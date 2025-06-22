РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6504 посетителя онлайн
Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
3 115 30

На ядерных объектах Ирана, по которым нанесли удар США, не обнаружено повышения радиации, - МАГАТЭ

Объект Фордо в Иране: снимок из космоса

В настоящее время не зафиксировано повышение уровня радиации за пределами трех ядерных объектов в Иране, которые пострадали от ударов Соединенных Штатов Америки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило МАГАТЭ.

"После атак на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что по состоянию на настоящее время не сообщалось о повышении уровня радиации за пределами объекта", - говорится в официальном сообщении.

Также Агентство отметило, что предоставит дальнейшие оценки ситуации в Иране, когда появится больше информации.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп сделал предупреждение Ирану: Любое возмездие будет встречено гораздо большей силой

Автор: 

Иран (2076) МАГАТЭ (446) США (27973)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Кацапські АЕС також недалеко
показать весь комментарий
22.06.2025 09:50 Ответить
+6
Тепер москалі скажуть, що по українських АЕС теж можна бити...
показать весь комментарий
22.06.2025 09:32 Ответить
+3
Трамп сповістив *****, тому все що можна і треба було давно евакуювали
показать весь комментарий
22.06.2025 09:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер москалі скажуть, що по українських АЕС теж можна бити...
показать весь комментарий
22.06.2025 09:32 Ответить
Кацапські АЕС також недалеко
показать весь комментарий
22.06.2025 09:50 Ответить
Так. І ми по них теж як жахнемо! Своїми дуже "довгими нептунами". Чи fpv-дронами? Чи шматками асфальту? (
показать весь комментарий
22.06.2025 11:19 Ответить
То виходить, що американські бомби промазали?
показать весь комментарий
22.06.2025 09:32 Ответить
ні,скоріше зверху постукали і дали вказівку як треба казати
показать весь комментарий
22.06.2025 09:41 Ответить
С чего в другие нанесли особого вреда.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:06 Ответить
Трамп сповістив *****, тому все що можна і треба було давно евакуювали
показать весь комментарий
22.06.2025 09:33 Ответить
Доказів звісно нема.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:08 Ответить
це як нема доказів що зеля зірвав вагнергейт дзвінком у білорусь
показать весь комментарий
22.06.2025 10:10 Ответить
Тут якраз докази всі є.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:12 Ответить
Є, бо болтун сам сказанув зайвого.
Вироків і висновків нема. А шкода..
показать весь комментарий
22.06.2025 10:14 Ответить
Що він сказав?
показать весь комментарий
22.06.2025 13:05 Ответить
Аятола ж був в бункері - він всю радіацію і засмоктав
показать весь комментарий
22.06.2025 09:40 Ответить
гросі вимагає припинити?
показать весь комментарий
22.06.2025 09:43 Ответить
нашел в вики, что Фордо на 90 метров под землей, так что ничего и не будет показывать фон, все глубоко.
показать весь комментарий
22.06.2025 09:49 Ответить
Припускають, що 800-900 м
показать весь комментарий
22.06.2025 10:30 Ответить
Яка радіація, якщо об'єкт глибоко під землею і тою землею тепер похоронений?
показать весь комментарий
22.06.2025 10:10 Ответить
Мимо блд.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:13 Ответить
Идеальная работа американского оружия,хоть и командир там трусливый торговец квартирками.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:18 Ответить
Не заважайте "краснову" звітувати красиво; чувак все сподівається на Нобеля миру. "Голубок", блть, миру...
показать весь комментарий
22.06.2025 10:41 Ответить
Схоже на історію з пробірками Пауела))Але це й на краще)))
показать весь комментарий
22.06.2025 11:04 Ответить
Так Іран за два дні до атаки вивіз все цінне обладнання звідти
показать весь комментарий
22.06.2025 11:10 Ответить
щас, три тисячі тільки одних центрифуг і тільки в одному Фордо....

.
показать весь комментарий
22.06.2025 12:01 Ответить
Ну ось американський диктатор втягнув США у війну з незрозумілими наслідками і без чіткої стратегії !!!
тож коли вам співають про те що хтось презедент миру або про шашлики то вас чекає війна 99.9%
показать весь комментарий
22.06.2025 11:58 Ответить
Після таких бомбардуваннь сейсмічні служби малиб сьогодніволати про землетруси в понад 5-6 балів. Але ніде ніх немає. Від слова зовсім!
показать весь комментарий
22.06.2025 12:23 Ответить
локальное землетрясение, против природных землетрясений, эти бомбы, это питарда
показать весь комментарий
22.06.2025 12:28 Ответить
Не факт, що магате не бреше. Воно таке ж гниле, як і оон з промосковським покидьком гутієрішем.
показать весь комментарий
22.06.2025 13:21 Ответить
Немає радіації, то ... або результат нуль, або там нічого не було.
показать весь комментарий
22.06.2025 13:52 Ответить
То або не попали, або там не було нічого зв'язаного з ядерними об'єктами.
показать весь комментарий
22.06.2025 23:53 Ответить
 
 