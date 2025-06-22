РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6569 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
3 816 42

Глава МИД Ирана Аракчи едет на встречу с Путиным: Мы всегда координируем наши позиции

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

В течение длительного переговорного процесса между США и Ираном по ядерной программе, Тегеран всегда информировал РФ об их ходе и результатах.

Об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил на пресс-конференции в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы (Иран и Россия. - Ред.) всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции. Россия была частью и участницей СВПД, она всегда была стороной ядерных переговоров. И даже в течение последних 2-3 месяцев, когда мы вели переговоры с США, мы всегда информировали наших российских друзей о последних новостях относительно любого прогресса или отсутствия прогресса в наших переговорах", - сказал Аракчи.

Министр подтвердил свой визит в Москву и встречу с Путиным в понедельник.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении к переговорам и уровне доверия к западным странам, Аракчи заявил, что сначала Иран ответит на атаку США.

Читайте также: На ядерных объектах Ирана, по которым ударили США, не обнаружено повышения радиации, - МАГАТЭ

"Мы никогда не доверяли западным странам, когда вели с ними переговоры, и теперь есть еще больше причин, почему мы вообще не должны им доверять. Конечно, путь к дипломатии всегда должен оставаться открытым, но, как я уже говорил, сейчас мы не в такой ситуации, чтобы решать, как снова заниматься дипломатией и с кем, поэтому сначала давайте подождем нашего ответа", - сказал он.

Министр иностранных дел Ирана отказался отвечать на вопрос, какие именно действия Ирана будут ответом. В то же время он добавил, что каналы общения с США существуют даже сейчас, месседжи возможно передавать в обе стороны через посредников, в частности Оман.

Автор: 

Иран (2076) путин владимир (32238) россия (97412) США (27976)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Найкраще їхати не до пуцина, а одразу у офіс "Спортлото". 😊 Нє, я розумію, що військову допомогу брав пуцин, обіцяв підтримку ьеж пуцин, але щвернення зі скаргами у "Спортлото" дасть більше ефекту. 😊
показать весь комментарий
22.06.2025 15:49 Ответить
+10
Лох це доля ...
І не розуміє ж цього
показать весь комментарий
22.06.2025 15:44 Ответить
+10
Ну, приїде... І що? Не одному такому уже казали: "Денег нет... Но вы держитесь...". А може взагалі нічого не почуть - як це було з президентом Бразилії. Прилетів, посидів у аеропорту московському, і назад полетів...
Хоча мені здається - він летить не по "допомогу". Стосовно неї вони вже розуміють, що їх "кинули", як вірмен з "асадовцями". Скоріш всього, він на розвідку їде - подивиться, як формується іранська філія РНР ("Рубльовської Народної Республіки"). З Асадом зустрінеться, той досвідом поділиться...
показать весь комментарий
22.06.2025 15:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лох це доля ...
І не розуміє ж цього
показать весь комментарий
22.06.2025 15:44 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2025 16:18 Ответить
Башар теж координував!
показать весь комментарий
22.06.2025 16:53 Ответить
Найкраще їхати не до пуцина, а одразу у офіс "Спортлото". 😊 Нє, я розумію, що військову допомогу брав пуцин, обіцяв підтримку ьеж пуцин, але щвернення зі скаргами у "Спортлото" дасть більше ефекту. 😊
показать весь комментарий
22.06.2025 15:49 Ответить
то таки точно. )
показать весь комментарий
22.06.2025 16:21 Ответить
Так там кілька днів тому і президент Ірану в мацкву заїжджав...
показать весь комментарий
22.06.2025 15:52 Ответить
Так голова МЗС тим більше - там всім бородатий аятола завідує...
показать весь комментарий
22.06.2025 15:55 Ответить
хоче боєголовку виклянчити
показать весь комментарий
22.06.2025 16:19 Ответить
і щодалі?

"дєнєх зброї нєт, но ви дєржитєсь !"

