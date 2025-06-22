РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6504 посетителя онлайн
Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
5 176 51

Администрация Трампа готовится к возможному ответу Ирана в течение 48 часов, - NBC

дім,білий

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к потенциальному ответу со стороны Ирана, и следующие 48 часов вызывают особое беспокойство.

Об этом заявили два чиновника оборонного ведомства и высокопоставленный чиновник Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал NBC.

По словам чиновников, пока непонятно, будут ли какие-либо ответные меры направлены на зарубежные или внутренние регионы.

Двое чиновников, знакомых с военным планированием, заявили ранее на этой неделе, что Иран уже имеет планы по атакам на американские базы и объекты на Ближнем Востоке, если возникнет такая необходимость, хотя в то время они предупредили, что нет никаких признаков неизбежного развертывания этих планов.

Также читайте: Иран нанес ракетный удар по Израилю после ночной атаки США на ядерные объекты. ВИДЕО+ФОТО

"Американские базы и объекты находятся в самом высоком состоянии боевой готовности на протяжении нескольких месяцев, но после того, как Израиль начал войну с Ираном 13 июня, официальные лица, выступавшие ранее на этой неделе, заявили, что беспокойство относительно потенциальных атак на американские объекты со стороны Ирана или его посредников в регионе еще больше возросло", - отмечает телеканал.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Автор: 

Иран (2076) США (27973)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
24 години.
два тижні.
48 годин.
сто днів.
може, це якийсь код?
хто шарить в криптографії?
показать весь комментарий
22.06.2025 10:03 Ответить
+17
Ну це ж трамп . ! Він вже на наступний день нічого не пам'ятає з того що молов напередодні .
показать весь комментарий
22.06.2025 10:10 Ответить
+13
Він начебто щось казав про те, що при ньому жодної війни не почнеться, що він всі існуючі війни припинить, що американські солдати ніде не гинутимуть, ну і взагалі треба укласти deal.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
24 години.
два тижні.
48 годин.
сто днів.
може, це якийсь код?
хто шарить в криптографії?
показать весь комментарий
22.06.2025 10:03 Ответить
Та ото ж. Чим сорок дев'ята година відрізнятиметься, хто б сказав?..
показать весь комментарий
22.06.2025 10:09 Ответить
"хто шарить в криптографії?"

там еще вроде в конце надо произнести "у них нет козырей" и тогда небеса должны разверзнуться
показать весь комментарий
22.06.2025 10:45 Ответить
Саєнтологи або масони
показать весь комментарий
22.06.2025 11:13 Ответить
"5000 молодих осіб
350 мільярдів"

-- це ключ до шифру.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:47 Ответить
Головне, навіть більшість виборців трампа були проти ударів по Ірану. Але слава миротворця, головне.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:04 Ответить
Бо прийшов габздець Ізраїлю.
Тисячні черги стоять по кілька діб для втечі з країни паромами.
Довоювалися.

https://mastodon.social/@kavkazcenter/114720802589941623
показать весь комментарий
22.06.2025 11:59 Ответить
Что там готовится,должны быть готовы пилоты на авианосцах,работа адмистрации Трампа - это предупредить краснопузых маоистов не вмешиваться в уничтожение режима религиозных фанатиков Айрана.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:04 Ответить
Ще жоден режим не знищили бомбардуванням, без сухопутки...
показать весь комментарий
22.06.2025 10:14 Ответить
Процесс идет,наблюдайте и не пытайтесь умничать.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:20 Ответить
Він начебто щось казав про те, що при ньому жодної війни не почнеться, що він всі існуючі війни припинить, що американські солдати ніде не гинутимуть, ну і взагалі треба укласти deal.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:05 Ответить
Ну це ж трамп . ! Він вже на наступний день нічого не пам'ятає з того що молов напередодні .
показать весь комментарий
22.06.2025 10:10 Ответить
Накаже кинути кудись атомну бомбу, а на наступний день забуде і скаже, що це не він. Може реально бути зовсім не смішно.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:18 Ответить
все накрилась премія мідним тазом ! трамп вже не миротворець .
показать весь комментарий
22.06.2025 12:54 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2025 10:10 Ответить
Крашений пітух вирішив довести що він не пітух.
Це як бравого ковбоя послали нах в барі і він пішов самостверджуватися в дитсадок...
показать весь комментарий
22.06.2025 10:10 Ответить
крашений голуб міра.
пакистон, не дасть збрехати.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:13 Ответить
Тут був Трамп - голуб миру.


