Новини США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
На ядерних об’єктах Ірану, по яких вдарили США, не виявлено підвищення радіації, - МАГАТЕ

Об’єкт Фордо в Ірані: знімок із космосу

На цей час не зафіксовано підвищення рівня радіації за межами трьох ядерних об'єктів в Ірані, які постраждали від ударів Сполучених Штатів Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило МАГАТЕ.

"Після атак на три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, МАГАТЕ може підтвердити, що станом на цей час не повідомлялося про підвищення рівня радіації за межами об'єкта", – йдеться в офіційному повідомленні.

Також Агенство зазначило, що надасть подальші оцінки ситуації в Ірані, коли з'явиться більше інформації.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп зробив попередження Ірану: Будь-яка відплата буде зустрінута набагато більшою силою

Іран (2338) МАГАТЕ (777) США (24399)
Топ коментарі
+13
Кацапські АЕС також недалеко
показати весь коментар
22.06.2025 09:50 Відповісти
+6
Тепер москалі скажуть, що по українських АЕС теж можна бити...
показати весь коментар
22.06.2025 09:32 Відповісти
+3
Трамп сповістив *****, тому все що можна і треба було давно евакуювали
показати весь коментар
22.06.2025 09:33 Відповісти
Тепер москалі скажуть, що по українських АЕС теж можна бити...
показати весь коментар
22.06.2025 09:32 Відповісти
Кацапські АЕС також недалеко
показати весь коментар
22.06.2025 09:50 Відповісти
Так. І ми по них теж як жахнемо! Своїми дуже "довгими нептунами". Чи fpv-дронами? Чи шматками асфальту? (
показати весь коментар
22.06.2025 11:19 Відповісти
То виходить, що американські бомби промазали?
показати весь коментар
22.06.2025 09:32 Відповісти
ні,скоріше зверху постукали і дали вказівку як треба казати
показати весь коментар
22.06.2025 09:41 Відповісти
С чего в другие нанесли особого вреда.
показати весь коментар
22.06.2025 10:06 Відповісти
Трамп сповістив *****, тому все що можна і треба було давно евакуювали
показати весь коментар
22.06.2025 09:33 Відповісти
Доказів звісно нема.
показати весь коментар
22.06.2025 10:08 Відповісти
це як нема доказів що зеля зірвав вагнергейт дзвінком у білорусь
показати весь коментар
22.06.2025 10:10 Відповісти
Тут якраз докази всі є.
показати весь коментар
22.06.2025 10:12 Відповісти
Є, бо болтун сам сказанув зайвого.
Вироків і висновків нема. А шкода..
показати весь коментар
22.06.2025 10:14 Відповісти
Що він сказав?
показати весь коментар
22.06.2025 13:05 Відповісти
Аятола ж був в бункері - він всю радіацію і засмоктав
показати весь коментар
22.06.2025 09:40 Відповісти
гросі вимагає припинити?
показати весь коментар
22.06.2025 09:43 Відповісти
нашел в вики, что Фордо на 90 метров под землей, так что ничего и не будет показывать фон, все глубоко.
показати весь коментар
22.06.2025 09:49 Відповісти
Припускають, що 800-900 м
показати весь коментар
22.06.2025 10:30 Відповісти
Яка радіація, якщо об'єкт глибоко під землею і тою землею тепер похоронений?
показати весь коментар
22.06.2025 10:10 Відповісти
Мимо блд.
показати весь коментар
22.06.2025 10:13 Відповісти
Идеальная работа американского оружия,хоть и командир там трусливый торговец квартирками.
показати весь коментар
22.06.2025 10:18 Відповісти
Не заважайте "краснову" звітувати красиво; чувак все сподівається на Нобеля миру. "Голубок", блть, миру...
показати весь коментар
22.06.2025 10:41 Відповісти
Схоже на історію з пробірками Пауела))Але це й на краще)))
показати весь коментар
22.06.2025 11:04 Відповісти
Так Іран за два дні до атаки вивіз все цінне обладнання звідти
показати весь коментар
22.06.2025 11:10 Відповісти
щас, три тисячі тільки одних центрифуг і тільки в одному Фордо....

.
показати весь коментар
22.06.2025 12:01 Відповісти
Ну ось американський диктатор втягнув США у війну з незрозумілими наслідками і без чіткої стратегії !!!
тож коли вам співають про те що хтось презедент миру або про шашлики то вас чекає війна 99.9%
показати весь коментар
22.06.2025 11:58 Відповісти
Після таких бомбардуваннь сейсмічні служби малиб сьогодніволати про землетруси в понад 5-6 балів. Але ніде ніх немає. Від слова зовсім!
показати весь коментар
22.06.2025 12:23 Відповісти
локальное землетрясение, против природных землетрясений, эти бомбы, это питарда
показати весь коментар
22.06.2025 12:28 Відповісти
Не факт, що магате не бреше. Воно таке ж гниле, як і оон з промосковським покидьком гутієрішем.
показати весь коментар
22.06.2025 13:21 Відповісти
Немає радіації, то ... або результат нуль, або там нічого не було.
показати весь коментар
22.06.2025 13:52 Відповісти
То або не попали, або там не було нічого зв'язаного з ядерними об'єктами.
показати весь коментар
22.06.2025 23:53 Відповісти
 
 