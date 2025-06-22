На ядерних об’єктах Ірану, по яких вдарили США, не виявлено підвищення радіації, - МАГАТЕ
На цей час не зафіксовано підвищення рівня радіації за межами трьох ядерних об'єктів в Ірані, які постраждали від ударів Сполучених Штатів Америки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило МАГАТЕ.
"Після атак на три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, МАГАТЕ може підтвердити, що станом на цей час не повідомлялося про підвищення рівня радіації за межами об'єкта", – йдеться в офіційному повідомленні.
Також Агенство зазначило, що надасть подальші оцінки ситуації в Ірані, коли з'явиться більше інформації.
Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.
