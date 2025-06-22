Адміністрація Трампа готується до можливої відповіді Ірану упродовж 48 годин, - NBC

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до потенційної відповіді з боку Ірану, і наступні 48 годин викликають особливе занепокоєння.

Про це заявили два чиновники оборонного відомства та високопоставлений чиновник Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал NBC.

За словами чиновників, наразі незрозуміло, чи будуть будь-які заходи у відповідь спрямовані на закордонні чи внутрішні регіони.

Двоє чиновників, знайомих з військовим плануванням, заявили раніше цього тижня, що Іран вже має плани щодо атак на американські бази та об'єкти на Близькому Сході, якщо виникне така потреба, хоча на той час вони попередили, що немає жодних ознак неминучого розгортання цих планів.

"Американські бази та об'єкти перебувають у найвищому стані бойової готовності упродовж кількох місяців, але після того, як Ізраїль почав війну з Іраном 13 червня, офіційні особи, які виступали раніше цього тижня, заявили, що занепокоєння щодо потенційних атак на американські об'єкти з боку Ірану або його посередників у регіоні ще більше зросло", - зазначає телеканал.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.