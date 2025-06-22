УКР
Новини США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
4 547 79

США знищили іранську ядерну програму, операція не була спрямована проти іранських військ чи народу, - Гегсет

Гегсет про удор США по Ірану

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гегсет заявив на пресконференції.

"Ми знищили іранську ядерну програму, але варто зазначити, що операція не була спрямована проти іранських військ чи іранського народу… Завдяки сміливому та далекоглядному керівництву президента Трампа та його відданості миру через силу, ядерні амбіції Ірану були знищені", – зазначив міністр оборони США.

Читайте: Глава МЗС Ірану Аракчі їде на зустріч із Путіним: Ми завжди координуємо наші позиції

Крім того, Гегсет після ударів США по ядерних об'єктах Ірану закликав Тегеран "стати на шлях миру".

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Автор: 

Іран (2338) США (24403) Гегсет Піт (94)
+17
От тут Цахал приофігів такий, виявляється,це Штати все зробили
показати весь коментар
22.06.2025 16:32 Відповісти
+14
А нас та за што
показати весь коментар
22.06.2025 16:35 Відповісти
+13
слухав промову цього напомаженого кідора - 95% тексту

"как пріказал таваріщь сталін трамп..."

.в США зовсім ж..о..п..п..а !
показати весь коментар
22.06.2025 16:39 Відповісти
таким самим макаром , знищить ядерні обьекти паРаши
показати весь коментар
22.06.2025 16:30 Відповісти
слухав промову цього напомаженого кідора - 95% тексту

"как пріказал таваріщь сталін трамп..."

