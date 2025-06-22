МАГАТЕ скликає екстрене засідання щодо ударів США по Ірану
У понеділок, 23 червня Міжнародне агенство з атомної енергії проведе екстрене засідання через удари США по іранських ядерних об'єктах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в X (Twitter) заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
"З огляду на невідкладну ситуацію в Ірані, я скликаю екстрене засідання Ради керуючих МАГАТЕ на завтра", - йдеться в дописі.
Варто зазначити, що в МАГАТЕ не зафіксували підвищення рівня радіації в Ірані після ударів США по ядерних об'єктах.
Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.
https://static.prod.iranwire.com/articleslide/Screenshot_2025-06-19_at_5.08.16PM_XPLO.png https://static.prod.iranwire.com/articleslide/Screenshot_2025-06-19_at_5.08.16PM_XPLO.png https://static.prod.iranwire.com/articleslide/Screenshot_2025-06-19_at_5.08.16PM_XPLO.png Іран міг вивезти більшість високозбагаченого урану з об'єкта Фордоу перед атакою США. Персонал на об'єкті також скоротили. За повідомленнями іранських високопоставлених джерел виданню, перед атакою США більша частина високозбагаченого урану була вивезена з підземного об'єкта у Фордоу. Крім того, за інформацією, кількість персоналу на об'єкті у Фордоу також скоротили до мінімуму, що, ймовірно, було заходом безпеки напередодні атаки.
https://www.theguardian.com/world/live/2025/jun/22/israel-iran-war-live-trump-says-us-has-attacked-nuclear-sites-in-iran-including-fordow
Ізраїльські удари по ядерних об'єктах Ірану змогли відкинути назад ядерну програму країни лише на шість місяців.
Але сьогодні за словами американського чиновника, шість бомбардувальників ВПС
США B-2 скинули приблизно 12 протибункерних бомб на ядерний об'єкт Фордо, який знаходиться глибоко під землею. У той же час підводні човни ВМС США випустили 30 крилатих ракет TLAM на іранських об'єктах в Натанз і Ісфахан. Наслідки атаки уточнюються.
За словами джерела, один бомбардувальник B-2 також скинув дві протибункерні бомби на Натанз.
Що відомо про ключові ядерні об'єкти Ірану:
Фордо є іранським заводом зі збагачення урану, який розташовано на глибині 80-90 метрів під скельними породами. Він побудований недалеко від міста Кум, за 150 кілометрів на південь від Тегерана.
У районі Натанз розташований ще один завод, який є найважливішим елементом іранської ядерної програми. Там також відбувається збагачення урану і розташована військова частина.
https://www.nytimes.com/live/2025/06/21/world/iran-israel-trump?smid=url-share#2*******-d51c-532f-a2a5-e7fcb2ac49be
