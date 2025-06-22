МАГАТЭ созывает экстренное заседание по поводу ударов США по Ирану

В понедельник, 23 июня Международное агентство по атомной энергии проведет экстренное заседание из-за ударов США по иранским ядерным объектам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в X (Twitter) заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Учитывая неотложную ситуацию в Иране, я созываю экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ на завтра", - говорится в заметке.

Стоит отметить, что в МАГАТЭ не зафиксировали повышение уровня радиации в Иране после ударов США по ядерным объектам.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа готовится к возможному ответу Ирана в течение 48 часов, - NBC