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Новини США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
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Радбез ООН збереться для обговорення ударів США по Ірану, - Reuters

Радбез ООН обговорить удари США по Ірану

Рада Безпеки ООН збереться в неділю на екстрене засідання, щоб обговорити удари Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, Росія, Китай і Пакистан запропонували проєкт резолюції, у якому закликається до "негайного та безумовного припинення вогню" на Близькому Сході.

Видання зауважує, що наразі не зрозуміло, коли може відбутися голосування.

За даними Reuters, у проєкті резолюції засуджуються атаки на іранські ядерні об’єкти, однак у тексті не згадуються ні Сполучені Штати, ні Ізраїль.

Імовірно, США накладуть вето на такий документ.

Також читайте: США воюють з іранською ядерною програмою, а не з Іраном, - Венс

Раніше повідомлялося, що Іран запросив екстрене засідання Ради безпеки ООН

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

Автор: 

Іран (2291) США (23598) Радбез ООН (876)


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Топ коментарі
+11
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22.06.2025 20:21 Відповісти
+9
Заявление МИД России в связи с американскими ударами по территории Ирана.
"...Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН."
_______________________________________________________________________________
А это заявление точно про американские удары по Ирану, а не про российские по Украине???
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22.06.2025 20:31 Відповісти
+5
Імпотенти зберуться як завжди поговорити в кого з них встав на 60 секунд.
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22.06.2025 20:21 Відповісти
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22.06.2025 20:21 Відповісти
Як казали моя бабуся: "- До сраки ці карі очі!" Тільки Трамп перекриє американське фінансування ООН, то Гуттеріш і Со разом зі всіма стурбованими стануть в чергу лизати Дональду дупу і вихваляти мудрість та необхідність бомбардування Ірану заради збереження чогось там.
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22.06.2025 21:08 Відповісти
Імпотенти зберуться як завжди поговорити в кого з них встав на 60 секунд.
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22.06.2025 20:21 Відповісти
А може й не збереться.
І все одно там вето є.
Контора піонерів дрочунів
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22.06.2025 20:22 Відповісти
А толку з того
До речі де іранці взяли технології для розробки ЯЗ ?
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22.06.2025 20:26 Відповісти
московія та Китай.
А де взяв технології Ісраель? Чому йому можна?
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23.06.2025 13:33 Відповісти
Гопнику дали по хлібалу - сидить, скигле...склакає оон.
Україну четвертий рік розвалюють - одні стурбованості.
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22.06.2025 20:27 Відповісти
буде жратва і випивка
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22.06.2025 20:30 Відповісти
Заявление МИД России в связи с американскими ударами по территории Ирана.
"...Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН."
_______________________________________________________________________________
А это заявление точно про американские удары по Ирану, а не про российские по Украине???
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22.06.2025 20:31 Відповісти
Саме цікаве що воно підходить в обох випадках. А те шо і ті і ті довбані лицеміри, так це не новина...
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22.06.2025 20:44 Відповісти
В кацапів все по Фройду.
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22.06.2025 21:30 Відповісти
Люді,а як буде слюнявчік украінською?
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22.06.2025 20:34 Відповісти
слина....значить слинявчик.
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22.06.2025 21:13 Відповісти
А для обговорення ударів московским режимом по Україні не хочете зібратися? Чи московські людоїди не сильно тривожать Європу
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22.06.2025 20:42 Відповісти
"ви ні панімаєтє, ета другоє"
(с) імпотентна Арганізація Абєзбагоєнних Наций
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22.06.2025 20:45 Відповісти
Так на днях збиралися. *********, розійшлися, засудили удари. Все.
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22.06.2025 21:31 Відповісти
Механізм в новині розкритий чітко:

1) " Раніше повідомлялося, що Іран запросив екстрене засідання Ради безпеки ООН

2) "Як зазначається, Росія, Китай і Пакистан запропонували проєкт резолюції, у якому закликається до "негайного та безумовного припинення вогню" на Близькому Сході. "

Джерело: https://censor.net/ua/n3559306

Тобто, спочатку потрібно самій країні, запросити екстренне засідання Ради безпеки ООН, без ініціації процесу самою країною членом ООН ніяк.
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22.06.2025 21:53 Відповісти
Відповідь ШІ, стосовно того хто і як відповідає за зовнішню політику (ООН це міжнародна політика, тобто зовнішня політика) України :

"

Згідно з Конституцією України, відповідальність за зовнішню політику розподілена між кількома органами державної влади, зокрема Президентом, Верховною Радою та Кабінетом Міністрів, які здійснюють її в межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Детальніше:

Президент України: є главою держави і здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю.

Верховна Рада України: затверджує основні засади зовнішньої політики, здійснює парламентський контроль у цій сфері та ратифікує міжнародні договори.

Кабінет Міністрів України: відповідає за реалізацію зовнішньої політики, розробку та виконання зовнішньополітичних програм. "

Тобто, відповідно до повноважень, саме президент України, може бути ініціатором запросу на "збір екстреного засідання Ради безпеки ООН", а Міністерство Закордонних Справ (МЗС), займається оформленням запросу щоб запрос був коректним, тому що МЗС , як частина Кабінету Міністрів України, це виконавча гілка влади.
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22.06.2025 22:10 Відповісти
Совет Безопасности ООН может собираться по инициативе любого из его членов или по просьбе Генеральной Ассамблеи, Генерального секретаря, или государства-члена ООН, которое не является членом Совета, если это государство вовлечено в спор или конфликт
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22.06.2025 22:26 Відповісти
І в чому протиріччя з тим що я написав ?
Президент, має ініціювати даний процес, дипломатична служба, оформлює все так, щоб, або один з членів Ради Безпеки, або Генеральний секретар, або від імені держави члена ООН яка не є членом Ради Безпеки ООН, але є одною з сторін конфлікту, було скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН.
Крайнє то і є те що зробила країна-член ООН Іран, яка не є членом Ради Безпеки ООН, і те що мала би зробити країна-член ООН Україна, яка не є членом Ради Безпеки ООН.
Що не так ?
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23.06.2025 22:31 Відповісти
абсолютно бестолковая и бесполезная шайка импотнетов
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22.06.2025 20:50 Відповісти
зберуться вони нині...ото крабів,стейків та інших смаколиків нині піде))бідні ті шеф повара))))https://youtu.be/3GdB4ePs_rs
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22.06.2025 21:01 Відповісти
Може кухарі?
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22.06.2025 21:10 Відповісти
Ну все. Оце вже пи#дець всьому. Радбез ООН збиреться
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22.06.2025 21:01 Відповісти
А що там шлюхи з ООН про удари кацапів по містам України - тиша....
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22.06.2025 21:22 Відповісти
Краще б обовворили росіянські бомбардування Київщини. Дебіли,б...
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24.06.2025 02:49 Відповісти
 
 