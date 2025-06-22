Администрация Трампа готовится к возможному ответу Ирана в течение 48 часов, - NBC
Администрация президента США Дональда Трампа готовится к потенциальному ответу со стороны Ирана, и следующие 48 часов вызывают особое беспокойство.
Об этом заявили два чиновника оборонного ведомства и высокопоставленный чиновник Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал NBC.
По словам чиновников, пока непонятно, будут ли какие-либо ответные меры направлены на зарубежные или внутренние регионы.
Двое чиновников, знакомых с военным планированием, заявили ранее на этой неделе, что Иран уже имеет планы по атакам на американские базы и объекты на Ближнем Востоке, если возникнет такая необходимость, хотя в то время они предупредили, что нет никаких признаков неизбежного развертывания этих планов.
"Американские базы и объекты находятся в самом высоком состоянии боевой готовности на протяжении нескольких месяцев, но после того, как Израиль начал войну с Ираном 13 июня, официальные лица, выступавшие ранее на этой неделе, заявили, что беспокойство относительно потенциальных атак на американские объекты со стороны Ирана или его посредников в регионе еще больше возросло", - отмечает телеканал.
Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
два тижні.
48 годин.
сто днів.
може, це якийсь код?
хто шарить в криптографії?
там еще вроде в конце надо произнести "у них нет козырей" и тогда небеса должны разверзнуться
350 мільярдів"
-- це ключ до шифру.
Тисячні черги стоять по кілька діб для втечі з країни паромами.
Довоювалися.
https://mastodon.social/@kavkazcenter/114720802589941623
Це як бравого ковбоя послали нах в барі і він пішов самостверджуватися в дитсадок...
пакистон, не дасть збрехати.
обісрались так, що втопились у своєму гімні.
а, от нещодавно обісрались у афганістані.
"Піндоси" або "пендоси" спершу було зневажливою назвою греків. Походить вона, імовірно, від гірського пасма Піндос або Пінд на півночі Греції, на кордоні з Албанією. У грецькій міфології це були володіння Аполлона. У переносному значенні Пінд - оселя поезії.
Член КПРС, це я для тебе, дебіла скопіпастив що означає це слово. Так що, тупий кацап, читай і вчмись.
нафіга стільки букав?
типу розумний?
чи, тобі нема різниці перед ким плазувати?
вчора був малоросом, а сьогодні смокчеш союзникам американцям?
так розумію, вільним успішним самодостатнім українцем ставати не збираєшся.
Ті що забрали у нас зброю і дали зелене світло путіну нас бомбити? Ті що голосують в Ооні проти України разом з рашею? Ті що забрали наші копалини ні за що? Ті у яких нема' осуду на обстріли, бо хтозна, що за ракети там літають?
У тих, у яких Володя класний парень і з яким треба торгувати, аби не клята Україна?
Вы там обкурилися, шановний?
Хай вони горять у пеклі.
Тампон хочет чтобы Украина и расея сели за стол переговоров.получить премию ☮️ миротворец Ху....ев.
Тампон не предлагает сесть за стол переговоров Израилю и Ирану.
Е...@ный старый пид@₽
Йемен заявил о вступлении в войну против США и Израиля.
Перекласти
За два дні до американського удару супутники зафіксували підозрілу активність: уран почали вивозити з ядерного об'єкта Фордо, а персонал - скоротили до мінімуму.
Джерела агентства підтверджують, більшість стратегічного матеріалу перевезли до неоголошеного місця. Іран явно очікував на удар і встиг підготуватися.
1. наслідки атаки бетонобійною бомбою об'єкта у фордо
2. чи підірве іран умовну брудну бомбу в америці.
хоча, якщо чесно, друге питання то так, пофантазувати.
бо так можна сказати що цікавить що думає фродо торбінс про атаку на фордо - це з області фантастики...
2. Іран відповість і дуже швидко. І буде в США великий бадабум. Удари можна наносити не лише далекобійною