США знищили іранську ядерну програму, операція не була спрямована проти іранських військ чи народу, - Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гегсет заявив на пресконференції.

"Ми знищили іранську ядерну програму, але варто зазначити, що операція не була спрямована проти іранських військ чи іранського народу… Завдяки сміливому та далекоглядному керівництву президента Трампа та його відданості миру через силу, ядерні амбіції Ірану були знищені", – зазначив міністр оборони США.

Крім того, Гегсет після ударів США по ядерних об'єктах Ірану закликав Тегеран "стати на шлях миру".

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.