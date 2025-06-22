РУС
Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
МАГАТЭ созывает экстренное заседание по поводу ударов США по Ирану

В понедельник, 23 июня Международное агентство по атомной энергии проведет экстренное заседание из-за ударов США по иранским ядерным объектам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в X (Twitter) заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Учитывая неотложную ситуацию в Иране, я созываю экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ на завтра", - говорится в заметке.

Стоит отметить, что в МАГАТЭ не зафиксировали повышение уровня радиации в Иране после ударов США по ядерным объектам.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа готовится к возможному ответу Ирана в течение 48 часов, - NBC

+18
А мені ще також цікаво, де було оце МАГАТЕ, коли кацапи атакували українську ЗАЕС, оьстрілюючи з танків будівлі станції? 🤔
22.06.2025 12:09 Ответить
+17
Ха-ха, прокинулися...А коли Іран збагачував уран, майже мовчали.
22.06.2025 11:55 Ответить
+16
Ці опудала не скликали екстренний східняк після того, як кацапсько-іранський "мопед" пробив "Обʼєкт Укриття" над зруйнованим реактором у Припʼяті?

А гроссі поїде до друга фалодьї перетерти іранську тему?
22.06.2025 11:54 Ответить
Комментировать
Правила форума Совет форумчан
22.06.2025 11:50 Ответить
Ипсо
Всем пожуй.
Нашли блин повод..
22.06.2025 11:51 Ответить
Це шо таке оце МАГАТЕ? Ааааа, це прикормленв Паращей, чучхеістами та бородатими рушниками жирні кастровані коти яки можуть тільки жерти у сімь горлянок та шось мявкати за командою мракобесів яки їх пригодували.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:52 Ответить
22.06.2025 12:09 Ответить
Де? Мабуть у парашній Караганде. Кеш отримуаали.
показать весь комментарий
22.06.2025 12:16 Ответить
Маленьке уточнення -
Караганда це Казахстан
показать весь комментарий
22.06.2025 12:29 Ответить
Дякую, не врахував.
показать весь комментарий
22.06.2025 12:57 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, США тепер насрати на МАГАТЕ.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:53 Ответить
Ці опудала не скликали екстренний східняк після того, як кацапсько-іранський "мопед" пробив "Обʼєкт Укриття" над зруйнованим реактором у Припʼяті?

А гроссі поїде до друга фалодьї перетерти іранську тему?
22.06.2025 11:54 Ответить
Ха-ха, прокинулися...А коли Іран збагачував уран, майже мовчали.
22.06.2025 11:55 Ответить
Не мовчали. Іздили, інспектували - все було під контролем.
Іран навіть хотів позбавитись впливу і залежності московії в цьому питанні.
Але союзники московії - ФША та ісраель цього не захотіли
23.06.2025 12:00 Ответить
МАГАТЕ не зафіксували підвищення радіації - чим вони так стурбовані?
22.06.2025 11:57 Ответить
бабосів хочуть
показать весь комментарий
Видите ли, Валентин, МАГАТЕ под бомбами не лазит. Оно вообще, по нашему, по мужицки, не сеет не пашет. Иранские чиновники, сотрудничающие с МАГАТЕ, передали что радиации нет. Они так и записали. Они могут догадываться, но не могут убедиться.
А вообще, МАГАТЕ приходит туда куда его пускают.
22.06.2025 14:29 Ответить
Якшо так як ви сказали - то чинушам краще сказати шо є радіація і від Ірану від"їбались
показать весь комментарий
Шоу
показать весь комментарий
Экстренное выражение озабоченности.
22.06.2025 12:00 Ответить
А шо случілось?! а як ***** кожну ніч по Україні іПашить ракетами та дронами то не треба екстренного засідання?
22.06.2025 12:01 Ответить
Та й не кажiть, пане, i шо воно ото далi буде ...
22.06.2025 12:04 Ответить
Гросі, ти й...й гантон, штопаний😡😡😡😡
Де ти був коли рагисти заходили на ЧАЕС?
Де ти су...а є і був коли захоплювали рашистотерористо ЗАЕС?
Де ти су...а є, крот сліпий занюханий, коли в теріторіїї ЗАЕС зробили військовий склад підприкриттям?
Падлюка двулична
22.06.2025 12:02 Ответить
робота в структурах ООН після 2022 року - це просто мрія

