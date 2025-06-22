УКР
Новини США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану
Адміністрація Трампа готується до можливої відповіді Ірану упродовж 48 годин, - NBC

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до потенційної відповіді з боку Ірану, і наступні 48 годин викликають особливе занепокоєння. 

Про це заявили два чиновники оборонного відомства та високопоставлений чиновник Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал NBC.

За словами чиновників, наразі незрозуміло, чи будуть будь-які заходи у відповідь спрямовані на закордонні чи внутрішні регіони.

Двоє чиновників, знайомих з військовим плануванням, заявили раніше цього тижня, що Іран вже має плани щодо атак на американські бази та об'єкти на Близькому Сході, якщо виникне така потреба, хоча на той час вони попередили, що немає жодних ознак неминучого розгортання цих планів.

Також читайте: Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю після нічної атаки США на ядерні об’єкти. ВІДЕО+ФОТО

"Американські бази та об'єкти перебувають у найвищому стані бойової готовності упродовж кількох місяців, але після того, як Ізраїль почав війну з Іраном 13 червня, офіційні особи, які виступали раніше цього тижня, заявили, що занепокоєння щодо потенційних атак на американські об'єкти з боку Ірану або його посередників у регіоні ще більше зросло", - зазначає телеканал.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Іран (2338) США (24399)
+19
24 години.
два тижні.
48 годин.
сто днів.
може, це якийсь код?
хто шарить в криптографії?
22.06.2025 10:03 Відповісти
+17
Ну це ж трамп . ! Він вже на наступний день нічого не пам'ятає з того що молов напередодні .
22.06.2025 10:10 Відповісти
+13
Він начебто щось казав про те, що при ньому жодної війни не почнеться, що він всі існуючі війни припинить, що американські солдати ніде не гинутимуть, ну і взагалі треба укласти deal.
22.06.2025 10:05 Відповісти
Та ото ж. Чим сорок дев'ята година відрізнятиметься, хто б сказав?..
22.06.2025 10:09 Відповісти
"хто шарить в криптографії?"

там еще вроде в конце надо произнести "у них нет козырей" и тогда небеса должны разверзнуться
22.06.2025 10:45 Відповісти
Саєнтологи або масони
22.06.2025 11:13 Відповісти
"5000 молодих осіб
350 мільярдів"

-- це ключ до шифру.
22.06.2025 11:47 Відповісти
Головне, навіть більшість виборців трампа були проти ударів по Ірану. Але слава миротворця, головне.
22.06.2025 10:04 Відповісти
Бо прийшов габздець Ізраїлю.
Тисячні черги стоять по кілька діб для втечі з країни паромами.
Довоювалися.

https://mastodon.social/@kavkazcenter/114720802589941623
22.06.2025 11:59 Відповісти
Что там готовится,должны быть готовы пилоты на авианосцах,работа адмистрации Трампа - это предупредить краснопузых маоистов не вмешиваться в уничтожение режима религиозных фанатиков Айрана.
22.06.2025 10:04 Відповісти
Ще жоден режим не знищили бомбардуванням, без сухопутки...
22.06.2025 10:14 Відповісти
Процесс идет,наблюдайте и не пытайтесь умничать.
22.06.2025 10:20 Відповісти
Накаже кинути кудись атомну бомбу, а на наступний день забуде і скаже, що це не він. Може реально бути зовсім не смішно.
22.06.2025 10:18 Відповісти
все накрилась премія мідним тазом ! трамп вже не миротворець .
22.06.2025 12:54 Відповісти
22.06.2025 10:10 Відповісти
Крашений пітух вирішив довести що він не пітух.
Це як бравого ковбоя послали нах в барі і він пішов самостверджуватися в дитсадок...
22.06.2025 10:10 Відповісти
крашений голуб міра.
пакистон, не дасть збрехати.
22.06.2025 10:13 Відповісти
Тут був Трамп - голуб миру.


