МАГАТЕ скликає екстрене засідання щодо ударів США по Ірану

У понеділок, 23 червня Міжнародне агенство з атомної енергії проведе екстрене засідання через удари США по іранських ядерних об'єктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в X (Twitter) заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"З огляду на невідкладну ситуацію в Ірані, я скликаю екстрене засідання Ради керуючих МАГАТЕ на завтра", - йдеться в дописі.

Варто зазначити, що в МАГАТЕ не зафіксували підвищення рівня радіації в Ірані після ударів США по ядерних об'єктах.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

