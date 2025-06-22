УКР
Новини Удари США по Ірану США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
Глава МЗС Ірану Аракчі їде на зустріч із Путіним: Ми завжди координуємо наші позиції

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі

Упродовж тривалого переговорного процесу між США та Іраном щодо ядерної програми, Тегеран завжди інформував РФ про їх хід та результати.

Про це міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив на пресконференції в Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми (Іран і Росія. - Ред.) завжди консультуємося один з одним та координуємо наші позиції. Росія була частиною та учасницею СВПД, вона завжди була стороною ядерних переговорів. І навіть протягом останніх 2-3 місяців, коли ми вели переговори зі США, ми завжди інформували наших російських друзів про останні новини щодо будь-якого прогресу чи відсутності прогресу в наших переговорах", - сказав Аракчі.

Міністр підтвердив свій візит у Москву та зустріч із Путіним у понеділок.

Відповідаючи на питання про можливе повернення до переговорів та рівень довіри до західних країн, Аракчі заявив, що спочатку Іран відповість на атаку США.

Читайте також: На ядерних об’єктах Ірану, по яких вдарили США, не виявлено підвищення радіації, - МАГАТЕ

"Ми ніколи не довіряли західним країнам, коли вели з ними переговори, і тепер є ще більше причин, чому ми взагалі не повинні їм довіряти. Звичайно, шлях до дипломатії завжди має залишатися відкритим, але, як я вже казав, зараз ми не в такій ситуації, щоб вирішувати, як знову займатися дипломатією і з ким, тому спочатку давайте почекаємо нашої відповіді", - сказав він.

Міністр закордонних справ Ірану відмовився відповідати на питання, які саме дії Ірану будуть відповіддю. Водночас він додав, що канали спілкування зі США існують навіть зараз, меседжі можливо передавати в обидві сторони через посередників, зокрема Оман.

+11
Найкраще їхати не до пуцина, а одразу у офіс "Спортлото". 😊 Нє, я розумію, що військову допомогу брав пуцин, обіцяв підтримку ьеж пуцин, але щвернення зі скаргами у "Спортлото" дасть більше ефекту. 😊
22.06.2025 15:49 Відповісти
+10
Лох це доля ...
І не розуміє ж цього
22.06.2025 15:44 Відповісти
+10
Ну, приїде... І що? Не одному такому уже казали: "Денег нет... Но вы держитесь...". А може взагалі нічого не почуть - як це було з президентом Бразилії. Прилетів, посидів у аеропорту московському, і назад полетів...
Хоча мені здається - він летить не по "допомогу". Стосовно неї вони вже розуміють, що їх "кинули", як вірмен з "асадовцями". Скоріш всього, він на розвідку їде - подивиться, як формується іранська філія РНР ("Рубльовської Народної Республіки"). З Асадом зустрінеться, той досвідом поділиться...
22.06.2025 15:54 Відповісти
22.06.2025 16:18 Відповісти
Башар теж координував!
22.06.2025 16:53 Відповісти
то таки точно. )
22.06.2025 16:21 Відповісти
Так там кілька днів тому і президент Ірану в мацкву заїжджав...
22.06.2025 15:52 Відповісти
Так голова МЗС тим більше - там всім бородатий аятола завідує...
22.06.2025 15:55 Відповісти
хоче боєголовку виклянчити
22.06.2025 16:19 Відповісти
і щодалі?

"дєнєх зброї нєт, но ви дєржитєсь !"

.
22.06.2025 15:50 Відповісти
Мавр сделал свое дело...х-лу теперь нужна дорогая нефть, вибачай.
22.06.2025 15:51 Відповісти
Это то причем?
22.06.2025 16:01 Відповісти
З часом дійде...
22.06.2025 16:04 Відповісти
те хто на россиюшке нефтью тарица совсем не дураки задорого покупать.
22.06.2025 17:39 Відповісти
Нет, конечно. Если тарились у КОЗЛОМОРДИИ по 55 с доставкой, то теперь будут по 75 с доставкой, а закроют Ормузский пролив, то може и по сто будут.
22.06.2025 17:49 Відповісти
дуже розумна тваринка-доколі ти ні в ірані,то жівой...гадаю після п@дорашці воно поіде в Монголію напріклад
22.06.2025 15:51 Відповісти
отакої!!!
а, наша зе!гніда ніяк не може дозаглядатися в очко!
і так, і так.
ну, як так?
22.06.2025 15:52 Відповісти
Свиносабачи 3,14дори завжди координують свої позиції.
22.06.2025 15:53 Відповісти
А ми і сумніву немали , що ви з кремлівським вибл@дком
одна банда уродів 😡
22.06.2025 15:53 Відповісти
Куди ж їму ще пхатися? - міг би в Китай поперти
22.06.2025 15:54 Відповісти
Кто заказывал такси на Дубровку?

