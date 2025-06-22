УКР
16 633 164

Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю після нічної атаки США на ядерні об’єкти. ВІДЕО+ФОТО

Вранці 22 червня в північній та центральній частині Ізраїлю лунали сирени повітряної тривоги через загрозу ракетних ударів з боку Ірану. Іранська атака мала кілька хвиль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Times of Israel.

За інформацією ЦАХАЛ, , Іран випустив ракети двома хвилями, вони впали у місті Хайфа на півночі Ізраїлю та у центральній частині країни. Перша хвиля налічувала 22 ракети, а друга – п’ять.

Як повідомляє національна медична служба "Маген Давид Адом", рятувальники зафіксували повідомлення про влучання ракет та осколків у більш ніж десяти місцях по всій країні.

Щонайменше 16 людей зазнали поранень.

За інформацією  Tasnim,  Іран атакував аеропорт Бен-Гуріон, центр біологічних досліджень і центри командування в Ізраїлі. Також удар балістичної ракети було завдано і по Хайфі. Уламки впали в кількох точках міста. Наразі на місцях влучень ведуться пошукові роботи. Після цього атаки не припинилися.

За даними ЦАХАЛ, руйнування є і в Тель-Авіві - там пошкоджено і зруйновано кілька будівель. Під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На ядерних об’єктах Ірану, по яких вдарили США, не виявлено підвищення радіації, - МАГАТЕ

Топ коментарі
+45
Їзраїлю тримайся та перемоги над усіма ворогами як і Україні-бо ніколи темрява не переможе світло а брехня правду...
22.06.2025 09:44 Відповісти
+24
Дві війни у нас з Ізраєлем а ворог один і той самий
Тим часом в Україні...
Кацапів перетворюють на добриво у промислових масштабах
22.06.2025 09:50 Відповісти
+22
Тому що завжди є той, кому хочеться двіжухі.
22.06.2025 09:48 Відповісти
Рано чи пізно усі вони будуть знищені
22.06.2025 09:53 Відповісти
А Ин?
22.06.2025 10:06 Відповісти
Ін просто пішак,ця трійця головна іони і є вісь Зла,небуде їх Ін просто затіхариться в бункері і не буде висвічувати
22.06.2025 10:09 Відповісти
вони будуть замінені іншими, Гітлера, Сталіна, Саддама Хусейна, Каддафі і інших знищили - натомість появились оці вами вказані. Золотого віку ніколи не буде, буде цифрове рабство як мінімум
22.06.2025 10:08 Відповісти
Хіба Німеччина не змінилась після повалення Гітлера?
22.06.2025 10:34 Відповісти
І що отримала з того Україна? Голодомор 1946 - 1947?
22.06.2025 10:54 Відповісти
Що ц тебе з причинно-наслідковими зв'язками? Голодомори це наслідки не зміни влади в Німеччині, а того що в 1918-му українці не змогли об'єднатись навколо ідеї захисту своєї держави і були окуповані Росією. Сто років потому стоїмо перед тим же викликом.
22.06.2025 10:59 Відповісти
Тобто зміна влади у Німеччині нічого хорошого Україні не принесла.
22.06.2025 11:03 Відповісти
Позитивні зміни для України могли відбутись якби разом з нацизмом впав і його брат-близнюк комунізм.
22.06.2025 11:07 Відповісти
Якесь дивне Ваше питання.
Германія була розділена до 1989 року.
УРСР була у складі СРСР до 1991 р.
22.06.2025 11:09 Відповісти
Тут про владу Гітлера.
22.06.2025 11:12 Відповісти
Потому что был Нюрнберг
И его решения выполнялись
А НЮРНБЕРГА для Сталина и СССР не было
А ненаказанное ЗЛО возвращается
Почему есть Чернышов ?
Потому что есть Баканов
Если бы был наказан Баканов
То и другие бы побоялись
Зеленский создал систему
НЕНАКАЗАНИЯ ЗЛА
То есть практически создал РОССИЮ в УКРАИНЕ !!!!
Наше государственное управление сегодня
Один в один - как в россии!!!!
А значит сама наша война с россией теряет смысл
Если мы строим РОССИЮ -2
И за эту РОССИЮ - 2 украинцы умирают в окопах!!!!!
Разве это не бред,не сумасшествие?
22.06.2025 13:15 Відповісти
Ого ! Багато хочете від того, хто до 2019 р. нічого у політиці не тямив.
Щоб він створив "систему покарання Зла", прям вимога Вселенського масштабу!
25.06.2025 16:41 Відповісти
Німеччина змінилась після килимових бомбардувань,жорсткої денацифікації,виплати контрибуцій.А кацапам все сходило з рук,от і результат
22.06.2025 18:57 Відповісти
Світом будуть правити три шістки...
показати весь коментар
22.06.2025 10:36 Відповісти
22.06.2025 10:47 Відповісти
А ти знаєш, хто ці шістки?
22.06.2025 11:44 Відповісти
а какая разніца?
22.06.2025 12:11 Відповісти
хтось з видатних людей сказав - набільша перемога диявола в тому що ніхто не вірить в його існування...
22.06.2025 11:53 Відповісти
Тоді у Бога аналогічно...
22.06.2025 12:09 Відповісти
звичайно - більшість людства живе за принципом "какаяразніца", це для прикладу наше суспільство і до чого це приводить то ми бачимо.
22.06.2025 14:00 Відповісти
Там ще Нетаньяху, Трампа і Зельца бракує, тоді буде повний комплект фашистів, які хочуть занурити світ у війну
22.06.2025 15:22 Відповісти
А де ж Бібі?