зарплата висока, робота в Нью-Йорку, робити нічого не треба, ходи собі на засідання та купуй гамбургери в перервах,
навіть хвилюватися вже не треба - рівень стресу та ризику для сердцево-судинних - нульовий
22.06.2025 12:03 Ответить
Вроді щось роблять, а ніхрена не роблять!
22.06.2025 12:04 Ответить
А зеленський віддав найбільшу в світі атомну електростанцію москалям і ніхто ніяких засідань не збирає.
22.06.2025 12:04 Ответить
Там на обоюдно выгодных условиях (сделка) , як каже п. дор тгамп.
показать весь комментарий
Не забывайте надувать щеки и шевелить усами!

(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")
22.06.2025 12:07 Ответить
МАГАТЕ потрібно було верещати коли іран і московський режим будували ці ядерні об'єкти для терористів. А тепер нехай свої писки в обісцяну тряпочку замотають і мовчать. Краще нехай МАГАТЕ зараз збирає засідання по поводу захоплення московськими терористами української ЗАЕС поки рашисти її не запустили. А то потім також будуть верещати що караул всі падайте на коліна перед ****** і виконуйте його вимоги бо він взірве ЗАЕС
22.06.2025 12:09 Ответить
Та де ж успішно атакували ? Америкнські змі вже пишуть, що поки трамп думав мудрував, частину урану перевезли
показать весь комментарий
Важно оборудование. Материалы - вторичны. Ну и вопросы к странам выпускающим не пирожки, и даже не снаряды. Ну как, редкостный штучный товар оказался в подсанкционной стране?
22.06.2025 14:36 Ответить
Що дупа підгорає ? Грошики від Ірану тю-тю ?
показать весь комментарий
Это ППР--- посидели, попердели и разошлись.
22.06.2025 12:32 Ответить
Іран міг вивезти більшість збагаченого урану з Фордо до атаки США, - The Guardian
https://static.prod.iranwire.com/articleslide/Screenshot_2025-06-19_at_5.08.16PM_XPLO.png https://static.prod.iranwire.com/articleslide/Screenshot_2025-06-19_at_5.08.16PM_XPLO.png https://static.prod.iranwire.com/articleslide/Screenshot_2025-06-19_at_5.08.16PM_XPLO.png Іран міг вивезти більшість високозбагаченого урану з об'єкта Фордоу перед атакою США. Персонал на об'єкті також скоротили. За повідомленнями іранських високопоставлених джерел виданню, перед атакою США більша частина високозбагаченого урану була вивезена з підземного об'єкта у Фордоу. Крім того, за інформацією, кількість персоналу на об'єкті у Фордоу також скоротили до мінімуму, що, ймовірно, було заходом безпеки напередодні атаки.
https://www.theguardian.com/world/live/2025/jun/22/israel-iran-war-live-trump-says-us-has-attacked-nuclear-sites-in-iran-including-fordow
22.06.2025 12:57 Ответить
Ізраїль відкинув ядерну програму Ірану лише на шість місяців, - NYT

Ізраїльські удари по ядерних об'єктах Ірану змогли відкинути назад ядерну програму країни лише на шість місяців.
Але сьогодні за словами американського чиновника, шість бомбардувальників ВПС
США B-2 скинули приблизно 12 протибункерних бомб на ядерний об'єкт Фордо, який знаходиться глибоко під землею. У той же час підводні човни ВМС США випустили 30 крилатих ракет TLAM на іранських об'єктах в Натанз і Ісфахан. Наслідки атаки уточнюються.
За словами джерела, один бомбардувальник B-2 також скинув дві протибункерні бомби на Натанз.

