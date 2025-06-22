РУС
Иран нанес ракетный удар по Израилю после ночной атаки США на ядерные объекты

Утром 22 июня в северной и центральной части Израиля звучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы ракетных ударов со стороны Ирана. Иранская атака имела несколько волн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Times of Israel.

По информации ЦАХАЛ, Иран выпустил ракеты двумя волнами, они упали в городе Хайфа на севере Израиля и в центральной части страны. Первая волна насчитывала 22 ракеты, а вторая - пять.

Как сообщает национальная медицинская служба "Маген Давид Адом", спасатели зафиксировали сообщения о попадании ракет и осколков в более чем десяти местах по всей стране.

По меньшей мере 16 человек получили ранения.

По информации Tasnim, Иран атаковал аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований и центры командования в Израиле. Также удар баллистической ракеты был нанесен и по Хайфе. Обломки упали в нескольких точках города. Сейчас на местах попаданий ведутся поисковые работы. После этого атаки не прекратились.

По данным ЦАХАЛ, разрушения есть и в Тель-Авиве - там повреждены и разрушены несколько зданий. Под завалами могут быть люди.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На ядерных объектах Ирана, по которым ударили США, не обнаружено повышения радиации, - МАГАТЭ

Топ комментарии
+45
Їзраїлю тримайся та перемоги над усіма ворогами як і Україні-бо ніколи темрява не переможе світло а брехня правду...
22.06.2025 09:44 Ответить
+24
Дві війни у нас з Ізраєлем а ворог один і той самий
Тим часом в Україні...
Кацапів перетворюють на добриво у промислових масштабах
22.06.2025 09:50 Ответить
+22
Тому що завжди є той, кому хочеться двіжухі.
22.06.2025 09:48 Ответить
Рано чи пізно усі вони будуть знищені
22.06.2025 09:53 Ответить
А Ин?
22.06.2025 10:06 Ответить
Ін просто пішак,ця трійця головна іони і є вісь Зла,небуде їх Ін просто затіхариться в бункері і не буде висвічувати
22.06.2025 10:09 Ответить
вони будуть замінені іншими, Гітлера, Сталіна, Саддама Хусейна, Каддафі і інших знищили - натомість появились оці вами вказані. Золотого віку ніколи не буде, буде цифрове рабство як мінімум
22.06.2025 10:08 Ответить
Хіба Німеччина не змінилась після повалення Гітлера?
22.06.2025 10:34 Ответить
І що отримала з того Україна? Голодомор 1946 - 1947?
22.06.2025 10:54 Ответить
Що ц тебе з причинно-наслідковими зв'язками? Голодомори це наслідки не зміни влади в Німеччині, а того що в 1918-му українці не змогли об'єднатись навколо ідеї захисту своєї держави і були окуповані Росією. Сто років потому стоїмо перед тим же викликом.
22.06.2025 10:59 Ответить
Тобто зміна влади у Німеччині нічого хорошого Україні не принесла.
22.06.2025 11:03 Ответить
Позитивні зміни для України могли відбутись якби разом з нацизмом впав і його брат-близнюк комунізм.
22.06.2025 11:07 Ответить
Якесь дивне Ваше питання.
Германія була розділена до 1989 року.
УРСР була у складі СРСР до 1991 р.
22.06.2025 11:09 Ответить
Тут про владу Гітлера.
22.06.2025 11:12 Ответить
Argentum #556782

Хіба Німеччина не змінилась після повалення Гітлера?

22.06.2025 10:34



віктор федорович #394174

І що отримала з того Україна? Голодомор 1946 - 1947?