22.06.2025 12:28 Відповісти
После дитсадка в баре все его зауважают,никуда не денутся.
22.06.2025 10:22 Відповісти
телепню, ти йому ще дякувати будеш за те, що розє путь союзника ху йла...
22.06.2025 12:37 Відповісти
Все не одноразовой ЗАГОЛОВКИ не відповідають змісту новини. Можливо це якийсь задум редакції,або банальна неуважність...
22.06.2025 10:11 Відповісти
Кращий друг Тампона, вулькоокий Кім заявив що передасть Ірану ядерну зброю. Цікаво що не це скаже рижа макака Тампон
22.06.2025 10:13 Відповісти
"У Ірану немає ядерної зброї, але якщо виникне потреба ми вдаримо атомною бомбою", - відповідь аятоли.
22.06.2025 10:27 Відповісти
Кабанчик КІм витер рилом Трампона свій тухес в його першу каденцію. А то шо Кім кукурікає зараз про ядрьону бомбу, ща передасть Ірану - це називається лож, звіздьйож і провокація. Американці можуть за пів часа стерти Північну Корею звичайною зброєю. Було-би їхнє бажання.
22.06.2025 10:32 Відповісти
піндоси вже одного разу обісрались у в'єтнамі.
обісрались так, що втопились у своєму гімні.
а, от нещодавно обісрались у афганістані.
22.06.2025 10:42 Відповісти
Вельмишановний, ти член? КПРС? Чи опущений кацап? В Україні американців, наших союзників, називають американцямми. А тупе лапотне бидло, яке розуміє, що кацапії до США як до Марса рачки намагається придумувати всякі погремухи.
"Піндоси" або "пендоси" спершу було зневажливою назвою греків. Походить вона, імовірно, від гірського пасма Піндос або Пінд на півночі Греції, на кордоні з Албанією. У грецькій міфології це були володіння Аполлона. У переносному значенні Пінд - оселя поезії.
Член КПРС, це я для тебе, дебіла скопіпастив що означає це слово. Так що, тупий кацап, читай і вчмись.
22.06.2025 11:38 Відповісти
хмммм....
нафіга стільки букав?
типу розумний?
чи, тобі нема різниці перед ким плазувати?
вчора був малоросом, а сьогодні смокчеш союзникам американцям?
так розумію, вільним успішним самодостатнім українцем ставати не збираєшся.
22.06.2025 11:44 Відповісти
Кацап недобитий, ну шо ти так розкукурікався? Як не крути, петушок, а твоїй лапотній кацапії кирдик, як і комунякам. Ти, дебіл, призвичаївся смоктати у кацапів, так смокчи ,дрищ, тільки коли ковтаєш - не вдавись. Хоча, яка різниця, все рівно кацапії і комунякам буде звиздець, так шо смокчи і не напружуйся, бидло лапотне.
22.06.2025 11:54 Відповісти
Американці наші союзники? 🤣
Ті що забрали у нас зброю і дали зелене світло путіну нас бомбити? Ті що голосують в Ооні проти України разом з рашею? Ті що забрали наші копалини ні за що? Ті у яких нема' осуду на обстріли, бо хтозна, що за ракети там літають?
У тих, у яких Володя класний парень і з яким треба торгувати, аби не клята Україна?
Вы там обкурилися, шановний?
Хай вони горять у пеклі.
22.06.2025 13:11 Відповісти
Женя, Трампони приходять і уходять. Нагадать, як у нас в Україні тупе бидло вибрало блазня, і завдяки цьому ЗЕбанутому дебілу, який кукурікав, що Україна приймає з всіх сторін, на нас напало *****. А південні райони України досі під окупацією. По команді блазня на Чонгарі було розміновано 4 мости і 6 гребль. Блазень ніколи від цьогоь не відмиється і за все відповість. А американці надали нам найбільшу допомогу і зараз більшість їх підтримуе нас. Так що, Жкеня, похмелись, поспи і в тебе також все наладиться.
22.06.2025 15:11 Відповісти
Кацапка, нема чого порівнювати свого Краснова з американцями. Недовго йому залишилось займати посаду👎
22.06.2025 15:12 Відповісти
те саме, що сьогодні сказав рушникам.
22.06.2025 12:39 Відповісти
Лицемерие тампона.
Тампон хочет чтобы Украина и расея сели за стол переговоров.получить премию ☮️ миротворец Ху....ев.
Тампон не предлагает сесть за стол переговоров Израилю и Ирану.