Що відомо про ключові ядерні об'єкти Ірану:
Фордо є іранським заводом зі збагачення урану, який розташовано на глибині 80-90 метрів під скельними породами. Він побудований недалеко від міста Кум, за 150 кілометрів на південь від Тегерана.
У районі Натанз розташований ще один завод, який є найважливішим елементом іранської ядерної програми. Там також відбувається збагачення урану і розташована військова частина.
https://www.nytimes.com/live/2025/06/21/world/iran-israel-trump?smid=url-share#2*******-d51c-532f-a2a5-e7fcb2ac49be
22.06.2025 13:33 Ответить
Та ж сам NYT прогнозувала ***** швидку перемогу від кількох днів до кількох тижднів . Та ж сама NYT прогнозувала Ізраїлю великі руйнування йще рік тому , що буде велика війна такий же ж фронт як в Україні . Але ж там в аналітиках сидять часто-густо "есперти" що тримают магазини по торгівлі зброєю ... але ж ніколи ніде не воювали . Серьозний фізик ніколи не з"яжеться з масмедіа , ака мало що розуміє у технологіях й не має технічного фаху .
Ось як NYT може прогнозувати втрату (через раптову смерть) 3\4 провідних інженерів у певній галузі ? Ніяк - бо вона це навіть не враховує . Просто рахує матеріальні втрати , які теж вони "рахують" по дуже хибним данним !
22.06.2025 13:49 Ответить
Почуйте уважно - там головне це обладнення по збагаченню . А це обладнення не голка в стогу сіна . Це дуже помітна річ - при пануванні у небі Ірану Цахаля не просто самогубство . Не було б потрібно ніякого б бомбування Форду , якщо ці таргани самі повилазили б з нор й повиносли б це лайно ...
22.06.2025 13:39 Ответить
Ты специально сегодня зарегистрировался чтобы гнать эту дезу?
22.06.2025 13:57 Ответить
МАГА - ти ... щиро йдуть ***** !

Де ці ушпирки були , коли перси вибудували ціле підземне місто для збагачення урану ?!

Де вони шарайобилися , коли рептілойди ***** захоплювали ЗАС ?! Що вони зробили , що там не було зміненно управління .
22.06.2025 13:25 Ответить
Таке саме непорозуміння як і оон, ну зустрінитися, ну побалаєти, і шо?
22.06.2025 13:30 Ответить
Але ж Гросі це таке , ще не дуже комедний кловун .

Набагато комеднійше вигляда червонодупий гутерішка ...

Коли іран у жовтні попереднього року атакував Ізраїль 500 балістичних ракет -- воно сиділо мовчки . Я вже не кажу про 3 роки війни в Україні , де сране оон й сам генцек зробив мінімум з того , що міг . Рада Европи зробила в 100 більше , хоч й вона - не зробила багато .
22.06.2025 13:31 Ответить
Сьогодні сталась Велика подія в історії Демократії. Демократія почала захищатись від Зла. Не чмокати губами, а використовувати ЗБРОЮ. Хто трамп мені по барабану. Важливо лише те, що він осмілився "ВИСТРІЛИТИ". Нехай з кущів. Шкода, що не два-три роки назад це зробили. Ситуація з кацапією була б інша. І з кндр також. Злочинців треба штовхати обличчям в їх лайно кожної хвилини !
22.06.2025 13:39 Ответить
Ну і що? Хай скликають . Об'являть чергову мастурбованість .
Якось попуй на них усіх
22.06.2025 13:56 Ответить
Як казав Остап Бендер, є більш поважніши організаціі, ніж оон та магате - ЛІГА СЕКСУАЛЬНИХ РЕФОРМ!
22.06.2025 15:02 Ответить
 
 