22.06.2025 10:54
22.06.2025 11:37 Ответить
Потому что был Нюрнберг
И его решения выполнялись
А НЮРНБЕРГА для Сталина и СССР не было
А ненаказанное ЗЛО возвращается
Почему есть Чернышов ?
Потому что есть Баканов
Если бы был наказан Баканов
То и другие бы побоялись
Зеленский создал систему
НЕНАКАЗАНИЯ ЗЛА
То есть практически создал РОССИЮ в УКРАИНЕ !!!!
Наше государственное управление сегодня
Один в один - как в россии!!!!
А значит сама наша война с россией теряет смысл
Если мы строим РОССИЮ -2
И за эту РОССИЮ - 2 украинцы умирают в окопах!!!!!
Разве это не бред,не сумасшествие?
22.06.2025 13:15 Ответить
Ого ! Багато хочете від того, хто до 2019 р. нічого у політиці не тямив.
Щоб він створив "систему покарання Зла", прям вимога Вселенського масштабу!
25.06.2025 16:41 Ответить
Німеччина змінилась після килимових бомбардувань,жорсткої денацифікації,виплати контрибуцій.А кацапам все сходило з рук,от і результат
показать весь комментарий
22.06.2025 18:57 Ответить
Світом будуть правити три шістки...
22.06.2025 10:36 Ответить
22.06.2025 10:47 Ответить
А ти знаєш, хто ці шістки?
22.06.2025 11:44 Ответить
а какая разніца?
22.06.2025 12:11 Ответить
хтось з видатних людей сказав - набільша перемога диявола в тому що ніхто не вірить в його існування...
22.06.2025 11:53 Ответить
Тоді у Бога аналогічно...
22.06.2025 12:09 Ответить
звичайно - більшість людства живе за принципом "какаяразніца", це для прикладу наше суспільство і до чого це приводить то ми бачимо.
22.06.2025 14:00 Ответить
Там ще Нетаньяху, Трампа і Зельца бракує, тоді буде повний комплект фашистів, які хочуть занурити світ у війну
показать весь комментарий
22.06.2025 15:22 Ответить
А де ж Бібі?

20 травня 2024 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%B2_%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82 Йоав Ґаланта і Беньяміна Нетаньягу за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 злочини проти людства на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Палестини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8 сектора Гази), вчинені після 7 жовтня 2023 року.

21 листопада 2024 року, І Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду (ICC Pre-Trial Chamber I) у своєму складі, у справі про ситуацію в Державі Палестина одноголосно ухвалила два рішення, якими відхилила оскарження Держави Ізраїль, порушеного відповідно до статей 18 і 19 Римського статуту. Суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексглави Міноборони Йоава Галанта. У повідомленні суду зазначено, що Нетаньягу обвинуватять «у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних з 8 жовтня 2023 року до 20 травня 2024 року»
23.06.2025 11:16 Ответить
Міністра оборони Умерова розглядають на посаду посла України в США, а на посаду міністра оборони розглядають голову СБУ Малюка,- нардеп Гончаренко
Логічно. Нарешті Умеров возз'єднається зі своєю сім'єю: дружиною та трьома дітьми, рідним братом.
22.06.2025 09:56 Ответить
Ну хоть не Маркарову на містра оборони, а що харчування б поліпшилось у війську
22.06.2025 12:12 Ответить
Заслужив(умеров).
Хочби не вдавились накраденим.
Логіки в такому призначенні нуль, користі для України - необмежена від'ємна величина(
22.06.2025 12:17 Ответить
Шоло фсбешне намародерило і думає жити спокійно за кордоном
22.06.2025 09:59 Ответить
Сам мінДіч поки не поїде.Але гроші накрадені в Україні будуть "працювати" й там.
22.06.2025 10:02 Ответить
Тобто одна країна атакує, а відповідь на атаку отримує інша? Це так працює?
22.06.2025 09:59 Ответить
Да, атаки кацапів по Україні це в т.ч. відповідь НАТО за всі попередні образи. В головах терористів це виглядає логічно.
22.06.2025 11:03 Ответить
А рашисти одразу під це маскувались - заявляли, що воюють з НАТО.
22.06.2025 11:11 Ответить
Вбомбіть ганчіркоголових до рівня палеоліту!
22.06.2025 10:06 Ответить
Зовсім скоро ці табуни ракет розміняні в Путлера на ППО полетять на Україну. Тільки Петріот їх банально не дістане а Іджисом і Тадом Україну як Ізраїль прикривати ніхто не буде. Буде боляче.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:27 Ответить
Своє потихеньку модернізується.

