як крайній крок.
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2025/06/22/iranian-parliament-reportedly-approves-closing-hormuz-strait-media-
