Радбез ООН збереться для обговорення ударів США по Ірану, - Reuters

Рада Безпеки ООН збереться в неділю на екстрене засідання, щоб обговорити удари Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, Росія, Китай і Пакистан запропонували проєкт резолюції, у якому закликається до "негайного та безумовного припинення вогню" на Близькому Сході.

Видання зауважує, що наразі не зрозуміло, коли може відбутися голосування.

За даними Reuters, у проєкті резолюції засуджуються атаки на іранські ядерні об’єкти, однак у тексті не згадуються ні Сполучені Штати, ні Ізраїль.

Імовірно, США накладуть вето на такий документ.

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Раніше повідомлялося, що Іран запросив екстрене засідання Ради безпеки ООН

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.