20 травня 2024 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%B2_%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82 Йоав Ґаланта і Беньяміна Нетаньягу за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 злочини проти людства на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Палестини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8 сектора Гази), вчинені після 7 жовтня 2023 року.

21 листопада 2024 року, І Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду (ICC Pre-Trial Chamber I) у своєму складі, у справі про ситуацію в Державі Палестина одноголосно ухвалила два рішення, якими відхилила оскарження Держави Ізраїль, порушеного відповідно до статей 18 і 19 Римського статуту. Суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексглави Міноборони Йоава Галанта. У повідомленні суду зазначено, що Нетаньягу обвинуватять «у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних з 8 жовтня 2023 року до 20 травня 2024 року»
23.06.2025 11:16 Відповісти
Міністра оборони Умерова розглядають на посаду посла України в США, а на посаду міністра оборони розглядають голову СБУ Малюка,- нардеп Гончаренко
Логічно. Нарешті Умеров возз'єднається зі своєю сім'єю: дружиною та трьома дітьми, рідним братом.
22.06.2025 09:56 Відповісти
Ну хоть не Маркарову на містра оборони, а що харчування б поліпшилось у війську
22.06.2025 12:12 Відповісти
Заслужив(умеров).
Хочби не вдавились накраденим.
Логіки в такому призначенні нуль, користі для України - необмежена від'ємна величина(
22.06.2025 12:17 Відповісти
Шоло фсбешне намародерило і думає жити спокійно за кордоном
22.06.2025 09:59 Відповісти
Сам мінДіч поки не поїде.Але гроші накрадені в Україні будуть "працювати" й там.
22.06.2025 10:02 Відповісти
Тобто одна країна атакує, а відповідь на атаку отримує інша? Це так працює?
22.06.2025 09:59 Відповісти
Да, атаки кацапів по Україні це в т.ч. відповідь НАТО за всі попередні образи. В головах терористів це виглядає логічно.
22.06.2025 11:03 Відповісти
А рашисти одразу під це маскувались - заявляли, що воюють з НАТО.
22.06.2025 11:11 Відповісти
Вбомбіть ганчіркоголових до рівня палеоліту!
22.06.2025 10:06 Відповісти
Зовсім скоро ці табуни ракет розміняні в Путлера на ППО полетять на Україну. Тільки Петріот їх банально не дістане а Іджисом і Тадом Україну як Ізраїль прикривати ніхто не буде. Буде боляче.
показати весь коментар
22.06.2025 10:27 Відповісти
Своє потихеньку модернізується.