показать весь комментарий
22.06.2025 12:28 Ответить
После дитсадка в баре все его зауважают,никуда не денутся.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:22 Ответить
телепню, ти йому ще дякувати будеш за те, що розє путь союзника ху йла...
показать весь комментарий
22.06.2025 12:37 Ответить
Все не одноразовой ЗАГОЛОВКИ не відповідають змісту новини. Можливо це якийсь задум редакції,або банальна неуважність...
показать весь комментарий
22.06.2025 10:11 Ответить
Кращий друг Тампона, вулькоокий Кім заявив що передасть Ірану ядерну зброю. Цікаво що не це скаже рижа макака Тампон
показать весь комментарий
22.06.2025 10:13 Ответить
"У Ірану немає ядерної зброї, але якщо виникне потреба ми вдаримо атомною бомбою", - відповідь аятоли.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:27 Ответить
Кабанчик КІм витер рилом Трампона свій тухес в його першу каденцію. А то шо Кім кукурікає зараз про ядрьону бомбу, ща передасть Ірану - це називається лож, звіздьйож і провокація. Американці можуть за пів часа стерти Північну Корею звичайною зброєю. Було-би їхнє бажання.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:32 Ответить
піндоси вже одного разу обісрались у в'єтнамі.
обісрались так, що втопились у своєму гімні.
а, от нещодавно обісрались у афганістані.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:42 Ответить
Вельмишановний, ти член? КПРС? Чи опущений кацап? В Україні американців, наших союзників, називають американцямми. А тупе лапотне бидло, яке розуміє, що кацапії до США як до Марса рачки намагається придумувати всякі погремухи.
"Піндоси" або "пендоси" спершу було зневажливою назвою греків. Походить вона, імовірно, від гірського пасма Піндос або Пінд на півночі Греції, на кордоні з Албанією. У грецькій міфології це були володіння Аполлона. У переносному значенні Пінд - оселя поезії.
Член КПРС, це я для тебе, дебіла скопіпастив що означає це слово. Так що, тупий кацап, читай і вчмись.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:38 Ответить
хмммм....
нафіга стільки букав?
типу розумний?
чи, тобі нема різниці перед ким плазувати?
вчора був малоросом, а сьогодні смокчеш союзникам американцям?
так розумію, вільним успішним самодостатнім українцем ставати не збираєшся.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:44 Ответить
Кацап недобитий, ну шо ти так розкукурікався? Як не крути, петушок, а твоїй лапотній кацапії кирдик, як і комунякам. Ти, дебіл, призвичаївся смоктати у кацапів, так смокчи ,дрищ, тільки коли ковтаєш - не вдавись. Хоча, яка різниця, все рівно кацапії і комунякам буде звиздець, так шо смокчи і не напружуйся, бидло лапотне.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:54 Ответить
Американці наші союзники? 🤣
Ті що забрали у нас зброю і дали зелене світло путіну нас бомбити? Ті що голосують в Ооні проти України разом з рашею? Ті що забрали наші копалини ні за що? Ті у яких нема' осуду на обстріли, бо хтозна, що за ракети там літають?
У тих, у яких Володя класний парень і з яким треба торгувати, аби не клята Україна?
Вы там обкурилися, шановний?
Хай вони горять у пеклі.
показать весь комментарий
22.06.2025 13:11 Ответить
Женя, Трампони приходять і уходять. Нагадать, як у нас в Україні тупе бидло вибрало блазня, і завдяки цьому ЗЕбанутому дебілу, який кукурікав, що Україна приймає з всіх сторін, на нас напало *****. А південні райони України досі під окупацією. По команді блазня на Чонгарі було розміновано 4 мости і 6 гребль. Блазень ніколи від цьогоь не відмиється і за все відповість. А американці надали нам найбільшу допомогу і зараз більшість їх підтримуе нас. Так що, Жкеня, похмелись, поспи і в тебе також все наладиться.
показать весь комментарий
22.06.2025 15:11 Ответить
Кацапка, нема чого порівнювати свого Краснова з американцями. Недовго йому залишилось займати посаду👎
показать весь комментарий
22.06.2025 15:12 Ответить
те саме, що сьогодні сказав рушникам.
показать весь комментарий
22.06.2025 12:39 Ответить
Лицемерие тампона.
Тампон хочет чтобы Украина и расея сели за стол переговоров.получить премию ☮️ миротворец Ху....ев.
Тампон не предлагает сесть за стол переговоров Израилю и Ирану.

