Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю після нічної атаки США на ядерні об’єкти. ВІДЕО+ФОТО

Вранці 22 червня в північній та центральній частині Ізраїлю лунали сирени повітряної тривоги через загрозу ракетних ударів з боку Ірану. Іранська атака мала кілька хвиль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Times of Israel.

За інформацією ЦАХАЛ, , Іран випустив ракети двома хвилями, вони впали у місті Хайфа на півночі Ізраїлю та у центральній частині країни. Перша хвиля налічувала 22 ракети, а друга – п’ять.

Як повідомляє національна медична служба "Маген Давид Адом", рятувальники зафіксували повідомлення про влучання ракет та осколків у більш ніж десяти місцях по всій країні.

Щонайменше 16 людей зазнали поранень.

За інформацією Tasnim, Іран атакував аеропорт Бен-Гуріон, центр біологічних досліджень і центри командування в Ізраїлі. Також удар балістичної ракети було завдано і по Хайфі. Уламки впали в кількох точках міста. Наразі на місцях влучень ведуться пошукові роботи. Після цього атаки не припинилися.

За даними ЦАХАЛ, руйнування є і в Тель-Авіві - там пошкоджено і зруйновано кілька будівель. Під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

