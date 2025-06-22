Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю після нічної атаки США на ядерні об’єкти. ВІДЕО+ФОТО
Вранці 22 червня в північній та центральній частині Ізраїлю лунали сирени повітряної тривоги через загрозу ракетних ударів з боку Ірану. Іранська атака мала кілька хвиль
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Times of Israel.
За інформацією ЦАХАЛ, , Іран випустив ракети двома хвилями, вони впали у місті Хайфа на півночі Ізраїлю та у центральній частині країни. Перша хвиля налічувала 22 ракети, а друга – п’ять.
Як повідомляє національна медична служба "Маген Давид Адом", рятувальники зафіксували повідомлення про влучання ракет та осколків у більш ніж десяти місцях по всій країні.
Щонайменше 16 людей зазнали поранень.
За інформацією Tasnim, Іран атакував аеропорт Бен-Гуріон, центр біологічних досліджень і центри командування в Ізраїлі. Також удар балістичної ракети було завдано і по Хайфі. Уламки впали в кількох точках міста. Наразі на місцях влучень ведуться пошукові роботи. Після цього атаки не припинилися.
За даними ЦАХАЛ, руйнування є і в Тель-Авіві - там пошкоджено і зруйновано кілька будівель. Під завалами можуть бути люди.
Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Германія була розділена до 1989 року.
УРСР була у складі СРСР до 1991 р.
Хіба Німеччина не змінилась після повалення Гітлера?
22.06.2025 10:34
віктор федорович #394174
І що отримала з того Україна? Голодомор 1946 - 1947?
22.06.2025 10:54
И его решения выполнялись
А НЮРНБЕРГА для Сталина и СССР не было
А ненаказанное ЗЛО возвращается
Почему есть Чернышов ?
Потому что есть Баканов
Если бы был наказан Баканов
То и другие бы побоялись
Зеленский создал систему
НЕНАКАЗАНИЯ ЗЛА
То есть практически создал РОССИЮ в УКРАИНЕ !!!!
Наше государственное управление сегодня
Один в один - как в россии!!!!
А значит сама наша война с россией теряет смысл
Если мы строим РОССИЮ -2
И за эту РОССИЮ - 2 украинцы умирают в окопах!!!!!
Разве это не бред,не сумасшествие?
Щоб він створив "систему покарання Зла", прям вимога Вселенського масштабу!
20 травня 2024 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%B2_%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82 Йоав Ґаланта і Беньяміна Нетаньягу за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 злочини проти людства на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Палестини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8 сектора Гази), вчинені після 7 жовтня 2023 року.
21 листопада 2024 року, І Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду (ICC Pre-Trial Chamber I) у своєму складі, у справі про ситуацію в Державі Палестина одноголосно ухвалила два рішення, якими відхилила оскарження Держави Ізраїль, порушеного відповідно до статей 18 і 19 Римського статуту. Суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексглави Міноборони Йоава Галанта. У повідомленні суду зазначено, що Нетаньягу обвинуватять «у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних з 8 жовтня 2023 року до 20 травня 2024 року»
Логічно. Нарешті Умеров возз'єднається зі своєю сім'єю: дружиною та трьома дітьми, рідним братом.
Хочби не вдавились накраденим.
Логіки в такому призначенні нуль, користі для України - необмежена від'ємна величина(
Чим більше іран за порадою расєї буде бомбити домівки і громадські об'єкти в Ізраілі, тим скоріше їй горляку прилетить того, що вони не те що не прожують, а навіть проковтнути не зможуть поки не вдавляться!
У вас з Ізраілем стратегічний договір, реальний.
Войовниче невігластво вирішило не просто сісти у калюжу але ще й скупатися в ній?
А кома у вашому реченні навіщо?
І що по вашому ото США передали Ізраїлю для "збиття балістики" - який дзвін ви знов чули?
Нам нравится как он визжит, этот Иран ) как орать смерть израилю и наускивать хамас хизбаллу и хуситов так он впереди планеты всей - а как выхватывать за дела свои - сразу истерика в ООН )))
Чурбанье в своем репертуаре.
Кроме того, обломки даже перехваченной баллистической ракеты могут при падении причинить существенный вред. Разумеется не такой как см видео выше, где баллистика прошла систему ПРО и разнесла несколько домиков. Но вполне могут и вызвать пожары и покалечить и повредить здание - например. Главное тут что народ фактически не пострадал, находясь в убежищах. Так что господа украинцы, если срабатывает оповещение о воздушной тревоге - не храбрится а быстренько в убежища )))