Е...@ный старый пид@₽
показать весь комментарий
22.06.2025 10:28 Ответить
Альо,хто небудь?! Там кацапстан безчинствує в Україні. Всім пох?
показать весь комментарий
22.06.2025 10:30 Ответить
Мабуть вже забули,скільки українців загинуло через довбаний Іран, через їхні шахеди, їх як і москалів треба в бетон закатати , світу стане від цього тільки краще.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:36 Ответить
CША , варто очікувати ударів у відповідь не тільки від Ірану...
показать весь комментарий
22.06.2025 10:40 Ответить
раніше потрібно було готуватися
показать весь комментарий
22.06.2025 10:43 Ответить
Триумф дипломатії:

Йемен заявил о вступлении в войну против США и Израиля.

Перекласти
показать весь комментарий
22.06.2025 11:01 Ответить
та пох. їх теж скоро роз єпуть. короче, йде зачистка того всього ********. почали з Асада, хізболи, хамасу, зараз вже рушників, хуситів. зачистять ті клоповніки. і кацапи їм не допоможуть, бо вони в Україні застряли. а вишня на торті - це повалення кремлівського режиму. Навряд чи світ буде зливати Україну і домовлятися із тими лаптями. ой не факт. набагато вірогідніше, що будуть і той режим валити.
показать весь комментарий
22.06.2025 12:47 Ответить
A Пакистан вже відкликав звою заявку на присвоєння нобелівської премії за мір Трампону?))))
показать весь комментарий
22.06.2025 11:03 Ответить
А паки з чалматими вороги
показать весь комментарий
22.06.2025 11:15 Ответить
Ляпати язиком на публіку можна до тої пори, поки публіка не зрозуміє, що її дурять. Ну ще дивлячись на те, яка публіка, якщо зовсім дурна - то й 2 рази по 4 роки можна.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:14 Ответить
Іран встиг вивезти збагачений уран із Фордо перед атакою США - Reuters

За два дні до американського удару супутники зафіксували підозрілу активність: уран почали вивозити з ядерного об'єкта Фордо, а персонал - скоротили до мінімуму.

Джерела агентства підтверджують, більшість стратегічного матеріалу перевезли до неоголошеного місця. Іран явно очікував на удар і встиг підготуватися.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:28 Ответить
Можливо, що бормолеї вивезли уран до Китаю. Були замічені декілька транспортних китайських літаків, що приземлилися а Тегерані.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:43 Ответить
насправді всіх цікавить лише два моменти
1. наслідки атаки бетонобійною бомбою об'єкта у фордо
2. чи підірве іран умовну брудну бомбу в америці.
хоча, якщо чесно, друге питання то так, пофантазувати.
бо так можна сказати що цікавить що думає фродо торбінс про атаку на фордо - це з області фантастики...
показать весь комментарий
22.06.2025 11:30 Ответить
З точністю до навпаки.
показать весь комментарий
22.06.2025 12:02 Ответить
У Донні сьогодні гольф. Най зачекають з відповіддю.
показать весь комментарий
22.06.2025 12:36 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2025 12:48 Ответить
1. США зробили руйнувань, але великої шкоди не нанесли
2. Іран відповість і дуже швидко. І буде в США великий бадабум. Удари можна наносити не лише далекобійною
показать весь комментарий
22.06.2025 12:46 Ответить
вже відповів. від злості по Ізраїлю.
показать весь комментарий
22.06.2025 12:49 Ответить
 
 