22.06.2025 11:13 Ответить
Не пі...ди

Чим більше іран за порадою расєї буде бомбити домівки і громадські об'єкти в Ізраілі, тим скоріше їй горляку прилетить того, що вони не те що не прожують, а навіть проковтнути не зможуть поки не вдавляться!
22.06.2025 12:12 Ответить
а де ж залізний купол?
22.06.2025 10:41 Ответить
він захищає від снарядів граду чи саморобних хамасівських ракет
22.06.2025 11:04 Ответить
отож, а розрекламований як ліки від всіх болячок
22.06.2025 11:09 Ответить
тобто від того що он на фото стирчить з шиферу? (
22.06.2025 11:50 Ответить
Якби його не було, від Ізраіля залишилась би пустеля.
22.06.2025 11:36 Ответить
Удари по Ірану ведкть до здорожчення нафти. Здорожчення нафти вигідно Росії. Також, це вигідно США за Трампа. Тут ніякої справедливості нема. Скоріше, це удари фінансового плану, у стилі Трампа.
22.06.2025 11:06 Ответить
Минус союзник московии гораздо важнее, чем колебания цен на нефть.
22.06.2025 11:25 Ответить
Іран уже не союзник московії, яка його кинула з поставками зброї і технологій
22.06.2025 16:54 Ответить
Та да. Єврейська діаспора у США ну зовсім ні до чого.
У вас з Ізраілем стратегічний договір, реальний.
22.06.2025 11:34 Ответить
Иран це не Украина, девочка для бития
22.06.2025 11:35 Ответить
Раніше у Ірані можна було знімати фільми про середньовіччя, бо нетреба було дикарації міняти, там і так люди у норах та дуплах жили, а тепер думаю, після усього шо там відбудеться, можна буде знімати "документалки" про мезозой...
22.06.2025 12:29 Ответить
А де славнозвісний купол про який ми так багато чули?
22.06.2025 12:34 Ответить
Загугліть що таке "Залізний купол" та для яких цілей він створений, ще подивиться що це лише одна з систем ППО (ПРО) Ізраїлю, а потім розповісте про ті ваші невігласові "чутки".
22.06.2025 13:11 Ответить
А ви загугліть які засоби захисту США передали Ізраїлю, для збиття балістмки і не пишіть чухні
22.06.2025 13:17 Ответить
🤣
Войовниче невігластво вирішило не просто сісти у калюжу але ще й скупатися в ній?
А кома у вашому реченні навіщо?
І що по вашому ото США передали Ізраїлю для "збиття балістики" - який дзвін ви знов чули?
22.06.2025 13:26 Ответить
Каліграф, таад не передали, не? Йди вчи діточок де коми ставити
22.06.2025 15:03 Ответить
Яким боком THAAD до "Залізного куполу", неписьменне, це якось відміняє ваше невігластво?
22.06.2025 16:16 Ответить
Він по балістиці не працює.
22.06.2025 13:11 Ответить
ізраіль агресор,він на це заслужив.
22.06.2025 15:23 Ответить
на нас это не произвело особого впечатления ) ну да, разломал несколько домиков запустив в общей сложности 500 баллистических ракет. Толку то.
Нам нравится как он визжит, этот Иран ) как орать смерть израилю и наускивать хамас хизбаллу и хуситов так он впереди планеты всей - а как выхватывать за дела свои - сразу истерика в ООН )))
Чурбанье в своем репертуаре.
22.06.2025 15:57 Ответить
Звичайно ж ви герої коли вам сполучені штати ізраілю надають зброю,включно з F-35,та ще й збивають над вами ракети запущені Іраном.
22.06.2025 16:16 Ответить
Надо понимать что идеальной ПРО нет. Она имеет эффективность порядка 90 процентов. При грамотной организации. Украинцы и русские это знают. На личном примере.
Кроме того, обломки даже перехваченной баллистической ракеты могут при падении причинить существенный вред. Разумеется не такой как см видео выше, где баллистика прошла систему ПРО и разнесла несколько домиков. Но вполне могут и вызвать пожары и покалечить и повредить здание - например. Главное тут что народ фактически не пострадал, находясь в убежищах. Так что господа украинцы, если срабатывает оповещение о воздушной тревоге - не храбрится а быстренько в убежища )))
22.06.2025 16:11 Ответить
придурок, порахуй скільки часу триває війна в Україні, і скільки годин у нас повітряна тривога. Ми б із сховищ вилазили на світ максимум пару годин на день. У вас 3ій день війни із слабким супротивнком, а ви вже верещите як ті свині.
23.06.2025 02:30 Ответить
Ну а що хотіли ізраїльтяни, коли бомбили Іран?
22.06.2025 22:57 Ответить