.в США зовсім ж..о..п..п..а !
показати весь коментар
22.06.2025 16:39 Відповісти
А точно знищили? Какие ваши доказательства?
показати весь коментар
22.06.2025 19:40 Відповісти
тaк никто не хочет иметь некрaсивую ядерную воронку вместо крaсивого вaшингтонa
показати весь коментар
22.06.2025 19:04 Відповісти
От тут Цахал приофігів такий, виявляється,це Штати все зробили
показати весь коментар
22.06.2025 16:32 Відповісти
22 июня, рівно о 4 утра, Фродо бомбили, нам оголосили, що почалася війна (c)
показати весь коментар
22.06.2025 16:32 Відповісти
А нас та за што
показати весь коментар
22.06.2025 16:35 Відповісти
Треба
показати весь коментар
22.06.2025 16:42 Відповісти
нєнє!
там повинне бути очко, в яке так заглядає наш зе!скоморох.
показати весь коментар
22.06.2025 16:48 Відповісти
Це воно і є. Вид збоку.
показати весь коментар
22.06.2025 16:53 Відповісти
А ізраїль такий: а ми здєсь ні прічом, а ми здєсь ні прічом, ми кушаєм мацу і двігаєм плічом.
показати весь коментар
22.06.2025 16:32 Відповісти
Ізраїль. *
показати весь коментар
22.06.2025 16:33 Відповісти
Точно знищена ?
показати весь коментар
22.06.2025 16:35 Відповісти
мамойклянусь - а тоскушать кепка жени
показати весь коментар
22.06.2025 16:50 Відповісти
Так і хочеться сказати -не пи..ди!, але десь пропала буква.
показати весь коментар
22.06.2025 17:46 Відповісти
Маленька переможна війна для Трампа, що може бути краще.
показати весь коментар
22.06.2025 16:35 Відповісти
Бос дозволив Краснову, щоб не спалився остаточно.
показати весь коментар
22.06.2025 16:38 Відповісти
Скоріше ху...ло дало завдання трампанутому напасти на Іран, щоб підняти ціни на нафту. Сам не міг, бо союзники, а так отримав вигоду, а сам не при чому. Щоб його зачепити треба ще знищити заводи по виробництву шахедів і ракет.
показати весь коментар
22.06.2025 16:49 Відповісти
- Бос, мене підозрюють.
- Тобі потрібно почати якусь війну.
- Ок. Вторгнуся в Гренландію.
- Ні. Не проти НАТО.
- До Китаю?
- Зовсім дурень?
- Угорщина?
- Не те. І авіаносці в Балатон не пройдуть. Бомбі Іран. Він мені більше не потрібен. Заодно друзям допоможемо і нафту піднімемо.
показати весь коментар
22.06.2025 16:51 Відповісти
а вона вже закінчилася перемогою трампла ? все тільки починається
показати весь коментар
22.06.2025 16:55 Відповісти
"Маленькая победоносная война" (мова оригіналу). Почитайте, звідки взялся цей вислів, і чим усе закінчилося тодi.
показати весь коментар
22.06.2025 17:08 Відповісти
Скільки московія випустила по Україні ракет, кабів та дронів - і де побєда? І це не враховуючи повноцінну наземну війну. А ще додойте той факт, що Іран в кілька разів більший за Україну, як за територією так і за населенням, і грошей на виготовлення зброї там побільше.
До того ж не відомо як поведе себе Китай, тому про переможну війну хай Трамп єменським хуситам розповісь, а час покаже перемога це, чи ні.
показати весь коментар
22.06.2025 17:07 Відповісти
Трамп довбайоб, це однозначно.
показати весь коментар
22.06.2025 17:39 Відповісти
Ну, ну. Виключно з ядерною програмою боритесь. От тільки в Ізраїлі заявляють, що в них ще купа цілей в Ірані і бомбитимуть вони його, скільки, скільки забажають
Я звісно не проти бомбардувань військових об'єктів навіжених союзників Кремля, але не треба вважати усіх навколо ідіотами, і плести нісенітниці. Хоч визнайте, що Трамп, кандидат на Нобелівську премію мирі, і той хто обіцяв американцям о несе лише мир і ніяких воєн, вирішив почати (чи точніше підтримати) ще одну.
показати весь коментар
22.06.2025 16:35 Відповісти
трампло цинічна паскуда - точно така як і пуйло
показати весь коментар
22.06.2025 16:56 Відповісти
можна тільки позаздрити Ізраїлю стосовно рівня підтримки...
показати весь коментар
22.06.2025 16:36 Відповісти
Викладають в інеті - по встому Ізраїлю з*явилися банери з трамплом і словами*Дякуємо. господинв Президенте*
показати весь коментар
22.06.2025 17:03 Відповісти
Щоб ви здохли трампівські ****** ********, союзники *****. Підняли ціну на нафту для кацапів, мразота ******.
показати весь коментар
22.06.2025 16:36 Відповісти
і цим самим вступили в війну з іраном
показати весь коментар
22.06.2025 16:37 Відповісти
Вибили стілець під аяталою - тепер би в ті точки звідки вони ракети шмаляють
показати весь коментар
22.06.2025 16:37 Відповісти
Не чую вони Орбана, що НАТО втягують у війну.
показати весь коментар
22.06.2025 16:39 Відповісти
Це подвійні стандарти,зі слів держдепу випливає ,що іранський режим найжахливіший у світі, а в рф партнери США?, самі дивиться путін водить .уєм по пиці трампа а той каже ще два тижні, Іран спробував цю тактику але ж не спрацювало,робимо висновки..
показати весь коментар
22.06.2025 22:18 Відповісти
Боже, яке кончене. Навмисно обрізали світлину зверху таким чином, щоб не показувати напомажену зачіску цієї істоти.
показати весь коментар
22.06.2025 16:40 Відповісти
"Класика Голлівуду" - американська армія (поліція, армія, флот, ФБР - вибирать згідно зі сценарієм), прибуває тоді, коли головні герої вже розібралися з "Вселенським Злом" (іншопланетянами, гангстерами, терористами, чи динозаврами - вибирать згідно зі сценарієм), і виплуталися з загрозливої ситуації.
показати весь коментар
22.06.2025 16:41 Відповісти
"Пракати нас, Петруша, на трактаре,
Да аколицы нас пракати!..."
показати весь коментар
22.06.2025 16:54 Відповісти
Зараз Ізраїль повинен для безпеки знищити заводи по виробництву шахедов і ракет. І тоді можна сідати за стіл переговорів. Правда трампанутый може прийняти інше рішення, після інструктажу ху...ла.
показати весь коментар
22.06.2025 16:42 Відповісти
Благодаря лично Доне Ильичу Трампону...
показати весь коментар
22.06.2025 16:42 Відповісти
А взагалі, можна лише повчитись в Ізраїля. Коли американці воювали в Іраці, Афганістані, і т.п., то в Тель-Авіві робили вигляд, що це їх не стосується. А коли самі ж почали війну, то виявляється тепер американці мають її продовжувати.
Можу спрогнозувати, що якщо дійде до сухопутної операції, то жоден воїн ЦАХАЛ не постраждає, в зв'язку з неявкою на поле бою. А от американці гинутимуть. І не самі - вони згадають шо Великобританія, Канада, Австралія, Франція,..... це ж виявляється союзники, а не вороги! І мають теж брати участь. За це Трамп підпише з ними почесну угоду - вимагатиме лише 40%, а не 50, корисних копалин.
Схоже боролись, боролись свого часу американці за незалежність від Великобританії, і стали в результаті колонією Ізраїля.
показати весь коментар
22.06.2025 16:44 Відповісти
смішні клоуни, що ви знищили?
іранці все заховали під скелю в фордо.
що зробили ваші бомби там, вхід засипали?
пара днів і відкопають.
нічого ви не знищили.
іран вже давно, якщо вірити євреям стояв на межі створення ядерної зброї, отже, іран свідомо загальмував щоб не наражатися на санкції.
а тепер що саме його стримує?
нічого.
контролю сухопутки немає ані в янкі ані в євреїв, іран обтруситься та знову почне ядерку робити тільки тепер озираючись виключно на свої сили а не на страх санкцій.
показати весь коментар
22.06.2025 16:50 Відповісти
Ну...ну... розійшовся - Ізраїль ВСЕ знищив до фундаменту ще до приходу американців - ти не віриш Ізраїльському телебаченню?
показати весь коментар
22.06.2025 16:53 Відповісти
ну ничего плохого в том, что ирaн будет иметь с десяток - двa бимб нет, вон у него соседи, пaкистaн, имеет бимбу, тaк у тех aлaхбaбaхи в горaх сидят.
показати весь коментар
22.06.2025 19:09 Відповісти
Цікаво, що вони знищили? На супутниковому знімку - пошкрябали гору над ядерним об'єктом.
Спалили "найпотужніші бомби" по 3.5 млн кожна...
показати весь коментар
22.06.2025 16:51 Відповісти
тттттсссссссс... ну шо ти так та на весь всіт пазориш вундерфаффе пана Гессета...
... ну пошкрябав - і навіть димок пішов - а що ще ти хотів?
бомби глубоководні - підриваються на глибині 30-60 метрів - вибуз 13 000 кг на такій глбині ніхто і не помітить... поняв?
показати весь коментар
22.06.2025 16:56 Відповісти
Ось воно що...Бімба, виходить, ниряє збоку гори і риє прохід до бункеру...
Не дарма її ніколи раніше не використовували, щоб ніхто не здогадався....
показати весь коментар
22.06.2025 16:59 Відповісти
Такі бомби розраховані зробити сейсмічну активність і таким чином руйнують бункери, почитайте як розбомбили базу лодок в другу світову.

