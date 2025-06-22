Глава МИД Ирана Аракчи едет на встречу с Путиным: Мы всегда координируем наши позиции

В течение длительного переговорного процесса между США и Ираном по ядерной программе, Тегеран всегда информировал РФ об их ходе и результатах.

Об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил на пресс-конференции в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы (Иран и Россия. - Ред.) всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции. Россия была частью и участницей СВПД, она всегда была стороной ядерных переговоров. И даже в течение последних 2-3 месяцев, когда мы вели переговоры с США, мы всегда информировали наших российских друзей о последних новостях относительно любого прогресса или отсутствия прогресса в наших переговорах", - сказал Аракчи.

Министр подтвердил свой визит в Москву и встречу с Путиным в понедельник.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении к переговорам и уровне доверия к западным странам, Аракчи заявил, что сначала Иран ответит на атаку США.

"Мы никогда не доверяли западным странам, когда вели с ними переговоры, и теперь есть еще больше причин, почему мы вообще не должны им доверять. Конечно, путь к дипломатии всегда должен оставаться открытым, но, как я уже говорил, сейчас мы не в такой ситуации, чтобы решать, как снова заниматься дипломатией и с кем, поэтому сначала давайте подождем нашего ответа", - сказал он.

Министр иностранных дел Ирана отказался отвечать на вопрос, какие именно действия Ирана будут ответом. В то же время он добавил, что каналы общения с США существуют даже сейчас, месседжи возможно передавать в обе стороны через посредников, в частности Оман.