США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану
2 448 51

США воюють з іранською ядерною програмою, а не з Іраном, - Венс

Венс про удар США по Ірану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати ведуть війну не з Іраном, а з ядерною програмою Тегерана.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі NBC News.

Так, Венса запитали, чи воюють зараз США з Іраном після атаки на три іранські ядерні об'єкти, на що він відповів: "Ми не воюємо з Іраном. Ми воюємо з ядерною програмою Ірану".

Водночас він відмовився підтвердити зі 100% впевненістю, що іранські ядерні об'єкти були повністю знищені, сказавши, що, на його думку, США "суттєво уповільнили" здатність Ірану розробляти ядерну зброю.

"Я не вдаватимуся в деталі розвідданих про те, що ми бачили на місцях в Ірані, але ми бачили багато, і я впевнений, що ми суттєво уповільнили їхню розробку ядерної зброї, і це було метою цього удару", - сказав Венс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки: Рубіо назвав це "економічним самогубством"

Варто нагадати, що в суботу ввечері президент США Дональд Трамп заявив, що ядерні об'єкти були "повністю і остаточно знищені", але в неділю член іранського парламенту сказав, що Фордо не зазнав серйозних пошкоджень під час удару. Видання зазначає, що не може самостійно перевірити жодну з цих заяв.

За словами Венса, за кілька годин після удару США отримали "деякі непрямі повідомлення від іранців".

Стосовно того, чи відреагує США, якщо Іран перекриє судноплавство в Ормузькій протоці, яка є важливим морським шляхом, Венс відповів, що такий крок буде "самогубством" для Ірану.

"Вся їхня економіка проходить через Ормузьку протоку. Якщо вони хочуть знищити власну економіку і спричинити перебої у світі, я думаю, це буде їхнє рішення. Але навіщо їм це робити? Я не думаю, що це має якийсь сенс", - наголосив Венс.

Також читайте: Ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими, - заява МЗС України

Віцепрезидент зауважив, що США хочуть миру з Іраном "за умови, що вони не мають програми ядерної зброї". Він стверджував, що США не "зруйнували" дипломатію, і звинуватив Іран у тому, що той не дав дипломатії "реального шансу".

"Іранці явно не дуже добре вміють воювати. Можливо, їм слід наслідувати приклад президента Трампа і дати миру шанс. Якщо вони серйозно налаштовані, я гарантую вам, що президент США теж", - додав Венс.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

Іран США Джей Ді Венс
Топ коментарі
+30
При всій неповазі до Ірану як до союзника москалів, але оце "Ми не воюємо з Іраном. Ми воюємо з ядерною програмою Ірану" звучить якось знайомо.
показати весь коментар
22.06.2025 19:29 Відповісти
+21
десь так приблизно і пиня сказав 24 лютого..
показати весь коментар
22.06.2025 19:25 Відповісти
+8
О , нарешті і козлина бородата заблєяла. Аякже без нього.
показати весь коментар
22.06.2025 19:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
десь так приблизно і пиня сказав 24 лютого..
показати весь коментар
22.06.2025 19:25 Відповісти
Стандартна відмазка для агресії.
показати весь коментар
22.06.2025 20:10 Відповісти
Штати терористична країна як і раша. До того вони друзі. Щоб вони зчезли нахрєн!
показати весь коментар
22.06.2025 22:36 Відповісти
Та іранцаям плювати на його заяви, у них інтернету немає, а по марафону кажуть одне - США хоче їх знищити.
показати весь коментар
22.06.2025 19:26 Відповісти
коли ви вже дєда чалмоголового обнулите?
показати весь коментар
22.06.2025 19:27 Відповісти
О , нарешті і козлина бородата заблєяла. Аякже без нього.
показати весь коментар
22.06.2025 19:28 Відповісти
При всій неповазі до Ірану як до союзника москалів, але оце "Ми не воюємо з Іраном. Ми воюємо з ядерною програмою Ірану" звучить якось знайомо.
показати весь коментар
22.06.2025 19:29 Відповісти
Ці з програмою, ті з комарами.
показати весь коментар
22.06.2025 19:39 Відповісти
Всі вони ******* зброю масового ураження героїчно ліквідовувати. Не країну, а тільки зброю.
показати весь коментар
22.06.2025 19:45 Відповісти
Оця фотка це класичний атрибут раша пропаганди. Погугліть що насправді він показував, а не кацапські інтерпретації...
показати весь коментар
22.06.2025 20:57 Відповісти
Ну загуглив я взагалі про його тодішній виступ.