Вони мабуть по тунелях били, ті не так глубоко, а без тунелей комунікацій та вентиляції це фактично склеп для всіх хто там знаходився а розібрати завали піде деякий час, у випадку якщо не рухнуха стеля на самому обєкті і не пошкодила обладнання.
показати весь коментар
22.06.2025 17:01 Відповісти
Яка активність? Хоч би почитали що то за бомба. Вибухівки там 2700 кг. Бомба розрахована на бункер під землею.
показати весь коментар
22.06.2025 17:04 Відповісти
У амерів є бетонобійні Каби на 10 та 13 тонн.
показати весь коментар
22.06.2025 17:05 Відповісти
Ви зовсім вже ліниві? https://ru.wikipedia.org/wiki/GBU-57 ось
показати весь коментар
22.06.2025 17:08 Відповісти
Масса, кг 13 607 кг и 14 000 кг

GBU-57 викликає сейсмічну дію, здатну впливати на підземні укріплення навіть без прямого попадання. Це не повноцінний землетрус, але достатньо потужний, щоб його зафіксували сейсмографи та зруйнували інфраструктуру під землею.
показати весь коментар
22.06.2025 17:16 Відповісти
... і що? зафіксували?
Як в анекдоті ссср
- "пачему перестало вещать армянское радио?"
- "умер тот єврей что давал ответі"
показати весь коментар
22.06.2025 18:19 Відповісти
"Когда говорит этот президент, мир должен слушать". Где-то, когда-то, что-то подобное я уже слышал. Только там было, помниться мне, слово "фюрер". То шо, новый мировой диктатор? Приплыли.
показати весь коментар
22.06.2025 16:51 Відповісти
США знищили іранську ядерну програму, операція не була спрямована проти іранських військ чи народу, - Гегсет
========================
він каже що іранський народ,іранська армія і іранська ядерна програма то три не пов"язані між собою речі! Живуть та розвиваються незалежно одне від одного.Це як погане )(уйло і міліони харошіх расіянцев каторіє ніхатят вайни.
показати весь коментар
22.06.2025 16:54 Відповісти
красавчик!
по телебаченню в Тегерані марсіани ракету випустили
показати весь коментар
22.06.2025 16:57 Відповісти
Ні х..я ви не зробили. Ви влізли у чергову сраку, із якої не всі з вас вилізуть. Зараз ви просто путінські пішаки. Робите те, що йому треба.
показати весь коментар
22.06.2025 16:58 Відповісти
Росія обурилась, що США порушили міжнародне право ударами по Ірану
показати весь коментар
22.06.2025 16:58 Відповісти
Іран заявив, що евакуював свої ядерні об'єкти до того, як США скинули на них бомби
показати весь коментар
22.06.2025 16:59 Відповісти
Уран вони вивезли, після попередження Штатів про бомбардування. Чи вивезли обладнання? Може щось встигли вивезти. І що тепер? Будуть його вдома в себе збагачувати, як колись китайці, залізо на подвір'ях, виплавляли? Заводи знищенні. В тому числі, той, де важку воду виробляли
показати весь коментар
22.06.2025 17:22 Відповісти
"Завдяки сміливому та далекоглядному керівництву президента Трампа .." Ну прям Північна Корея.
показати весь коментар
22.06.2025 17:00 Відповісти
Балачки - Іран все заздалегід переховав. А Єменські хусити підключились до війни. Трумп отримає свій вьетнам
показати весь коментар
22.06.2025 17:00 Відповісти
Хусити вже давно підключились. І що з того? І переховати одне, а запустити роботу на новому місці, геть інше. Де вони знайдуть, те місце?
показати весь коментар
22.06.2025 17:25 Відповісти
Іранський парламент схвалив закриття Ормузької протоки, через яку експортують 20% світової нафти

