Радбез ООН збереться для обговорення ударів США по Ірану, - Reuters
Рада Безпеки ООН збереться в неділю на екстрене засідання, щоб обговорити удари Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як зазначається, Росія, Китай і Пакистан запропонували проєкт резолюції, у якому закликається до "негайного та безумовного припинення вогню" на Близькому Сході.
Видання зауважує, що наразі не зрозуміло, коли може відбутися голосування.
За даними Reuters, у проєкті резолюції засуджуються атаки на іранські ядерні об’єкти, однак у тексті не згадуються ні Сполучені Штати, ні Ізраїль.
Імовірно, США накладуть вето на такий документ.
Раніше повідомлялося, що Іран запросив екстрене засідання Ради безпеки ООН
Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.
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І все одно там вето є.
Контора піонерів дрочунів
До речі де іранці взяли технології для розробки ЯЗ ?
А де взяв технології Ісраель? Чому йому можна?
Україну четвертий рік розвалюють - одні стурбованості.
"...Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН."
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А это заявление точно про американские удары по Ирану, а не про российские по Украине???
(с) імпотентна Арганізація Абєзбагоєнних Наций
1) " Раніше повідомлялося, що Іран запросив екстрене засідання Ради безпеки ООН
2) "Як зазначається, Росія, Китай і Пакистан запропонували проєкт резолюції, у якому закликається до "негайного та безумовного припинення вогню" на Близькому Сході. "
Джерело: https://censor.net/ua/n3559306
Тобто, спочатку потрібно самій країні, запросити екстренне засідання Ради безпеки ООН, без ініціації процесу самою країною членом ООН ніяк.
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Згідно з Конституцією України, відповідальність за зовнішню політику розподілена між кількома органами державної влади, зокрема Президентом, Верховною Радою та Кабінетом Міністрів, які здійснюють її в межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.
Детальніше:
Президент України: є главою держави і здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю.
Верховна Рада України: затверджує основні засади зовнішньої політики, здійснює парламентський контроль у цій сфері та ратифікує міжнародні договори.
Кабінет Міністрів України: відповідає за реалізацію зовнішньої політики, розробку та виконання зовнішньополітичних програм. "
Тобто, відповідно до повноважень, саме президент України, може бути ініціатором запросу на "збір екстреного засідання Ради безпеки ООН", а Міністерство Закордонних Справ (МЗС), займається оформленням запросу щоб запрос був коректним, тому що МЗС , як частина Кабінету Міністрів України, це виконавча гілка влади.
Президент, має ініціювати даний процес, дипломатична служба, оформлює все так, щоб, або один з членів Ради Безпеки, або Генеральний секретар, або від імені держави члена ООН яка не є членом Ради Безпеки ООН, але є одною з сторін конфлікту, було скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН.
Крайнє то і є те що зробила країна-член ООН Іран, яка не є членом Ради Безпеки ООН, і те що мала би зробити країна-член ООН Україна, яка не є членом Ради Безпеки ООН.
Що не так ?