https://wiadomosci.wp.pl/powell-moje-przemowienie-w-onz-o-iraku-to-plama-6036588122416257a Колишній державний секретар США Колін
https://wiadomosci.wp.pl/powell-moje-przemowienie-w-onz-o-iraku-to-plama-6036588122416257a Пауелл визнав, що його промова щодо Іраку в
https://wiadomosci.wp.pl/powell-moje-przemowienie-w-onz-o-iraku-to-plama-6036588122416257a Раді Безпеки ООН є плямою на його минулому.
показати весь коментар
22.06.2025 21:37 Відповісти
У пробірці були віруси сибірської язви, які тоді розсилали по всій Америці в листах. Загинуло більше ста людей.
Оце показував і говорив тоді Пауел на фото.
Про хім зброю в Іраку то було інше...
показати весь коментар
22.06.2025 22:00 Відповісти
Ну добре, ось американський сайт - і те ж фото, і мова про те саме

https://www.npr.org/2023/02/03/1151160567/colin-powell-iraq-un-weapons-mass-destruction

Ну або ось його виступ про Ірак, і він цю пробірку показує

https://www.youtube.com/watch?v=SgIAf4gtF8U
показати весь коментар
22.06.2025 22:14 Відповісти
Через два роки Пауелл назвав цю промову "ганебною плямою". "Я той, хто представив світові неправдиву інформацію від імені Сполучених Штатів, і це назавжди залишиться частиною мого життя", - самокритично заявив ексдержсекретар.

https://www.dw.com/uk/vijna-v-iraku-brehna-ssa-ta-porusenna-miznarodnogo-prava/a-65048573 Війна в Іраку: брехня та порушення міжнародного права
показати весь коментар
22.06.2025 21:54 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 21:46 Відповісти
Іран голосував в ООН за підтримку цілісності України, на відміну від раші, штатів та Ізраїлю. Позицію Ірану поважаю.
показати весь коментар
22.06.2025 22:42 Відповісти
Вони шахедами голосують
показати весь коментар
22.06.2025 22:44 Відповісти
Так само як і ісраель, який передав в 2016 році (московія вже була під санкціями) ліцензію на виготовлення безпілотників
показати весь коментар
23.06.2025 13:25 Відповісти
Шо вдієш, з усіма посваритися не вийде) А так то всі взаємопов'язані, якщо копнути.
показати весь коментар
23.06.2025 14:41 Відповісти
При всій неповазі до Ірану як до союзника москалів, але оце "Ми не воюємо з Іраном. Ми воюємо з ядерною програмою Ірану" звучить якось знайомо.
Так "ляльководи" цієї двіжухи ті ж самі,що й в україно-російській війні,тому і балачки аналогічні.
показати весь коментар
24.06.2025 11:42 Відповісти
Ядерна програма - стоп. Раз. Два
показати весь коментар
22.06.2025 19:29 Відповісти
А з ядерною програмою іншого "бандита Близького Сходу" Америка не бажає "повоювати"?! А чому ж це,а як же "міжнародне право"?
показати весь коментар
22.06.2025 19:30 Відповісти
Тюрбан ше нядягни, шось трампа не чути, де? Де глава? Чи тромб не вкурсах того шо коїться? Чи пішло ******* вся затія, і він в хатці?
показати весь коментар
22.06.2025 19:31 Відповісти
Авжеж: я трахнув твою попу а не тебе )))
показати весь коментар
22.06.2025 19:32 Відповісти
Так победили же программу. Трамп вчера сказал.
показати весь коментар
22.06.2025 19:34 Відповісти
Іран зробив хід - хоче закрити Ормузьку протоку - тепер відповідь США
показати весь коментар
22.06.2025 19:34 Відповісти
хоче - це ще не хід
показати весь коментар
22.06.2025 19:57 Відповісти
Взагалі американці воюють не чесно. Отак з підтіжка, підлетіти, скинути бомби де тебе не дістануть це не чесно це якось, вибачте, по-підарськи. Для кого тоді були придумані усі ці звичаї, традиції, конкурси ведення війни? Ну з орками все понятно - вони безчесні ґандони. Але США поступили не по-джентельменські. Вони мали десантувати найкращих своїх морських котиків до ядерних об'єктів, щоб ті з боєм їх знешкодили, оце тоді було б геройство. А так це не достойні методи, як знищили колись Хіросіму та Нагасакі. shame on you uncle Sam
показати весь коментар
22.06.2025 19:36 Відповісти
А коли сша діяли *по джентельменськи*?
показати весь коментар
22.06.2025 20:28 Відповісти
Чому з під тишка? Завчасно попередили, що будуть бомбити
показати весь коментар
22.06.2025 20:54 Відповісти
О, то може ви повоюєте не з ЯЗ кацапетівки, а просто з кацапами? Так це працює?
показати весь коментар
22.06.2025 19:38 Відповісти
что имеет в виду, когдa говорит этот господин тр a хaвший дивaн, aбсолютно не понятно и выглядит кaк бред.
показати весь коментар
22.06.2025 19:43 Відповісти
Що президент, що його віце…
показати весь коментар
22.06.2025 19:46 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/rubio-prizval-kitaj-ubedit-iran-ne-perekryvat-ormuzskij-proliv/ Вице-президент Венс прокомментировал слова Медведева:

«Я думаю, что это странная реакция, но я также не уверен, что этот парень говорит от имени президента Путина или российского правительства. Одна из вещей, которую мы заметили в наших разговорах с россиянами за последние несколько месяцев - несмотря на наши многочисленные разногласия, конечно, с российским государством, - это то, что они были очень последовательны в том, что не хотят, чтобы Иран получил ядерное оружие. И это, как мне кажется, то, что многие комментаторы недооценивают в том, что сделал президент прошлой ночью. Появление у Ирана ядерного оружия, распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке - это катастрофа практически для всех», - сказал он.
показати весь коментар
22.06.2025 19:49 Відповісти
Зато Россия, передала ядерные технологии Китаю и Северной Корее. И не видели в этом, ничего плохого. А тут, видите ли, нехотят
показати весь коментар
22.06.2025 20:58 Відповісти
Что же, вы хотите денуклеаризации? Нас это вполне устраивает. Мы готовы показать, что означает для Ирана настоящая денуклеаризация
показати весь коментар
22.06.2025 20:05 Відповісти
Політики взагалі лицемірні істоти - професія передбачає - але "птєнци гнєзда Трумпова" до того ж ще придуркуваті. Якщо вже брешете, то брешіть хоч би винахідливо.
***** й його кадри, до речі, такі ж.
показати весь коментар
22.06.2025 20:51 Відповісти
росія воює з українськими нацистами а не з Україною.
нічого не нагадує, нє?
показати весь коментар
22.06.2025 20:58 Відповісти
та тут нема що нагадувати. в Україні нема нацистів, а ядерна програма в Ірану є.
показати весь коментар
22.06.2025 21:51 Відповісти
А хто дозволив ісраелю мати ядерну зброю?
Чи то "інше"?
показати весь коментар
23.06.2025 13:28 Відповісти
а ти як сам думаєш? включи мізки хоч трошки. хоча, дам тобі невеличку підказку. питання виживання і існування їхньої країни заставило розробити цю зброю, бо вони стояли на межі знищення після усіх цих нападів на них з боку Єгипту, Сирії, та інших арабських країн, підігрітих совком. Іран не в такій ситуації і на нього ніхто не нападає і не збирається нападати. і якщо у них навіть в Конституції записано, що їхньою метою є знищення держави Ізраїль, то очевидно, що ядерна зброя їм потрібна не для захисту, а для знищення Ізраїлю. в цьому і є різниця..
показати весь коментар
23.06.2025 13:42 Відповісти
включатель вмикач мізків звісно я не розумію, бо то "другоє"
А самому перевірити чухню від ж2ських ЗМІ слабо? Про Конституцію в Ірані. Ну це ж маячня.
Хоча доповню, якщо тобі складно
https://24tv.ua/irani-hochut-znishhiti-izrayil-do-2041-roku-novini-izrayilyu_n1505118 У парламент Ірану внесли законопроєкт, який зобов'язує до 2041 року "знищити" Ізраїль
показати весь коментар
30.06.2025 14:14 Відповісти
міг би цього не писати. бо це тупо. метою іранського режиму є знищення Ізраїлю. в Конституцію вони це записали чи у свою воєєнну доктрину чи десь то суті не змінює. нинішній іранський режим аятол обрав собі за місію знищення Ізраїлю, а також США. і що, світ має мовчки дозволити тим упоротим розробити ядерну зброю?
показати весь коментар
30.06.2025 15:08 Відповісти
Схоже ще в когось "Кієв затрідня" вимальовується...
показати весь коментар
22.06.2025 21:00 Відповісти
Ми воюємо з твоєю пикою, але не з твоїми кулаками. Саме так хотіла сказати Джея Діванс.
показати весь коментар
22.06.2025 21:21 Відповісти
Вояки куєві . Аби Ізраіль Рудому яйця в двері не прижав то той би ще в календарику голкою дірочки робив , кожні дві неділі
показати весь коментар
22.06.2025 21:45 Відповісти
аксиома не требует доказательства - АМЕРИКА АГРЕССОР
показати весь коментар
22.06.2025 22:00 Відповісти
Як би з Іраном було б якось спокійніше, а то в ядерна програма може витягнути ядерну ломаку і по хребту. Сі Цзінь буде щасливий.
показати весь коментар
22.06.2025 22:18 Відповісти
казковий довбень з підведеними очима
показати весь коментар
23.06.2025 08:03 Відповісти
 
 