Про це повідомляє Al Arabiya із посиланням на іранське телебачення Press TV. Рішення про перекриття все ще не ухвалене, адже остаточне рішення має ухвалити вищий орган безпеки країни.
Закриття протоки розглядають як найжорсткішу можливу відповідь Ірану на обстріли ядерної інфраструктури зі сторони США.
Через протоку проходить близько 20% світової нафти і її перекриття може призвести до злету цін на нафту. Деякі аналітики прогнозують зростання до 100 доларів за таким сценарієм. Протока перебуває під значним впливом Ірану. Це основний маршрут для проходу великих танкерів, що прямують до нафтовидобувних країн - ОАЕ, Саудівської Аравії, Катару, Кувейту, Ірану та Іраку. Блокування цього маршруту розглядають як крайній крок.
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2025/06/22/iranian-parliament-reportedly-approves-closing-hormuz-strait-media-
показати весь коментар
22.06.2025 17:02 Відповісти
Ніхто не дозволить їм це зробити
показати весь коментар
22.06.2025 17:26 Відповісти
a кто остaновит? тaнкер можно и с моторной лодки с пзрк спaлить.
показати весь коментар
22.06.2025 19:11 Відповісти
Сначала, сожгут весь иранский флот. Вплоть до моторных лодок. Потом пойдут танкеры, под охраной эсминцев
показати весь коментар
22.06.2025 19:59 Відповісти
Мавр сделал свое дело...х-лу теперь нужна дорогая нефть.
показати весь коментар
22.06.2025 17:07 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 17:16 Відповісти
Ви вірити в заяви адміністрації Трампа про якусь чергову "Магівську перемогу"? Знищили ядерну програму Ірану? Дійсно? ... "11 вересня" американцям за Трампа може здатися дитячим святом...
показати весь коментар
22.06.2025 17:21 Відповісти
Да не бойся ты. Сколько этих макак поломали. На Западе смотрят на Украину и думают что народ везде такой. Кацапы и украинцы всегда ненавидели друг друга до крови из задницы.
показати весь коментар
22.06.2025 17:31 Відповісти
на шляху до американської північнох кореї з найвеличнішим "Прєзік-Чубчік" ))
показати весь коментар
22.06.2025 18:00 Відповісти
Ідіоти...
Там вже в кнр все вивезли або в інше укриття.
Трампон спеціально тягнув час на "прийняття рішень", щоб передати попередженя своїм
показати весь коментар
22.06.2025 18:18 Відповісти
Як воно підлизало своєму шефу ідіотку!!! США знищили......, а Ізраїль грав в дитячих іграшки!!! Пісець!!!
показати весь коментар
22.06.2025 18:31 Відповісти
А шо такоє? Задню, задню, задню даєте, влізли в драку, бийтися до останього, а то каміння кинули і стоіте збоку, за це відповідальність ні хто не возьме, а от Ізраїль може бідний відгрести у відповідь.
показати весь коментар
22.06.2025 18:36 Відповісти
Ну і трошки ***** припугнули, молодці за рахунок інших.
але шо його лякати він і так ляканий
показати весь коментар
22.06.2025 19:05 Відповісти
Поки що ви щось атакували і від цього було багато шуму,диму та вогню.
показати весь коментар
22.06.2025 19:11 Відповісти
як завжди кіздить
показати весь коментар
22.06.2025 21:42 Відповісти
іранці не будуть вбивати цього довбойоба
-нехай далі руйнкє америку
показати весь коментар
22.06.2025 21:45 Відповісти
близкое общение америкосов и путлера дало результат>
пуйло тоже блеет о демилитаризации....
И У ТРАМПОНА ТАКЖЕ НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ
все суки белые и пушистые
показати весь коментар
22.06.2025 22:10 Відповісти
Шо, бздиш? Навіть не уявляю скільки часу потрібно буде після вас скунсів Білий дім провітрювати.
показати весь коментар
23.06.2025 00:06 Відповісти
 
 