США воюють з іранською ядерною програмою, а не з Іраном, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати ведуть війну не з Іраном, а з ядерною програмою Тегерана.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі NBC News.

Так, Венса запитали, чи воюють зараз США з Іраном після атаки на три іранські ядерні об'єкти, на що він відповів: "Ми не воюємо з Іраном. Ми воюємо з ядерною програмою Ірану".

Водночас він відмовився підтвердити зі 100% впевненістю, що іранські ядерні об'єкти були повністю знищені, сказавши, що, на його думку, США "суттєво уповільнили" здатність Ірану розробляти ядерну зброю.

"Я не вдаватимуся в деталі розвідданих про те, що ми бачили на місцях в Ірані, але ми бачили багато, і я впевнений, що ми суттєво уповільнили їхню розробку ядерної зброї, і це було метою цього удару", - сказав Венс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки: Рубіо назвав це "економічним самогубством"

Варто нагадати, що в суботу ввечері президент США Дональд Трамп заявив, що ядерні об'єкти були "повністю і остаточно знищені", але в неділю член іранського парламенту сказав, що Фордо не зазнав серйозних пошкоджень під час удару. Видання зазначає, що не може самостійно перевірити жодну з цих заяв.

За словами Венса, за кілька годин після удару США отримали "деякі непрямі повідомлення від іранців".

Стосовно того, чи відреагує США, якщо Іран перекриє судноплавство в Ормузькій протоці, яка є важливим морським шляхом, Венс відповів, що такий крок буде "самогубством" для Ірану.

"Вся їхня економіка проходить через Ормузьку протоку. Якщо вони хочуть знищити власну економіку і спричинити перебої у світі, я думаю, це буде їхнє рішення. Але навіщо їм це робити? Я не думаю, що це має якийсь сенс", - наголосив Венс.

Також читайте: Ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими, - заява МЗС України

Віцепрезидент зауважив, що США хочуть миру з Іраном "за умови, що вони не мають програми ядерної зброї". Він стверджував, що США не "зруйнували" дипломатію, і звинуватив Іран у тому, що той не дав дипломатії "реального шансу".

"Іранці явно не дуже добре вміють воювати. Можливо, їм слід наслідувати приклад президента Трампа і дати миру шанс. Якщо вони серйозно налаштовані, я гарантую вам, що президент США теж", - додав Венс.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.