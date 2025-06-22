Адміністрація Трампа готується до можливої відповіді Ірану упродовж 48 годин, - NBC
Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до потенційної відповіді з боку Ірану, і наступні 48 годин викликають особливе занепокоєння.
Про це заявили два чиновники оборонного відомства та високопоставлений чиновник Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал NBC.
За словами чиновників, наразі незрозуміло, чи будуть будь-які заходи у відповідь спрямовані на закордонні чи внутрішні регіони.
Двоє чиновників, знайомих з військовим плануванням, заявили раніше цього тижня, що Іран вже має плани щодо атак на американські бази та об'єкти на Близькому Сході, якщо виникне така потреба, хоча на той час вони попередили, що немає жодних ознак неминучого розгортання цих планів.
"Американські бази та об'єкти перебувають у найвищому стані бойової готовності упродовж кількох місяців, але після того, як Ізраїль почав війну з Іраном 13 червня, офіційні особи, які виступали раніше цього тижня, заявили, що занепокоєння щодо потенційних атак на американські об'єкти з боку Ірану або його посередників у регіоні ще більше зросло", - зазначає телеканал.
Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
два тижні.
48 годин.
сто днів.
може, це якийсь код?
хто шарить в криптографії?
там еще вроде в конце надо произнести "у них нет козырей" и тогда небеса должны разверзнуться
350 мільярдів"
-- це ключ до шифру.
Тисячні черги стоять по кілька діб для втечі з країни паромами.
Довоювалися.
https://mastodon.social/@kavkazcenter/114720802589941623
Це як бравого ковбоя послали нах в барі і він пішов самостверджуватися в дитсадок...
пакистон, не дасть збрехати.
обісрались так, що втопились у своєму гімні.
а, от нещодавно обісрались у афганістані.
"Піндоси" або "пендоси" спершу було зневажливою назвою греків. Походить вона, імовірно, від гірського пасма Піндос або Пінд на півночі Греції, на кордоні з Албанією. У грецькій міфології це були володіння Аполлона. У переносному значенні Пінд - оселя поезії.
Член КПРС, це я для тебе, дебіла скопіпастив що означає це слово. Так що, тупий кацап, читай і вчмись.
нафіга стільки букав?
типу розумний?
чи, тобі нема різниці перед ким плазувати?
вчора був малоросом, а сьогодні смокчеш союзникам американцям?
так розумію, вільним успішним самодостатнім українцем ставати не збираєшся.
Ті що забрали у нас зброю і дали зелене світло путіну нас бомбити? Ті що голосують в Ооні проти України разом з рашею? Ті що забрали наші копалини ні за що? Ті у яких нема' осуду на обстріли, бо хтозна, що за ракети там літають?
У тих, у яких Володя класний парень і з яким треба торгувати, аби не клята Україна?
Вы там обкурилися, шановний?
Хай вони горять у пеклі.
Тампон хочет чтобы Украина и расея сели за стол переговоров.получить премию ☮️ миротворец Ху....ев.
Тампон не предлагает сесть за стол переговоров Израилю и Ирану.
Е...@ный старый пид@₽
Йемен заявил о вступлении в войну против США и Израиля.
Перекласти
За два дні до американського удару супутники зафіксували підозрілу активність: уран почали вивозити з ядерного об'єкта Фордо, а персонал - скоротили до мінімуму.
Джерела агентства підтверджують, більшість стратегічного матеріалу перевезли до неоголошеного місця. Іран явно очікував на удар і встиг підготуватися.
1. наслідки атаки бетонобійною бомбою об'єкта у фордо
2. чи підірве іран умовну брудну бомбу в америці.
хоча, якщо чесно, друге питання то так, пофантазувати.
бо так можна сказати що цікавить що думає фродо торбінс про атаку на фордо - це з області фантастики...
2. Іран відповість і дуже швидко. І буде в США великий бадабум. Удари можна наносити не лише далекобійною