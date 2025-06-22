Иран нанес ракетный удар по Израилю после ночной атаки США на ядерные объекты

Утром 22 июня в северной и центральной части Израиля звучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы ракетных ударов со стороны Ирана. Иранская атака имела несколько волн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Times of Israel.

По информации ЦАХАЛ, Иран выпустил ракеты двумя волнами, они упали в городе Хайфа на севере Израиля и в центральной части страны. Первая волна насчитывала 22 ракеты, а вторая - пять.

Как сообщает национальная медицинская служба "Маген Давид Адом", спасатели зафиксировали сообщения о попадании ракет и осколков в более чем десяти местах по всей стране.

По меньшей мере 16 человек получили ранения.

По информации Tasnim, Иран атаковал аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований и центры командования в Израиле. Также удар баллистической ракеты был нанесен и по Хайфе. Обломки упали в нескольких точках города. Сейчас на местах попаданий ведутся поисковые работы. После этого атаки не прекратились.

По данным ЦАХАЛ, разрушения есть и в Тель-Авиве - там повреждены и разрушены несколько зданий. Под завалами могут быть люди.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