Е...@ный старый пид@₽
22.06.2025 10:28 Відповісти
Альо,хто небудь?! Там кацапстан безчинствує в Україні. Всім пох?
22.06.2025 10:30 Відповісти
Мабуть вже забули,скільки українців загинуло через довбаний Іран, через їхні шахеди, їх як і москалів треба в бетон закатати , світу стане від цього тільки краще.
22.06.2025 10:36 Відповісти
CША , варто очікувати ударів у відповідь не тільки від Ірану...
22.06.2025 10:40 Відповісти
раніше потрібно було готуватися
22.06.2025 10:43 Відповісти
Триумф дипломатії:

Йемен заявил о вступлении в войну против США и Израиля.

22.06.2025 11:01 Відповісти
та пох. їх теж скоро роз єпуть. короче, йде зачистка того всього ********. почали з Асада, хізболи, хамасу, зараз вже рушників, хуситів. зачистять ті клоповніки. і кацапи їм не допоможуть, бо вони в Україні застряли. а вишня на торті - це повалення кремлівського режиму. Навряд чи світ буде зливати Україну і домовлятися із тими лаптями. ой не факт. набагато вірогідніше, що будуть і той режим валити.
22.06.2025 12:47 Відповісти
A Пакистан вже відкликав звою заявку на присвоєння нобелівської премії за мір Трампону?))))
22.06.2025 11:03 Відповісти
А паки з чалматими вороги
22.06.2025 11:15 Відповісти
Ляпати язиком на публіку можна до тої пори, поки публіка не зрозуміє, що її дурять. Ну ще дивлячись на те, яка публіка, якщо зовсім дурна - то й 2 рази по 4 роки можна.
22.06.2025 11:14 Відповісти
Іран встиг вивезти збагачений уран із Фордо перед атакою США - Reuters

За два дні до американського удару супутники зафіксували підозрілу активність: уран почали вивозити з ядерного об'єкта Фордо, а персонал - скоротили до мінімуму.

Джерела агентства підтверджують, більшість стратегічного матеріалу перевезли до неоголошеного місця. Іран явно очікував на удар і встиг підготуватися.
22.06.2025 11:28 Відповісти
Можливо, що бормолеї вивезли уран до Китаю. Були замічені декілька транспортних китайських літаків, що приземлилися а Тегерані.
22.06.2025 11:43 Відповісти
насправді всіх цікавить лише два моменти
1. наслідки атаки бетонобійною бомбою об'єкта у фордо
2. чи підірве іран умовну брудну бомбу в америці.
хоча, якщо чесно, друге питання то так, пофантазувати.
бо так можна сказати що цікавить що думає фродо торбінс про атаку на фордо - це з області фантастики...
22.06.2025 11:30 Відповісти
З точністю до навпаки.
22.06.2025 12:02 Відповісти
У Донні сьогодні гольф. Най зачекають з відповіддю.
22.06.2025 12:36 Відповісти
22.06.2025 12:48 Відповісти
1. США зробили руйнувань, але великої шкоди не нанесли
2. Іран відповість і дуже швидко. І буде в США великий бадабум. Удари можна наносити не лише далекобійною
22.06.2025 12:46 Відповісти
вже відповів. від злості по Ізраїлю.
22.06.2025 12:49 Відповісти
 
 