22.06.2025 11:13 Відповісти
Не пі...ди

Чим більше іран за порадою расєї буде бомбити домівки і громадські об'єкти в Ізраілі, тим скоріше їй горляку прилетить того, що вони не те що не прожують, а навіть проковтнути не зможуть поки не вдавляться!
22.06.2025 12:12 Відповісти
а де ж залізний купол?
22.06.2025 10:41 Відповісти
він захищає від снарядів граду чи саморобних хамасівських ракет
22.06.2025 11:04 Відповісти
отож, а розрекламований як ліки від всіх болячок
22.06.2025 11:09 Відповісти
тобто від того що он на фото стирчить з шиферу? (
22.06.2025 11:50 Відповісти
Якби його не було, від Ізраіля залишилась би пустеля.
22.06.2025 11:36 Відповісти
Удари по Ірану ведкть до здорожчення нафти. Здорожчення нафти вигідно Росії. Також, це вигідно США за Трампа. Тут ніякої справедливості нема. Скоріше, це удари фінансового плану, у стилі Трампа.
22.06.2025 11:06 Відповісти
Минус союзник московии гораздо важнее, чем колебания цен на нефть.
22.06.2025 11:25 Відповісти
Іран уже не союзник московії, яка його кинула з поставками зброї і технологій
22.06.2025 16:54 Відповісти
Та да. Єврейська діаспора у США ну зовсім ні до чого.
У вас з Ізраілем стратегічний договір, реальний.
22.06.2025 11:34 Відповісти
Иран це не Украина, девочка для бития
22.06.2025 11:35 Відповісти
Раніше у Ірані можна було знімати фільми про середньовіччя, бо нетреба було дикарації міняти, там і так люди у норах та дуплах жили, а тепер думаю, після усього шо там відбудеться, можна буде знімати "документалки" про мезозой...
22.06.2025 12:29 Відповісти
А де славнозвісний купол про який ми так багато чули?
22.06.2025 12:34 Відповісти
Загугліть що таке "Залізний купол" та для яких цілей він створений, ще подивиться що це лише одна з систем ППО (ПРО) Ізраїлю, а потім розповісте про ті ваші невігласові "чутки".
22.06.2025 13:11 Відповісти
А ви загугліть які засоби захисту США передали Ізраїлю, для збиття балістмки і не пишіть чухні
22.06.2025 13:17 Відповісти
🤣
Войовниче невігластво вирішило не просто сісти у калюжу але ще й скупатися в ній?
А кома у вашому реченні навіщо?
І що по вашому ото США передали Ізраїлю для "збиття балістики" - який дзвін ви знов чули?
22.06.2025 13:26 Відповісти
Каліграф, таад не передали, не? Йди вчи діточок де коми ставити
22.06.2025 15:03 Відповісти
Яким боком THAAD до "Залізного куполу", неписьменне, це якось відміняє ваше невігластво?
22.06.2025 16:16 Відповісти
Він по балістиці не працює.
22.06.2025 13:11 Відповісти
ізраіль агресор,він на це заслужив.
22.06.2025 15:23 Відповісти
на нас это не произвело особого впечатления ) ну да, разломал несколько домиков запустив в общей сложности 500 баллистических ракет. Толку то.
Нам нравится как он визжит, этот Иран ) как орать смерть израилю и наускивать хамас хизбаллу и хуситов так он впереди планеты всей - а как выхватывать за дела свои - сразу истерика в ООН )))
Чурбанье в своем репертуаре.
22.06.2025 15:57 Відповісти
Звичайно ж ви герої коли вам сполучені штати ізраілю надають зброю,включно з F-35,та ще й збивають над вами ракети запущені Іраном.
22.06.2025 16:16 Відповісти
Надо понимать что идеальной ПРО нет. Она имеет эффективность порядка 90 процентов. При грамотной организации. Украинцы и русские это знают. На личном примере.
Кроме того, обломки даже перехваченной баллистической ракеты могут при падении причинить существенный вред. Разумеется не такой как см видео выше, где баллистика прошла систему ПРО и разнесла несколько домиков. Но вполне могут и вызвать пожары и покалечить и повредить здание - например. Главное тут что народ фактически не пострадал, находясь в убежищах. Так что господа украинцы, если срабатывает оповещение о воздушной тревоге - не храбрится а быстренько в убежища )))
22.06.2025 16:11 Відповісти
придурок, порахуй скільки часу триває війна в Україні, і скільки годин у нас повітряна тривога. Ми б із сховищ вилазили на світ максимум пару годин на день. У вас 3ій день війни із слабким супротивнком, а ви вже верещите як ті свині.
23.06.2025 02:30 Відповісти
Ну а що хотіли ізраїльтяни, коли бомбили Іран?
22.06.2025 22:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 