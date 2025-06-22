Иран нанес ракетный удар по Израилю после ночной атаки США на ядерные объекты
Утром 22 июня в северной и центральной части Израиля звучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы ракетных ударов со стороны Ирана. Иранская атака имела несколько волн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Times of Israel.
По информации ЦАХАЛ, Иран выпустил ракеты двумя волнами, они упали в городе Хайфа на севере Израиля и в центральной части страны. Первая волна насчитывала 22 ракеты, а вторая - пять.
Как сообщает национальная медицинская служба "Маген Давид Адом", спасатели зафиксировали сообщения о попадании ракет и осколков в более чем десяти местах по всей стране.
По меньшей мере 16 человек получили ранения.
По информации Tasnim, Иран атаковал аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований и центры командования в Израиле. Также удар баллистической ракеты был нанесен и по Хайфе. Обломки упали в нескольких точках города. Сейчас на местах попаданий ведутся поисковые работы. После этого атаки не прекратились.
По данным ЦАХАЛ, разрушения есть и в Тель-Авиве - там повреждены и разрушены несколько зданий. Под завалами могут быть люди.
Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Германія була розділена до 1989 року.
УРСР була у складі СРСР до 1991 р.
Хіба Німеччина не змінилась після повалення Гітлера?
22.06.2025 10:34
віктор федорович #394174
І що отримала з того Україна? Голодомор 1946 - 1947?
22.06.2025 10:54
И его решения выполнялись
А НЮРНБЕРГА для Сталина и СССР не было
А ненаказанное ЗЛО возвращается
Почему есть Чернышов ?
Потому что есть Баканов
Если бы был наказан Баканов
То и другие бы побоялись
Зеленский создал систему
НЕНАКАЗАНИЯ ЗЛА
То есть практически создал РОССИЮ в УКРАИНЕ !!!!
Наше государственное управление сегодня
Один в один - как в россии!!!!
А значит сама наша война с россией теряет смысл
Если мы строим РОССИЮ -2
И за эту РОССИЮ - 2 украинцы умирают в окопах!!!!!
Разве это не бред,не сумасшествие?
Щоб він створив "систему покарання Зла", прям вимога Вселенського масштабу!
20 травня 2024 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%B2_%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82 Йоав Ґаланта і Беньяміна Нетаньягу за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 злочини проти людства на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Палестини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8 сектора Гази), вчинені після 7 жовтня 2023 року.
21 листопада 2024 року, І Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду (ICC Pre-Trial Chamber I) у своєму складі, у справі про ситуацію в Державі Палестина одноголосно ухвалила два рішення, якими відхилила оскарження Держави Ізраїль, порушеного відповідно до статей 18 і 19 Римського статуту. Суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексглави Міноборони Йоава Галанта. У повідомленні суду зазначено, що Нетаньягу обвинуватять «у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних з 8 жовтня 2023 року до 20 травня 2024 року»
Логічно. Нарешті Умеров возз'єднається зі своєю сім'єю: дружиною та трьома дітьми, рідним братом.
Хочби не вдавились накраденим.
Логіки в такому призначенні нуль, користі для України - необмежена від'ємна величина(
Чим більше іран за порадою расєї буде бомбити домівки і громадські об'єкти в Ізраілі, тим скоріше їй горляку прилетить того, що вони не те що не прожують, а навіть проковтнути не зможуть поки не вдавляться!
У вас з Ізраілем стратегічний договір, реальний.
Войовниче невігластво вирішило не просто сісти у калюжу але ще й скупатися в ній?
А кома у вашому реченні навіщо?
І що по вашому ото США передали Ізраїлю для "збиття балістики" - який дзвін ви знов чули?
Нам нравится как он визжит, этот Иран ) как орать смерть израилю и наускивать хамас хизбаллу и хуситов так он впереди планеты всей - а как выхватывать за дела свои - сразу истерика в ООН )))
Чурбанье в своем репертуаре.
Кроме того, обломки даже перехваченной баллистической ракеты могут при падении причинить существенный вред. Разумеется не такой как см видео выше, где баллистика прошла систему ПРО и разнесла несколько домиков. Но вполне могут и вызвать пожары и покалечить и повредить здание - например. Главное тут что народ фактически не пострадал, находясь в убежищах. Так что господа украинцы, если срабатывает оповещение о воздушной тревоге - не храбрится а быстренько в убежища )))