.
показать весь комментарий
22.06.2025 15:50 Ответить
Мавр сделал свое дело...х-лу теперь нужна дорогая нефть, вибачай.
показать весь комментарий
22.06.2025 15:51 Ответить
Это то причем?
показать весь комментарий
22.06.2025 16:01 Ответить
З часом дійде...
показать весь комментарий
22.06.2025 16:04 Ответить
те хто на россиюшке нефтью тарица совсем не дураки задорого покупать.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:39 Ответить
Нет, конечно. Если тарились у КОЗЛОМОРДИИ по 55 с доставкой, то теперь будут по 75 с доставкой, а закроют Ормузский пролив, то може и по сто будут.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:49 Ответить
дуже розумна тваринка-доколі ти ні в ірані,то жівой...гадаю після п@дорашці воно поіде в Монголію напріклад
показать весь комментарий
22.06.2025 15:51 Ответить
отакої!!!
а, наша зе!гніда ніяк не може дозаглядатися в очко!
і так, і так.
ну, як так?
показать весь комментарий
22.06.2025 15:52 Ответить
Свиносабачи 3,14дори завжди координують свої позиції.
показать весь комментарий
22.06.2025 15:53 Ответить
А ми і сумніву немали , що ви з кремлівським вибл@дком
одна банда уродів 😡
показать весь комментарий
22.06.2025 15:53 Ответить
Куди ж їму ще пхатися? - міг би в Китай поперти
показать весь комментарий
22.06.2025 15:54 Ответить
Ну, приїде... І що? Не одному такому уже казали: "Денег нет... Но вы держитесь...". А може взагалі нічого не почуть - як це було з президентом Бразилії. Прилетів, посидів у аеропорту московському, і назад полетів...
Хоча мені здається - він летить не по "допомогу". Стосовно неї вони вже розуміють, що їх "кинули", як вірмен з "асадовцями". Скоріш всього, він на розвідку їде - подивиться, як формується іранська філія РНР ("Рубльовської Народної Республіки"). З Асадом зустрінеться, той досвідом поділиться...
показать весь комментарий
22.06.2025 15:54 Ответить
Кто заказывал такси на Дубровку?

показать весь комментарий
22.06.2025 15:59 Ответить
Nicem bolse kacapi i nepomozet,netu cem pomoc Iranu.S-300 dali Iranu ,no te F-35 nezametili.Kacapov slovo jest 0 ,budet dalse bombit Iran amerikansi i Izrael poka tam neizmenistsia vlast na proamerikanskuju
показать весь комментарий
22.06.2025 16:01 Ответить
***** вже Асаду допоміг.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:02 Ответить
а хіба не допоміг? ) допоміг. сховав у ростові чи на рубльовці. правда, пишуть, що за той сховок зо 6 лярдів долярів взяв. а може і більше.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:26 Ответить
У полотенцеголовых немытых чурбанов есть договор с НА ПАРАШЕЙ, от том, что если нападают на их союзников(т.е. на полотенчеголовых немытых чурбанов), то НА ПАРАША должна порвать на себе тельник и вступиться за немытых ЧУРБАНОВ. Едет укатывать союзничков, что бы те дали ответочку ПИНДОСляндии???
показать весь комментарий
22.06.2025 16:04 Ответить
Нехай поїде,пожаліється )(уйлу. Не допомогли аятолам ні кацапські літаки,ні ппо.За одні тільки розбомблені заводи шахедів і балістики велике сіоністське дякую.Зараз подивимось як в пі дарів з локалізацією без Ірана.А всім на світі приклад як дружить з рашистами.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:06 Ответить
буде вимагати застосувати т.зв. "п'яту статтю"
показать весь комментарий
22.06.2025 16:08 Ответить
Аракчі хоче щоб ***** йому особисто сказало що вони всі в Ірані лохи.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:12 Ответить
Ада, докоордианировались ***** все ваши координаты передал в Пентагон
показать весь комментарий
22.06.2025 16:13 Ответить
Все согласно плана Трампа. Путин должен дожать Иран на переговоры с США и Израилем и остановке конфронтации.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:25 Ответить
путєн не буде нікого дожимати. він навпаки буде цькувати Іран на атвєтку амєрікосам. бо тоді буде більша нестабільність в регіоні і ціни на нафту вгору полетять. а Трамп уже сказав путєну, щоб той посередником був у себе на росії, а з Іраном такого посередника як путєн Трампу уже не потрібно. у нього був шанс на початку. але коли путєн почав гнати дичину тому Віткофу про те, що Іран має право збагачувати уран, то Трамп плюнув на таку посередницьку місію путєна і по суті сказав йому заткнутись і займатись своїми проблемами на росії..
показать весь комментарий
22.06.2025 16:32 Ответить
Глава МЗС Ірану Аракчі їде на зустріч із Путіним
показать весь комментарий
22.06.2025 16:27 Ответить
розкаже пуйлу про американські пенетратори (GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator (MOP) - американская корректируемая противобункерная авиационная бомба.)
показать весь комментарий
22.06.2025 16:36 Ответить
Комунальна квартира у московії, з йолопами поселенцями, якунОвощ з челядниками, екс Міністерша з МЗС Австрії, члЄНИ без КПРС,-симоненко з мартиновим, башар асад з челядниками, а тут ще і рушникоголові, з Персії ?!?! Акамєдік Азіров микіла, глибовоко затурбований з ригоАНАЛАМИ! Годування їх, ****** зменьшить!!
показать весь комментарий
22.06.2025 16:56 Ответить
Так всім відомо, що рішення збити український літак Іран не зі своєї голови взяв, а вони із рабсією вдвох координували, збивали...
показать весь комментарий
22.06.2025 17:07 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2025 17:45 Ответить
два гнилых ******!
показать весь комментарий
22.06.2025 18:37 Ответить
Иранский генерал, который давал приказ по уничтожению украинского самолета с пассажирами над Тегераном был ликвидирован на второй день войны с Израилем.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:02 Ответить
 
 