22.06.2025 15:59 Відповісти
Nicem bolse kacapi i nepomozet,netu cem pomoc Iranu.S-300 dali Iranu ,no te F-35 nezametili.Kacapov slovo jest 0 ,budet dalse bombit Iran amerikansi i Izrael poka tam neizmenistsia vlast na proamerikanskuju
22.06.2025 16:01 Відповісти
***** вже Асаду допоміг.
22.06.2025 16:02 Відповісти
а хіба не допоміг? ) допоміг. сховав у ростові чи на рубльовці. правда, пишуть, що за той сховок зо 6 лярдів долярів взяв. а може і більше.
22.06.2025 16:26 Відповісти
У полотенцеголовых немытых чурбанов есть договор с НА ПАРАШЕЙ, от том, что если нападают на их союзников(т.е. на полотенчеголовых немытых чурбанов), то НА ПАРАША должна порвать на себе тельник и вступиться за немытых ЧУРБАНОВ. Едет укатывать союзничков, что бы те дали ответочку ПИНДОСляндии???
22.06.2025 16:04 Відповісти
Нехай поїде,пожаліється )(уйлу. Не допомогли аятолам ні кацапські літаки,ні ппо.За одні тільки розбомблені заводи шахедів і балістики велике сіоністське дякую.Зараз подивимось як в пі дарів з локалізацією без Ірана.А всім на світі приклад як дружить з рашистами.
22.06.2025 16:06 Відповісти
буде вимагати застосувати т.зв. "п'яту статтю"
22.06.2025 16:08 Відповісти
Аракчі хоче щоб ***** йому особисто сказало що вони всі в Ірані лохи.
22.06.2025 16:12 Відповісти
Ада, докоордианировались ***** все ваши координаты передал в Пентагон
22.06.2025 16:13 Відповісти
Все согласно плана Трампа. Путин должен дожать Иран на переговоры с США и Израилем и остановке конфронтации.
22.06.2025 16:25 Відповісти
путєн не буде нікого дожимати. він навпаки буде цькувати Іран на атвєтку амєрікосам. бо тоді буде більша нестабільність в регіоні і ціни на нафту вгору полетять. а Трамп уже сказав путєну, щоб той посередником був у себе на росії, а з Іраном такого посередника як путєн Трампу уже не потрібно. у нього був шанс на початку. але коли путєн почав гнати дичину тому Віткофу про те, що Іран має право збагачувати уран, то Трамп плюнув на таку посередницьку місію путєна і по суті сказав йому заткнутись і займатись своїми проблемами на росії..
22.06.2025 16:32 Відповісти
Глава МЗС Ірану Аракчі їде на зустріч із Путіним
22.06.2025 16:27 Відповісти
розкаже пуйлу про американські пенетратори (GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator (MOP) - американская корректируемая противобункерная авиационная бомба.)
22.06.2025 16:36 Відповісти
Комунальна квартира у московії, з йолопами поселенцями, якунОвощ з челядниками, екс Міністерша з МЗС Австрії, члЄНИ без КПРС,-симоненко з мартиновим, башар асад з челядниками, а тут ще і рушникоголові, з Персії ?!?! Акамєдік Азіров микіла, глибовоко затурбований з ригоАНАЛАМИ! Годування їх, ****** зменьшить!!
22.06.2025 16:56 Відповісти
Так всім відомо, що рішення збити український літак Іран не зі своєї голови взяв, а вони із рабсією вдвох координували, збивали...
22.06.2025 17:07 Відповісти
22.06.2025 17:45 Відповісти
два гнилых ******!
22.06.2025 18:37 Відповісти
Иранский генерал, который давал приказ по уничтожению украинского самолета с пассажирами над Тегераном был ликвидирован на второй день войны с Израилем.
22.06.2025 20:02 Відповісти
 
 