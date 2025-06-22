Глава МЗС Ірану Аракчі їде на зустріч із Путіним: Ми завжди координуємо наші позиції

Упродовж тривалого переговорного процесу між США та Іраном щодо ядерної програми, Тегеран завжди інформував РФ про їх хід та результати.

Про це міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив на пресконференції в Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми (Іран і Росія. - Ред.) завжди консультуємося один з одним та координуємо наші позиції. Росія була частиною та учасницею СВПД, вона завжди була стороною ядерних переговорів. І навіть протягом останніх 2-3 місяців, коли ми вели переговори зі США, ми завжди інформували наших російських друзів про останні новини щодо будь-якого прогресу чи відсутності прогресу в наших переговорах", - сказав Аракчі.

Міністр підтвердив свій візит у Москву та зустріч із Путіним у понеділок.

Відповідаючи на питання про можливе повернення до переговорів та рівень довіри до західних країн, Аракчі заявив, що спочатку Іран відповість на атаку США.

"Ми ніколи не довіряли західним країнам, коли вели з ними переговори, і тепер є ще більше причин, чому ми взагалі не повинні їм довіряти. Звичайно, шлях до дипломатії завжди має залишатися відкритим, але, як я вже казав, зараз ми не в такій ситуації, щоб вирішувати, як знову займатися дипломатією і з ким, тому спочатку давайте почекаємо нашої відповіді", - сказав він.

Міністр закордонних справ Ірану відмовився відповідати на питання, які саме дії Ірану будуть відповіддю. Водночас він додав, що канали спілкування зі США існують навіть зараз, меседжі можливо передавати в обидві сторони через посередників, зокрема Оман.