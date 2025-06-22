На ядерных объектах Ирана, по которым нанесли удар США, не обнаружено повышения радиации, - МАГАТЭ

В настоящее время не зафиксировано повышение уровня радиации за пределами трех ядерных объектов в Иране, которые пострадали от ударов Соединенных Штатов Америки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило МАГАТЭ.

"После атак на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что по состоянию на настоящее время не сообщалось о повышении уровня радиации за пределами объекта", - говорится в официальном сообщении.

Также Агентство отметило, что предоставит дальнейшие оценки ситуации в Иране, когда появится больше информации.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

