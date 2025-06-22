Администрация Трампа готовится к возможному ответу Ирана в течение 48 часов, - NBC

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к потенциальному ответу со стороны Ирана, и следующие 48 часов вызывают особое беспокойство.

Об этом заявили два чиновника оборонного ведомства и высокопоставленный чиновник Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал NBC.

По словам чиновников, пока непонятно, будут ли какие-либо ответные меры направлены на зарубежные или внутренние регионы.

Двое чиновников, знакомых с военным планированием, заявили ранее на этой неделе, что Иран уже имеет планы по атакам на американские базы и объекты на Ближнем Востоке, если возникнет такая необходимость, хотя в то время они предупредили, что нет никаких признаков неизбежного развертывания этих планов.

"Американские базы и объекты находятся в самом высоком состоянии боевой готовности на протяжении нескольких месяцев, но после того, как Израиль начал войну с Ираном 13 июня, официальные лица, выступавшие ранее на этой неделе, заявили, что беспокойство относительно потенциальных атак на американские объекты со стороны Ирана или его посредников в регионе еще больше возросло", - отмечает телеканал.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.